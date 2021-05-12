“Şeyma çağı”nda evlat yetiştirmek

Yılın o dönemi gelmiş çatmış bile...
Yani Beren Saat’in motosiklet kazasında vefat eden eski aşkı Efe Giray’ı andığı...
Ve ilgili/ilgisiz herkesin ahkâm kestiği doğum günü.
Beren Saat, kendisine şöhretin yolunu açan yarışmaya katılmasını teşvik eden eski sevgilisini “Benim kahramanım” notuyla paylaştı Instagram’dan.
Ağızlarda yine aynı bayat sakızlar:
Yok efendim evli kadın, eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış...
Yok efendim Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış...
Yahu bize ne?
Sosyal medyaya baksanız herkes atadan-babadan zengin, herkes paşa torunu, kimse yokluk, yoksulluk görmemiş.
Sanki fakir olmak hastalıkmış, utanılacak, saklanacak bir şeymiş gibi bir hava da yerleşti topluma üstüne üstlük.
Bırakın fakirliği, tutumluluk bile mahkûm edildi, herkes har vurup harman savurmak zorundaymış, ne kadar çok saçılıp dökülürse o kadar mutebermiş gibi paylaşım yapmak zorundayız.
Oyuncu Merve Dizdar ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı.
Şimdikiler bilmez. Bizim dönemimizde fakirin de zenginin de çocuğu eşit hissetsin diye öğrencilere önlük giydirilirdi.
Önceki yazılarımda Damla Sönmez’in, oyunculukta eğitimle ilgili görüşlerini yayımladığımız bir haberin başlığına itirazına yer vermiş, haklı olabileceği noktaları taramıştım.
Çok yakın bir zaman önce Nilgün Belgün’ün de aynı şekilde “oyunculukta eğitim” konusuyla gündeme geldiğini hatırlatmıştım.
“Aman yine yanlış anlaşılmayayım” notuyla Nilgün Belgün’den bir açıklama geldi.
Özetle herkesin aynı şeyi düşündüğünü söylüyor:
“Oyunculuk eğitimle taçlanır. Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Usta-çırak ilişkisiyle de şahane olur. Damla da ben de finalde aynı şeyi düşünüp söylüyoruz. Tabii ki en önemlisi yetenek. Ama eğitimi dışlayamayız, eğitim güçlendirir her zaman.”
Biri şu akımı bitirsin
Üst orta yaşlarda yani 20’li yaşları 90’lara denk gelenlerde bir telaş...
◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
Sanatçı duyarlılığı gösteriyor. Sektördeki sorunların, intiharların duyulması için elini taşın altına koydu. Tarkan’dan da benzer bir duyarlılık bekledi.
◊ TARKAN HAKLI ÇÜNKÜ:
“Amacını anlamadım” diyor. Biz şarkı söyleyip kendi aramızda top çevirince ne olacak yani demeye getiriyor. Kuru tantananın kime, ne faydası var?
◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
Kanal D’nin efsaneleşen dizisi “Camdaki Kız”da “Nalan” karakteri...
Aslında bir fanusun içinde yaşıyor, hayatı bilmiyor, annesinin kendisine gösterdiği hayatı camdan izliyor.
Diziyi ve karakteri bu kadar fenomen yapansa bence başrol oyuncusu Burcu Biricik.
Dijitalde yayınlanan dizisi “Fatma” da onun sayesinde bu kadar ses getirdi.
Burcu Biricik zaten güzel.
Ekranda gördüğünüzde zaplamak falan mümkün değil, takılıp kalıyorsunuz.
Ama onun ötesinde oyunculuğuyla da döktürüyor.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık tabii. Âşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın. İster belli olsun, ister olmasın... En fazla “mış gibi” yapıyorsundur (Gülüyor).
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?
- PTT! Çünkü daha sosyal. Bütün aile birlikte yapabilirsiniz. Kış, kar, soğuk hava, sıcak ev, battaniye... Ohhh.
◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?
- Her zaman günbatımı. Görsel bir şölen yahu. Bir de ben en çok geceleri seviyorum.
◊ Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak daha gizemli (Gülüyor).
