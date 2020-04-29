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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Sıkıntıdan Türk medyasına sardım

29 Nisan 2020

Biz gazeteciler birbirimizi iğnelemeyi, yanlışımızı bulmayı başka herkesten daha çok severiz. Mesleki deformasyon. Buyurun, bugün de kendi emekçilerimize musallat oldum.

Vatandaş Türkçe konuş

Hadi Türkçesini sevmiyorsunuz, illa Fransızca söylemek istiyorsunuz. Ama bari doğrusunu söyleyin: 
◊ Dezenfeksiyon: Arındırma işlemi
◊ Dezenfektan: Arındırıcı
◊ Dezenfekte: Arındırılmış
Gel bak, cümle içinde kullanalım:
YANLIŞ: Sokaklarda dezenfekte (arındırılmış) çalışmaları yapılıyor.
DOĞRUSU: Sokaklarda dezenfeksiyon (arındırma) çalışmaları yapılıyor.
YANLIŞ: Sokaklar dezenfektan (arındırıcı) edildi.
DOĞRUSU: Sokaklar dezenfekte edildi (arındırıldı).
Ya benim meslektaşım/dildaşım; bildiğin, şahane ve yanlışsız kullanabileceğin anadilimiz varken, ne işin var Fransızcayla, İngilizceyle?
Yalan yanlış yabancı dilde anons yapacağına, meramını Türkçe anlatsan, ekran başında seni dinleyen de anlayacak ne kastettiğini...

Televizyon kanallarının “boş meydan” fetişizmi

Bütün televizyon kanalları, kısıtlamalı günlerde Türkiye’nin bütün meydanlarına tek tek bağlanıp uzun uzun meydanın ne kadar boş olduğunu gösteriyor.
Hepsi de aynı klişeyle başlıyor:
Normal zamanlarda iğne atsanız yere düşmeyen...
Yahu zaten sokağa çıkma yasağı var, polisi var, cezası var...
Yani “ne olacağıdı”?
Asıl meydan dolu olsa haber değil mi?

0532 490 72 74

Sarı, Florya’da yeni nesil muhafazakâr bir restoran. Yani fine-dining ama içkisiz. 
Açıldıklarında ilk haberlerini ben yapmıştım. Elime bir sosyal sorumluluk bültenleri ulaştı; duyurmayı görev bildim. 
Ramazan boyunca ihtiyaç sahipleri için ücretsiz iftar mönüsü hazırlamışlar.
Florya’ya yakın Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar gibi semtlerde, yaşlı ya da maddi nedenler ve sağlık problemleri nedeniyle evinde yemek pişirme imkanı bulunmayan ihtiyaç sahiplerine evlerine kadar yemek dağıtmayı taahhüt ediyorlar.
Söylediklerine göre 0532 490 72 74 numaralı WhatsApp hattı üzerinden onlara ulaşmanız yeterli. 
Hürriyet gibi bir gazeteden o kadar büyük bir bölgede böyle bir duyuru yapınca altından kalkmanın çok zor olacağını dilim döndüğünce izah etmeye çalıştım. 
Ama kendilerine çok güveniyorlar.
Sahibinden komisine, bütün ekip bu yola baş koyduklarını söylüyorlar.
Hadi bakalım, Allah utandırmasın. Ama bana yazın ki biz de takipçisi olalım. Tek bir ricam var, sadece olumsuz şeyleri değil, memnun olanlar da olumlu şeyleri yazsın ki bu iddialarında hüküm vermekte hakkaniyetli olalım. 
Menüleri de şöyle: 
◊ Pazartesi: Mercimek çorbası, etli kuru fasulye, cacık, salata, irmik helvası
◊ Salı: Domates çorbası, bulgur pilavı, sebzeli tavuk, cacık, salata, kemalpaşa tatlısı
◊ Çarşamba: Ezogelin çorbası, pirinç pilavı, patlıcan musakka, cacık, salata, meyve 
◊ Perşembe:
Yayla çorbası, erişte, İzmir köfte, cacık, salata, lokma 
◊ Cuma: Tavuk suyu çorba, pirinç pilavı, çiftlik kebabı, cacık, salata, baklava
◊ Cumartesi: Mantar çorbası, patates püresi, dalyan köfte, cacık, salata, güllaç 
◊ Pazar: Tarhana çorbası, pirinç pilavı, tavuklu türlü, cacık, salata, meyve 

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