Sevgililer Günü’nden fena halde sıkılanlara

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın ayrılığı kesinleşti, boşanmak için mahkemeye başvurdular.
Taraflar birbirini suçlamıyor, neredeyse “severek ayrıldık” diyecek kıvamdalar.
En azından bu kısmı güzel. Davul zurnayla evlenip kanlı bıçaklı boşananların, ayrılmayı beceremeyenlerin ülkesi burası.
Baksanıza son birkaç gündür duyduğumuz haberlere...
Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı’dan güvenlik güçlerine sığındı. Futbolcu Hurmacı’nın avukatı, arbedede kadının sadece kaşının yarıldığını, yüzündeki diğer kanların da oradan geldiğini iddia ediyor ama yersen...
Fotoğrafta ağzından ve burnundan da kan geliyor.
Hakeza fenomen İrem Ay ile Berkay Saner...
◊ “Repertuar” adlı serinizde şarkılarını seslendirdiklerinizden hangisine kendinizi daha yakın hissettiniz: Tanju Okan mı, Ferdi Özbeğen mi?
- Aslında kendime yakın hissetmekten ziyade, ikisinden de bir şeyler buldum kendimde. İkisinden de etkilendim. Ferdi’nin nafliği, Tanju’nun o muhteşem yorumculuğu...
- Peki serideki hangi albümün geri dönüşü daha büyük oldu: Selda Bağcan mı, Barış Manço mu?
- Selda Bağcan’ın.
◊ Hangisini bırakmak daha ağır oldu: Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu mu, Ankara Radyosu mu?
- Ankara Radyosu’nu keşke bırakmasaydım, biraz daha devam edebilseydim... Çok üzgünüm bunun için. Ama maalesef o zamanki şartlar sahneye itti beni.
◊ Sunuculuk yaparken yemek programları mı daha keyifli, magazin programları mı?
Başlıktaki fikir Marilyn Monroe’ya ait. Özetle, kadınların güzelliği erkekleri nasıl ışığa koşan pervaneler gibi kendine çekiyorsa, erkeğin zenginliği de kadınlarda aynı etkiyi yaratıyor demeye getiriyor.
Şu sıralar bütün dünyada popüler olan bir suç belgeseli tam da bunu anlatıyor: Tinder Avcısı.
Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlarla bu arkadaşlık sitesi üzerinden sevgili olup onları dolandıran Simon Leviev adında birinin gerçek hikâyesi.
Hepsiyle farklı farklı kişiliklerle tanışıyor. Kendini büyük bir silah tüccarı ya da pırlanta devinin vârisi olarak tanıtıyor.
İnanılmaz lüks bir yaşamı var.
Tanıştığı kadınları bu şekilde büyülüyor.
Daha ikinci görüşmede alıyor, özel jetle yurtdışı seyahate götürüyor. En pahalı restoranlar, beş yıldızlı oteller...
Boğaz hattındaki ünlülerin Emirgân’da Gizli Kalsın’ı varsa Nişantaşı ve Cihangirlilerin de artık Rika’sı var. İrem Derici son single’ı ‘Konu
O Olunca’nın lansman partisini orada yapıyor, ‘La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso İstanbul’a geldiğinde soluğu orada alıyor. Tıpkı Gizli Kalsın’ınki gibi küçücük sahnesinde Edis’in vokalisti Aybüke Albere, Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan, Murat Balcı, Müjde Kızılkan boy gösteriyor, vagon gibi ince uzun mekânın masalarında Hasan Can Kaya, Kadir Doğulu, İlker Ayrık gibi isimler göze çarpıyor.
CİHANGİR-BASKETÇİ KARMASI
Bıraksanız Merve Boluğur her akşam gidip paylaşım yapmaya devam edecek ama mekânın işletmecisi Erkan Şen’le ayrıldığından beri ayağını kesti, artık adımını atmıyor. Bu iyi haber mi mi kötü mü, bakın onu da tam bilemedim şimdi...
Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik var, pazar geceleriyse DJ Hasan Saydam’la 80’ler-90’lar Türkçe pop partisi... Yakında müzik yazarı Suat Kavukluoğlu gibi konuk DJ’leri de olacak. İlginçtir, bu partilerde Cihangir ahalisiyle basketbol camiası bir arada eğleniyor.
