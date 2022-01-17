Ses teşhirim hepsine bin basar

Birçok mekânda ana salonun yanında özel davetler için ayrılmış VIP bölümleri var. Bu yeni bir uygulama değil. Karaköy’de açılan Zebra Lounge’un farkı, bu bölümleri saatlik olarak kiralayabilmeniz. Bütün gece kapatmaktan çok daha ekonomik tabii.

Karaköy’deki Tonight otelin terasında açılan Zebra Lounge iki katlı bir mekân. Galataport’a tepeden bakan bir Boğaz manzarası var. Servis 9.00’da organik serpme kahvaltıyla başlıyor. Süt reçeli, muhlama gibi farklı lezzetleri bulabileceğiniz bu kahvaltı iki kişi için 330 lira. Kahvaltıdan sonra gece 2.00’ye kadar sürecek normal servise geçiyorlar: Çorbalar 28, karamelize keçi peynirli gibi çeşitleri olan salatalar 28, 750 gramlık dana pirzola gibi ana yemekler 108 liradan başlıyor.

DJ DOKTOR OLURSA...

Her akşam ağırlıkla deep house çalan DJ Ömer Güneş aslında bir doktor. Eğlence sırasında fenalaşan bir kadın müşteriye anında müdahale edip hayatını kurtarmışlığı var. Pazar gecelerini 23.00’ten itibaren R&B ve hiphop’a ayırmış. Müşterilerin yüzde 70’i turist. Çoğunlukla Alman, Hollandalı, İsviçreli ve Katarlılar. Fotoğrafçı arkadaşım Emre’yle tek tabanca nargilesini içen, bereli, cool genç kadının Doğulu mu Batılı mı olduğu konusuna epey bir mesai harcadık.

4, 6 VEYA 12 KİŞİLİK ODALAR

Birçok mekânın ana salonun yanında özel davetler için ayrılmış VIP bölümleri var. Bu yeni değil. Doğum günü gibi özel etkinlikler için kapatıyorsunuz, misafirlerinizi ağırlıyorsunuz. Zebra Lounge’un alameti farikasıysa bu bölümlerin saatlik olarak kiralanabilmesi. 4, 6 ve 12 kişilik üç VIP oda için saat başına 250 lira ödüyorsunuz. Bütün gece kapatmaktan çok daha ekonomik tabii. Yemek ve içki servisini aynı şekilde buraya da yapıyorlar. Evlilik teklif eden de varmış, önemli maçları seyretmek için kiralayan da... (0536) 275 80 80

45 LİRA