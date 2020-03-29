Haftanın konuğu ‘Bayan Kahkaha’ lakaplı sunucu Saba Tümer... HAFTANIN TESTİ
1. Boran Kuzum, Instagram’dan yaptıkları canlı yayında Miray Daner’e nasıl iltifat etti?
a) Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel
b) Bir şu güzelliğe bak, bir de bana bak
b) Güzelliğin 10 para etmez, bu bendeki aşk olmasa
c) Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca
SABA TÜMER: Bence cevap A... Doğruysa çok hoş bir iltifat, kıskandım. Ama Miray’ı o kadar beğeniyorum ki Boran haklı.
2. Çağla Şıkel yaptığı paylaşımda koronavirüse neden teşekkür etti?
a) Farkındalığını artırıp içini güzelleştirdiği için
b) Hiç fark ettirmeden dışını güzelleştirdiği için
c) Fark yaratan ünlülere bulaşmadığı için
d) Farklı farklı yerlerde, sürprizleriyle şaşırttığı için
SABA TÜMER: Bence cevap A... Doğru çünkü, çoğu insanın farkındalığını artırdı. Ben de sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum.
3. Şarkıcı Ece Seçkin kafasına neden streç film doladı?
a) Bu yöntemle fönü üç gün dayanıyormuş
b) Koronavirüs inzivasında can sıkıntısından çıldırdı
c) Böyle yaparsa boy atacağını söyleyip kafaya almışlar
d) Sigaralı ortamlarda saçlarının kokmasını engelliyor
SABA TÜMER: Herhalde bunun cevabı da A... Eskiden ben de öyle yatardım saçıma formik yapıp!
4. Pelin Akil&Anıl Altan çiftinin yeni taşındıkları villada ne varmış?
a) Hamamböceği
b) Haciz
c) Hayalet
d) Basketbol sahası
SABA TÜMER: Bilmem, cevap C mi? Ne güzel işte, sosyal medyada bol bol esrarengiz videolar yaparlar...
5. Şarkıcı Sıla hayranlarıyla yaptığı online görüşmenin ardından hâlâ yayında olduğunu bilmeden nasıl pot kırdı?
a) Ayağa bir kalktı ki meğer altında delikli pijama varmış
b) Yayında devamlı gülümserken, bitti zannedip off diye arkasına yaslandı
c) Dişleri takmaymış, çıkarıp bardağa koydu
d) Şef sevgilisi Hazer Amani’ye “Yemek n’oldu lan” diye bağırdı
SABA TÜMER: Bence B... Her canlı yayından sonra “Ohh beee, çok şükür bitti” duygusunu iyi bilirim.
6. Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Düzce’deki bir yol kontrolünde kiminle yakalandı?
a) At hırsızı üç kişi ile
b) Madde bağımlısı iki kişi ile
c) Cezaevi firarisi bir kişi ile
d) Yedi Cüceler’le
SABA TÜMER: Onlar hâlâ boşanmadı mı? Ay artık yakalanmayıp gündeme gelmese daha iyi bence. Cevap D diyorum, D.
7. TikTok uygulamasına giren Şeyma Subaşı alelacele neden çıktı?
a) Kime ne canım, ister girer ister çıkar
b) Bir arkadaşına bakıp çıkacakmış, arkadaşını bulamadı
c) Seksi dans videosu tepki topladı
d) Sevgilisi Guido’nun terli kolbastı videolarıyla karşılaştı
SABA TÜMER: Cevap C olsa gerek... Yorumsuz.
CEVAP ANAHTARI: 1)B, 2) A, 3)B, 4)D, 5)B, 6)C), 7)C
Sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum
Haftanın konuğu ‘Bayan Kahkaha’ lakaplı sunucu Saba Tümer... HAFTANIN TESTİ
1. Boran Kuzum, Instagram’dan yaptıkları canlı yayında Miray Daner’e nasıl iltifat etti?
a) Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel
b) Bir şu güzelliğe bak, bir de bana bak
b) Güzelliğin 10 para etmez, bu bendeki aşk olmasa
c) Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca
SABA TÜMER: Bence cevap A... Doğruysa çok hoş bir iltifat, kıskandım. Ama Miray’ı o kadar beğeniyorum ki Boran haklı.
2. Çağla Şıkel yaptığı paylaşımda koronavirüse neden teşekkür etti?
a) Farkındalığını artırıp içini güzelleştirdiği için
b) Hiç fark ettirmeden dışını güzelleştirdiği için
c) Fark yaratan ünlülere bulaşmadığı için
d) Farklı farklı yerlerde, sürprizleriyle şaşırttığı için
SABA TÜMER: Bence cevap A... Doğru çünkü, çoğu insanın farkındalığını artırdı. Ben de sokağa çıkamıyorum diye durup durup içsel yolculuğa çıkıyorum.
3. Şarkıcı Ece Seçkin kafasına neden streç film doladı?
a) Bu yöntemle fönü üç gün dayanıyormuş
b) Koronavirüs inzivasında can sıkıntısından çıldırdı
c) Böyle yaparsa boy atacağını söyleyip kafaya almışlar
d) Sigaralı ortamlarda saçlarının kokmasını engelliyor
SABA TÜMER: Herhalde bunun cevabı da A... Eskiden ben de öyle yatardım saçıma formik yapıp!
4. Pelin Akil&Anıl Altan çiftinin yeni taşındıkları villada ne varmış?
a) Hamamböceği
b) Haciz
c) Hayalet
d) Basketbol sahası
SABA TÜMER: Bilmem, cevap C mi? Ne güzel işte, sosyal medyada bol bol esrarengiz videolar yaparlar...
5. Şarkıcı Sıla hayranlarıyla yaptığı online görüşmenin ardından hâlâ yayında olduğunu bilmeden nasıl pot kırdı?
a) Ayağa bir kalktı ki meğer altında delikli pijama varmış
b) Yayında devamlı gülümserken, bitti zannedip off diye arkasına yaslandı
c) Dişleri takmaymış, çıkarıp bardağa koydu
d) Şef sevgilisi Hazer Amani’ye “Yemek n’oldu lan” diye bağırdı
SABA TÜMER: Bence B... Her canlı yayından sonra “Ohh beee, çok şükür bitti” duygusunu iyi bilirim.
6. Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Düzce’deki bir yol kontrolünde kiminle yakalandı?
a) At hırsızı üç kişi ile
b) Madde bağımlısı iki kişi ile
c) Cezaevi firarisi bir kişi ile
d) Yedi Cüceler’le
SABA TÜMER: Onlar hâlâ boşanmadı mı? Ay artık yakalanmayıp gündeme gelmese daha iyi bence. Cevap D diyorum, D.
7. TikTok uygulamasına giren Şeyma Subaşı alelacele neden çıktı?
a) Kime ne canım, ister girer ister çıkar
b) Bir arkadaşına bakıp çıkacakmış, arkadaşını bulamadı
c) Seksi dans videosu tepki topladı
d) Sevgilisi Guido’nun terli kolbastı videolarıyla karşılaştı
SABA TÜMER: Cevap C olsa gerek... Yorumsuz.
CEVAP ANAHTARI: 1)B, 2) A, 3)B, 4)D, 5)B, 6)C), 7)C