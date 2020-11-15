Sigara yasağı yetmez

Şişli’de bomontiada’nın hemen çaprazındaki Safiye çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar açık. (0544) 878 75 75
Yaş ortalaması 30-40. Karı-koca, sevgili, arkadaş masaları... Kalabalık grup yok. En fazla dört kişi.
Açılışlar böyle olur zaten, kalabalık grup gelmez. Sonradan insanlar deneyimleyip sevdikçe doğum gününü vs. orada kutlamaya karar verir.
Bütün hazırlıklara rağmen tuhaf, hatta biraz da buruk bir açılış... Safiye Kabare aslında önceki cuma açılacaktı. O gün İzmir depremi oldu. Yakışık almayacağını düşünüp çarşambaya ertelediler.
Çarşamba tam açılacaklar, bu kez de aynı gün mekânlar için saat 22.00 kısıtlaması geldi. Açılışı 20.00 olarak planlamışlardı.
Hazırladıkları şovların bile iki saate sığması mümkün değil. Misafirleri tek tek arayıp açılışı 19.00’a çektiklerini haber verdiler.
Ne demiştik? Karı-koca, sevgili, arkadaş masaları... Aralarda sosyal mesafe. Mekân normalde 200 kişilik ama pandemi nedeniyle 110 kişi alabiliyorlar. Fiks menü var. Menü fiks ama fiyat, ‘adamına göre’ değişiyor. “Sahneye en yakın ‘faça’ masalardan istiyorum” derseniz kişi başı 350 lira. Daha arka masalar 250.
Bu fiyata yerli içki, mezeler, ara sıcaklar, somon veya kuzu seçmeli ana yemek dahil. Nasıl diye soracak olursanız: Kelimenin tam anlamıyla ‘kâfi’.
Sokaklarda, caddelerde F1 araçları dolaşıyor; Sultanahmet, Bebek gibi semtlerde çekimler yapılıyor, köprüde yapılan tanıtım çekimlerinden bütün Boğaz’da güçlü motorların sesleri yankılanıyor.
İşin çok “Türkiyeli” ve eğlenceli yanları da var. Yapılan çekimlerdeki fotoğraflarda bu muazzam araçları OGS, HGS tabelasının altından geçerken görüyorsunuz.
Honda’nın aracını trafik çekicisine koymuşlar mesela, takım ve teknisyenler de üstünde, halka el sallıyorlar. Altta çekicinin numarası yazıyor: (0545) 652...
Ünlü pilotlar Alexander Albon ve Pierre Gasly deniz kenarına oturmuş, manzaraya karşı tavla atıyor.
Efsane Lewis Hamilton, yayınladığı mesajda Türkçe olarak “Merhaba Türkiye” diyor.
Önemli yollarda trafiğin kapanmasından dolayı homurdananlar da var tabii.
Ama sonuçta bu tanıtım ülke olarak hepimize dönüyor.
Türk profesör Uğur Şahin’in koronaya karşı geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında başarılı olduğunu okuduk dün.
Eşi Özlem Türeci’yle Almanya’da kurdukları BioNTech adındaki firma uzun süredir koronoya karşı bir aşı üzerinde çalışıyordu.
Aşı, aralarında Türkiye’nin bulunduğu 6 ülkede, 43 bin kişi üzerinde denenmişti.
İlk sonuçlar başarılı, aşıya ruhsat alınması için başvuru aşamasına gelindi. Bu da ocak ya da şubat gibi kitlesel aşılamanın başlayacağı anlamına geliyor.
Yani dişimizi biraz daha sıkıp alınan tedbirlere kurallara riayet edersek, önümüzde üç-beş aylık bir süreç kalmış gibi görünüyor.
Sonra tekrar eski özgür günlerimize, seyahatlerimize, tatillerimize, eğlencelerimize dönebileceğiz.
Bunu insanlığa hediye edenler de bir Türk karı-koca olacak. Tıpkı radyasyon alanındaki çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü alan “Pierre ve Marie Curie” gibi.
İzmir depreminde yurdun dört bir yanından koştular, enkazın pençesinden can kurtarabilmek için günlerce canlarını dişlerine taktılar.