Yaş ortalaması 25-40. Saat 22.30 gibi Mustafa Sandal, Kenan Doğulu şarkılarıyla ‘kızlar için kalk borusu’ çalıyor. Kadın kadına dans ediyorlar çünkü erkekler hâlâ ‘ağır abi’ takılıyor. Yarım saate kalmadan ısrarlara dayanamayıp onlar da ayakta, Türk erkeğinin tipik ‘istemem, yan cebime’ nazları... Sonrası: Beş kuruş ver oynasın, servetini harca oturtama... Neymiş efendim? Bir of çekermiş, oooof... Ayrıca Ay’a benzermiş yüreği... Bir de hovarda diye kıymayacakmışız ona... Peki.
Her şey Hadise’nin yüzüklü paylaşımıyla başladı. Kadınca bir hareket. Erkeklerde böyle bir “yüzük obsesyonu” yok mesela. Kadınlar nedense biririne hava basmak için yapıyor bu tür şeyleri.
Heyhat! Insta-nazar diye bir şey var...
Yüzük önce Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına girdi.
Alacaklı taraf “Yüzüğe bu kadar para harcayacağına borçlarını ödesin” dedi haklı olarak.
Dinçerler ailesi de “yüzük yanlıları” ve “yüzük karşıtları” diye ikiye bölündü.
Sonra yüzük karşıtlığı tabana yayıldı. Yapılan olumsuz yorumlardan sonra Mehmet Dinçerler Instagram hesabını askıya almak zorunda kaldı.
“Hadise nişanlısını takibi bıraktı” dedikodularının kaynağı da bu. Hesap kapanınca sadece kendi giyim markasıyla Dinçerler’i takip eden Hadise’nin “takip ettikleri” sayısı tekrar 1’e düştü.
Seyirci olarak kötü bir huyumuz var: Bir oyuncuyu bir karaktere bir kere yakıştırdığımız zaman onu başka tiplemelerde görmeyi istemiyoruz, o rollerde inandırıcı bulmuyoruz.
Sanatçının üzerinde “hayran prangası” gibi bir şey bu. Ve bir oyuncu kırması da çok zor bir şey.
Halbuki oyuncu her rolü oynar. Oynayabilmeli daha doğrusu. Yeri gelir çapkın koca olur, yeri gelir hırsız, yeri gelir bir aptal ya da bir mahkum...
Şener Şen mesela... Biz bugün onu “Neşeli Günler”de başka, “Eşkıya”da başka, “Züğürt Ağa”da bambaşka rollerle biliyoruz ama bunu başarabilmek için ne risklere girip ne zorluklara göğüs gerdiğini es geçiyoruz.
Sinema kariyerine “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa” gibi filmlerde üçkâğıtçı, uyanık tiplemeleriyle başladı. Halk da onu o haliyle çok sevdi. İstese bu konfor alanında hayatının sonuna kadar devam edebilirdi.
Ama başka bir şeyi seçti Şener Şen. Başrol oynadığı ilk filmi “Namuslu”da halkın isteğinin dışına çıktı, alışıldık sahtekâr tiplemesi yerine işine bağlı, namuslu bir mutemedi canlandırdı.
Ertem Eğilmez’in “Eğer bu film tutmazsa bir daha fırsat yakalayamazsın. Ama öbürünü seçersen yılda beş, altı film yaparsın, para da kazanırsın” demesine rağmen, “hayran prangası”nı söküp atmayı tercih etti.
◊ Aynı anda hem kitap hem albüm çıkarmak... Açgözlülük mü, dolup taşmak mı?
- Mecburiyetti, birikmeydi, taşmaydı... Senelerdir bir roman tutuyordum içimde. Dışarı çıkardım. Albüm de müzisyen ve sahne emekçilerinin yok sayıldığı ve yok olduğu kriz senelerinde bizleri hayata bağladı ekipçe. Birbirlerini tamamlıyorlar. İyi ki böyle bir şeyi yapan ilk Türkiye vatandaşı ben oldum diye de bencilce haz alıyorum.
