Sahillerden ilk havadisler

Yeni normalin tozu dumanı arasında tek bildiğimiz şunlar: Bu yaz ilk kez açılacak gıcır mekân yok denecek kadar az. Anlı şanlı yerlerin bazıları sezonu ya pas geçiyor ya da kapandı. Lüks kontenjanında en gözde yerler tekneyle yanaşılabilecek olanlar. Orta hallinin trendiyse gözden uzak, küçük grupların sosyalleşeceği alanlar... Ve bu yıl lahmacun geyiğinin yerini 3 bin liralık localar alacak gibi görünüyor.
ÇEŞME’DE BU YAZ
Sokağa masa atmaya son, Aya Yorgi’de en ıssız sezon...
- Geçen yaz Şeyma Subaşı’yı kapıda 1 saat beklettikten sonra içeri almayarak bohem-şık kurallarını baştan yazan Momo Beach, 15 Haziran’da açılıyor.
‘Yeni normal’ kuralları gereği kalabalık happy hour’lar, herkesin küçük grubuyla eğleneceği formata dönüşüyor. Bu yaz akşam yemeği var. Yani daha az insan, daha uzun vakit geçirecek.
- İnanır mısınız, Aya Yorgi Koyu’ndaki yılların Sole Mare’si ve Paparazzi bu yıl açılmayacakmış. Çeşme için ne büyük kayıp. Kapanan diğer beach’ler de Shine ve Spaggia Grande. Mülk sahibinin kendisinin bir beach ve konser mekânı yapacağı konuşuluyor. Kapanan bir başka yer de ‘after mekânı’ Papaz.
- Doğa Rutkay, Alaçatı Hacımemiş’te eskiden sahibi olduğu yere Fransız restoranı açıyor.
- Mehmet Davran’ın işletmesini yaptığı Ortaköy Meftun, bu sene yazlığıyla Alaçatı’da.
Temmuz itibariyle eski Kâfi’nin yerinde.
- Köyiçi’nin şenlikli modern meyhanesi Esnaf cuma günü açıldı; Serkan Koca’nın işletmesini üstlenidiği Hammam ise 19 Haziran’ı bekliyor.
- Alaçatı’da tek kabuklu mahsül servisi yapan yer Sota. Kış boyunca kapatmadılar, aynen devam. Kokteyl bar Tektekçi ise bu yaz restoran oluyor.
- Geniş bahçe ve özel plaj bu yaz otellerin en önemli avantajı olacak. Bahçeye örnek The Stay, plaja örnek Biblos.
- Mekânları avantajlı kılacak olansa kalabalık ve keşmekeşten uzak olmaları. Bakınız; Reisdere’deki müthiş pizzacı Kolburano’s... Biliniz; Yalı’daki Sahil Balıkçısı Cura... Gidiniz; Köyiçi’ndeki kendine has kokteyl mekânı Misk.
- Ha bir de güzel haber: Hacımemiş’in önü her daim kuyruklu dondurmacısı Dondurmino, sezona haklı bir gururla giriyor: Bigseventravel tarafından dünyanın en iyi 50 dondurmacısı listesine 42. sıradan girdi.
Kent yazarı Esin Övet: “Bu yaz Alaçatı’da göreceğimiz en büyük değişiklik daracık sokaklara artık masa atılmaması olacak. Böylece sokaklarda kalabalık ve yığılma yaratan yılların sorunu, korona sayesinde kendi kendine çözülmüş oldu.”
BODRUM’DA BU YAZ
Akşamüstü partilerine mola, ne mutlu ucuz şezlong bulana!
- Bozukbağ Kahvaltıcısı, geçen yaza damga vuran renkli mekânlardan biri. 12 dönümlük mandalina bahçesi sosyal mesafe için biçilmiş kaftan. Aynı gruba ait Hazine ve Bi Altkat da oraya taşındı. Saatler konusunda yeni bir düzenleme yapılırsa People da orada açılacak.
- Sess Türkbükü bu yaz da faal. Ama otel içinde olmadığı için saat kısıtlaması işini nasıl halledecekler bilmiyorum. Türkbükü’nden bir kısıtlama haberi de çılgın akşamüstü partileriyle bilinen Bella Sombra’dan. Meşhur havuz partileri bu yaz yapılmayacak.
