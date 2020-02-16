Savaş’ın konuklarıyla haftanın testi

Yurtdışı kaçamakları, dört çocuk açıklamaları, aldatma itirafları... Magazin gündemi yoğun anlayacağınız. Eğer kaçırdıklarınız olduysa gelin üstünden beraber geçelim. Bu haftaki konuklarımsa gazeteci Gülşen Yüksel ve ünlü popçu Demet Akalın.
1-Vina nedir?
a) Müge Boz ve Caner Erdeniz’in kızlarının adı
b) Tarık Mengüç’ün küçük oğlu
c) Yeni bir margarin markası
d) Vine’a alternatif çıkan yeni bir sosyal medya mecrası
DEMET AKALIN’A SORDUM:
Bence cevap A. Vina kelime olarak ne demek hiçbir fikrim yok ama bu ikili çift olarak çok enteresan.
2-Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı hangi ülkenin, hangi şehrinde belgelendi?
a) Fransa’nın başkenti Paris’te sokak müziği yaparken
b) Yunanistan’ın başkenti Atina’da baş başa tatilde
c) ABD’nin başkenti Washington’da Trump’ı protesto ederken
d) Hiçbiri
DEMET AKALIN’A SORDUM:
Doğru cevabı biliyorum; B. Ama ben inadına A demek istiyorum. Onları birbirlerine bir tek ben yakıştırdım herhalde. Bu iş evliliğe gider, net.
3-Atina kaçamağı sorulduğunda Cem Yılmaz’ın eski sevgilisi Defne Samyeli ne cevap verdi?
a) Olur böyle şeyler, ben de eski kocamı aldatmıştım
b) Cem’i “Alice” müzikaline kendi elimle götürdüm
c) Evlenirlerse düğünlerine giderim tabii
d) Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz
4-Saba Tümer’in Katar’da heyecanla açıkladığı, David Beckham ile ortak noktası neymiş?
a) İkisi de aynı otelin aynı odasında, aynı yatakta uyumuş
b) İkisi de aynı devenin ikinci hörgücüne binmiş
c) İkisi de aynı dansöze 50’şer dolar sıkıştırmış
d) İkisi de aynı halıcıda fena kazıklanmış
DEMET AKALIN’A SORDUM:
İçimden D demek geçiyor ama Saba çok cimri olduğu için asla kazıklanmaz.
5-Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan neden ardı ardına dört çocuk yapmak istiyormuş?
a) Ucuza futbol takımı kuracaklar
b) Kocasının genleri çoğalsın diye
c) Hepsi toplanıp Berkay’ın oğlunu dövsünler diye
d) Kadın çocuk seviyor, bize ne?
GÜLŞEN YÜKSEL’E SORDUM:
Bence cevap A. Aslıhan’ın takım kurduğu aşikâr. Önce dört tane yapıp defansı sağlama almak istiyor. Bu gazla çok ara vermeden 11’i tamamlarlar. Kim tutar onları!
DEMET AKALIN’A SORDUM:
Cevap D bence ya. Gerçekten bize ne?
6-“Hiç aldattınız mı?” sorusuna Nesrin Cavadzade ne cevap verdi?
a) İlişkim varken başka aşklara savrulduğum oldu
b) Başka aşklarım varken ilişkime döndüğüm oldu
c) Aşkım savrulurken başka ilişkilere döndüğüm oldu
d) Ne münasebet, bana böyle bir soruyu nasıl sorarsınız?
GÜLŞEN YÜKSEL’E SORDUM:
Bence sorunun cevabı A. Başkası yapınca ‘ihanet’, o yapınca ‘aşk savrulması’. İhanet hiç bu kadar sevimli anlatılamazdı. Nesrin oyunculuğun yanı sıra yazarlığa başlamalı...
DEMET AKALIN’A SORDUM:
Ben en iyisi buna D cevabı vereyim. Kızı asla tanımıyorum, çok bilgim yok, şaka falan yapmaya gelmez gibi. Koydu mu oturtur valla...
7-Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncu ve model İsmet Özhan Sayısal Loto’dan çıkan 1 milyon doları nasıl yemiş?
a) Serdar Ortaç’la Kıbrıs kumarhanelerinde
b) Dört ay evli kaldığı Muazzez Ersoy’a nafaka vermiş
c) Ekonomik krizde batırmış
d) Bülent Ersoy’la çevirdiği “Biz Ayrılamayız” filmini piyasadan toplatmış
8-Turşu üstüne çikolata yiyen ünlü kimdir?
a) İşi gereği Vedat Milor
b) Libido artırsın diye Can Yaman
c) Koronavirüse iyi geliyor diye Canan Karatay
d) Hamileliğinden dolayı aşeren Bergüzar Korel
CEVAP ANAHTARI:1) A 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) C 8) D
Savaş’ın konuklarıyla haftanın testi
Yurtdışı kaçamakları, dört çocuk açıklamaları, aldatma itirafları... Magazin gündemi yoğun anlayacağınız. Eğer kaçırdıklarınız olduysa gelin üstünden beraber geçelim. Bu haftaki konuklarımsa gazeteci Gülşen Yüksel ve ünlü popçu Demet Akalın.