Hepimizin umudu oldular. Kahramanlıklarıyla bizleri ekran başında gözyaşlarına boğdular.
Dedikleri gibi: 2020 yılı bir film olsaydı başrolde arama kurtarma ekipleri olurdu.
En ön planda AKUT’u görüyorduk ama aralarında itfaiyeciler de vardı, madenciler de... Her birini tek tek anmak, isim isim teşekkür etmek gerek.
Çünkü o harala gürele arasında fark edemediğimiz, görüp de belleyemediğimiz kahramanlar da var aslında.
Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal’dan bir mail aldım. Şirket bünyesinde bir arama kurtarma ekibi kurmuşlar.
Ve o ekibin de İzmir’deki enkaz çalışmaları sırasında sahada olduğunu öğrendim.
Ne güzel, keşke her firmanın böyle bir gönüllü ekibi olsa.
◊ İzmir doğumlusunuz. İstanbul mu, İzmir mi?
- İzmir her zaman birinci benim için. Çok seviyorum. Cümle içinde kullansam hep “Canım İzmir’im” diye geçiririm.
◊ Ünlü olmadan önce Türkiye Elektrik Kurumu’nda memurdunuz. Şans mı, sebat mı?
- Türkiye Elektrik Kurumu’nda değil, İzmir Belediyesi’nde. O yanlış bilgi. Sadece 6 ay çalışabildim. Sonra İstanbul’da yarışmaya girdim ve hayatımın bütün akışı değişti.
◊ Asker çocuğu olmanın nesi daha zor: Disiplin mi, sürekli şehir değiştirmek mi?
- Asker çocuğu olmak hayatınızı disiplinli hale getiriyor. Benim en güzel özelliklerimden. Ama insanlar sizin kadar özenli ve disiplinli olmayınca büyük sorun. Sürekli şehir ve insan değiştirmek de bir yere, birine bağımlı kalmama duygunuzu kuvvetlendiriyor ki bence büyük konfor. Belki de hayatım bu yüzden çok keyifli geçti.
◊ Çocuk taklitleriniz meşhur. Hangisi sizin seriniz: “Evde Tek Başına” mı, “Problem Çocuk” mu?
◊ Kleopatra Uğur
Konya’daki bir tesiste süt kazanının içinde banyo yap, yapmak da yetmez bunu çekip sosyal medyada yayınla... Bu kadarı Kleopatra’nın bile aklına gelmezdi! Firma da Uğur Turgut da o kazanın süt kazanı olmadığını, temizlik için kullanılan dezenfeksiyon kazanı olduğunu açıkladı. Gerçi görüntüleri izlerken “Bu süt değil mi acaba” diye şüphelenmiştim. Sütün daha kıvamlı olması gerekir çünkü. Neyse soruşturmadan sonra her şey ortaya çıkacak nasılsa...
◊ Paçi Hilal...
Gazeteci Hilal Kaplan korona olmuş. Acil şifalar... En büyük şikâyeti koku duyusunu kaybetmesiymiş. Çare olarak da kulak çubuğuyla burnuna organik köy tereyağı sürdüğünü açıkladı. Canan Karatay’ın koronaya karşı kelle-paça önermesinden beri duyduğum en tuhaf şey. Halis tereyağı deyince akla bizim Karadeniz geliyor tabii. Rahmetli anneannemi konuşturdum kafamda, gülümsedim: “Paçi (kız) burnunla değul, ağzunla yiyecesun. O zaman şifadur...”
Yerli Cindy’nin teppikleri
KADIN - ERKEK - İLİŞKİLER
Cindy Crawford’a benzerliğiyle tanınan manken Tülin Şahin’in eski eşi Pedro de Noronha, mahkemeden koruma talep etmiş, mahkeme kabul etmiş.
Şehirde yürüyüş ya da koşu yapmak istiyorsunuz ama Belgrad Ormanı’nda mangal dumanları, Arnavutköy-Bebek hattında balıkçı oltaları canınızdan bezdiriyor.
