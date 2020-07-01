Ufuk Bayraktar, başka bir kadınla mesajları eşi tarafından yakalanınca boşanmanın eşiğine geldi. İlk intiba, tipik bir Türk tipi “severek aldatma” vakası olduğu. Gelin analiz etmeye çalışalım.
Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar’ın kendisini aldattığını söyleyerek oyuncunun bir kadınla mesajlaşmalarını ifşa etti.
Yetmedi, eşinin kendisine yolladığı özür mesajlarını da yayınladı.
“Sizin adam sandıklarınız nokta” başlığıyla yaptığı paylaşımda eşine şöyle seslendi: “Benime evime, benim yatak odama davet ettiğin kadın kaliteni ortaya koyuyor. Ben sana daha güvenemem, mahkemede görüşeceğiz.”
“Ezel” dizisindeki “Ramiz Dayı” karakterinin gençliği rolüyle hatırlayacağınız Ufuk Bayraktar mesajlarda eşinden özür diliyor; “Affet, bu aptallığıma ne ceza kesersen razıyım. Bir eşeklik yaptım. İt gibi pişmanım” falan diyor ama nafile.
Takipçiler, Ufuk Bayraktar’ın daha çok kısa süre önce eşiyle ilgili yaptığı bir paylaşımı bulup çıkarmışlar. Birlikte fotoğraflarının altına “Senden başkası gönlüme girerse... Neyse imkânsızı konuşmayalım” yazmış Bayraktar.
Of ki ne of...
İlk intiba, tipik bir Türk tipi “severek aldatma” vakası olduğu. Yani Ufuk Bayraktar aslında yuvasının dağılmasını falan istemiyor ve eşini seviyor.
Onun mantığıyla ortada iki hayvanlı saklambaç var. Sobelenmemiş olsa sadece bir “eşeklik” yapmış olacak. Ama yakalanınca kişinin bir de “it gibi pişmanlık” dönemi başlıyor.
Eşinizle anlaşamasanız, yarın öbür gün ayrılacak olsanız eşeklik baki ama hiç olmazsa itlik kısmı daha hafif geçiyor.
İşte “severek aldatma”yı gözü kara yapan da bu. Yani o güne kadar biriktirdiğiniz bütün servetinizi kaybetme riskiniz var ama yine de o küçük meblağ için kumar oynamaktan kendinizi alamıyorsunuz.
Ne kadar şanslı olursanız olun. Bazen kaybediyorsunuz.
Severek aldatılan
Bu örnekte Merve Bayraktar. Mutlu bir evliliği vardı.
Bugüne kadar başka patırtı kütürtülerine tanık olmadık. Ufuk Bayraktar’ı seviyor, hatta belki hâlâ âşıktı.
Hiç suçu olmadığı halde yuvası, ilişkisi, düzeni dağıldı.
Hayatta iki iken aniden tek başına.
Eşi tarafından aptal yerine konmuş hissediyor. Belki özgüveni bile sarsıldı.
Detaylar da korkunç: Kendi evi, kendi yatağı... Sosyal medyada böyle bir rezaletle gündem olmak zorunda bırakılacağı aklının ucundan bile geçmezdi.
İlk bakışta en büyük zararı o almış görünüyor ama aslında bu işten kazançlı çıkan “severek aldatılan”.
Kazançlı çıktı, çünkü bu son olayla “bilme hakkı”na kavuştu:
Ruhu duymadan aldatılmak mı yoksa karşısındaki kişiyi gerçekten tanıyıp ona göre karar verme imkânına sahip olmak mı?
Severek ayrılan
Merve Bayraktar’ın önünde ayrılıktan affetmeye sonsuz seçenek var. Şimdi Ufuk Bayraktar’ı yeniden tanıyor, tartıya koyuyor, yeniden puanlıyor.
Belki bütün yaşananlara rağmen birlikte mutlu yaşlanacağına inandığı kişinin hâlâ eşi olduğuna karar verecek.
Belki hayatta bambaşka yeni bir yola sapacak.
Nereye gittiğiniz sizin tercihiniz. Önemli olan direksiyonda mı yoksa bagajda mı seyahat ettiğinizi bilmeniz.