1-Vina nedir?
a) Müge Boz ve Caner Erdeniz’in kızlarının adı
b) Tarık Mengüç’ün küçük oğlu
c) Yeni bir margarin markası
d) Vine’a alternatif çıkan yeni bir sosyal medya mecrası
DEMET AKALIN’A SORDUM:
Bence cevap A. Vina kelime olarak ne demek hiçbir fikrim yok ama bu ikili çift olarak çok enteresan.
2-Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı hangi ülkenin, hangi şehrinde belgelendi?
a) Fransa’nın başkenti Paris’te sokak müziği yaparken
b) Yunanistan’ın başkenti Atina’da baş başa tatilde
c) ABD’nin başkenti Washington’da Trump’ı protesto ederken
d) Hiçbiri
DEMET AKALIN’A SORDUM:
Doğru cevabı biliyorum; B. Ama ben inadına A demek istiyorum. Onları birbirlerine bir tek ben yakıştırdım herhalde. Bu iş evliliğe gider, net.
3-Atina kaçamağı sorulduğunda Cem Yılmaz’ın eski sevgilisi Defne Samyeli ne cevap verdi?
a) Olur böyle şeyler, ben de eski kocamı aldatmıştım
b) Cem’i “Alice” müzikaline kendi elimle götürdüm
c) Evlenirlerse düğünlerine giderim tabii
d) Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz
4-Saba Tümer’in Katar’da heyecanla açıkladığı, David Beckham ile ortak noktası neymiş?
a) İkisi de aynı otelin aynı odasında, aynı yatakta uyumuş
b) İkisi de aynı devenin ikinci hörgücüne binmiş
c) İkisi de aynı dansöze 50’şer dolar sıkıştırmış
d) İkisi de aynı halıcıda fena kazıklanmış
DEMET AKALIN’A SORDUM:
İçimden D demek geçiyor ama Saba çok cimri olduğu için asla kazıklanmaz.
5-Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan neden ardı ardına dört çocuk yapmak istiyormuş?
a) Ucuza futbol takımı kuracaklar
b) Kocasının genleri çoğalsın diye
c) Hepsi toplanıp Berkay’ın oğlunu dövsünler diye
d) Kadın çocuk seviyor, bize ne?
GÜLŞEN YÜKSEL’E SORDUM:
Bence cevap A. Aslıhan’ın takım kurduğu aşikâr. Önce dört tane yapıp defansı sağlama almak istiyor. Bu gazla çok ara vermeden 11’i tamamlarlar. Kim tutar onları!
DEMET AKALIN’A SORDUM:
Cevap D bence ya. Gerçekten bize ne?
6-“Hiç aldattınız mı?” sorusuna Nesrin Cavadzade ne cevap verdi?
a) İlişkim varken başka aşklara savrulduğum oldu
b) Başka aşklarım varken ilişkime döndüğüm oldu
c) Aşkım savrulurken başka ilişkilere döndüğüm oldu
d) Ne münasebet, bana böyle bir soruyu nasıl sorarsınız?
GÜLŞEN YÜKSEL’E SORDUM:
Bence sorunun cevabı A. Başkası yapınca ‘ihanet’, o yapınca ‘aşk savrulması’. İhanet hiç bu kadar sevimli anlatılamazdı. Nesrin oyunculuğun yanı sıra yazarlığa başlamalı...
DEMET AKALIN’A SORDUM:
Ben en iyisi buna D cevabı vereyim. Kızı asla tanımıyorum, çok bilgim yok, şaka falan yapmaya gelmez gibi. Koydu mu oturtur valla...
7-Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncu ve model İsmet Özhan Sayısal Loto’dan çıkan 1 milyon doları nasıl yemiş?
a) Serdar Ortaç’la Kıbrıs kumarhanelerinde
b) Dört ay evli kaldığı Muazzez Ersoy’a nafaka vermiş
c) Ekonomik krizde batırmış
d) Bülent Ersoy’la çevirdiği “Biz Ayrılamayız” filmini piyasadan toplatmış
8-Turşu üstüne çikolata yiyen ünlü kimdir?
a) İşi gereği Vedat Milor
b) Libido artırsın diye Can Yaman
c) Koronavirüse iyi geliyor diye Canan Karatay
d) Hamileliğinden dolayı aşeren Bergüzar Korel
CEVAP ANAHTARI:1) A 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) C 8) D