Hürriyet Cumartesi’deki köşemde bir süredir “pandemide semt turları” yapıyorum.
Hem o semtin kent hayatının dününe, bugününe biraz bakıyoruz hem de karantinada aldığı hasarı tespit etmeye çalışıyoruz fotoğrafçı arkadaşlarımla.
Beni en şaşırtan semtlerden biri Arnavutköy olmuştu.
Çünkü bugüne kadar gezdiğim yerler arasında Ortaköy, Asmalımescit gibi, insanların yeme-içme için dışarıdan geldikleri bölgelerin daha kötü etkilendiğini, içinde zaten kendi ahalisi yaşayan Cihangir, Moda gibi semtlerin daha az kayıp verdiğini gözlemlemiştim.
Arnavutköy ne birine ne öbürüne uyuyordu.
Yerleşik sakinleri olmasına rağmen çok dükkân kapanmıştı, hasar çok fazlaydı.
Arnavutköylü bir okurum gözlemini yazmış.
Hande Erçel’in “Sevincimiz fıskiyeleri patlatıyor... Mükemmel” notuyla paylaştığı fotoğrafa 2.7 milyon beğeni yağmış.
Kerem Bürsin’e 100 bin yorum yapılmış.
100 bin kişi işi gücü bırakmış, bu kareye tıkır tıkır bir şeyler yazmış.
Meğer bünyede bir “ıslanma” fantezisi varmış da akacak mecra ararmış.
Yaklaşık şöyle bir şey:
“Çimlerde ikisi de mayolu ve yalınayaktı...
Islak çimenlerin üzerinde koşuyorlardı...
Kerem havada ayaklarını birbirine vuruyordu...”
Halbuki babası Türk, annesi Alman’dı. Yeterince karışık değil mi?
Aslında dizilimi geçen sene yaptırmış ama biz şimdi öğrendik.
Açıklamayı yaptığı yer Rusya’nın başkenti. Moskova Film Festivali’nde gösterilen “Kovan” için orada.
“Muhteşem Yüzyıl”daki “Hürrem” rolüyle bu ülkede zaten sempatisi yüksekti. Güzel bir hamleyle tribünlere iyice oynadı.
Bakalım bu zekice PR adımları Rus pazarını kendisine açacak mı?
AÇIKLAMA KARNESİ
◊ Yerindelik: 10
Sayılar delirdi, tam kapanmanın eşiğine geldik ama iyiye giden şeyler de var.
Aşının işe yaradığının ortaya çıkması umutları güçlendiriyor.
Mesela bu konuda en cevval ülke İsrail’de ilk kez korona ölüm vakasız gün yaşandı.
Bizde de fire büyük olmasına rağmen aşılama gittikçe daha alt yaşlara doğru ilerliyor.
Aşı tedarik etmenin kolaylaşacağı konusunda Rus aşısının Türkiye’de de üretileceği haberi düştü ekranlara. Hepsi içe su serpen gelişmeler.
Yalnız şu fire mevzuu fena.
Sadece aşı olmak yetmiyor.
Etrafımızda aşılanmamış birileri kalmışsa onlarla da ilgilenmek gerekiyor.
Geçen yıl yaşamını yitiren müzik yazarı Çağlan Tekil ile yakın arkadaş olan Aylin Aslım, 23 Nisan’da dünyaya gelen oğluna Orman Umut Çağlan adını verdi.
◊ Öğrenciliğinizin hangi dönemi daha şamatalıydı: BAAL mi, BOUN mu?
- Açıkçası ben kendimi daha Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ndeyken müzik ve edebiyat çalışmalarıyla buldum. Boğaziçi Üniversitesi yılları çift vardiya çalışmak, geçim derdi ve ilk albüm sürünmeleri ile geçtiği için, sanırım BAAL daha eğlenceliydi.
◊ 90’larda tam olarak ne yaşadık biz: Pop rönesansı mı, tüp patlaması mı?
- Şimdi bakınca kesinlikle popun rönesansı derim. Hatta 80’ler sonu ile. Sebebi, hâlâ yerleri dolmayan ve bence dolamayacak olan Onno Tunç, Melih Kibar, Çiğdem Talu, Aysel Gürel gibi dehâlar.