Sporunuzu yapmak, açık havada yürüyüş keyfinizi arttırmak için İstanbul’un en yeni adreslerinden biri Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı.
Açılalı henüz beş ay oldu, birçok bölümünde inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor ama daha şimdiden genç-yaşlı birçok kentlinin uğrak noktası oldu bile.
Parkın birçok giriş çıkışı var. Ben size Hacıosman girişinden başlayarak anlatacağım çünkü oraya hem metro var hem de yokuş aşağı gideceğiz. Çünkü burası bayağı büyük bir alan: 100 dönümün üzerinde.
Yaya ve araç girişi ayrı kapılardan. Otopark kapasitesi 200 araç. Kapıdan parkın içine doğru ilerlemeye başladığınızda sizi önce parkın ismini de aldığı güzel bir Atatürk heykeli karşılıyor. Atatürk’ten hemen sonra sol tarafta çocuk oyun alanlarını görüyorsunuz. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacakları inmeli- çıkmalı, tırmanmalı-kaymalı birçok alengirli bölüm yapmışlar.
Üç ayrı rota
Sonra yol yavaş yavaş dikleşmeye başlıyor. Buralara da yetişkin spor gereçleri serpiştirilmiş. Yokuş bitince ya sağa ya sola gideceksiniz. Sağ taraf henüz tamamlanmamış olan yeme-içme yerleri, konser-festival alanı gibi kısımlara çıkıyor. Vaktiniz azsa sola sapın derim; sizi göletlerin olduğu bölgeye götürecek.
◊ Daha depremin ilk saatlerinden itibaren en ağır hasarı alan Bayraklı’da gönüllüler toplanmaya başladı. Her köşe başına bir su istasyonu kuruldu.
Pastaneler, fırınlar, kafeler yiyecek dağıtmaya başladı. Depremzede ve kurtarma ekiplerine yardımcı olmak isteyenler sokaklarda önlerini kesip “Su içer misiniz, aç mısınız?” diye soruyordu. İzmir
Aşçılar Derneği aşçıları, Âşık Veysel Parkı’nda çadırlarda kalan deprem mağdurları için 24 saat nöbetleşe üç öğün yemek hazırladı.
◊ Evlerine giremeyen birçok aile vardı. İzmirliler depremzedeleri yazlıklarına davet etti. Birçok otel sosyal medyada telefon numarası yayınlayıp ihtiyacı olanlar için kapılarının açık olduğunu duyurdu. Civardaki kafeler gece kapatmama kararı aldı, sağlık çalışanları ve kurtarma ekiplerine 24 saat sıcak içecek, geçici olarak dinlenme ve zorunlu ihtiyaçlarını giderme imkânı sağladı. Servisçiler ücretsiz depremzede taşıdı.
◊ Bornova’daki buz pisti yardım toplama ve ulaştırma merkezine dönüştürülmüştü. Halktan gelen yardımlar doldu, taştı.
Gülçin Başaran adlı bir yardımsever bebek bezi ve mama getirmişti. “Bunlara ihtiyaç olduğunu düşündük. İhtiyaç varsa beşik getireceğiz” dedi. 5 yaşında bir çocuk annesiyle gelip oyuncaklarını bağışladı. Her oyuncağın üzerinde not yazılmıştı: “İnşallah bir an önce evlerinize kavuşup mutlu olursunuz.”
◊ Sosyal medya hesabından paylaşım yapan E. N. A. adlı bir anne, annesi sütten kesildiği ya da başka nedenlerle anne sütüne ihtiyaç duyabilecek bebekler için “sütannelik” yapabileceğini, “anne sütü” bağışlayabileceğini duyurdu: “6 aylık bebeğimiz var. Dolayısıyla buzluğumuzda fazladan anne sütümüz var.
Depremden etkilenen ve anne sütüne ihtiyacı olan bir aile varsa seve seve paylaşırım.”
◊ Nusr’et yanlış çünkü
Orada yakınlarının haberini bekleyenlerin de tek derdi seninle sohbet etmekti sanki. Sen terapist misin arkadaşım? Bir de gece 12.00’den sonra. Ne demek bu? Yani “O saate kadar çok meşgulüm, ancak o saatten sonra arayın” mı demek istiyorsun?
