“Şalvar Davası” davası

Haberin Devamı

Adana’da asgari ücretle şoförlük yapan, üç çocuk babası Ali Çapar 3 ay önce hayatının şokunu yaşadı.

Müjde Ar ile Şener Şen’in 1983’te çektikleri “Şalvar Davası” filminden bazı sahneleri paylaşımlarında kullandığı için hakkında suç duyurusunda bunulmuştu.





Hem de bizzat Müjde Ar’ın avukatları tarafından...

Müjde Ar’ı çok sevdiğini ve severek izlediklerini söyleyen Çapar, “Polise ifade vermeye gittikten sonra bütün paylaşımlarımı sildim, kendi fotoğraflarımı ve videolarımı bile kaldırdım. Eğlence olsun diye paylaşıyorduk. Benden telif isteyecekler. Araştırmalarıma göre 50 bin ile 150 bin TL arasında bir tutar çıkıyor. Kiracıyım. Bu miktarı karşılamam mümkün değil” diyor.

Müjde Ar’ın bu olaydan haberi olduğuna, asgari ücretli, kiracı bir babadan ödeyemeyeceği bir telif istediğine ihtimal bile vermiyorum.

Hatta kendi çevirdiği filmlerin yıllar sonra espri malzemesi yapılmasına memnun bile olur.

Elbette ki hakları çalınırsa müdahale etmeleri için avukatlarına yetki vermiştir. Ama milletin kendi arasındaki paylaşımlarını kastetmeyeceği açık.

Çoğu zaman çeşitli hukuki kuruluşlar buluyor sanatçıları. Diyorlar ki; “Haklarınızı takip edelim, ihlal olursa size de kazanç olsun, bize de”...

Sanatçı da kendi cebinden bir şey çıkmayacağı için olur veriyor. Haberi bile olmuyor kime ne dava açılmış, kimden ne para isteniyor.

Müjde Ar’ın durumu da böyle olmalı. Bir açıklama yapsa da Ali Bey’in de, bizim de içimiz rahatlasa.

5 bine kiraz

Haberin Devamı

Oyuncu Gonca Vuslateri kışın ortasında kilosu 5 binden kiraz alıp yemiş.

Çekirdeğini bile atmaya kıyamıyormuş: “Atamam. Ekilmez de bu. Buna cenaze lazım!”





Çok güldüm.

Eskiler “Zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü” derlerdi.

Barış Manço’nun şarkısında da geçer hani.

Tam da o durum.

Yazı bekleyeydin ya Gonca! Bu neyin aşermesi?

Büyük mizah kuraklığı

“Avrupa Yakası”, “Yalan Dünya”, “Jet Sosyete” gibi eğlenceli yapımlara imza atan Gülse Birsel, yeni dizi planladığını açıkladı.

Süper haber! Ama sadece yayınlandığı dönem için süper haber değil.

Yayınlanıp bittikten sonra, mizah kuraklığı yaşadığımız dönemlerde dönüp dönüp tekrar seyredebilmemiz için.

Şu anda o büyük kuraklığın tam ortasındayız galiba.

Haberin Devamı

Kılı bile kıpırdamadı arkadaş

Murat Cemcir yoğun bakıma alınınca “Acaba bu musibet, komik ikilinin barışmasına vesile olur mu” diye düşünmüştüm.

Hani bir telefon, hastaneye bir geçmiş olsun çiçeği...

I ıhhh! Kılı bile kıpırdamadı Ahmet Kural’ın. Kessen kanı akmaz. Hatta ortalıktan kayboldu bu süreçte.

Yoğun bakım artık yahu, ötesi yok...

Sıla’yla yaşadığı süreçte ortağını da öyle bir silmiş ki Ahmet Kural...

Öyle bir silmiş.