◊ Kaş’a yerleştiniz: Kaçış mı, varış mı?
- Kaş bence ne olursa olsun bir yerlerden, bir şeylerden kaçış. Varış olabilir mi? 5 senenin sonunda hâlâ emin değilim bundan. Anlayana kadar da acelem yok.
Aralarında ilişkiyi hep muallakta bırakıyorlar. Ama bir yandan da sürekli kuşkuları artıracak mizansenler yapıyorlar.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatili de bu yüzden ilgi görüyor.
Oradan paylaştıkları her karede aynı temcit pilavının altı tekrar yakılıyor. Soru şu: Acaba Türkiye’nin en ünlü ikilisi tatil kaçamağı mı yapıyor?
Aralarında gerçekten bir ilişki var mı yoksa bizi mi trollüyorlar, bilmiyorum.
Ama çıktıkları bu son Maldivler seferinin kaçamak falan olmadığı kesin.
Hande Erçel’in ablası da ailesiyle orada. Ablalı/yeğenli kaçamak mı olur?
Üç olasılık var...
Onca garson, şef, barmen kim bilir nerelere dağılmış durumda. Bir daha nasıl toparlanıp ayağa kalkar, orası muamma.
Cihangir’in kedileri varsa Arnavutköy’ün de köpekleri var. Arnavutköy vapur iskelesinin baktığı Ömer Yılmaz Güven Parkı’nda sokak köpeklerine tavuk döner veren hayvanseverle karşılaşıyoruz. Küçük meydandaki Fıstık Kebap açık. Dönerleri köpeklere vermeden önce orada ısıttırıyorlar.
İnsanı mutlu eden bu şefkatten sonra ilk şok: Semtin en popüler mekânlarından Any kapalı. Sadece Any mi? Çaprazındaki Alexandra kokteyl bar, karşısında Haleti Ruhiye, onun yanındaki Jain, komşusu Xunta Kafe, Angelo Grande, yine karşı sırada Yalı Balıkçısı ve Zıpkın, Hakan, Barboon, Mira balıkçıları, karşısında Angelo, aynı sokaktaki F’roses çiçek-kafe, Levendiz meyhanesi, az ilerideki Arnavutköy Balıkçısı, Level Kulüp, nutellalı profiterol yapan Linz Cakery, Krepen krepçisi: Kapalı, kapalı, kapalı.
2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı iddiası hanelere ateş gibi düştü.
Kimi bütün birikimini, kimi çoluk çocuğunun rızkını, kimi de eşinin dostunun parasını yatırdı bu işe.
Sebep: Kazanma hırsı. Tıpkı Tosuncuk’ta, çok daha eskiden Banker Kastelli’de olduğu gibi.
“1 koyup 10 alayım, tek seferde köşeyi döneyim” düşüncesi.
Mağdur olanlar için üzülmemek elde değil tabii. Ama kahrımdan da ölemeyeceğim.
Çünkü bu bir çeşit kumar. Kumarda kazanmak kadar kaybetmek de var.
Hindistan’ı bildiniz. Hemen altında Sri Lanka var, hani gözyaşı şeklinde olan. Oradan da 750 kilometre güneybatıya uçarsanız, alın size Maldivler.
1200 adadan oluşuyor.
Öyle bakir ki 100 tanesinde hiç insan yaşamıyor.
Cennet parçası...
Tek mesele... Küresel ısınmadan buzullar erimeye devam ederse, 100 sene içinde hepsinin sular altında kalacak olması...
Hiç gitmedim.
Bir gün imkân olursa çok merak ediyorum.
Ama sağ olsun ünlülerimizin paylaşımları sayesinde gidip görmüş, o bembeyaz kumlarda yürümüş, masmavi plajlarda yüzmüş kadar oluyoruz.
Bir arkadaşımın işaret etmesiyle bir davaya odaklandım.
Geçen hafta duruşması yapıldı. O kadar ilginç ki...
Bir taraf öbürünü şarkısını ve sonra da ismini çalmakla suçluyor.