◊ Nusr’et doğru çünkü
Bence mesele Nusr’et’in yapması değil, başka sanatçıların yapmaması. Travma yaşadığınız bir dönemde insana iyi gelmez mi çok sevdiğiniz, hayran olduğunuz biriyle konuşmak? Mesela Türkan Şoray 10 kadınla dertleşse, sakinleştirse, bir diğeri beş gençle sohbet etse...
◊ Nusr’et yanlış çünkü
Bu nasıl bir egodur, nasıl bir üsluptur? Kendini kanaat önderi falan mı sanıyorsun? Bir de duyar kasmış, telefon numarasının sonunu İzmir plaka seçmiş. İstersen diğer şehirlerin plakalarını da şimdiden ayırttır bir kenara, deprem oldukça yayınlarsın.
◊ Nusr’et doğru çünkü
Evet, yaptığı büyük bir ego sergilemesi. Ama böyle durumlarda egoluya egosuza bakmayacaksınız. Yeter ki niyeti iyi olsun. Biz alıştık onları bir şekilde idare etmeye, hoş görmeye. Sıra yüksek egolulara gelene kadar öyle çok fırsatçı, gerçekten art niyetli insan var ki...
Futbolcu Gökhan Çıra ve fenomen eşi Selin Ciğerci, kasım ayındaki bütün gelirlerinin bir kısmını AKUT’a bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.
Detaylarını bilmiyoruz. “Muhasebecimiz görüşmeleri sürdürüyor” dedi Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile birlikte yaptıkları ortak paylaşımda.
Gökhan Çıra da bir ara lafa girip, “Her derde derman olmaz ama her derde derman olsun” temennisinde bulundu.
Sonra da herkesi kendileri gibi AKUT’a destek olmaya davet ettiler. Ne örnek, güzel bir davranış.
Sadece...
Keşke Selin Ciğerci bu 40-50 saniyelik kısa videoda iki kere sitesindeki bütün ürünlerin “yüzde 50 indirime girdiği”nden bahsetmeseydi.
Güzel bir çorbaya düşen sinek gibi. İnsanın kafasına bir sürü lüzumsuz soru doluşuyor.
◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı geç kalanı beklemek mi?
- Hiçbiri. “Burası İstanbul” der, geçerim...
◊ Kadıköylüsünüz. İstanbul’un Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?
- Anadolu yakası ve hatta daha nokta atışı yapayım: Erenköy.
◊ Yeşilçam’dan hangisi sizin kadınınız: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?
- Onları paylaştık biz aile içinde. Türkan Şoray benim ilahem, ablamınki Filiz Akın.
◊
Sahte olabilir mi:
Tabii ki olabilir. Artık şop’la neler yapılmıyor ki? Ayrıca belge gerçek ama garsonlar eğlence için basmış olabilir. Ama öyle bir durumda, kasayla depo bağlantılı. Yani kasadan çıkan içkiyle depoda kalan içki birbirini tutmalı. Bu içkileri kasadan öylesine düştüğünüz anda, depodaki bütün sayım şaşar. Başınız büyük belaya girer. Kolay kolay hiçbir garson böyle bir topa girmez.
Doğru olabilir mi:
Tabii ki olabilir. Fişin üstünde yazan yer, Ruby. Ortaköy’de eski Anjelique’in yerine açılan, Boğaz’ın en lüks mekânlarından biri. Çoğu müşteri arabayla bile değil, teknesiyle yanaşıyor önüne. Pusulada “Masa #1” yazıyor. Belli ki bunlar “yağlı müşteri”. En öndeki, en “faça” locaya kurulmuşlar.
Kim bu hesabı ödeyen:
EN PAHALI ESER
‘İstila’, 2020
Yağmur Çalış’ın ‘İstila’sı. Bir geyik heykeli. İnsan egemenliğindeki doğada diğer canlıların varlıklarını sürdürebilmesinin ancak ‘istilacı insan’ı taklit ederek mümkün olacağını savunuyor. Fiyatını hiç sormayın. Asıl mesele, bu ‘istilacı eser’i almaya kalkarsanız nereye sığdıracağınız...
