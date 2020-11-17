Sevgiyle nefret arasında

Röportajı kabul etti ama acaba şu soruyu sormasam mı? Bu konuya hiç girmesem mi? Kolay değil: Mesela benim için gazetede herkes “abi” ama o “Doğan Bey”... Asansörde, girişte, yemekhanede göz göze geleceğiz de bir selam bahşedecek diye sıramızı bekliyoruz. O göz göze geldiğiniz anlarda da sanki incecik bir kitapsınız da sizi bir bakışta şak diye okumuş hissine kapılıyorsunuz.İkilemli soruların bu haftaki konuğu “edebiyatın cumhurbaşkanı” Doğan Hızlan. Neyse ki müşfik. Bana sorması zordu, size okuması kolay olsun...

◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir adam/kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

- Ne ittiririm ne hostese şikâyet edebilirim. Kalakalırım, öylece uyanmasını beklerim.

◊ Hiç hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor. Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- E dolambaçlı yolları tercih ederim tabii.

◊ Hangisi daha gurur verici: Size “edebiyatın cumhurbaşkanı” denmesi mi adınıza kütüphane açılması mı?

- “Cumhurbaşkanlığı”, rahmetli bir arkadaşımın bana yakıştırdığı bir unvan. Dostlarım da bunu uygun gördü. Ama adıma kütüphane açılması daha gurur verici. Şu anda adıma açılmış üç kütüphane var. Biri Antalya’da Doğan Hızlan Kütüphanesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde de adıma özel bir bölüm var. Bir kütüphane de TÜYAP’ta. Yeni kütüphaneler de açılacak.

◊ Hangisi daha vazgeçilmez: Dillere destan dolmakalemleriniz mi, papyonlarınız mı?

- Papyonlarımdan vazgeçemem, giyimimde onları seçerken ayrıca gözden geçiriyorum. Ama papyonlar her zaman karşımda değil. Dolmakalem-lerimse hep gözümün önünde. Ortaokuldayken teyzem Saadet Yazar bana altın bir Pelikan dolmakalem aldı, merak ve tutkum işte o zaman başladı. Dolmakalemler bakım ister, işçiliği var.