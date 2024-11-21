Sanatçının kaşesi züğürdün çenesi haftası

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Kitleler nezdinde o derece merak, ilgi, takip var.

2024’ü 25’e bağlayan gece Hadise 20, Ebru Gündeş 10, Gülşen 8, Kenan Doğulu 7, Hakan Altun 6 milyon lira kazanacakmış.

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Simge’ninki çok havalı: 100 bin dolar. Bunlar öyle çok kişinin katıldığı stadyum, açık hava konserleri falan da değil.

Çoğunluğu Kıbrıs’taki otellerin 300-400 kişilik kapalı salonlarda.

Yeme-içme, ulaşım, konaklama, kıyafet, hediye daha yok ortada.

Sadece sanatçının ücretini bile kişi başına bölsen faça masaların fiyatını sen hesap et.

Bunu karşılayabilen bir ahali var Türkiye’de; bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler nüfus cüzdanıyla...

Bunun ÖTV’si cartı curtu hariç. Sadece şu saydığımız 5 starın yılbaşı için ödemesi gereken KDV bile yüzde 18’den hesaplasak 10 milyon civarı vergi eder. Bu önemli gün ve haftaları maliye de takip ediyor, değil mi?

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Mavi gökyüzü dar olsun

Yenidoğan Çetesi davası görüldükçe insanı isyan ettiren ayrıntıları öğrenmeye devam ediyoruz. Beneğin iki yanağını sıkıp birleştirerek eziyetten tut, testislerini patlatmaya kadar...

Bakın burada sadece çıkar amaçlı suç örgütlenmesi yok. Sen yine kazan paranı Allah’ın cezası! Peki durduk yere ne hıncınız var o günahsızdan? Sanki eziyet etmek için bilhassa bir araya gelmişler gibi.

Anne, baba, kardeş, evlat, sivil toplum, kamu biz de bir araya gelip mavi gökyüzünü haram edelim onlara.

Eniştecilerde son durum





Neşe ve Gülden Karaböcek arasındaki kardeşinin kocasıyla evlenme meselesi yıllar yıllar sonra Gülden Karaböcek’in Konya’da bir çorbacıda şarkı söylediği görüntülerle yeniden gündemimize girmişti geçen sene. Demet Akalın’ın “Bütün eniştecilerin sonu böyle olsa” çıkışı sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Neşe Karaböcek’e kız kardeşinin ihanetine uğrayan mağdur abla rolü biçilmişti.

En son Taş Bebek Gönül Yazar, Neşe Karaböcek için kavgada söylenmeyecek şeyler söyledi.

Eşini aldatan, çapkın bir kadın olarak anlattığı Karaböcek için “Masanın altından Salih Güney ile el ele tutuşurdu, onun için boşandılar...”

Şimdi bu yeni gelişme ve veriler ışığında Neşe Hanım’a yine aynı rol biçilecek mi?

Eski “enişteci karşıtlarından” kimler kaldı?

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Bu bir yatırım tavsiyesi değildir





Dubai çikolatasından sonra Dubai köftesi de çıktı. Yine aynı şekilde arasına fıstık ve kadayıf koyuyorlar. İstanbul Fatih’teki Kasap Mücahit, sosyal medyadan müjdeledi bu yeni ürünü. Her şehrinde üçer beşer ayrı çeşit köfte olan Türkiye’de işi zor tabii. Ama onca tatlı arasından kim tahmin edebilirdi Dubai çikolatasının sıyrılıp böyle sivrileceğini...

Marka başvurusu yapan firma sayısı 90’ı bulmuş.

Aynı şey köftenin de başına gelebilir. Bu furyayı kaçırdık, başka ne kaldı? İş işten iyice geçmeden çalıştıralım saksıları: Dubai mantısı, Dubai böreği, Dubai dolması, Dubai-pilav, tombik ekmek arası Dubai, Dubai oturtma, yuvalama, yağlama, yağlıkara...

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The Economist’in 2025 kapağı ne söylüyor?





Dünyaca ünlü dergi The Economist’in “2025: Önümüzdeki Yıl” kapağı okurlarıyla buluştu.

Alışılmadık derecede değişim ve belirsizlik işareti veren bir senede bizi nelerin bekliyor olabileceğine dair bir öngörüler derlemesi bu.

Kapakta önemli başlıkları içeren bir illüstrasyona yer verilmiş. Kolaja füze ve nükleer tehditi anlatan pastel renkler hakim. Tam göbeğinde Trump var tabii. Aralarda görünen ve Berlin Duvarı’nı çağrıştıran tuğlalı duvar görselleri, içe kapanmaların habercisi gibi.

İki vakte kadar aşılar, iklim krizi, protestolar...

Komşu teyzenin baktığı fal olsa “İçin kabarmış, için” diyecek.

Ne yapılır, su mu dökülür şimdi buna?