EN UCUZ ESER
Organizasyonun en güzel yanı, doğrudan ‘üreticiden koleksiyonere’ olması. Genç sanatçıların eserleri halka açılıyor. Böylece bir sanat koleksiyoneri olmak istiyorsanız, işe küçük bütçelerle başlayabiliyorsunuz. Mesela Zeynep Aslanoba’nın kuklaları 1000’er lira.
EN DOĞRU ZİYARET SAATİ
Pandemi önlemleri nedeniyle herkes içeri küçük gruplar halinde alınıyor ve ziyaret 45 dakika kadar sürüyor. Benim şansıma mıydı bilmiyorum, sergiyi 14.00’te gezdim ve sanatçılardan dördüyle tanışma ve işlerinde ne anlatmak istediklerini bizzat kendilerinden dinleme fırsatı buldum. Genç bir sanatçıyı heyecanla eserlerini anlatırken izlemek o kadar güzel ki...
Balat’ın bir duvarında bir balina resmi... Beyoğlu’nun bir kaldırımında panda... Etiler’in bir otobüs durağında aslan...
Belki siz de ben de denk geldik ama çok dikkatimizi çekmedi, herhangi bir sokak sanatı örneği sandık.
Ne olduğunu anlayamadık, aklımızda bile kalmadı. Zaten çok büyük değiller.
Fakat bunlardan şehrin farklı noktalarına dağılmış tam 400 tane var. Sonra hepsinin tek tek fotoğrafı çekiliyor.
Çocukken defterin kenarına şekiller çizip yaprakları hızlıca taradığımızda çizgi film elde ederdik ya... İşte o fotoğraflar da arkaya arkaya konduklarında sanki bir balina Balat’ta yüzüyor, sanki bir panda Beyoğlu’nda dolaşıyor, sanki bir aslan Etiler’de av arıyor gibi bir video ortaya çıkıyor.
Üstelik kolaj şeklinde çizildikleri için rengârenkler. Çok eğlenceli.
Ama hepsinin tek tek elle yapıldığını ve 2 sene sürdüğünü düşünürseniz deli işi.
İşte o deli,
Sevdiğim birini sosyal medyada durduk yere gündemde görünce “Acaba bir şey mi oldu?” diye ödüm kopuyor.
Gülşen Bubikoğlu’nu görünce de öyle oldu.
Öyle ya yeni bir filmi yok, yeni programı, projesi, bir yere katılıp açıklama yapmışlığı yok.
Niye durduk yere gündemin en üst sıralarına yerleşsin?
Sonra biraz tarayınca anlaşılıyor ki Gülşen Bubikoğlu’nu seven hayranları ansızın gaza gelmiş, “Bence Türk sinemasının en güzel kadını” yorumları eşliğinde kadını TT yapmışlar.
Güzellik göreceli kavram.
Kimi Türkan Şoray’ı, kimi Filiz Akın’ı, kimi Hülya Koçyiğit’i, kimi de Fatma Girik’i daha güzel bulabilir... Dönüp de “Niye” diye soramazsın.
Emektar oyuncu İlyas Salman, katıldığı bir programda Şener Şen’i “halka açık olmamakla” eleştirdi.
Konuşmanın özetinden anladığımız şu: Neden toplumsal olaylar karşısında ortaya çıkmıyorsun, bildiğimiz/tanıdığımız sanatçı kimliğinle tepkini ortaya koymuyorsun...
Yangın olur...
Deprem olur...
Doğu Akdeniz’de gerginlik başlar...
Azerbaycan’da savaş çıkar...
Hemen bir cadı avı başlıyor. Hangi ünlü reaksiyon gösterdi, hangisi eksik kaldı, kim niye gösterdi; kim, neden göstermedi.
◊ 90 yaşındasınız... Hayatınız bir maç olsa ömrünüzün hangi yarısını tekrar oynamak isterdiniz: İlk 45 mi, ikinci 45 mi?
