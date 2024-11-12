Sen misin “En büyük Fener” diyen!

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“Oğlu boyuna geldi – Son hali şaşırttı – Dekoltesiyle yürekleri hoplattı” sığlığında karaya oturan memleket magazinini son 2 haftadır tek başına Wanda Yenge omuzladı, aldı götürüyor.

Cimbom’un sevilen golcüsü Mauro Icardi ile bir barışıp bir ayrıldığı eşi Wanda Nara’nın ilişkisi çapari gibi. Çektikçe balık geliyor, çektikçe balık geliyor!

Pembe dizi gibi her gün yeni bir gelişme, aşk, tutku, ihtiras, kıskandırmalar ve iyi-kötü yan karakterler...

Çekirdek çitleyerek mi takip edersiniz, tırnak kemirerek mi siz karar verin.

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Adının çıktığı Arjantinli rap’çi L-Gante ile Wanda’nın dudak dudağa görüntüleri düşünce, Icardi nihayet yüzüğü çıkarıp atmıştı, biliyorsunuz.

Ardından sakatlandı, sahalara veda etti. Onun sakatlanma görüntüleriyle eşzamanlı olarak Wanda rap’çi sevgilisiyle yeni paylaşım yaptı.

Yetmezmiş gibi, Icardi’ye geçmiş olsun dileğinde bulunup, eski kocasının yana yana yazdığı cevabı ifşaladı:

“Sen benim zayıflığım, benim gücüm, benim prensesim, sevdiğim kadınsın...”

Ne aşkmış be!

Spor yorumcusu Sinan Engin de benimle aynı fikirde, isyanlarda: “Seni seveni seveceksin, sevmeyeni sevmeyeceksin!”

Galatasaray taraftarı o kadar kızdı ki, hep bir elden abanıp L-Gante’nin sosyal medya hesabını kapattırdı.

Bunun üzerine L-Gante yeni bir hesap açarak Kanarya’yı çok sevdiğini anlatan paylaşım yaptı: “En büyük Fenerbahçe!”

Cimbomlular onu da kapattırdı. Sanırım futbol tarihinde ilk kez bir takımımızın taraftarları yabancı bir müzisyenle kavga ediyor. Hem “yenge”nin Icardi’ye yaptıklarını “delikanlılığa” yediremiyorlar hem de L-Gante’nin kışkırtmasına geliyorlar.

O kadar fişteklenmiş durumdalar ki, Wanda ve rap’çi sevgilisinin estetikten önceki çirkin hallerini bulmuş, onları paylaşıyorlar.

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Fotoğraflarda ikisi de hakikaten sincap gibi.

Sadece fındık yemekten Wanda’nın dişleri eğri büğrü, L-Gante’ninkiler kırık dökük. Biraz “bel altı” tabii...

“Aşkın Olayım” şarkısı Icardi ile özdeşleşen ve bu yüzden GS’li futbolcuya yakıştırılan şarkıcı Simge de sağ gösterip sol vurdu.

Son konserinde “Wanda out-Simge in” pankartı açılan popçu, sahnede elini kulağının arkasına götürerek Icardi selamı yaptı. Ama hemen başka biriyle paylaştığı samimi poz kafaları karıştırdı.

Şimdilik telaşa mahal yok, Simge’nin paylaştığı kişi, ekibinden makyörü çıktı.

Fakat belli ki Wanda-İcardi olayında daha yenecek çok ekmek, şaşıracak çok olay, edilecek çok laf var.

Dubai çikolatası karşıtları

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Dubai çikolatasına ilk kurşunu MasterChef jürisi attı. Şef Mehmet Yalçındağ, “Bir sefer fuarda yedim, tadına bayılmadım” dedi.

Ekürisi Somer Sivrioğlu destek verdi: “Dubai çikolatası MasterChef’te yapılmayacak. Çok ciddi şart koyarım. Bu ürün nereden çıktı, neden çıktı?”

Soruyu böyle sorunca, ucu çatallana çatallana oyuncu Arzu Yanardağ’a kadar gidiyor tabii:

“Avrupa’dan geri dönen tonlarca Antep fıstığı var. Küflü ve toksik maddeler içerdiği için. Onlardan Dubai çikolatası yapılmış. Geçmiş olsun...”

Dubai çikolatasına asıl ağır darbeyse talep yetersizliği nedeniyle Ülker’in bu üründe indirime gittiği haberiydi.

“Bir balon sönüyor” gibi büyük laflar edecektim ki “Bana n’oluyor?” diye düşündüm.

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Üstelik kendim de alıp denedim. Dubai çikolatasına niye bilenmişim ki bu kadar?

Gereğinden fazla abartılan her şey yorgunluk, bıkkınlık veriyor galiba.

Bu filmi kaçıncı görüşümüz?

Yine Beyoğlu Asmalımescit, yine “Hangover-Felekten Bir Gece” filminin ortası, yine yüksek promil, yine Nejat İşler...

Bu kez sokak ortasında garson tokatladı, özür dilemek için yaklaşmaya çalışırken ayakta duramadığı anlar kameralara takıldı.

Hiç mi arkadaşı yok kardeşim? Girse koluna, bindirse bir taksiye, ifşa olmadan götürse evine.

Engelsiz nice 50 yıllara

Hürriyet ve Pantene, geçen yıl 49’uncusu yapılan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin Dünya Engelliler Günü’ne denk gelmesi sebebiyle önemli bir farkındalığa imza atmıştı.

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Ödül töreni, görme ve işitme yetisi kaybı bulunan bireyler için ilk kez sesli betimlemeler ve simultane işaret dili çevirisiyle Kanal D, Euro D, Teve2 ve DreamTürk TV kanallarında, Hürriyet, Teve2 ve Dsmartdunyasi YouTube kanallarında, Kanal D ve Teve2 Instagram canlı yayınlarında, Hurriyet.com.tr, Kanald.com.tr ve Teve2.com.tr masthead alanlarında ve D-Smart DiziSmart Max’ta canlı yayınlanmıştı.

Bu yıl da 8 Aralık’ta Zorlu PSM’de 50’ncisi gerçekleştirilecek Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde de görme ve işitme yetisi kaybı bulunan bireyler için sesli betimleme ve simultane işaret dili çevirisiyle geçen sene yayınlanan tüm mecralarda canlı yayın gerçekleştirilecek.