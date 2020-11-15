Sigara yasağı yetmez

Bomonti’de yeni açılan Safiye Kabare’de dekorasyon kırmızı-siyah; biraz Moulin Rouge kafası. Drag queen’ler, Tina Turner ve Madonna şov, dansöz, zenne... Çerkesçe şarkı da var, ateş dansı da...

Şişli’de bomontiada’nın hemen çaprazındaki Safiye çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar açık. (0544) 878 75 75

Yaş ortalaması 30-40. Karı-koca, sevgili, arkadaş masaları... Kalabalık grup yok. En fazla dört kişi.

Açılışlar böyle olur zaten, kalabalık grup gelmez. Sonradan insanlar deneyimleyip sevdikçe doğum gününü vs. orada kutlamaya karar verir.

Bütün hazırlıklara rağmen tuhaf, hatta biraz da buruk bir açılış... Safiye Kabare aslında önceki cuma açılacaktı. O gün İzmir depremi oldu. Yakışık almayacağını düşünüp çarşambaya ertelediler.

Çarşamba tam açılacaklar, bu kez de aynı gün mekânlar için saat 22.00 kısıtlaması geldi. Açılışı 20.00 olarak planlamışlardı.

Hazırladıkları şovların bile iki saate sığması mümkün değil. Misafirleri tek tek arayıp açılışı 19.00’a çektiklerini haber verdiler.

Ne demiştik? Karı-koca, sevgili, arkadaş masaları... Aralarda sosyal mesafe. Mekân normalde 200 kişilik ama pandemi nedeniyle 110 kişi alabiliyorlar. Fiks menü var. Menü fiks ama fiyat, ‘adamına göre’ değişiyor. “Sahneye en yakın ‘faça’ masalardan istiyorum” derseniz kişi başı 350 lira. Daha arka masalar 250.

Bu fiyata yerli içki, mezeler, ara sıcaklar, somon veya kuzu seçmeli ana yemek dahil. Nasıl diye soracak olursanız: Kelimenin tam anlamıyla ‘kâfi’.