The Beatles’tan John Lennon’un trajik şekilde öldürülmesi gibi: Asıl John Lennon benim!
Bu davada da Gökçe Kırgız adında bir kadın var. Daha doğrusu iki tane Gökçe Kırgız var.
İlki orijinali. Yani doğma-büyüme Gökçe Kırgız.
Şu anda 32 yaşında.
2006’da, daha lise öğrencisiyken “Kalbime Gömerim O Zaman” adlı bir şarkı yapıyor.
◊ Reklamcı babanız Hulusi Derici’ye en benzettiğiniz yönünüz: Argo mu, PR vizyonu mu?
- Ben minyatür bir Hulusi Derici’yim. PR vizyonu da, argo da, hazır cevap olmam da onun DNA’sından. Ama bunların hiçbiri umurumda değil.
Ben Hulusi’nin asıl merhametini almışım, o yeter.
◊ Bir sürü dizi ve filmde rol aldınız ama hep kendinizi canlandırdınız: İrem Derici’yi oynamak kolay mı, zor mu?
- İrem Derici 34 senedir gerçek hayatında da inanılmaz gerçek olduğu için zor olmuyor. Hatta şu an kendimden 3. tekil şahıs olarak bahsettiğim için kendime sinir oldum (Gülüyor). Senaristler de benim jargonumu çok iyi bildikleri için her şey çok yerinde ve tadında geçti bugüne kadar.
◊ Okuduğunuz okullardan Mimar Sinan Piyano mu daha şamatalıydı, Bilgi Sosyoloji mi?
- Bilgi Sosyoloji daha şamataydı çünkü ayıla bayıla girdiğim bir bölüm olmadı. Babamın yönlendirmesiyle ite kaka bitirdim. Ama MSÜ Devlet Konservatuvarı’nı aşkla bitirdim. O sene yüzlerce kişi arasından sadece beş kişi mezun olduk ve aralarında en yüksek puanı ben aldım. Bana Durkheim’le değil, Mozart’la gelin kardeşim.
Ebru Şancı, özel hayatıyla ilgili dobra dobra konuştuğu çok ilginç bir röportaj verdi Behlül Aydın’a.
Her satırından mutlu bir birlikteliğin ayrıntıları ve samimiyet akıyor.
Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk’ün milli takıma seçilince yaptığı zıplamalı sevinç gösterisinin videosunu anlatıyor mesela:
“Kızdığı zaman çok kızar. Sevindiğinde de çocuk gibidir. Çok duygusal bir insan. Yengeç burcu. Her şeyi en uçta yaşıyor. İzleyince gözlerim doldu. O kadar iyi biliyorum ki nasıl emek verdiğini... Hiçbir zaman ‘Onu aldılar, beni almadılar’ demedi. Hep ‘Allah bana ne zaman nasip ederse o zaman olacak’ dedi. Nasip bugüneymiş...”
İnsan onlarla birlikte seviniyor.
Karı-koca birlikte atlattıkları zor günlerden bahsediyor Şancı:
“Alpaslan, 6 ay top oynayamadı. Televizyondan arkadaşlarının maçını izleyip çocuklarının gazını çıkarıyordu. 1 sene boyunca 1 lira bile kazanmadı. Arkasında durmam gerekiyordu. En ümidi kestiği zaman bile ‘Sen yaparsın, sende yetenek var’ dedim...”
“Şeyma çağı”nda evlat yetiştirmek
Şeyma Subaşı’nın hayatını gördükten sonra, hangi ebeveyn çocuğunu 6 sene tıp okumaya, TUS gibi sınavlara, üstüne bilmem kaç sene ihtisas yapmaya, sonra da hasta yakınlarından dayak yemeye ikna edebilir ki?
Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo (Mohammed Alsaloussi), Şeyma Subaşı’ya Anneler Günü’nde lüks bir cip hediye etti.
Meedo, Şeyma’yı o kadar seviyor ki Bali tatilinde bir adadan diğerine geçerken özel jet bulamayınca, normal yolcu uçağı kapattı sevgilisi ve kerimesi Melisa için.
