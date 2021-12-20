Romantik-komedi olamazdı benim hayatım dram-macera

Canlı müzikte yaşanan patlama, farklı denemeleri de beraberinde getiriyor. Mesela Jolly Joker grubunun Taksim’de açtığı Private, konserle fine dining’i bir arada sunma iddiasında. Peki, bu konsept tutup diğer şehirlere yayılır mı? Bunu zaman gösterecek.

İstanbul dışında Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok şehirde konser alanları ve pub’ları var Jolly Joker’in.

Hayal Kahvesi’ni de dahil edebileceğimiz bu büyük zincir farklı şubelerinde her akşam Türkiye’nin en tanınmış müzisyenlerini ağırlıyor.

Fakat Jolly Joker, Taksim’de ilk kez fine dining-gazino formunda bir şey denedi: CVK Park Bosphorus Hotel’in terasına yeni açılan JJ Private.

Bülent Ersoy’dan Gülşen’e, Hakan Altun’dan Yaşar’a ünlü isimler sahneye çıkıyor, siz de fiks menü eşliğinde konserinizi izliyorsunuz.

İlk kez geçen perşembe akşamı gördüğüm Private’tan birkaç küçük not...

- Bir kere gazinolar genelde giriş kat olduğu için çoğunda manzara olmaz. Teras kattaki Private’ın bu avantajı var. Köprüyü görüyor. Salon çok büyük ve ferah. Sahnesi de öyle. Her ikisi de abartısız ama şık dekore edilmiş. Kış sezonu için yanlarda terasları var. Yazın üstü tamamen açılabilecekmiş.