◊ Kitabınız “Eski Dünyanın Yangını”nda onlardan “en eski arkadaşlarım” diye bahsediyorsunuz. Hangisiyle küsmek daha zor olurdu: Sesler mi, sözcükler mi?
- Sözcüklerle. Saatlerce sessiz otursam bile aklımda hep uçuşuyor sözcükler. Günlük akışta ilgimi çeken bir sahneyi zihnimde yazıp duruyorum. Durmuyor pek o içsel yazma ve konuşma.
◊ Çok küçük yaştan beri müzikle ilgileniyorsunuz ama Bilkent’te uluslararası ilişkiler okudunuz. Kafa karışıklığı mı, kaderin cilvesi mi?
- Müzikle böyle bir yolculuğum olacağını tahmin etmezdim. Rahmetli annem Türkiye’de ressam olarak ekmek parası kazanamayacağından, resim öğretmeni olmuş bir sanatçıydı. Sanata meslek gözüyle bakmamı istemezdi. Diplomat olmamı istiyordu, ben de ona istediğini vereyim diye o bölüme girdim. Ben okurken annem rahmetli oldu. Dilediğim gibi dersler aldım, yüksek lisans tezimi “yadigârlar ve anı saklamanın yolları” üzerine tamamladım. İşlere girip çıktım sonra. Belirsizdi geleceğim. Müzik, ofisten döndüğüm bitik günlerde beni bırakmadı. Açlıkta, işsizlikte, umutsuzlukta da hiç bırakmadı beni. Sonra da içine aldı. Herkese böyle bir uğraş, dost dilerim. Müziğin bana olduğu gibi.
◊
Yeme-içme fiyatları öyle yükseldi ki insanlar gelen hesaplara inanamıyor, masada hesap pusulası önce elden ele şöyle bir dolaşıyor, sonra “Zaten marketten alsan kaç lira ki” cümlesi eşliğinde pamuk eller ceplere uzanıyor.
Bu yüzden fiks menü yükselişte. Ucuz olduğu için mi? Hayır, onlar da katlandı. Ama gecenin sonunda kötü bir sürprizle karşılaşmamak için herkes ne ödeyeceğini baştan bilmek istiyor.
Kapılarını geçen hafta açan Kita’s Meyhane’de 200 liraya fiks menü uygulandığını duyunca soluğu Bomonti’de aldım. Yeme-içmenin yanında solistli-DJ’li müzik, davullu-dansözlü eğlence vaat ediyorlardı.
Fotoğraf: Murat ŞAKA
ANA YEMEK YOK, EKSTRA İSTENEBİLİR
Önce bir şok: Renkli neonlar, ahşap, sade masalar... Dışarıdan bakınca, modern meyhaneden ziyade bir kafeyi andırıyor Kita’s. Ama masalar doldukça atmosfer değişmeye, ortam kıvamını bulmaya başladı. 150 kişilik bir mekân.
Sonra ikinci şok: Mezelerin kalitesi. Bu fiyatlara daha vasat tabaklar bekliyordum açıkçası, yanılmışım. Parmaklarımızı yiyorduk. Tadım menüsünde iki kadeh içkinin yanında beş çeşit meze servis ediyorlar. İsteyen üstüne parasıyla da ekleme yapabiliyor. Fikir vermesi için mezelerden birkaç örnek: Rakılı fava, çift peynirli Girit ezme, yoğurtlu-kıymalı soğan gömme, hardal soslu levrek marine, iki biberli atom, tahinli deniz börülcesi... Ekstra fiyatları 25-47 lira.
Tadım menüsünde bir de ara sıcak hakkınız var. Tıpkı mezelerde olduğu gibi dilerseniz ekleyebiliyorsunuz: Sütlü yaprak ciğer, keşkekli pazı sarması, ballı karides, ot kavurma... Bana da ot yedirdi ya... Kalktım Tuğba Şef’i tebrik ettim. Ekstra söylerseniz fiyatları 47-110 lira.
Evet, bunu da yaptık: Fatma Girik için düzenlenen cenaze törenini bile itişip kakışmanın vesilesi haline getirmeyi başardık.
Sosyal medyaya baksanız sanki ülkenin bir büyük değerini uğurlamadık, ergenlerin maçını izliyoruz.