Şeyma da sağ olsun, çok hazmetmiş bir insan olduğu için bu tür dertlerini halkla paylaşmaktan hiç gocunmuyor.
Kendimden biliyorum, bu özel jet bulamama meselesi gerçekten çok büyük sıkıntı. Zaman zaman benim de başıma geliyor.
Neyse konuyu dağıtmayalım. Ailelerle tanışıldı, çiftin yakın zamanda evlenmesi bekleniyor.
Acun Ilıcalı’dan sonra ondan daha da zengin Meedo’yu nasıl kaptı, 6 ayda nasıl evliliğe ikna etti, tam bir “başarı” hikâyesi.
Çift evlenecek ama...
Daha şimdiden Şeyma Subaşı’nın bir sonraki eşinin kim olacağı konuşulmaya başladı bile.
Benim oyum Bill Gates’ten yana. Hazır adam boşanmışken...
Bakın yine dağıttım konuyu.
Gelmek istediğim nokta şu: Şeyma Subaşı’nın sadece Instagram’da 3 milyon küsur takipçisi var.
Bunların önemli bir kısmı da onun hayatına öykünen genç kızlar.
Belki de hayatını anlattığı “Sadece Şeyma” kitabının okullarda ders kitabı olarak okutulması gerektiğini düşünüyorlar.
Öyle ya Şeyma’nın yaşadığı hayatı gördükten sonra...
Hangi ebeveyn çocuğunu 6 sene tıp okumaya...
Sonra TUS falan gibi zor sınavlara...
Üstüne bilmem kaç sene ihtisas yapmaya...
Asgari ücretin üçte birine staja...
Ve sonra göreve başladıktan sonra da gece-gündüz Covid’lilerle uğraşıp...
Bir de hasta yakınlarından dayak yemeye ikna edebilir ki?
Biz 20’nci yüzyılda yetişmiş, eski dünyalı, eski kafalı insanlarız.
Ama ben bile “Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?” derdim.
Ha bu arada merak edip baktım, Şeyma Subaşı, Aydın Üniversitesi’nde moda tasarım programını tamamlamış.
PANDEMİ GÜNLÜĞÜ
Karantina biter bitmez ilk iş!
◊ Yüksek ama dar sandalyeli bir Taksim dönercisinde ıslak hamburger ezmek...
◊ İsmi, türü önemli değil, bir eğlence mekânında tanımadığım insanlarla şarkılara eşlik etmek...
◊ Sırf binmek olsun diye bilmediğim bir şehre ilk uçağa binip, son uçakla geri dönmek...
◊ Şamatacı bir grupla açık havada serpme kahvaltıya girişmek, uzatmak da uzatmak...
◊ Çok istediğim halde hâlâ eksik kalan Nemrut Dağı, Hatay ve Pamukkale’yi gezmek...
◊ Televizyon ve bilimum dijital mecralarla aramıza anlaşılır ve net bir çizgi koymak...
◊ Çeşme’de kahvaltı edip, akşam Bodrum’da eğlenip, sabah tekrar Çeşme’de uyanmak...
◊ Bunu niye özledim bilmiyorum ama sıcak göbektaşında, siyah derilerden utanmadan kese yaptırmak...
Herkes eteğindekileri döksün
Hep aynı, sıkıcı cümle:
“Pandemi dönemini üretken, verimli geçirdim.”
Sibel Can yeni albümünde Tarkan şarkısı okuyacakmış. Tarkan’ın kendisi de albüm hazırlığında. Defne Samyeli çoktan stüdyoya girdi bile.
Şunun şurasında çok az kaldı, göreceğiz bakalım karantinayı kim, nasıl geçirmiş...
Sen ne güzel bir insansın
◊ Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz” dizisinin Zekeriyaköy’deki setine giderken yolda ölmek üzere olan, yaralı bir sıpa görünce HAYKURDER’i arayıp hayatını kurtaran oyuncu Melis Sezen...
◊ Sosyal medyadan gelen “Çok zayıfsın” eleştirilerine, “Güzel gözükmek gibi bir derdim yok. Kendi denizimde seyreden minik teknemin kaptanıyım, hayde vira!” diye posta koyan Nur Fettahoğlu...