- Gündoğan’daki Günay Bodrum sezona 20 Haziran’da Funda Arar ile başlıyor.
- Gümbet’teki Caresse Otel 18 Haziran’da açılıyor, ultra modern beach’inde bu yaz yine Buddha Bar var. Otelin sunduğu avantajlardan biri de kendi özel teknesi Miss B. Müşteriler herkesten uzakta, Bodrum koylarında dolaşabilecek.
- Aman da Bravo, İstanbul’dan Yalıkavak’a transfer lezzet durağı. Sükûnetiyle yazın favorileri arasında.
- Gündoğan Cape Bodrum’un havuzlu izole odalarına tatil asistanı hizmeti konmuş.
- Yalıkavak Marina’nın içindeki Y Lounge’da Bodrum simitli, otlu omletli bir kahvaltı yapmak isterseniz aklınızda olsun, personelin gün içinde iki kez ateşi ölçülüyor.
- Kapılarını 1 Haziran’da açan Edition’da da hijyen kuralları had safhada. 24 saat boş tutulmadan hiçbir oda misafirlere verilmiyor, konaklanılan süre boyunca kişiye özel şezlongunuz oluyor.
- Türkbükü’ndeki Maça Kızı’nda lahmacunu yıllardır başkası yer, nedense bizim çenemiz yorulurdu. Bu yıl lahmacun geyiğinin yerini şezlong ve loca fiyatları alacak gibi. Localar 3 bin lira. Plajın en ucundaki izole özel bölümse yüksek harcama yapan VIP müdavimlere ayrıldı.
İletişimci İsmail Polat: “Köklü müdavim kitlesi olan Gündoğan’daki Sail Loft, Gümüşlük’teki Mimoza ve Limon gibi yerlerde tüm ritüeller daha az insanla kaldığı yerden devam eder. Hatta bu müdavim kitlesi birbirine daha da kilitlenir.”
Sahillerden ilk havadisler
Yeni normalin tozu dumanı arasında tek bildiğimiz şunlar: Bu yaz ilk kez açılacak gıcır mekân yok denecek kadar az. Anlı şanlı yerlerin bazıları sezonu ya pas geçiyor ya da kapandı. Lüks kontenjanında en gözde yerler tekneyle yanaşılabilecek olanlar. Orta hallinin trendiyse gözden uzak, küçük grupların sosyalleşeceği alanlar... Ve bu yıl lahmacun geyiğinin yerini 3 bin liralık localar alacak gibi görünüyor.
ÇEŞME’DE BU YAZ
Sokağa masa atmaya son, Aya Yorgi’de en ıssız sezon...
- Geçen yaz Şeyma Subaşı’yı kapıda 1 saat beklettikten sonra içeri almayarak bohem-şık kurallarını baştan yazan Momo Beach, 15 Haziran’da açılıyor.
‘Yeni normal’ kuralları gereği kalabalık happy hour’lar, herkesin küçük grubuyla eğleneceği formata dönüşüyor. Bu yaz akşam yemeği var. Yani daha az insan, daha uzun vakit geçirecek.
- İnanır mısınız, Aya Yorgi Koyu’ndaki yılların Sole Mare’si ve Paparazzi bu yıl açılmayacakmış. Çeşme için ne büyük kayıp. Kapanan diğer beach’ler de Shine ve Spaggia Grande. Mülk sahibinin kendisinin bir beach ve konser mekânı yapacağı konuşuluyor. Kapanan bir başka yer de ‘after mekânı’ Papaz.
- Doğa Rutkay, Alaçatı Hacımemiş’te eskiden sahibi olduğu yere Fransız restoranı açıyor.
- Mehmet Davran’ın işletmesini yaptığı Ortaköy Meftun, bu sene yazlığıyla Alaçatı’da.
Temmuz itibariyle eski Kâfi’nin yerinde.
- Köyiçi’nin şenlikli modern meyhanesi Esnaf cuma günü açıldı; Serkan Koca’nın işletmesini üstlenidiği Hammam ise 19 Haziran’ı bekliyor.