Kim ne demiş, kim, kime ne cevap vermiş, nasıl da kapak olmuşmuş...
Böyle bir kayıp karşısında gereken vakarı sergileyememek hepimizin ayıbı. Ama öncelikle bunu tetikleyen konuşmacıların...
Törende konuşan Hülya Koçyiğit, hiç yapmaması gereken bir şey yaptı...
Siyaset kelimesinin “s”sinden bile kaçınılması gereken o ortamda, Fatma Girik’le ilgili çok “lüzumsuz” bir ayrıntıya girdi:
“Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda olsak da...” sözleri döküldü ağzından.
Madrid’de bir kafeden çıkan iki kişi keskin nişancılar tarafından vurulur. Kafenin içinde kalan diğer insanlar bunun bir hükümet operasyonu olduğunu anlar, çünkü tüm civar sokaklar boşaltılmıştır.
Bunun nedeninin içerdekilerden biri olduğu kanaatine varıp birbirini suçlamaya başlarlar.
Tam o sırada tuvaletten bir adam çıkar.
Adam yere yığılıp ölmeden önce “Kimse benimle temas etmesin” diyebilir sadece.
Artık şurası kesindir:
Operasyon, ölen adamın taşıdığı bir bulaşıcı hastalık yüzünden yapılmıştır ve içeridekilerin hepsi aslında o kafede karantinaya alınmışlardır...
İspanyol yapımı “El Bar” (Bar) filmi Türkiye’de “Taxim” adıyla tiyatroya uyarlandı...
Bugün ülkenin en tanınan kadınlarından biri. Ona göre bir çevresi, imkânları, hayat standartı var.
Sevgilisi Umut Evirgen şehrin en popüler kulüplerinin sahibi. Ha dediğinde kapısına bir koruma ordusu yığabiliyor. Fakat yine de kadına şiddetten kendini koruyamıyor, tehdit alıyor, küfür hakaretler işitiyor, şehrin göbeğinde arabasında saldırıya uğruyor.
Takıntılı bir erkek hayranı yüzünden evini, arabasını değiştirmek; telefonuna KADES (Kadın Destek Uygulaması) indirmek zorunda kalıyor.
Ki başına bir şey gelirse en yakın güvenlik güçlerinden yardım alabilsin...
Yaşadığı kâbusu düşünebiliyor musunuz?
Türkiye’yi kadınlar için bir “can pazarı”na dönüştürdük.
Ve en muktedirinden en savunmasızına, bunun istisnası yok.
Serenay Sarıkaya’ya bunu yapan hayat diğerlerine neler yapıyor, zaten hemen her gün görüyor, izliyoruz.
- TEZ: Ne var ki bunda? Kar-kış demeden ben de her sabah işime gidip her akşam geri geliyorum. Bu kadar abartacak bir durum yok ortada.
ANTİTEZ: Bu yokuşlu şehrin buzlu yollarında motor kullanmak, senin otobüsle, metroyla, vapurla ya da arabayla işe gitmenle aynı şey değil ama.
-TEZ: Siparişimi ille de güzel havalarda, günlük güneşlik zamanlarda mı vereceğim? Asıl böyle zor zamanlarda lazım kurye hizmeti.
ANTİTEZ: Topu topu senede üç-beş gün. Pizza yemesen ölmezsin. Makarna haşlayamıyor musun, iki yumurta kırıp yiyemiyor musun?
-TEZ: O zaman karlı havalarda asker de nöbet tutmasın, sağlık çalışanı da mezraya gitmesin, hatta kar temizleme çalışanları da işi bıraksın...
ANTİTEZ: İkisi aynı şey mi? Biri zorunluluk, diğeri keyfi. Doğru olan bütün bu zor meslekleri yapanlara gerekli donanımın sağlanması.
-TEZ: Firma hizmet veriyorsa, ben bu hizmeti aldığım için niye vicdan azabı çekeyim? Alan memnun, veren memnun. Kime ne bundan?
◊ Tiyatro sahnesine ilk kez 6 yaşında çıktınız ama oyunculuğunuz 26 yaşında “Hayat Devam Ediyor”la başladı. Gecikme mi oldu, doğru zamanı mı beklediniz?
