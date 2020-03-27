Sen gazetecisin, bilirsin...

Eline telefonu alan ya arıyor ya mesaj atıyor. Sanki biz bir şey biliyoruz da saklıyoruz. Sorular zeka seviyesine göre değişiyor...
◊ Virüsü Amerikalılar Çin ekonomisini vurmak için üretmiş, doğru mu?
◊ Sayılar açıklananın çok ötesindeymiş. Gizliyorlar mı bizden?
◊ Yarın sokağa çıkma yasağı ilan edeceklermiş, bilgin var mı?
◊ İlaç/aşı çoktan bulunmuş, sadece kodamanlara mı yapıyorlar?
◊ Bu iş yaza sarkar mı? Boş yere yazlık kiralamasak mı?
◊ Mide bulantım ve ishalim var. Ateşim de 37. Acaba ben de mi yakalandım?
Ne bileyim arkadaş... Bildiğimizi öğrendiğimizi, düşündüğümüzü anında yazıyor, çiziyor, paylaşıyoruz zaten.
Gazeteciyiz biz, müneccim değiliz ki.
Tek bildiğim bunlar...
◊ Eğer hemen aşı bulunmazsa ki “Bir seneden önce zor” deniyor, bu virüs er ya da geç nüfusun üçte ikisine bulaşacak.
◊ Mesele, bunu bir düzene sokabilecek miyiz yoksa hepimiz bir anda hastane kapılarına mı yığılacağız...
◊ Bence alınan önlemlerle kontrollü yayılması sağlanabilir. Duruma göre tedbirler bir sıkılaşacak, bir gevşeyecek.
◊ Önlemlerin yerelleşme ihtimali var. Mesela Çorum’da artıyorsa sıkılaşacak, atıyorum sıra sonra Burdur’a gelecek.
◊ Bunlar dışında bilgim, duyumum, öngörüm, tahminim yok. Yemin billah. Bilim insanları dışında “var” diyene de inanmayın.
Allah’ım Çağla Şıkel’e farkındalık ver
◊ Farkındalık ver ki...
◊ Koronaya teşekkür ederim, farkındalığımı artırdı, iç dünyamı güzelleştirdi” gibi paylaşımlar yapmasın.
◊ Farkındalık ver ki...
Virüse teşekkür etmek yerine hastanedeki yakınlarından haber bekleyenler için dua etsin.
◊ Farkındalık ver ki...
Herkesin tuzunun kuru olmadığını, insanların iş/aş kaygısına düştüğünü bir güzel anlasın.
◊ Farkındalık ver ki...
Bu tür kriz ortamlarında zırvalıklara tahammül eşiğinin düştüğünün iyice farkına varsın.
Bravo The Marmara!
Taksim’deki “ikonik” The Marmara oteli, Şişli Etfal, Taksim İlkyardım gibi civar hastanelerdeki sağlık çalışanlarına odalarını ücretsiz açtı.
Çok önemli çünkü her akşam 21.00’de alkışladığımız sağlık çalışanları saatlerce korona hastalarıyla mesai yapıyor.
Kendilerini bile bile riske atıyorlar ama sonra eve gidip bir de yakınlarının hayatını tehlikeye sokmak istemiyorlar.
Böylece temiz, hijyenik bir ortamda dinlenme fırsatı bulacaklar.
İstanbul ve yurt genelinde imkanı olan bütün otellere örnek olur umarım.
Evet, hafızasız hatta alzheimer’lı bir toplumuz. Ama hiç merak etmeyin, bunları asla unutmayacak insanlar da var.
En beğendiğim laf
“Yıllardır çocukların ölümüne sessiz kalan bir dünya, çocukları öldürmeyen bir virüsle sınanıyor.”
Sen gazetecisin, bilirsin...
Eline telefonu alan ya arıyor ya mesaj atıyor. Sanki biz bir şey biliyoruz da saklıyoruz. Sorular zeka seviyesine göre değişiyor...
◊ Virüsü Amerikalılar Çin ekonomisini vurmak için üretmiş, doğru mu?
◊ Sayılar açıklananın çok ötesindeymiş. Gizliyorlar mı bizden?
◊ Yarın sokağa çıkma yasağı ilan edeceklermiş, bilgin var mı?
◊ İlaç/aşı çoktan bulunmuş, sadece kodamanlara mı yapıyorlar?
◊ Bu iş yaza sarkar mı? Boş yere yazlık kiralamasak mı?
◊ Mide bulantım ve ishalim var. Ateşim de 37. Acaba ben de mi yakalandım?
Ne bileyim arkadaş... Bildiğimizi öğrendiğimizi, düşündüğümüzü anında yazıyor, çiziyor, paylaşıyoruz zaten.
Gazeteciyiz biz, müneccim değiliz ki.
Tek bildiğim bunlar...
◊ Eğer hemen aşı bulunmazsa ki “Bir seneden önce zor” deniyor, bu virüs er ya da geç nüfusun üçte ikisine bulaşacak.
◊ Mesele, bunu bir düzene sokabilecek miyiz yoksa hepimiz bir anda hastane kapılarına mı yığılacağız...
◊ Bence alınan önlemlerle kontrollü yayılması sağlanabilir. Duruma göre tedbirler bir sıkılaşacak, bir gevşeyecek.
◊ Önlemlerin yerelleşme ihtimali var. Mesela Çorum’da artıyorsa sıkılaşacak, atıyorum sıra sonra Burdur’a gelecek.
◊ Bunlar dışında bilgim, duyumum, öngörüm, tahminim yok. Yemin billah. Bilim insanları dışında “var” diyene de inanmayın.
Allah’ım Çağla Şıkel’e farkındalık ver
◊ Farkındalık ver ki...
◊ Koronaya teşekkür ederim, farkındalığımı artırdı, iç dünyamı güzelleştirdi” gibi paylaşımlar yapmasın.
◊ Farkındalık ver ki...
Virüse teşekkür etmek yerine hastanedeki yakınlarından haber bekleyenler için dua etsin.
◊ Farkındalık ver ki...
Herkesin tuzunun kuru olmadığını, insanların iş/aş kaygısına düştüğünü bir güzel anlasın.
◊ Farkındalık ver ki...
Bu tür kriz ortamlarında zırvalıklara tahammül eşiğinin düştüğünün iyice farkına varsın.
Bravo The Marmara!
Taksim’deki “ikonik” The Marmara oteli, Şişli Etfal, Taksim İlkyardım gibi civar hastanelerdeki sağlık çalışanlarına odalarını ücretsiz açtı.
Çok önemli çünkü her akşam 21.00’de alkışladığımız sağlık çalışanları saatlerce korona hastalarıyla mesai yapıyor.
Kendilerini bile bile riske atıyorlar ama sonra eve gidip bir de yakınlarının hayatını tehlikeye sokmak istemiyorlar.
Böylece temiz, hijyenik bir ortamda dinlenme fırsatı bulacaklar.
İstanbul ve yurt genelinde imkanı olan bütün otellere örnek olur umarım.
Evet, hafızasız hatta alzheimer’lı bir toplumuz. Ama hiç merak etmeyin, bunları asla unutmayacak insanlar da var.
En beğendiğim laf
“Yıllardır çocukların ölümüne sessiz kalan bir dünya, çocukları öldürmeyen bir virüsle sınanıyor.”