Restoranlar tekrar kapanacak iddiası

◊ İbrahim Tatlıses:
“Kara üzüm habbesi”nin üzümünü yiyemiyorum. Halbuki bir elini koy beline, öbürüyle mendil çevir. Olduğun yerde dizlerini kırıp kırıp kalk. Ne güzel... Ama aklıma başka yönleri geliyor, hayattan soğuyorum.
◊ Ahmet Kaya:
Başım onunla hep belada. Bugün söyle deseniz, hiç teklemeden bütün şarkılarını ezbere okurum. Tıpkı onun gibi, sesimi kalınlaştırarak. Türkçe’den ince “a” ları atarak. Ama başka yönleri geliyor aklıma, tercih yapmak zorundayım ya, ben hayattan soğumayı tercih ediyorum.
◊ Yıldız Tilbe:
Yeni bir delilik yapsa da deliliğin sınırlarını genişletse diye bekliyorum. Yapıyor da. Her seferinde anlıyorum ki deliliğin ucu bucağı yok, “Yıldız” koca evrende sadece bir merhale, daha ötesi de var.
Fakat aklıma başka yönleri geliyor, bırak evrene açılmayı... Uzanıp yıldızlardan dünyadaki neslimize bakmayı... Hayattan soğuyorum.
◊ Sezen Aksu:
◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir adam/kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?
- Ne ittiririm ne hostese şikâyet edebilirim. Kalakalırım, öylece uyanmasını beklerim.
◊ Hiç hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor. Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- E dolambaçlı yolları tercih ederim tabii.
◊ Hangisi daha gurur verici: Size “edebiyatın cumhurbaşkanı” denmesi mi adınıza kütüphane açılması mı?
- “Cumhurbaşkanlığı”, rahmetli bir arkadaşımın bana yakıştırdığı bir unvan. Dostlarım da bunu uygun gördü. Ama adıma kütüphane açılması daha gurur verici. Şu anda adıma açılmış üç kütüphane var. Biri Antalya’da Doğan Hızlan Kütüphanesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde de adıma özel bir bölüm var. Bir kütüphane de TÜYAP’ta. Yeni kütüphaneler de açılacak.
◊ Hangisi daha vazgeçilmez: Dillere destan dolmakalemleriniz mi, papyonlarınız mı?
- Papyonlarımdan vazgeçemem, giyimimde onları seçerken ayrıca gözden geçiriyorum. Ama papyonlar her zaman karşımda değil. Dolmakalem-lerimse hep gözümün önünde. Ortaokuldayken teyzem Saadet Yazar bana altın bir Pelikan dolmakalem aldı, merak ve tutkum işte o zaman başladı. Dolmakalemler bakım ister, işçiliği var.
Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerin bazı sokak, cadde ve alanlarında sigara içmek yasaklandı.
Toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği anlaşılıyor.
Medyada, sosyal medyada destek demeçleri veriliyor, mesajlar yayınlanıyor.
Sigara içen biri olarak ben de sonuna kadar destekliyorum uygulamayı. Ama bekara boşanmak kolay, işi isterseniz bir de bir sigara içenden dinleyin.
Kararı duyunca önce bir panikledim: Yahu kapalı alanda zaten yasak, açık alanda da yasaklandı.
E şimdi ne olacak, nasıl olacak?
Sonra anlaşıldı ki bütün açık alanlar değil, insanların yoğun bulunduğu yerlerde yasaklanmış. İlçe ilçe yayınladılar.
Şişli’de bomontiada’nın hemen çaprazındaki Safiye çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar açık. (0544) 878 75 75
Yaş ortalaması 30-40. Karı-koca, sevgili, arkadaş masaları... Kalabalık grup yok. En fazla dört kişi.
Açılışlar böyle olur zaten, kalabalık grup gelmez. Sonradan insanlar deneyimleyip sevdikçe doğum gününü vs. orada kutlamaya karar verir.
Bütün hazırlıklara rağmen tuhaf, hatta biraz da buruk bir açılış... Safiye Kabare aslında önceki cuma açılacaktı. O gün İzmir depremi oldu. Yakışık almayacağını düşünüp çarşambaya ertelediler.
