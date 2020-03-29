Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum

29 Mart 2020

Haftanın konuğu ‘Bayan Kahkaha’ lakaplı sunucu Saba Tümer... HAFTANIN TESTİ

1. Boran Kuzum, Instagram’dan yaptıkları canlı yayında Miray Daner’e nasıl iltifat etti?
Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum
a) Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel
b) Bir şu güzelliğe bak, bir de bana bak
b) Güzelliğin 10 para etmez, bu bendeki aşk olmasa
c) Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca
SABA TÜMER: Bence cevap A... Doğruysa çok hoş bir iltifat, kıskandım. Ama Miray’ı o kadar beğeniyorum ki Boran haklı.

2. Çağla Şıkel yaptığı paylaşımda koronavirüse neden teşekkür etti?
Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum
a) Farkındalığını artırıp içini güzelleştirdiği için
b) Hiç fark ettirmeden dışını güzelleştirdiği için
c) Fark yaratan ünlülere bulaşmadığı için
d) Farklı farklı yerlerde, sürprizleriyle şaşırttığı için
SABA TÜMER: Bence cevap A... Doğru çünkü, çoğu insanın farkındalığını artırdı. Ben de sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum.

3. Şarkıcı Ece Seçkin kafasına neden streç film doladı?
Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum
a) Bu yöntemle fönü üç gün dayanıyormuş
b) Koronavirüs inzivasında can sıkıntısından çıldırdı
c) Böyle yaparsa boy atacağını söyleyip kafaya almışlar
d) Sigaralı ortamlarda saçlarının kokmasını engelliyor
SABA TÜMER: Herhalde bunun cevabı da A... Eskiden ben de öyle yatardım saçıma formik yapıp!

4. Pelin Akil&Anıl Altan çiftinin yeni taşındıkları villada ne varmış?
Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum
a) Hamamböceği
b) Haciz
c) Hayalet
d) Basketbol sahası
SABA TÜMER: Bilmem, cevap C mi? Ne güzel işte, sosyal medyada bol bol esrarengiz videolar yaparlar...

5. Şarkıcı Sıla hayranlarıyla yaptığı online görüşmenin ardından hâlâ yayında olduğunu bilmeden nasıl pot kırdı?
Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum
a) Ayağa bir kalktı ki meğer altında delikli pijama varmış
b) Yayında devamlı gülümserken, bitti zannedip off diye arkasına yaslandı
c) Dişleri takmaymış, çıkarıp bardağa koydu
d) Şef sevgilisi Hazer Amani’ye “Yemek n’oldu lan” diye bağırdı
SABA TÜMER: Bence B... Her canlı yayından sonra “Ohh beee, çok şükür bitti” duygusunu iyi bilirim.

6. Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Düzce’deki bir yol kontrolünde kiminle yakalandı?
Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum
a) At hırsızı üç kişi ile
b) Madde bağımlısı iki kişi ile
c) Cezaevi firarisi bir kişi ile
d) Yedi Cüceler’le
SABA TÜMER: Onlar hâlâ boşanmadı mı? Ay artık yakalanmayıp gündeme gelmese daha iyi bence. Cevap D diyorum, D.

7. TikTok uygulamasına giren Şeyma Subaşı alelacele neden çıktı?
Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum
a) Kime ne canım, ister girer ister çıkar
b) Bir arkadaşına bakıp çıkacakmış, arkadaşını bulamadı
c) Seksi dans videosu tepki topladı
d) Sevgilisi Guido’nun terli kolbastı videolarıyla karşılaştı
SABA TÜMER: Cevap C olsa gerek... Yorumsuz.


CEVAP ANAHTARI: 1)B, 2) A, 3)B, 4)D, 5)B, 6)C), 7)C
Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum

X
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Salgın sırasında gıda siparişi güvenli miMehmet ÖZSalgın sırasında gıda siparişi güvenli mi?29.03.2020
Korona tehlikesi ne zaman bitecekFulya SoybaşKorona tehlikesi ne zaman bitecek29.03.2020
JIm Carrey olmak bazen çok zorBarbaros TapanJIm Carrey olmak bazen çok zor29.03.2020
Bir kargo gemisinden dünyaya bakabilmekDeniz SİPAHİBir kargo gemisinden dünyaya bakabilmek29.03.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.