Sıla ile Hazer Şef

Bırakın restoranları, bu gidişle sokağa çıkma yasakları bile geri gelirse kimse şaşırmasın. Tedbiri elden bıraktığımız, kurallara uymadığımız için kendimiz edip kendimiz buluyoruz.

Yaza girerken ne güzeldi her şey.

Evet, çok sıkıntı çekmiştik, evlerimize hapsolmuştuk, birçoğumuzun işi-gücü durmuştu, kayıplar verip üzülmüştük ama salgına karşı dünyanın en başarılı toplumlarından biri olarak gösteriliyorduk.

Yabancı televizyon kanalları gelip Türkiye’de nasıl bu kadar başarılı olunduğunu haber yapıyordu. Günlük vaka sayıları üç haneli olmuştu, yani 1000’in altına inmişti ve inmeye devam ediyordu.

Özgürlüklerimize birer birer tekrar kavuşuyorduk. Önce sokağa çıkma yasakları bitti.

Sonra şehirlerarası ulaşım serbestleşti. Gençler ve ileri yaşlılar üzerindeki kısıtlamalar kalktı. Birçok iş kolu tekrar faaliyetine döndü.

Hasar almıştık ama yaralarımızı da sarmaya başlamıştık. Eskiye tamamen dönmek zordu ama “yeni normal” diyorduk buna. Çok dikkatli ve özenli davranarak bu belayı başımızdan savacaktık.

Ama biz ne yaptık?

Uzakdoğu’nun disiplinli toplumları karşısında Akdenizli yanımız ağır bastı.