Çarşamba tam açılacaklar, bu kez de aynı gün mekânlar için saat 22.00 kısıtlaması geldi. Açılışı 20.00 olarak planlamışlardı.
Hazırladıkları şovların bile iki saate sığması mümkün değil. Misafirleri tek tek arayıp açılışı 19.00’a çektiklerini haber verdiler.
Ne demiştik? Karı-koca, sevgili, arkadaş masaları... Aralarda sosyal mesafe. Mekân normalde 200 kişilik ama pandemi nedeniyle 110 kişi alabiliyorlar. Fiks menü var. Menü fiks ama fiyat, ‘adamına göre’ değişiyor. “Sahneye en yakın ‘faça’ masalardan istiyorum” derseniz kişi başı 350 lira. Daha arka masalar 250.
Bu fiyata yerli içki, mezeler, ara sıcaklar, somon veya kuzu seçmeli ana yemek dahil. Nasıl diye soracak olursanız: Kelimenin tam anlamıyla ‘kâfi’.
Sokaklarda, caddelerde F1 araçları dolaşıyor; Sultanahmet, Bebek gibi semtlerde çekimler yapılıyor, köprüde yapılan tanıtım çekimlerinden bütün Boğaz’da güçlü motorların sesleri yankılanıyor.
İşin çok “Türkiyeli” ve eğlenceli yanları da var. Yapılan çekimlerdeki fotoğraflarda bu muazzam araçları OGS, HGS tabelasının altından geçerken görüyorsunuz.
Honda’nın aracını trafik çekicisine koymuşlar mesela, takım ve teknisyenler de üstünde, halka el sallıyorlar. Altta çekicinin numarası yazıyor: (0545) 652...
Ünlü pilotlar Alexander Albon ve Pierre Gasly deniz kenarına oturmuş, manzaraya karşı tavla atıyor.
Efsane Lewis Hamilton, yayınladığı mesajda Türkçe olarak “Merhaba Türkiye” diyor.
Önemli yollarda trafiğin kapanmasından dolayı homurdananlar da var tabii.
Ama sonuçta bu tanıtım ülke olarak hepimize dönüyor.
Türk profesör Uğur Şahin’in koronaya karşı geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında başarılı olduğunu okuduk dün.
Eşi Özlem Türeci’yle Almanya’da kurdukları BioNTech adındaki firma uzun süredir koronoya karşı bir aşı üzerinde çalışıyordu.
Aşı, aralarında Türkiye’nin bulunduğu 6 ülkede, 43 bin kişi üzerinde denenmişti.
İlk sonuçlar başarılı, aşıya ruhsat alınması için başvuru aşamasına gelindi. Bu da ocak ya da şubat gibi kitlesel aşılamanın başlayacağı anlamına geliyor.
Yani dişimizi biraz daha sıkıp alınan tedbirlere kurallara riayet edersek, önümüzde üç-beş aylık bir süreç kalmış gibi görünüyor.
Sonra tekrar eski özgür günlerimize, seyahatlerimize, tatillerimize, eğlencelerimize dönebileceğiz.
Bunu insanlığa hediye edenler de bir Türk karı-koca olacak. Tıpkı radyasyon alanındaki çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü alan “Pierre ve Marie Curie” gibi.
İzmir depreminde yurdun dört bir yanından koştular, enkazın pençesinden can kurtarabilmek için günlerce canlarını dişlerine taktılar.
Hepimizin umudu oldular. Kahramanlıklarıyla bizleri ekran başında gözyaşlarına boğdular.
Dedikleri gibi: 2020 yılı bir film olsaydı başrolde arama kurtarma ekipleri olurdu.
En ön planda AKUT’u görüyorduk ama aralarında itfaiyeciler de vardı, madenciler de... Her birini tek tek anmak, isim isim teşekkür etmek gerek.
Çünkü o harala gürele arasında fark edemediğimiz, görüp de belleyemediğimiz kahramanlar da var aslında.
Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal’dan bir mail aldım. Şirket bünyesinde bir arama kurtarma ekibi kurmuşlar.
Ve o ekibin de İzmir’deki enkaz çalışmaları sırasında sahada olduğunu öğrendim.
Ne güzel, keşke her firmanın böyle bir gönüllü ekibi olsa.