- 26 yaş televizyona çıkışım aslında. Bu dönemde üreten insanlarla beraber konunun hep içindeydim zaten. Doğru zamanı bekleyen biri olamıyorum sanırım. Tesadüfler siz hazırsanız gelip sizi buluyor gibi bir şey.
◊ Her ikisini de oynadınız: Basketbol mu, voleybol mu?
- Benim için basketbol her zaman başka.
◊ 14 yaşından beri müzikle ilgilisiniz, ses ve nota eğitiminiz var. Gitar çalmak mı, piyano çalmak mı?
- İkisi de farklı tınılar ve bütün içinde farklı görevleri var. O yüzden ayırt edemem ama piyano sesini daha çok seviyorum. Daha yoğun ve tam duyabildiğim bir enstrüman bence.
Kanal D’deki “Camdaki Kız” dizisinin başrolü Burcu Biricik, Ayvalık’ta butik otel açıyor. Bunun 9 yıllık sevgilisi, 6 yıllık eşiyle ortak hayali olduğunu söyleyen oyuncu, “Eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmeyeceğim bir iş kolu” diyor.
Ben de yaptığım için bilirim, zor ama zevkli meslektir garsonluk.
Hiç tanımadığınız insanların ilginç özelliklerine ya da çok tanınan kişilerin bilinmeyen yönlerine tanık olursunuz.
Burcu&Emre (Yetkin) çifti oteli açınca oraya kesin gidilir.
Kendileri gibi pırıl pırıl, zevkli, huzur ve sevgi dolu bir yer olacağına eminim.
Darısı, Los Angeles’taki fakir dönemlerinde garsonluk yapan Kerem Bürsin’in başına.
Burcu Biricik’in ünlü olmadan önce yaptığı başka işler de var.
Kentsel dönüşüm nedeniyle büyük marka ve zincirlerin ayrıldığı Kadıköy, Bağdat Caddesi yazdan beri yeniden canlanmaya başladı. Ardı ardına açılan mekânlara en son Şaşkınbakkal’daki Paolina eklendi. Tam bir ‘mahalle barı’, yeme-içmenin yanı sıra DJ’li eğlence de var.
Mitolojiden esinlenen Paolina’da sizi iki tanrıça heykeli karşılıyor, duvarlar ve tavan antik görsellerle kaplı. Aklınıza ören yerleri gelmesin.
O soğukluğu bol ahşap, hasırlar ve sarı ışıklarla kırmışlar.
Menüde kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, burgerler ve makarnalara ana yemek olarak et, tavuk ve balık eşlik ediyor. İmza yemeği Hindistan cevizi sütlü ananasla soslanan somon (140 lira).
KAPIDA KALMAK YOK
Buranın alameti farikasıysa kokteylleri. Aynı zamanda mekânın ortaklarından, tanınmış bar şefi İsmail Çimentay’ın elinden çıkan kokteyller de mitoloji temalı: Zeus, Juno, Moena ve Afrodit öne çıkanlar (130-135 lira).
“Madem aldatılmak istemiyorlar o zaman estetikten önce kafalarının içini doldursunlar. Kadın, dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı.”
Bıraksanız, Hülya Avşar’ın yıllarca erkek tribünlerine oynadığı bu yoldan daha da yürüyecek ama heyhat!
Dünyanın en güzel ve çekici kadınlarından Bella Hadid, yaprak dolma sararken görüntülerini paylaştı.
Şimdi eğriye eğri:
Bella’nın sarması yenmez.
Kolum kadar yapmış, onun serçe parmağı inceliğinde olanı makbul.
Kasım ortası kendisi açıkladı: Bankaya 10 milyon, eski eşi Chloe Loughnan’a ise 600 bin lira borcu vardı.
Aradan daha 2 ay geçti. Önceki akşam sahne aldığı Yeni Gazino’da gazetecilere “Bütün borçlarımı kapattım, pamuk gibiyim” dedi.
Oh, geçmiş gitmiş olsun, bir daha da başına böyle iş gelmesin. Borç zor şeydir bilirim. Evimin kredisi bitene kadar gözüme uyku girmemişti.
Fakat aklıma takılan bir şey var: Bir insan 2 ayda 10 milyon 600 bin liralık borcu nasıl öder?