Severek aldatma
Ufuk Bayraktar, başka bir kadınla mesajları eşi tarafından yakalanınca boşanmanın eşiğine geldi. İlk intiba, tipik bir Türk tipi “severek aldatma” vakası olduğu. Gelin analiz etmeye çalışalım.
Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar’ın kendisini aldattığını söyleyerek oyuncunun bir kadınla mesajlaşmalarını ifşa etti.
Yetmedi, eşinin kendisine yolladığı özür mesajlarını da yayınladı.
“Sizin adam sandıklarınız nokta” başlığıyla yaptığı paylaşımda eşine şöyle seslendi: “Benime evime, benim yatak odama davet ettiğin kadın kaliteni ortaya koyuyor. Ben sana daha güvenemem, mahkemede görüşeceğiz.”
“Ezel” dizisindeki “Ramiz Dayı” karakterinin gençliği rolüyle hatırlayacağınız Ufuk Bayraktar mesajlarda eşinden özür diliyor; “Affet, bu aptallığıma ne ceza kesersen razıyım. Bir eşeklik yaptım. İt gibi pişmanım” falan diyor ama nafile.
Takipçiler, Ufuk Bayraktar’ın daha çok kısa süre önce eşiyle ilgili yaptığı bir paylaşımı bulup çıkarmışlar. Birlikte fotoğraflarının altına “Senden başkası gönlüme girerse... Neyse imkânsızı konuşmayalım” yazmış Bayraktar.
Of ki ne of...
İlk intiba, tipik bir Türk tipi “severek aldatma” vakası olduğu. Yani Ufuk Bayraktar aslında yuvasının dağılmasını falan istemiyor ve eşini seviyor.
Onun mantığıyla ortada iki hayvanlı saklambaç var. Sobelenmemiş olsa sadece bir “eşeklik” yapmış olacak. Ama yakalanınca kişinin bir de “it gibi pişmanlık” dönemi başlıyor.
Eşinizle anlaşamasanız, yarın öbür gün ayrılacak olsanız eşeklik baki ama hiç olmazsa itlik kısmı daha hafif geçiyor.
İşte “severek aldatma”yı gözü kara yapan da bu. Yani o güne kadar biriktirdiğiniz bütün servetinizi kaybetme riskiniz var ama yine de o küçük meblağ için kumar oynamaktan kendinizi alamıyorsunuz.
Ne kadar şanslı olursanız olun. Bazen kaybediyorsunuz.
Severek aldatılan
Bu örnekte Merve Bayraktar. Mutlu bir evliliği vardı.
Bugüne kadar başka patırtı kütürtülerine tanık olmadık. Ufuk Bayraktar’ı seviyor, hatta belki hâlâ âşıktı.
Hiç suçu olmadığı halde yuvası, ilişkisi, düzeni dağıldı.
Hayatta iki iken aniden tek başına.
Eşi tarafından aptal yerine konmuş hissediyor. Belki özgüveni bile sarsıldı.
Detaylar da korkunç: Kendi evi, kendi yatağı... Sosyal medyada böyle bir rezaletle gündem olmak zorunda bırakılacağı aklının ucundan bile geçmezdi.
İlk bakışta en büyük zararı o almış görünüyor ama aslında bu işten kazançlı çıkan “severek aldatılan”.
Kazançlı çıktı, çünkü bu son olayla “bilme hakkı”na kavuştu:
Ruhu duymadan aldatılmak mı yoksa karşısındaki kişiyi gerçekten tanıyıp ona göre karar verme imkânına sahip olmak mı?
Severek ayrılan
Merve Bayraktar’ın önünde ayrılıktan affetmeye sonsuz seçenek var. Şimdi Ufuk Bayraktar’ı yeniden tanıyor, tartıya koyuyor, yeniden puanlıyor.
Belki bütün yaşananlara rağmen birlikte mutlu yaşlanacağına inandığı kişinin hâlâ eşi olduğuna karar verecek.
Belki hayatta bambaşka yeni bir yola sapacak.
Nereye gittiğiniz sizin tercihiniz. Önemli olan direksiyonda mı yoksa bagajda mı seyahat ettiğinizi bilmeniz.