- Hiç tereddütsüz ikinci yarısını tekrar yaşamak isterim. Çünkü öncelikle eşim Gül olmak üzere, tüm güzellikler başıma ikinci yarıda geldi.
◊ Kimselere âşık olamamak mı, her aşkın kötü bitmesi mi?
- Amma da yaptın yahu, aşksız olmaz. Olsun, olsun da kötü bitsin. Güzelken verdiği enerji, duygu yeter.
◊ Hangisi daha iç gıdıklayıcı: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kırpmak! Çünkü dopamin, serotonin gibi hormonların salgılanmasına neden oluyor.
◊ Yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar/yaz mı, sonbahar/kış mı?
Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Takır takır jantın üzerinde gidiyoruz. Durduk. Ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor.”
Bu cümleden anlıyoruz ki bir kocası olduğu için Demet Akalın çok şanslı.
Arayacak kimsesi olmadığı için de arabada beraber gittiği arkadaşı şanssız.
İyi ki lastik eve yakın bir yerde patlamış.
Ezkaza şehirlerarası yolda olsa, atıyorum İzmir girişinde... Çaresiz, herkes gibi “yol yardım ekibi” çağıracaktınız. O zaman şanslar eşitlenecek miydi?
Ama asıl mesele, insanın gönlünü verdiği eşini, o kişi olduğu için, ona ne kadar hayran olduğu için, onunlayken kalbinin, zihninin ne kadar açıldığı için değil de böyle pratik ihtiyaçları öne çıkararak izaha kalkışması.
E sevgi neydi o zaman? Sevgi lastik değiştirmek mi?
Hepsi hepsi Külkedisi’nin balosu kadar. Vakit gece yarısı oldu mu müzik susacak, eğlence bitecek, herkes evlerine dağılacak.
Daha az evvel yarın yokmuşçasına çığlık atıp sirtaki yapan, dolu kadehi ağzıyla yerden kaldırdığı gibi tekrar yere fırlatıp kıran kadının camdan ayakkabısını ara ki bulasın...
Herkes bunu bildiği için saat 20.30’da masalarda çoktan yerlerini almış, Girit ezme, deniz börülcesi, Yunan usulü cacıki gibi mezelere girişmiş bile.
Burası Cihangir’deki eski Hazine.
Biraz makyajla Yunan tavernası ‘Tanisia’ oldu geçen hafta. Camlarda, masalarda Antik Yunan figürleri, etraf biraz daha beyaz, acıcık daha mavi...
Kitle, Hazine’nin kitlesi değil. Daha çok kadın kadına masa gelmiş. Girişte kafalarına çiçekten yapılmış taçlar takıyorlar. Bana mı öyle denk geldi bilmiyorum ama inanılmaz bacak dekoltesi var.
Tam bu sıralarda sohbet ettiniz ettiniz, sonra yavaş yavaş müziğin sesi yükseliyor, birbirinizi duymanız imkânsız hale geliyor. Türkçe-Yunanca ortaya karışık çalıyor. Bildiğimiz Türkçe şarkıların Yunancaları, Yunanca şarkıların Türkçeleri. Mesela Nilüfer’den dinlediğimiz ‘Haykırsam Göklere’... Yani ‘Ta Mavra Matia Sou’...
Kadın masaları çok daha eğlenceli
Sigara yasağı yetmez
İnsanların yoğun oldukları alanlarda mısır kemirmek, simit yemek, efendime söyleyeyim milkshake höpürdetmek, su içmek mazeretiyle maskeyi indirmek de kısıtlanmalı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerin bazı sokak, cadde ve alanlarında sigara içmek yasaklandı.
Toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği anlaşılıyor.
Medyada, sosyal medyada destek demeçleri veriliyor, mesajlar yayınlanıyor.
Sigara içen biri olarak ben de sonuna kadar destekliyorum uygulamayı. Ama bekara boşanmak kolay, işi isterseniz bir de bir sigara içenden dinleyin.
Kararı duyunca önce bir panikledim: Yahu kapalı alanda zaten yasak, açık alanda da yasaklandı.
E şimdi ne olacak, nasıl olacak?