Evini sattı deseniz... Olmaz, banka ipotekli. Geriye iki olasılık kalıyor.
Birincisi, yeniden kumara başladı ve bu sefer şansı yaver gidiyor.
İkincisi de ayda 5 milyon 300 bin lira kazanıyor. Vergisini ödedikten sonra Allah artırsın tabii.
◊ İlk kez 13 yaşınızda gitarist babanızla sahneye çıktınız. Bu meslekte müzisyen kızı olmak avantaj mı, dezavantaj mı?
- Müzik aşkıyla doğup müzisyen olmayan aileye mensup birine göre avantajları çok elbette. Ama benimki baskın bir baba olduğu için, bazı küçük dezavantajları da olmadı değil. (Gülüyor)
◊ 1500’e yakın konser verdiniz. Yurtiçi konseri mi, yurtdışı konseri mi?
- Konserlerin her biri özel. Ayırt etmek haksızlık olur. Şunu söyleyebilirim: Benim adrenalin beklentimi en çok kalabalıkta tüm şarkıları beraber söylediğimiz konserler karşılıyor.
◊ Şarkı söylediğiniz gibi beste de yapıyorsunuz. Hangisi daha zevkli: Sahne önü mü, sahne arkası mı?
- Bak burada seçim yapamam. İkisinin tadı o kadar başka ki. Birinde ruhun derinlerinde sanki anne rahminde gibisin: Sessiz, güvende ve tek başına. Diğerinde herkesin önünde bir başına... Ama dünyada nefes aldığın en vazgeçilmez yerdesin. Bilmiyorum bu duyguları başka nasıl tarif edebilirim.
◊ Sizce hangi şarkınız kitleler üzerinde daha etkili oldu: “Alimallah” mı, “Biz Aşkı Meleklerden Çaldık” mı?
- “Biz Aşkı Meleklerden Çaldık” tabii... Sihirli ve artık kült bir eser. Nice çiftleri evlendirdi biliyor musun? Yuva kurduran bir saflığı var...
Alişan, eğer oynadığı dizilerde öpüşmüş olsaydı, eşi Buse Varol ile evlenmeyeceğini açıkladı.
Hem de bayağı kaba dille: “Karım olamazdı.”
Zaten sevmişsin, beğenmişsin, kendine uygun bulup evlenmişsin.
Geçmiş, bitmiş.
Şimdi durduk yere ne manası var, şu olsaydı böyle olurdu, bu olmasaydı şöyle olurdu demenin?
Kendisi de farkında başına açtığı işin, “Bu mesele neden bu kadar büyütüldü, anlamıyorum” diyor.
Olur mu hiç?
Sevgililer Günü’nden fena halde sıkılanlara
Yaklaşan 14 Şubat’ın arifesinde kimse de çıkıp “Bıktık, bize yeni bir şeyler sunun artık” demiyor. Neyse ki sesleri gür olmasa da aşkı başka türlü ele alan, başka biçimde işleyen “kafalar” da mevcut. Love360Fest, “aşk” kavramına itibarını iade etme fikrinden doğan bir festival.
Adı öyle olsun diye oluşturulan afrodizyak menüler... Her zamanki odaya iki kalpli balon, çikolata, tütsü ve şarap konularak yapılan aşk süitleri...
Fotoğraftan yapma kupalar, takvimler, tablolar...
Hemen her Sevgililer Günü’nde birbirini tekrarlayan, birbirini kopyalayan sıkıcı etkinlikler, programlar...
Bu mutat günü protesto edenlerin düzenlediği single/yalnızlar partileri bile artık “out”.
Bu fikrin bir rüzgâr yakaladığı, bir anlam ifade ettiği zamanlar da çok geride kaldı.
Yaklaşmakta olan “bir yeni” 14 Şubat’ın arifesinde kimse de çıkıp “Bıktık, bize yeni bir şeyler sunun artık” demiyor.
Neyse ki sesleri çok gür olmasa da aşkı başka türlü ele alan, başka biçimde işleyen “kafalar” da mevcut.
14 Şubat’ı kutlamadan şubat ayı boyunca sürecek 360 Dereceden Aşk Festivali işte biraz bu kaygılarla yola çıkıyor.