- Alaçatı’da tek kabuklu mahsül servisi yapan yer Sota. Kış boyunca kapatmadılar, aynen devam. Kokteyl bar Tektekçi ise bu yaz restoran oluyor.
- Geniş bahçe ve özel plaj bu yaz otellerin en önemli avantajı olacak. Bahçeye örnek The Stay, plaja örnek Biblos.
- Mekânları avantajlı kılacak olansa kalabalık ve keşmekeşten uzak olmaları. Bakınız; Reisdere’deki müthiş pizzacı Kolburano’s... Biliniz; Yalı’daki Sahil Balıkçısı Cura... Gidiniz; Köyiçi’ndeki kendine has kokteyl mekânı Misk.
- Ha bir de güzel haber: Hacımemiş’in önü her daim kuyruklu dondurmacısı Dondurmino, sezona haklı bir gururla giriyor: Bigseventravel tarafından dünyanın en iyi 50 dondurmacısı listesine 42. sıradan girdi.
Kent yazarı Esin Övet: “Bu yaz Alaçatı’da göreceğimiz en büyük değişiklik daracık sokaklara artık masa atılmaması olacak. Böylece sokaklarda kalabalık ve yığılma yaratan yılların sorunu, korona sayesinde kendi kendine çözülmüş oldu.”
BODRUM’DA BU YAZ
Akşamüstü partilerine mola, ne mutlu ucuz şezlong bulana!
- Bozukbağ Kahvaltıcısı, geçen yaza damga vuran renkli mekânlardan biri. 12 dönümlük mandalina bahçesi sosyal mesafe için biçilmiş kaftan. Aynı gruba ait Hazine ve Bi Altkat da oraya taşındı. Saatler konusunda yeni bir düzenleme yapılırsa People da orada açılacak.
- Sess Türkbükü bu yaz da faal. Ama otel içinde olmadığı için saat kısıtlaması işini nasıl halledecekler bilmiyorum. Türkbükü’nden bir kısıtlama haberi de çılgın akşamüstü partileriyle bilinen Bella Sombra’dan. Meşhur havuz partileri bu yaz yapılmayacak.
- Gündoğan’daki Günay Bodrum sezona 20 Haziran’da Funda Arar ile başlıyor.
- Gümbet’teki Caresse Otel 18 Haziran’da açılıyor, ultra modern beach’inde bu yaz yine Buddha Bar var. Otelin sunduğu avantajlardan biri de kendi özel teknesi Miss B. Müşteriler herkesten uzakta, Bodrum koylarında dolaşabilecek.
- Aman da Bravo, İstanbul’dan Yalıkavak’a transfer lezzet durağı. Sükûnetiyle yazın favorileri arasında.
- Gündoğan Cape Bodrum’un havuzlu izole odalarına tatil asistanı hizmeti konmuş.
- Yalıkavak Marina’nın içindeki Y Lounge’da Bodrum simitli, otlu omletli bir kahvaltı yapmak isterseniz aklınızda olsun, personelin gün içinde iki kez ateşi ölçülüyor.
- Kapılarını 1 Haziran’da açan Edition’da da hijyen kuralları had safhada. 24 saat boş tutulmadan hiçbir oda misafirlere verilmiyor, konaklanılan süre boyunca kişiye özel şezlongunuz oluyor.
- Türkbükü’ndeki Maça Kızı’nda lahmacunu yıllardır başkası yer, nedense bizim çenemiz yorulurdu. Bu yıl lahmacun geyiğinin yerini şezlong ve loca fiyatları alacak gibi. Localar 3 bin lira. Plajın en ucundaki izole özel bölümse yüksek harcama yapan VIP müdavimlere ayrıldı.
İletişimci İsmail Polat: “Köklü müdavim kitlesi olan Gündoğan’daki Sail Loft, Gümüşlük’teki Mimoza ve Limon gibi yerlerde tüm ritüeller daha az insanla kaldığı yerden devam eder. Hatta bu müdavim kitlesi birbirine daha da kilitlenir.”