◊ İzmir doğumlusunuz. İstanbul mu, İzmir mi?
- İzmir her zaman birinci benim için. Çok seviyorum. Cümle içinde kullansam hep “Canım İzmir’im” diye geçiririm.
◊ Ünlü olmadan önce Türkiye Elektrik Kurumu’nda memurdunuz. Şans mı, sebat mı?
- Türkiye Elektrik Kurumu’nda değil, İzmir Belediyesi’nde. O yanlış bilgi. Sadece 6 ay çalışabildim. Sonra İstanbul’da yarışmaya girdim ve hayatımın bütün akışı değişti.
◊ Asker çocuğu olmanın nesi daha zor: Disiplin mi, sürekli şehir değiştirmek mi?
- Asker çocuğu olmak hayatınızı disiplinli hale getiriyor. Benim en güzel özelliklerimden. Ama insanlar sizin kadar özenli ve disiplinli olmayınca büyük sorun. Sürekli şehir ve insan değiştirmek de bir yere, birine bağımlı kalmama duygunuzu kuvvetlendiriyor ki bence büyük konfor. Belki de hayatım bu yüzden çok keyifli geçti.
◊ Çocuk taklitleriniz meşhur. Hangisi sizin seriniz: “Evde Tek Başına” mı, “Problem Çocuk” mu?
◊ Kleopatra Uğur
Konya’daki bir tesiste süt kazanının içinde banyo yap, yapmak da yetmez bunu çekip sosyal medyada yayınla... Bu kadarı Kleopatra’nın bile aklına gelmezdi! Firma da Uğur Turgut da o kazanın süt kazanı olmadığını, temizlik için kullanılan dezenfeksiyon kazanı olduğunu açıkladı. Gerçi görüntüleri izlerken “Bu süt değil mi acaba” diye şüphelenmiştim. Sütün daha kıvamlı olması gerekir çünkü. Neyse soruşturmadan sonra her şey ortaya çıkacak nasılsa...
◊ Paçi Hilal...
Gazeteci Hilal Kaplan korona olmuş. Acil şifalar... En büyük şikâyeti koku duyusunu kaybetmesiymiş. Çare olarak da kulak çubuğuyla burnuna organik köy tereyağı sürdüğünü açıkladı. Canan Karatay’ın koronaya karşı kelle-paça önermesinden beri duyduğum en tuhaf şey. Halis tereyağı deyince akla bizim Karadeniz geliyor tabii. Rahmetli anneannemi konuşturdum kafamda, gülümsedim: “Paçi (kız) burnunla değul, ağzunla yiyecesun. O zaman şifadur...”
Yerli Cindy’nin teppikleri
KADIN - ERKEK - İLİŞKİLER
Cindy Crawford’a benzerliğiyle tanınan manken Tülin Şahin’in eski eşi Pedro de Noronha, mahkemeden koruma talep etmiş, mahkeme kabul etmiş.
Şehirde yürüyüş ya da koşu yapmak istiyorsunuz ama Belgrad Ormanı’nda mangal dumanları, Arnavutköy-Bebek hattında balıkçı oltaları canınızdan bezdiriyor.
Sporunuzu yapmak, açık havada yürüyüş keyfinizi arttırmak için İstanbul’un en yeni adreslerinden biri Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı.
Açılalı henüz beş ay oldu, birçok bölümünde inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor ama daha şimdiden genç-yaşlı birçok kentlinin uğrak noktası oldu bile.
Parkın birçok giriş çıkışı var. Ben size Hacıosman girişinden başlayarak anlatacağım çünkü oraya hem metro var hem de yokuş aşağı gideceğiz. Çünkü burası bayağı büyük bir alan: 100 dönümün üzerinde.
Yaya ve araç girişi ayrı kapılardan. Otopark kapasitesi 200 araç. Kapıdan parkın içine doğru ilerlemeye başladığınızda sizi önce parkın ismini de aldığı güzel bir Atatürk heykeli karşılıyor. Atatürk’ten hemen sonra sol tarafta çocuk oyun alanlarını görüyorsunuz. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacakları inmeli- çıkmalı, tırmanmalı-kaymalı birçok alengirli bölüm yapmışlar.