Aşk kavramına itibarını iade etme fikrinden doğan festival, aslında bir kültür sanat ve yaşam hareketi.
Love360Fest; 100’den fazla kültür, sanat, tasarım profesyoneli, 200’den fazla eser, pek çok kurum ve STK’nın katılımıyla 3 Şubat’ta başladı.
Sergiler, konferanslar, film gösterimleri, sanatçı sohbetleri ve performanslarla geçecek festivalin bu yılki teması: “Evin Nerede?”
Takipçiler Beyoğlu’ndaki Pera Palace Hotel, Soho House, Roma Kulübü Derneği ve İstanbul Consept Gallery dörtgeninde turlayacak.
Festival kapsamındaki iki serginin ön gösterimi yapıldı bile.
Işık Gençoğlu küratörlüğünde gerçekleşen “Unutmama” ve “Bıraktığın Yerde/mi/yim?” sergileri, Soho House ve Roma Kulübü Derneği’nde.
Festivalin diğer etkinliklerini www.love-360.com adresinden takip edebilirsiniz.
Belki de bu 14 Şubat size hiç bilmediğiniz yeni bir alemin kapılarını açar.
“Mavi tik” ve “mavi tık” devrimi
Sosyal medyada ‘mavi tik’ olarak bilinen onay işareti, tanınmış kişi ve hesaplarda bulunuyor. Bu simge, hesabın biraz daha itibarlı görünmesini sağlıyor.
Twitter bunu “saygınlık kriterine uymak, dikkate değer bir kişi, kuruluş ya da marka olmak” üzere tanımlıyor.
Tabu yıkan tartışmayı geçen hafta Esra Dermancıoğlu ateşledi.
“Aslında hatırı sayılır bir takipçim var, ancak ‘mavi tik’imin olmaması hoşuma gidiyor. Hatta tiksiz olmayı daha havalı buluyorum” dedi.
Sanal dünyada mavi tike başvurmamak, bunu önemsemiyor görünmek, “cool” olmanın yeni kodu olabilir mi?
Böyle bir “onay”a tenezzül etmemek, bununla uğraşmamış olmak, rock’çılar, rap’çiler gibi etiketleri reddeden, düzen karşıtı bir duruşun ifadesine dönüşür mü? Hep beraber bekleyip göreceğiz.
İkinci bir “yeni racon” tartışmasıysa “mavi tık” üzerine: WhatsApp’ta mesajların okunduğu bilgisini gösteren “mavi tık”ı kapatmak hak mıdır, küstahlık ya da korkaklık mıdır?
Hesap verme mecburiyeti olmayan biri böyle bir şeye neden gerek duysun ki?
Öbür yandan istemediğiniz kişilerin o saatte neye bakıp neye bakmadığımızı bilmesine de gerek yok.
Çünkü “cevap vermek istemedim” açıklamasını yapmak da sonra başka sorunlara, iletişim kazalarına neden oluyor.
O yüzden benim mavi tıkım sürekli kapalı mesela.
Bana böyle daha rahat geliyor, hayat kalitem yükseliyor.
Kafede ücretli ısıtıcı olur mu?
Artan yeme-içme fiyatlarına paralel olarak işletmelerde “minimum harcama tutarı”, “maksimum yarım saatliğine masa” gibi uygulamalar başladı.
En son iddiaysa ücretli ısıtıcı.
Kafeye gidiyorsunuz, ısıtıcıyı açtırmak için 2.99, sonra saat başına 3.99 lira ödüyorsunuz.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) haberi doğrulamış ama haber sitelerinde, forumlarda paylaşılan görselin kaynağını taradım, pek bir şey bulamadım.
Viral olsun diye dolaşıma sokulmuş bir eğlencelik olma ihtimalini de atlamamak lazım.
Bir elektrikli ısıtıcı ve üstünde fiyat bilgisi... Ne hangi kafe olduğu belli, ne oranın kafe olup olmadığı ne de yazının cihazın üstüne montajla konulup konulmadığı...
Ama burada asıl ilginç olan, hangi işletme olduğundan çok, insanların mekânlardaki bu tür uygulamaları yadırgamadan kabullenilir oluşu.