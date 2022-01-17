Ses teşhirim hepsine bin basar

Alişan, eğer oynadığı dizilerde öpüşmüş olsaydı, eşi Buse Varol ile evlenmeyeceğini açıkladı.
Hem de bayağı kaba dille: “Karım olamazdı.”
Zaten sevmişsin, beğenmişsin, kendine uygun bulup evlenmişsin.
Geçmiş, bitmiş.
Şimdi durduk yere ne manası var, şu olsaydı böyle olurdu, bu olmasaydı şöyle olurdu demenin?
Kendisi de farkında başına açtığı işin, “Bu mesele neden bu kadar büyütüldü, anlamıyorum” diyor.
Olur mu hiç?
Karaköy’deki Tonight otelin terasında açılan Zebra Lounge iki katlı bir mekân. Galataport’a tepeden bakan bir Boğaz manzarası var. Servis 9.00’da organik serpme kahvaltıyla başlıyor. Süt reçeli, muhlama gibi farklı lezzetleri bulabileceğiniz bu kahvaltı iki kişi için 330 lira. Kahvaltıdan sonra gece 2.00’ye kadar sürecek normal servise geçiyorlar: Çorbalar 28, karamelize keçi peynirli gibi çeşitleri olan salatalar 28, 750 gramlık dana pirzola gibi ana yemekler 108 liradan başlıyor.
DJ DOKTOR OLURSA...
Her akşam ağırlıkla deep house çalan DJ Ömer Güneş aslında bir doktor. Eğlence sırasında fenalaşan bir kadın müşteriye anında müdahale edip hayatını kurtarmışlığı var. Pazar gecelerini 23.00’ten itibaren R&B ve hiphop’a ayırmış. Müşterilerin yüzde 70’i turist. Çoğunlukla Alman, Hollandalı, İsviçreli ve Katarlılar. Fotoğrafçı arkadaşım Emre’yle tek tabanca nargilesini içen, bereli, cool genç kadının Doğulu mu Batılı mı olduğu konusuna epey bir mesai harcadık.
4, 6 VEYA 12 KİŞİLİK ODALAR
Birçok mekânın ana salonun yanında özel davetler için ayrılmış VIP bölümleri var. Bu yeni değil. Doğum günü gibi özel etkinlikler için kapatıyorsunuz, misafirlerinizi ağırlıyorsunuz. Zebra Lounge’un alameti farikasıysa bu bölümlerin saatlik olarak kiralanabilmesi. 4, 6 ve 12 kişilik üç VIP oda için saat başına 250 lira ödüyorsunuz. Bütün gece kapatmaktan çok daha ekonomik tabii. Yemek ve içki servisini aynı şekilde buraya da yapıyorlar. Evlilik teklif eden de varmış, önemli maçları seyretmek için kiralayan da... (0536) 275 80 80
45 LİRA
Katıldığı bir düğünde kürk giymekle suçlandı Ajda Pekkan. Kürk giymenin nesi suç ki? Mesela Bülent Ersoy’a sorsanız şıklık, asalet, zenginlik sembolü.
Diva hiç haksız değil. Yakın zamana kadar da öyleydi. Ama şimdi birçok insana göre, nesli tükenmenin eşiğine gelmiş hayvan türlerinin yok edilmesinin nedeni bu.
Böyle giderse gelecek kuşaklar o canlıları sadece Bülent Ersoy’un fotoğraflarından tanıyabilecek.
Ajda Pekkan, hakkında çıkan olumlu ya da olumsuz eleştirilere kayıtsızlığıyla bilinir.
Oturup sosyal medyadan ona buna cevap yetiştirmez, şununla bununla polemiklere girmez. Kendisi yapmadığı gibi, imkânı hepsinden yüksek olmasına rağmen bu işleri yapacak bir trol ordusu da beslemez.
Tenezzül etmez.
Ama bu olayda anında reaksiyon gösterdi. Hemen savunmaya geçti:
Tartışmanın fitilini üç ay önce bir modacı ateşledi: Raşit Bağzıbağlı. Hande Yener, Demet Akalın, Hadise, Gülşen gibi popçular için “Giydikleri iç çamaşırına benziyor.
Bu da kalite algısını aşağıya çekiyor, basitleştiriyor” dedi.
Fakat yaklaşık bir ay sonra Defne Samyeli için öyle bir transparan sahne kıyafeti tasarladı ki birçok kişi benzer şeyleri ona da söyleyebilirdi.
Tartışmaya geçen hafta şarkıcı Burcu Güneş de katıldı:
“Sapkınlık. Şatafatla boyanmaların, sapık ruhları. Kese dolduranların karşılıklı oyunlarını, pişkin egolarını izliyoruz.”
Burcu Güneş’i anlamakta zorluk çektiğimi belirten bir yazı yazdım.
Çünkü Google’a ismini yazdığınızda bahsettiği meslektaşlarını aratmayacak kıyafetleri olduğunu görüyorsunuz.
Yunanların yoğurttan dolmaya her yemeğimizi sahiplenmesi yetmez gibi Kuzey Kore de dönerimize göz dikti.
Ülkede yayınlanan bir propaganda videosunda döner dürümün şimdiki başkan Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il tarafından bulunduğu iddia edildi.
İngiliz basınına göre videoda gösterilen yiyecek, Meksikalıların “burrito”sundan çok, Türklerin döner dürümü.
Döner kesen makineler falan gösteriliyor videoda.
Kuzey Kore’ye gitmiştim.
1 hafta kadar kaldım, geleneksel yemeklerinin çoğunu da tattım.
Ne dönere... Ne de dürüm, pilav üstü, iskender gibi hallerine denk geldim.
Bildiğiniz, bol keseden üfürüyor devlet medyası.
◊ Nefesinizi tutup maviliklere daldığınızda kendinizi şu akciğerli su canlılarından hangisine daha çok benzetiyorsunuz: Deniz kaplumbağası mı, yunus mu?
- Deniz canlısına benzemekten öte, yepyeni bir tür gibi. İnsanımsı bir balık gibi. Yunusa benziyor bu yönüyle. Nefesimi tutup daldığımda iç alanıma doğru bir yolculuk başlıyor. Anlatılmaz bir duygu. Hem hiçlik hem de bir bütünlük. Derine indikçe hisler, vücudumdaki fizyoloji değişiyor. Orada artık basınç var, narkoz kafası var, başka türlü bir hal. Dalışın sonunda yüzeyde aldığım her nefes yeniden doğmak gibi.
◊ 11 yıldır milli forma giyiyorsunuz. Bilerek mi geç kaldınız, kaderin cilvesi mi?
- Kader diyelim ama serbest dalışın mazisi yeni zaten ülkemizde. Bu spora ilk kez 2004’te tesadüfen başladım ve başarılı oldum. Beni dalışa başlatmaya çalışan bir antrenörümüz vardı. Yeteneğimi görmüş, altı yıl boyunca yarışmalara davet etmişti. Kısmet diyelim, zamanı 2010’da geldi. Evet, altı yıl kadar geciktim. Çünkü sualtı fotoğrafçılığıyla tutkulu bir aşk yaşadık öncesinde.
◊ Tuzlu su mu, tatlı su mu?
- Her türlü su! (Gülüyor) Meditatif olan tuzlu. Ama tatlı suyun da berraklık gibi eşsiz güzellikleri var. Bunları ayıramam, ikisinin de yeri ayrı bende.
◊
Ocak ayının ilk pazarına bu isim veriliyormuş. 2 Ocak’ı kaçırdık tabii ama ocak uzun. Daha bunun 9’u, 16’sı, 23’ü, 30’u var... Var, var da çöpçatan siteleri bunu söylerken astrologlar tam tersini salık veriyor.
Yılın en çok flört edilen ayının ocak olduğunu biliyor muydunuz? Bunun nedeni, yalnızların yeni bir yılla birlikte yeni bir ilişkiye başlama isteğiymiş.
Üfürme değil, sayılar konuşuyor: Arkadaşlık sitesi OkCupid’in verilerine göre; 2 Ocak’ta kullanıcı etkinliğinde yüzde 70’lik bir artış yaşanmış.
Ocak ayının bu ilk pazarına “flörtöz pazar” adı veriliyormuş.
2 Ocak’ı kaçırdık tabii ama ocak uzun.
Daha bunun 9’u, 16’sı, 23’ü, 30’u var...
Var, var da çöpçatan siteleri bunu söylerken astrologlar tam tersini salık veriyor.
- Belediye yeni yıla sıkı hazırlanmıştı. Kutlamalar 18 Aralık’ta bandolarla başladı, meydanlarda DJ ve müzisyen performanslarıyla devam etti. Bazı yağmurlu akşamlara rağmen hepsi kalabalıktı. Yeni yıl gecesi Sertab Erener konseri vardı. Saat tam 00.00 olunca gökyüzüne 2022 ışıklı balon bırakıldı.
- Mekânlar yazı aratmayacak kadar cıvıl cıvıl ve kalabalıktı. Gekko’da kokteylciler, Zazu’da sirtakiciler, Gemibaşı’nda balıkçılar, Bohemia’da iki ayrı sahne ve particiler... Maçakızı’nda 8.500 liralık konaklamalı paket alan sosyetikler... Levent Kızıl parti için Bursa’nın ünlü dönercisi Cemal Usta’yı getirtmiş.
Surfer (solda) ve Yula
- Kışın gündüz trendi sahildeki Yula, Surfer Caravan, Müdavim gibi yerlerin plajına masa atmak. Bir önceki gece Gülsüm Sağlamer’in bahçe partisinde tanıştığınız insanlar gelip yan masanıza oturuveriyor mesela. Buralarda dress code (kıyafet zorunluluğu): Güneş gözlüğü. Müzik az, deniz sesi kâfi. Güzel havalarda yüzen çok.
İKİ YENİ PARTİ KONSEPTİ
Dükkân buluşmaları
Burcu Güneş sosyal medya hesabından müzik dünyasını topa tuttu. Sapıklık, sapkınlık, teşhircilik, pespayelik... Ne ararsanız var açıklamada:
“Kadının değerini ve özgür ruhunu ortaya çıkaracak duruş; çıplaklık, teşhir, seksi fotoğraflar ve şovlar değildir. Hatta aksine, değerini düşüren bu yaklaşımlardır. Sapkınlıktır. Şatafatla boyanmaların, sapık ruhlarıdır. Ha bir de popu siz kurtarmayın biraz n’olur...”
Bu sözlerin kimlere olduğu belli değil. Uzun yazısında hiç isim vermemiş.
Çıplaklık, seksi şovlar denince akla sahne kostümleriyle gündem olan Hande Yener, Hadise, Gülşen gibi meslektaşları geliyor.
Ama bunu kastettiğini sanmam.
Mantıksız çünkü. Google’a “Burcu Güneş” yazdığınızda süper minilisinden bikinilisine, transparanından derin dekoltelisine bir sürü fotoğrafı düşüyor önünüze.
En sondaki “Popu siz kurtarmayın” lafı da “Popu kurtarmaya geldim” diyen Atiye’yi çağrıştırıyor biraz ama...
Onu da sanmam.
365 güne bölersek:
Günde ortalama 50.6 kere aramış.
8 saat uykuyu düş:
Saatte ortalama 3.1 kere. Yani bir yıl boyunca cumartesi-pazar, bayram-seyran demeden, yaklaşık 20 dakikada bir 112’yi aramış. Çok tuhaf değil mi?
İnsanın işi bu olsa aksatır yahu. Arada hastalanır, izin kullanır... Belki kullanıyordu da, sonra telafi ediyordu eksik kalanı.
Yetkililerin açıklamasına göre gelen ihbarların yüzde 80’i böyle boş beleş işlermiş.
İnsanoğlu yanılabilir tabii. Şüpheli bir paket görürsün. Yahut hiç olmaması gereken bir yerde şüpheli biri dolaşıyordur... Sonradan bir şey çıkmaz, amenna.Düşünsenize, kaç tane ünlümüz uzaylı gördüğünü, hatta kaçırıldığını iddia etti.
Bakınız: Reyhan Karaca.
◊ FAUL 1:
Daha 6 ay olmadı. Durduk yere bir sosyal medya tezgâhı kurup Seda Sayan’a saldırdı. Karşı taraf çetin ceviz tabii. Eski defterleri bir açtı, Mali’nin ne tacizciliği, ne yalancılığı kaldı. Geri vites yaptı Mehmet Ali Erbil. Hastalığına sığındı, kullandığı ilaçlar yüzünden böyle bir şey yaptığını, özür dilediğini açıkladı. Tahminimce hatırlı kişilerin araya girmesiyle konu kapandı.
◊ FAUL 2:
Bu kez sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay çıktı, Erbil tarafından taciz edildiğini açıkladı. Erbil önce reddetti, “Tuzağa düşürüldüm” dedi. Sonra apar topar Ece Ronay’ın nişanlısını buldu, yan yana fotoğraf çektirip, “Biz kardeşimle anlaştık, sorun kalmadı” mesajı verdi. Sanki nişanlıyla anlaşınca sorun kalmayacakmış gibi... O nişanlı oraya niye gitti, ayrı mesele tabii.
◊ FAUL 3:
Mahkemeleri oldu. Mali duruşmaya tekerlekli sandalyede geldi. Ronay’ın “vicdan sömürüsü yapıyor” suçlaması tamamen asılsız değildi. Çünkü aynı dönemde Belarus’ta sandalyesiz, tekerleksiz, gününü gün ederken fotoğrafları var. Sahneye çıktı, sunuculuk yaptı. Yaptığı esprilerle izleyenleri güldürdü. 24 yaşındaki Belaruslu sevgilisi Kristina’yı görmeye gittiği de yazıldı.
◊ FAUL 4:
Son olarak Ece Ronay’a iftira ve kişilik haklarını zedelemekten 100 bin liralık karşı dava açtı. Ece Ronay’ın açık saçık kıyafetlerle kendisine kumpas kurduğu iddiasını yineledi. Bir kadını en çaresiz bırakan saldırı biçimi bu. Çünkü sonu yok, neye göre, kime göre açık? Ama cevap gecikmedi. Ece Ronay kıyafet konusunda “
◊ Dünyada size verilen isimlerden hangisi daha çok hoşunuza gidiyor: “Mr. Magic” (Bay Sihir) mi, “The Turkish Prince” (Türk Prensi) mi?
- Çok takılmam bunlara. Açıkçası en çok Semih denmesi hoşuma gidiyor. “Mister Magic” teknik bir şeye denk geldiği için daha makul belki. Yaptığım şeylere sihir diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum.
◊ Abiniz size masa başı bir iş ararmış. Sonuçta dünyanın en masa başı işlerinden birini yapıyorsunuz. Kaderin cilvesi mi, abinizi yanlış mı anlamışsınız?
- (Gülüyor) Ben bunu espriyle anlatıyorum. Bir işim olsun istiyorlardı. Bilardo da neymiş? Benim başladığım dönemde böyle bir algısı yoktu Türkiye’de. Bilardo oynayana serseri gözüyle bakılırdı. Aileler iyi para kazanılan meslekleri istiyor. İyi ama o zaman kim heykeltıraş olacak bu memlekette? Ben de bunu ti’ye alıyorum. Evet, en masa başı iş bizimki.
◊ Diğer bütün sporcuların yanında bilardocuların papyona, smokine düşkünlük gibi bir “007” halleri var. Bilardo mu böyle yapıyor, yoksa salon insanları mı bilardoyu seçiyor?
- Avrupa’da ilk başta kılık kıyafet bir kod oluyor. Hatta ceketle oynanırmış. Salon insanlarının, aristokratların sporu gibi bir algı varmış. Sportif kıyafetlerle oynuyoruz artık ama başlangıcı böyle.
Hande Yener, Two’da arkadaşı Aylin Coşkun’un doğum günü partisine gidiyor, Saba Tümer’in Korto Live’daki doğum gününeyse Beren Saat ve Kenan Doğulu birlikte katılıyor. İrem Sak, Birce Akalay, Hazal Kaya, Zeynep Bastık öteden beri Alafçı. Hacı Sabancı’nın müdavimi olduğu komşu Goose’daysa rezervasyonlar bir ay sonrasına veriliyor.
Sadece ünlüler mi? Yan yana yeni yerlerin sıralandığı Kuruçeşme’de kalabalık, akşamları mekânlardan dışarı taşıyor, ortam bahçe sobalarının altında sokak partisine dönüşüyor. Nothing Cocktail ve Old School da güzel müzik yapıyor ama bu konuda en büyük rağbet, hepsinin tam ortasında duran Scatola’ya. Açılalı henüz üç hafta olan Ruud’da indigo kokteylini yudumlayan müdavim Filiz Türkmenoğlu “Burası artık yeni Arnavutköy oldu” diyor.
Bunlar yoldan geçerken görebilecekleriniz. Bir de içini göremeyip kapısında kuyruk oluşan Oligark, Sortie, Ena, Boaz gibi ‘dışarıya kapalı’ mekânlar var. Ezcümle Kuruçeşme yıllar süren ıssızlığından kurtuldu, yeni yıla kentin en popüler semti olarak girmeye hazırlanıyor.
BİLMEMİZ GEREKEN DİĞER TRENDLER
CANLI MÜZİK...
Geçen seneden bakiyeler
◊ İnsanlarımı daha sık arayıp soracağım... Daha vefalı bir dost, daha hayırlı akraba, daha yardımsever bir komşu, vatandaş olacağım. (Kolay)
◊ Bayramları tatil değil, sosyalleşme zamanı olarak kullanacağım... Jenerik tebrik mesajlarına sinirlenmeyip tek tek cevap yazacağım. (Biraz yaş)
◊ Afetlerde, felaketlerde “Ah ah, vah vah” paylaşımları yerine sahada olacağım...
Mesela AFAD gönüllüsü olmak için kursa katılacağım. (Yap artık!)
Paçama yapışanlar
◊ Halletmediğim mezuniyet işlemlerimi, el konulan ehliyetimi, süresi dolan pasaport ve vizelerimi, unuttuğum şifrelerimi yeniden çıkaracağım. (Şimdiden ya sabır...)
◊
KAZANAN SEMT: KURUÇEŞME
Sortie, Oligark, Alaf zaten vardı. Ama son bir senede bunlara Korto, Boaz, Ena, Novikov, Nothing Coctail gibi yenileri katıldı. İşin ilginç tarafı Kuruçeşme eskiden içine kapalıydı. Yani yüksek duvarlı bir eğlence mekânına girerdiniz. Şimdi trafik ışıkları mevkisindeki yan yana mekânlarda dışarı masalar atılıyor, kalabalık gece caddeye taşıyor.
ÜÇÜ BİR ARADA!
Eskiden bir konsere gidileceği akşam, öncesinde bir yerde yemek yenir, sonrasında eğlenmek için bir mekâna geçilirdi. Bu üç ayak artık birleşti. Trafik, fiyat ve salgın gibi nedenlerle insanlar tek ortamda yemek, müzik, dans, hepsini halletmek istiyor. Yeni konseptler ortaya çıkmaya başladı. Örnek mi? Çeşme’de akşam ocakbaşından gece Reina’ya dönen Cabbar... Yahut Taksim’de fine dining ile konseri birleştiren Private...
BEYRUT’A HOŞGELDİNİZ
Hem damak tadımıza yakın, hem maliyeti düşük, hem yükselen vejetaryenlik gibi akımlara uygun hem de rakı gibi alternatif içkilerle uyumlu... İstanbul yakında Lübnan mutfağının başkenti ilan edilirse şaşırmayın. Taksim’in ara sokaklarından otellerin roof’larına her segmentte Lübnan lokantaları açılıyor. Karaköy’deki Ajda Club işi iyice abarttı; fettuş, tabule gibi lezzetlerin üstüne dansözlü, zenneli eğlence de yapıyor.
Ne yalan söyleyeyim, SMA hastalığından bundan 2 yıl önce bu illete yakalanmış bebekler için başlatılan kampanyalardan sonra haberim oldu. Omurilikteki sinir hücrelerini etkileyip hareket kabiliyetini yok eden nadir bir kas hastalığı.
Dünyada görülme oranı 10 bin kişide bir. Türkiye’de oran daha yüksek: 6 binde bir.
Tedavisi çok zor bir hastalık.
Daha doğrusu tedavi zor değil, bebeğe altı üstü yarım saatlik bir serum bağlanıyor ama bu serumlar çok pahalı.
Çocukların tedavi için ya Dubai’ye, ya Almanya’ya ya da ABD’ye gitmesi gerekiyor.
Ve rakamlar milyonlarla ölçülüyor.
Daha önce farklı SMA kampanyaları yürüten gönüllüler en sonunda bir araya geldi ve “Elim Sende Platformu”nu kurdu.
Bu bir dernek ya da vakıf değil.
Bazen eski bir fotoğrafa bakarsınız, o zamanki ruh halinize ışınlanırsınız.
O dönem yaşadıklarınız, hissettikleriniz, özlemleriniz, kaygılarınız...
Kimse, en yakınlarınız bile sizden daha iyi bilemez o halinizi.
Bir şefkat duygusu gelir içinize.
“Keşke konuşabilsem, söyleyebilsem, ‘Korkma bu kadar, hepsi geçecek’ diyebilsem o zaman olduğum kişiye” diye düşünürsünüz...
Tek teselli, bugün artık her şeyin geçip bittiğini bilmenizdir.
Günümüze dönersiniz ve bir sünger çekersiniz maziyle aranıza.
◊ Rize kızısınız. Peki çaycı mısınız, kahveci mi?
- Çaya âşıktım. Ta ki intoleransım olduğunu öğrenene kadar. (Gülüyor)
◊ 20 Mart, Balık kadını. En çok nesi zorluyor sizi: Sulu gözlülük mü, bazen aşırı hayalperestlik mi?
- Aslında Koç burcuyum. Çocukken “Hiç Balık’a benzemiyorsun” derlerdi, şimdi anlayabiliyorum. Ama yükselenim Yengeç. Sulu gözlülüğüm de yok sayılmaz yani.
◊ Lisedeyken tiyatro koluna girmek için bir arkadaşınızla yalandan kavga ederek öğretmeni kandırmışsınız. Sonra da “Kulübe kabul edildim mi?” diye sormuşsunuz. Hocanın yerinde siz olsaydınız... Kabul eder miydiniz, kızar mıydınız?
- Kesinlikle kabul ederdim. Çünkü yaptıkları role eğer gerçekten beni inandırırlarsa, bir saniye düşünmez öğrencimi alırdım kulübe.
İstanbul dışında Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok şehirde konser alanları ve pub’ları var Jolly Joker’in.
Hayal Kahvesi’ni de dahil edebileceğimiz bu büyük zincir farklı şubelerinde her akşam Türkiye’nin en tanınmış müzisyenlerini ağırlıyor.
Fakat Jolly Joker, Taksim’de ilk kez fine dining-gazino formunda bir şey denedi: CVK Park Bosphorus Hotel’in terasına yeni açılan JJ Private.
Bülent Ersoy’dan Gülşen’e, Hakan Altun’dan Yaşar’a ünlü isimler sahneye çıkıyor, siz de fiks menü eşliğinde konserinizi izliyorsunuz.
İlk kez geçen perşembe akşamı gördüğüm Private’tan birkaç küçük not...
- Bir kere gazinolar genelde giriş kat olduğu için çoğunda manzara olmaz. Teras kattaki Private’ın bu avantajı var. Köprüyü görüyor. Salon çok büyük ve ferah. Sahnesi de öyle. Her ikisi de abartısız ama şık dekore edilmiş. Kış sezonu için yanlarda terasları var. Yazın üstü tamamen açılabilecekmiş.
Ses teşhirim hepsine bin basar
13 yaşından beri sahne alıyor, aradan geçen sürede konser sayısı 1500’e yaklaştı. Şarkı söylediği gibi onlarca söz ve bestesi var. İkilemli soruların bu haftaki konuğu Burcu Güneş’le müzikal yolculuğundan girdik, en son meslektaşlarına yönelttiği sahne kostümü eleştirisinden çıktık: “Doz çok önemli. Sanatçının bir ‘iç çamaşırı modeli’ olmadığını unutmamak gerek. Bunu başaramazsan iş avamlaşır. Karşınızda sizi seven bir kitle varsa çuval da giyseniz olur. Nasıl cesurca ‘sergilendiğinizin’ pek de bir önemi yok.”
◊ İlk kez 13 yaşınızda gitarist babanızla sahneye çıktınız. Bu meslekte müzisyen kızı olmak avantaj mı, dezavantaj mı?
- Müzik aşkıyla doğup müzisyen olmayan aileye mensup birine göre avantajları çok elbette. Ama benimki baskın bir baba olduğu için, bazı küçük dezavantajları da olmadı değil. (Gülüyor)
◊ 1500’e yakın konser verdiniz. Yurtiçi konseri mi, yurtdışı konseri mi?
- Konserlerin her biri özel. Ayırt etmek haksızlık olur. Şunu söyleyebilirim: Benim adrenalin beklentimi en çok kalabalıkta tüm şarkıları beraber söylediğimiz konserler karşılıyor.
◊ Şarkı söylediğiniz gibi beste de yapıyorsunuz. Hangisi daha zevkli: Sahne önü mü, sahne arkası mı?
- Bak burada seçim yapamam. İkisinin tadı o kadar başka ki. Birinde ruhun derinlerinde sanki anne rahminde gibisin: Sessiz, güvende ve tek başına. Diğerinde herkesin önünde bir başına... Ama dünyada nefes aldığın en vazgeçilmez yerdesin. Bilmiyorum bu duyguları başka nasıl tarif edebilirim.
◊ Sizce hangi şarkınız kitleler üzerinde daha etkili oldu: “Alimallah” mı, “Biz Aşkı Meleklerden Çaldık” mı?
- “Biz Aşkı Meleklerden Çaldık” tabii... Sihirli ve artık kült bir eser. Nice çiftleri evlendirdi biliyor musun? Yuva kurduran bir saflığı var...
◊ Peki hangi düetiniz size daha çok şey kattı: Rafet El Roman’la “Son Mektup” mu, Selami Şahin’le “Ben Bir Tek Kadın Sevdim” mi?
- Düetlerimin hepsi özel. Mesela Selda Bağcan ile “Minnet Eylemem” de var. Ama Selami Abi’yle olan efsaneleşti. “Ben Bir Tek Kadın/Adam Sevdim”in halkın gönlündeki yeri bir başka. Fuat Güner de idolüm. Düetimiz “Ateş ve Suyun Aşkı” da benim için yine en özellerden.
◊ Başka kiminle düet yapmak isterdiniz: Şarkılarını seslendirdiğiniz Whitney Houston mı, hayranı olduğunuz Celine Dion mu?
- Whitney sesine âşık olduklarımdan. Kutsal ve müthiş bir yeteneği, rengi vardı. Aynı şekilde Celine Dion’un da. Bu iki insan da meleklerin sesine sahip bence. Tılsımlı sesler. Ama illa biri olacaksa hayatta olduğu için Celine olsun.
◊ Müzik dışında ikisiyle de haşır neşirsiniz. Hangisinden vazgeçmek daha zor olurdu: Dans mı, paten mi?
- Dans! Hayatımın her anının bir parçası olabilir, bir müzikal gibi her yerde dans edebilirim. Ama kariyerimde solistlik öyle ağır bastı ki, o öne çıktıkça içine dansı entegre etmesi zorlaştı.
◊ En son meslektaşlarınızın sahne kostümleri hakkında yaptığınız eleştiriyle gündeme geldiniz. Yeni bir şey mi, yılların birikimi mi?
- Müzik sektörünün sadece ülkemizde de değil, tüm dünyada giderek yozlaşmasına yönelik söylemlerim hep oldu. Olacak da. Bu bir sanatçı kaygısı. Rihanna en sonunda iç çamaşırı markası açtı mesela. Geldiğimiz yer belli. Müthiş bir dejenerasyon ve yozlaşma. Bazı değerler çağdaşlık adı altında yok sayılmamalı. Özgürlük hepimiz için önemli. Ama zihinsel özgürlük, ifade özgürlüğü, maddi özgürlük... Bunları tam olarak çözdük de sahne kıyafetleriyle mi naralar atıyoruz?
Ve doz çok önemli. Bir tasarım askısı veya iç çamaşırı modeli olmadığını unutmamak gerek. Bunu başaramazsan iş avamlaşır. Karşınızda sizi seven bir kitle varsa çuval da giyseniz olur. Nasıl cesurca “sergilendiğinizin” pek de bir önemi yok.
◊ Peki siz sahnede hangi dekoltenize daha çok güvenirsiniz: Bacak mı, sırt mı?
- Bak şimdiii... (Gülüyor) Ne anlattım bu kadar? Şöyle diyelim buna: Ses teşhirim hepsine bin basar!
HAYAT BİLGİSİ
Para saadet getirir, getirme miiii...
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Ben hep geceden planlarım.
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, düşmanınızın mı?
- Sevgilimin zaten okuyorum, düşmanlarımın da tabii. Yalnız o dost yüzlü düşmanlar yok mu, ah ah!
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenir, yenir de hatırlı insan o kadar azaldı ki. Mideye oturacağına... Ne bileyim...
◊ Hayatınız bir film olsa müzikal mi olurdu, romantik komedi mi?
- Hımm... Aksiyon dolu bir müzikal olurdu galiba.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Getirir, getirme miiii... (Gülüyor)
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Akıllı, zeki, çalışkan ve yetenekli doğmak ikisine göre de daha avantajlı. Bu yoksa zenginlik de yok olur. Güzellik de zenginlik gibi. Avantajları yüksek bir armağan ama bu saydıklarım yoksa bir yere kadar. Çirkinlikse estetikle halledilecek bir şey.
KÜÇÜK KEYİFLER
İstanbul’da İzmir’i, İzmir’de İstanbul’u özlüyorum
◊ Soyadınızdan dolayı sormak zor tabii ama... Güneş mi, Ay mı?
- E Güneş tabii. Dünya bile onun etrafında dönüyor, var mı ötesi? Nerede olursan ol sana dokunmaya çalışan kozmik bir el gibi. Kötüleri bile aydınlatır. Gücü öyle tarifsiz bir kaynak.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- İkisini de çok severim ama İzmirli olarak Çeşme daha içselleştirilmiş durumda haliyle.
◊ Doğru, Alsancak kızısınız. İzmir mi, İstanbul mu?
- İstanbul’da yaşarken İzmir’i çok özlüyorum. İzmir’de uzun kalırsam İstanbul’u. Ama İstanbul’un sakin, trafiksiz hallerini.
◊ Peki İstanbul’un Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı?
- Avrupa yakası çok yordu beni. Artık tamamen Anadolucuyum.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Instagram’a daha çok giriyorum. Twitter’da gündemi takip edip çıkıyorum.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Satranç. Beyni kuvvetlendirir. Kralların oyunu.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Mantııııı! Ama ıspanaklı olacak. Offf!
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Hayvan sevgimden 10 senedir kırmızı et yemeyen biri olarak kırmızı et tabii.
◊ Evet, hayvan haklarına duyarlılığınızla biliniyorsunuz. Peki son kertede: Kedi mi, köpek mi?
- Böyle de kazık soru sorulmaz ki... Kediler müthiş huzur veriyor ama köpek. Sadakatiyle gerçek dost. Arkadaşlığı, eğlenceli yanı da tam bana göre.
◊ Doğa demişken... Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- İki ayrılmaz parçamı seçmek gibi. Buna yazın deniz-kum-güneş, kışın ormanlar desem mi? Dedim gitti!
POPÜLER ŞEYLER
Türkan Şoray’ı ilk gördüğümde heyecanlanıp ağladım
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- İkisi de şahane ama Şahan’a daha çok gülüyorum. Son derece duyarlı ve sorumluluk sahibi.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Çok değerli iki sanatçımız. Ben koyu bir Türkan Şoray hayranıyım. İlk gördü-ğümde heyecandan ağladım.
◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Of bu da zor, ikisine de bayılıyordum. Ediz Hun’un filmlerindeki asil ve şövalye ruhu bana daha uygun sanki.
◊ Sizce rock’ın kralı... Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Cem Karaca. Barış Abi daha farklı bir ekol çünkü.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım... “Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse... Çaresi yok usta. Biz kazanacağız.”
ÖZEL MESELELER
Âşık olana kadar alıcı kuşum sonra kumru, güvercin...
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, aşkın kötü bitmesi mi?
- Her şeyi yaşayarak öğrenmek isterim. İyi ya da kötü bir tecrübe olmasına bakmadan, benim tekamülüm için ikincisi.
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- İlk anda Sezen gibi geliyor. Ama bende ikisinin de eskilere götürecek, hatırası olan çok şarkısı var.
◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- Âşık olana kadar alıcı kuşum. Alıcı kuşların hiçbirinin eti yenmez. Yaradılış gereği çok yırtıcı, saldırgan ve gözleri çok uzağı görebilen bir yapıya sahiptirler. İşte aynı ben! Ama âşık olunca sevdiğime teslim olurum. Güvercine, kumruya dönüşürüm.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Ay ne bileyim, gece hayatım yok ki... Benim için utanmak hep daha çekicidir. .
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- İkisi de değil. Yokluk. Aşk yoksa hiçbir şey yoktur. İçinde aşk olan insan hep yeter, her zor şeye yeter.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda mı?
- Her zaman tek. Allah’la baş başa.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Çay.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı.
◊ Zamanda yolculuk mu, zamanı durdurabilmek mi?
- Yolculuk.
◊ Peki tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Gemi.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Ayvalık.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü.
GÜNDELİK HALLER
Film de izlerken uyuyakalabiliyorum
◊ 12 Ağustos, Aslan kadını. Sizde hangi özelliği daha baskın: İyimserlik mi, liderlik mi?
- Kesinlikle liderlik! Aslan kadını iyi kalplidir, cesur yürektir falan ama iyimser miyimser değildir. Astrolojiye çok hâkimim. Sen onu Yay ile falan karıştırmış olmayasın?
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Yorgunken kitap okuyamıyorum. Konsantrasyon güçlüğü çekiyorum. Gerçi film de izlerken uyuyakalabiliyorum. (Gülüyor)
◊ Az tanıdığınız birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Telefon ve direkt konu.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Telefon-YouTube-sosyal medya. Arada ev stüdyosu. Ha bir de spor.