Üç ayrı rota
Sonra yol yavaş yavaş dikleşmeye başlıyor. Buralara da yetişkin spor gereçleri serpiştirilmiş. Yokuş bitince ya sağa ya sola gideceksiniz. Sağ taraf henüz tamamlanmamış olan yeme-içme yerleri, konser-festival alanı gibi kısımlara çıkıyor. Vaktiniz azsa sola sapın derim; sizi göletlerin olduğu bölgeye götürecek.
◊ Daha depremin ilk saatlerinden itibaren en ağır hasarı alan Bayraklı’da gönüllüler toplanmaya başladı. Her köşe başına bir su istasyonu kuruldu.
Pastaneler, fırınlar, kafeler yiyecek dağıtmaya başladı. Depremzede ve kurtarma ekiplerine yardımcı olmak isteyenler sokaklarda önlerini kesip “Su içer misiniz, aç mısınız?” diye soruyordu. İzmir
Aşçılar Derneği aşçıları, Âşık Veysel Parkı’nda çadırlarda kalan deprem mağdurları için 24 saat nöbetleşe üç öğün yemek hazırladı.
◊ Evlerine giremeyen birçok aile vardı. İzmirliler depremzedeleri yazlıklarına davet etti. Birçok otel sosyal medyada telefon numarası yayınlayıp ihtiyacı olanlar için kapılarının açık olduğunu duyurdu. Civardaki kafeler gece kapatmama kararı aldı, sağlık çalışanları ve kurtarma ekiplerine 24 saat sıcak içecek, geçici olarak dinlenme ve zorunlu ihtiyaçlarını giderme imkânı sağladı. Servisçiler ücretsiz depremzede taşıdı.
◊ Bornova’daki buz pisti yardım toplama ve ulaştırma merkezine dönüştürülmüştü. Halktan gelen yardımlar doldu, taştı.
Gülçin Başaran adlı bir yardımsever bebek bezi ve mama getirmişti. “Bunlara ihtiyaç olduğunu düşündük. İhtiyaç varsa beşik getireceğiz” dedi. 5 yaşında bir çocuk annesiyle gelip oyuncaklarını bağışladı. Her oyuncağın üzerinde not yazılmıştı: “İnşallah bir an önce evlerinize kavuşup mutlu olursunuz.”
◊ Sosyal medya hesabından paylaşım yapan E. N. A. adlı bir anne, annesi sütten kesildiği ya da başka nedenlerle anne sütüne ihtiyaç duyabilecek bebekler için “sütannelik” yapabileceğini, “anne sütü” bağışlayabileceğini duyurdu: “6 aylık bebeğimiz var. Dolayısıyla buzluğumuzda fazladan anne sütümüz var.
Depremden etkilenen ve anne sütüne ihtiyacı olan bir aile varsa seve seve paylaşırım.”
◊ Nusr’et yanlış çünkü
Orada yakınlarının haberini bekleyenlerin de tek derdi seninle sohbet etmekti sanki. Sen terapist misin arkadaşım? Bir de gece 12.00’den sonra. Ne demek bu? Yani “O saate kadar çok meşgulüm, ancak o saatten sonra arayın” mı demek istiyorsun?
◊ Nusr’et doğru çünkü
Bence mesele Nusr’et’in yapması değil, başka sanatçıların yapmaması. Travma yaşadığınız bir dönemde insana iyi gelmez mi çok sevdiğiniz, hayran olduğunuz biriyle konuşmak? Mesela Türkan Şoray 10 kadınla dertleşse, sakinleştirse, bir diğeri beş gençle sohbet etse...
◊ Nusr’et yanlış çünkü
Bu nasıl bir egodur, nasıl bir üsluptur? Kendini kanaat önderi falan mı sanıyorsun? Bir de duyar kasmış, telefon numarasının sonunu İzmir plaka seçmiş. İstersen diğer şehirlerin plakalarını da şimdiden ayırttır bir kenara, deprem oldukça yayınlarsın.
◊ Nusr’et doğru çünkü
Evet, yaptığı büyük bir ego sergilemesi. Ama böyle durumlarda egoluya egosuza bakmayacaksınız. Yeter ki niyeti iyi olsun. Biz alıştık onları bir şekilde idare etmeye, hoş görmeye. Sıra yüksek egolulara gelene kadar öyle çok fırsatçı, gerçekten art niyetli insan var ki...