Sonra anlaşıldı ki bütün açık alanlar değil, insanların yoğun bulunduğu yerlerde yasaklanmış. İlçe ilçe yayınladılar.
Bu kez ceza yememek için hemen kendi ilçem Beyoğlu’ndaki yasaklı yerlere baktım: Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Kızılay Meydanı, Karaköy Meydanı.
Sanıyorum vaka sayılarının seyrine göre bu yerlere yenileri eklenebilecek ya da belki azaltılacak.
Ne yapalım canım, kanun karşısında boynumuz kıldan ince. Düzenlemelere elbette uyacağız, oralarda bulunduğumuz sürece sigara içmeyiveririz.
Çünkü sadece beni ilgilendirmiyor, başkalarının sağlığı da söz konusu.
Zaten sigara içsin ya da içmesin, aklıselim herkes sanırım bu konuda hemfikirdir.
Ayrıca hemfikir olmayacaksın da ne yapacaksın? İşin sonu para cezası, hatta hapis...
Yalnız şöyle bir mesele var:
Derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalı.
Mesela bu uygulama konusunda görüş alınan bir teyzenin, “Çok güzel bir karar, evinin camında içmesi bile yasaklansın” diye demecini okudum.
Bu pandemi yüzünden hepimizin hayatı iyice zorlaştı zaten, insanın gücüne gidiyor.
Teyze senin derdin koronanın yayılmasını önlemek mi, yoksa bu bahaneyle benim hayatımı zindan etmek mi?
Şu anki konumuz sigara karşıtlığı değil ki. O ayrı bir mesele.
Durunuz, böyle aşırıya kaçanlara karşı, şöyle bir şey önereceğim:
Madem mücadele ettiğimiz şey, sigara bahanesiyle maskeyi indirmek...
O vakit sigara yasağı yetmez!
İnsanların yoğun oldukları bu alanlarda mısır kemirmek, simit yemek, milkshake höpürdetmek, su-meşrubat içmek mazeretiyle maskenin indirilmesi de kısıtlanmalı.
Kimse kimsenin hayatını tehlikeye atmasın, değil mi?
Sigara içsin ya da içmesin, aklıselim herkes sanırım bu konuda da hemfikirdir.
Elon Musk’a biz mi
öğreteceğiz?
Aynı gün, aynı cihazla, aynı hemşireye dört test yaptırmış; ikisinde korona pozitif, ikisinde negatif çıkmış.
Mars’a insan götürmeyi hedefleyen çılgın iş insanı bu açıklamayla ne demek istiyor anlamadım...
Birçok kişi de “korona yalan” teorisine kaptırmış kendini. Oysa anlamak çok kolay.
Daha dün bir arkadaşımızın korona olduğunu öğrendik. Önce testler negatif çıkmış. Ama semptomlar var.
Bir tomografi çekmişler mi akciğerler buzlu cam gibi! Testlerin yanılma payı var.
Ama gerçekler bu kadar basit.
Taksim oylamasında
azınlıkta kaldım
Taksim Meydanı’nın nasıl olması gerektiği, sona kalan projeler internet üzerinden halka sunulmuştu.
Ben de bunu duyurmuş, İstanbulluları oy vermeye çağırmış ama gönlümün hangi projeden yana olduğunu yazmamıştım.
Haksız rekabet olmasın: Oylama serbest, oy gizli.
Sonuç açıklandı. Sandıktan benim en beğendiğim obruklu proje değil, yürüme yollu proje çıkmış.
Bütün İstanbullulara hayırlı olsun.
Bülent Ersoy’un kitabı
Ünlü şarkıcı hayatını yazıyormuş ama o ölmeden önce yayınlanmayacak, kimse okuyamayacakmış.
12 Eylül öncesi ve sonrası dönemi. Sıradan insanlardan ve cuntadan çektikleri...
Eminim okuması hem keyifli hem de iç burkucu bir şey olacak.
Keşke öldükten sonra değil, yaşarken okuyabilsek.
Hatta belgesel olsa izlesek.
Eminim ki sonradan yüzüne teslim edemeyeceğimiz, çok hakkı kalmıştır üzerimizde.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle