Sermiyan Midyat’ın eski sevgilisi ve annesi

Ünlü yönetmenin eski sevgilisi Sevcan Yaşar ile arasındaki iddialar nasıl sonuçlanır bilmiyorum. Ama Midyat’ın hayata ve kadınlara dair kafasında değiştirmesi gereken çok şey olduğu aşikâr.
Yönetmen Sermiyan Midyat ve oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar bundan bir süre önce şiddet iddialarıyla gündeme gelmiş; birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardı.
Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat’ın Fenerbahçe’deki evinde kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı için 155 Polis İmdat’ı aramış, karşılığında Sermiyan Midyat da darp raporu almıştı.
Şöyle bir açıklama yapmıştı Midyat: “Benim bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Şiddete uğradım diyorsa bunun belgesini de çıkarması gerekir. Ama yok. Ben biriyle kavga bile edemem.”
İnsanı ikilemde bırakan; neye, kime inanacağını şaşırtan, tuhaf bir durum...
Mahkemenin en doğru kararı vereceğini umuyoruz.
Ama tam bu sırada ünlü yönetmenin cephesinden bir açıklama daha geldi. Geçen akşam Cihangir’de görüntülenen Midyat, Hürriyet muhabiri Sayit Durmaz’a, hakkında bir linç kampanyasının başlatıldığını söyleyerek şu beyanatı verdi:
“Bu haberler çıktığından beri annem bana dua ediyor ve üzülüyor. Ona televizyon seyretmeyi yasakladım. Çünkü orada herkes bana ‘hanzo’ diyor.”
Görünüşte ne kadar masum bir cümle, değil mi?
Ama ne demişler? “Dünyanın en masum insanına bir paragraf yazı yazdırın, içinde onu asmaya yetecek kadar suç bulurum...”
Bakın aynı cümle içinde geçen kelimeler: Anne... Televizyon... Seyretmek... Yasaklamak...
Bir erkek düşünün ki kendisini büyütüp yetiştiren kadına...
Televizyon seyredip seyretmemeyi...
Bunu yasaklayıp yasaklamamayı...
Kendinde hak görüyor.
Sanki kadının bunu kendi kendine muhakeme etme becerisi yokmuş gibi. İlle de bir erkek yasaklayacak ya da serbest bırakacak: “Yasak seyretme/Şimdi serbest, seyret...”
Ve bunu da muteber bir şeymiş gibi basına demeç olarak veriyor.
Midyat’ın eski sevgilisi Yaşar ile arasındaki iddialar nasıl sonuçlanır bilmiyorum.
Ama ünlü yönetmenin hayata, kadınlara, erkeklerin had ve sınırlarına dair dilinde ve kafasında değiştirmesi gereken çok şey olduğu aşikâr.
Bakarsınız bu süreç buna vesile olur.
Resmen Beren yorgunuyum
Eşi Kenan Doğulu’nun 46’ncı yaş gününü kamuya açık bir sosyal medya mesajıyla kutlayan Beren Saat yine kafaları karıştırdı: “Beceremediğimiz evlilik olsun...”
Bu ünlü çiftin ayrılığına, aralarındaki derin sorunlara, sonra barışmalarına yine benzer paylaşımlarla tanık olmuş ama en sonunda “Tamam artık, meseleler halloldu galiba” diyerek huzura ermiş; bu defteri de kapatmıştık.
Uzunca bir aradan sonra şimdi yine tuhaf, nereye çeksen o anlama gelebilecek bir açıklama geldi Beren Saat cephesinden.
Yine şifreli, yine ağdalı, yine gece lacisi...
Kaçsan kaçamıyorsun: Beren’i takip etmesen, başka hesaplarda, magazin/haber sitelerinde televizyonda karşına çıkıyor.
Yahu arkadaş, kendi aranızda ne yaşıyorsanız yaşayın. İster âşık olun, ister boşanın ama bizi bir salın.
O telefonun sosyal medya dışında WhatsApp, SMS seçeneği yok mu?
Sermiyan Midyat’ın eski sevgilisi ve annesi
Ünlü yönetmenin eski sevgilisi Sevcan Yaşar ile arasındaki iddialar nasıl sonuçlanır bilmiyorum. Ama Midyat’ın hayata ve kadınlara dair kafasında değiştirmesi gereken çok şey olduğu aşikâr.
Yönetmen Sermiyan Midyat ve oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar bundan bir süre önce şiddet iddialarıyla gündeme gelmiş; birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardı.
Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat’ın Fenerbahçe’deki evinde kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı için 155 Polis İmdat’ı aramış, karşılığında Sermiyan Midyat da darp raporu almıştı.
Şöyle bir açıklama yapmıştı Midyat: “Benim bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Şiddete uğradım diyorsa bunun belgesini de çıkarması gerekir. Ama yok. Ben biriyle kavga bile edemem.”
İnsanı ikilemde bırakan; neye, kime inanacağını şaşırtan, tuhaf bir durum...
Mahkemenin en doğru kararı vereceğini umuyoruz.
Ama tam bu sırada ünlü yönetmenin cephesinden bir açıklama daha geldi. Geçen akşam Cihangir’de görüntülenen Midyat, Hürriyet muhabiri Sayit Durmaz’a, hakkında bir linç kampanyasının başlatıldığını söyleyerek şu beyanatı verdi:
“Bu haberler çıktığından beri annem bana dua ediyor ve üzülüyor. Ona televizyon seyretmeyi yasakladım. Çünkü orada herkes bana ‘hanzo’ diyor.”
Görünüşte ne kadar masum bir cümle, değil mi?
Ama ne demişler? “Dünyanın en masum insanına bir paragraf yazı yazdırın, içinde onu asmaya yetecek kadar suç bulurum...”
Bakın aynı cümle içinde geçen kelimeler: Anne... Televizyon... Seyretmek... Yasaklamak...
Bir erkek düşünün ki kendisini büyütüp yetiştiren kadına...
Televizyon seyredip seyretmemeyi...
Bunu yasaklayıp yasaklamamayı...
Kendinde hak görüyor.
Sanki kadının bunu kendi kendine muhakeme etme becerisi yokmuş gibi. İlle de bir erkek yasaklayacak ya da serbest bırakacak: “Yasak seyretme/Şimdi serbest, seyret...”
Ve bunu da muteber bir şeymiş gibi basına demeç olarak veriyor.
Midyat’ın eski sevgilisi Yaşar ile arasındaki iddialar nasıl sonuçlanır bilmiyorum.
Ama ünlü yönetmenin hayata, kadınlara, erkeklerin had ve sınırlarına dair dilinde ve kafasında değiştirmesi gereken çok şey olduğu aşikâr.
Bakarsınız bu süreç buna vesile olur.
Resmen Beren yorgunuyum
Eşi Kenan Doğulu’nun 46’ncı yaş gününü kamuya açık bir sosyal medya mesajıyla kutlayan Beren Saat yine kafaları karıştırdı: “Beceremediğimiz evlilik olsun...”
Bu ünlü çiftin ayrılığına, aralarındaki derin sorunlara, sonra barışmalarına yine benzer paylaşımlarla tanık olmuş ama en sonunda “Tamam artık, meseleler halloldu galiba” diyerek huzura ermiş; bu defteri de kapatmıştık.
Uzunca bir aradan sonra şimdi yine tuhaf, nereye çeksen o anlama gelebilecek bir açıklama geldi Beren Saat cephesinden.
Yine şifreli, yine ağdalı, yine gece lacisi...
Kaçsan kaçamıyorsun: Beren’i takip etmesen, başka hesaplarda, magazin/haber sitelerinde televizyonda karşına çıkıyor.
Yahu arkadaş, kendi aranızda ne yaşıyorsanız yaşayın. İster âşık olun, ister boşanın ama bizi bir salın.
O telefonun sosyal medya dışında WhatsApp, SMS seçeneği yok mu?