Futbolcu Gökhan Çıra ve fenomen eşi Selin Ciğerci, kasım ayındaki bütün gelirlerinin bir kısmını AKUT’a bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.
Detaylarını bilmiyoruz. “Muhasebecimiz görüşmeleri sürdürüyor” dedi Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile birlikte yaptıkları ortak paylaşımda.
Gökhan Çıra da bir ara lafa girip, “Her derde derman olmaz ama her derde derman olsun” temennisinde bulundu.
Sonra da herkesi kendileri gibi AKUT’a destek olmaya davet ettiler. Ne örnek, güzel bir davranış.
Sadece...
Keşke Selin Ciğerci bu 40-50 saniyelik kısa videoda iki kere sitesindeki bütün ürünlerin “yüzde 50 indirime girdiği”nden bahsetmeseydi.
Güzel bir çorbaya düşen sinek gibi. İnsanın kafasına bir sürü lüzumsuz soru doluşuyor.
◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı geç kalanı beklemek mi?
- Hiçbiri. “Burası İstanbul” der, geçerim...
◊ Kadıköylüsünüz. İstanbul’un Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?
- Anadolu yakası ve hatta daha nokta atışı yapayım: Erenköy.
◊ Yeşilçam’dan hangisi sizin kadınınız: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?
- Onları paylaştık biz aile içinde. Türkan Şoray benim ilahem, ablamınki Filiz Akın.
◊
Sahte olabilir mi:
Tabii ki olabilir. Artık şop’la neler yapılmıyor ki? Ayrıca belge gerçek ama garsonlar eğlence için basmış olabilir. Ama öyle bir durumda, kasayla depo bağlantılı. Yani kasadan çıkan içkiyle depoda kalan içki birbirini tutmalı. Bu içkileri kasadan öylesine düştüğünüz anda, depodaki bütün sayım şaşar. Başınız büyük belaya girer. Kolay kolay hiçbir garson böyle bir topa girmez.
Doğru olabilir mi:
Tabii ki olabilir. Fişin üstünde yazan yer, Ruby. Ortaköy’de eski Anjelique’in yerine açılan, Boğaz’ın en lüks mekânlarından biri. Çoğu müşteri arabayla bile değil, teknesiyle yanaşıyor önüne. Pusulada “Masa #1” yazıyor. Belli ki bunlar “yağlı müşteri”. En öndeki, en “faça” locaya kurulmuşlar.
Kim bu hesabı ödeyen:
EN PAHALI ESER
‘İstila’, 2020
Yağmur Çalış’ın ‘İstila’sı. Bir geyik heykeli. İnsan egemenliğindeki doğada diğer canlıların varlıklarını sürdürebilmesinin ancak ‘istilacı insan’ı taklit ederek mümkün olacağını savunuyor. Fiyatını hiç sormayın. Asıl mesele, bu ‘istilacı eser’i almaya kalkarsanız nereye sığdıracağınız...
EN UCUZ ESER
Organizasyonun en güzel yanı, doğrudan ‘üreticiden koleksiyonere’ olması. Genç sanatçıların eserleri halka açılıyor. Böylece bir sanat koleksiyoneri olmak istiyorsanız, işe küçük bütçelerle başlayabiliyorsunuz. Mesela Zeynep Aslanoba’nın kuklaları 1000’er lira.
EN DOĞRU ZİYARET SAATİ
Pandemi önlemleri nedeniyle herkes içeri küçük gruplar halinde alınıyor ve ziyaret 45 dakika kadar sürüyor. Benim şansıma mıydı bilmiyorum, sergiyi 14.00’te gezdim ve sanatçılardan dördüyle tanışma ve işlerinde ne anlatmak istediklerini bizzat kendilerinden dinleme fırsatı buldum. Genç bir sanatçıyı heyecanla eserlerini anlatırken izlemek o kadar güzel ki...
Balat’ın bir duvarında bir balina resmi... Beyoğlu’nun bir kaldırımında panda... Etiler’in bir otobüs durağında aslan...
Belki siz de ben de denk geldik ama çok dikkatimizi çekmedi, herhangi bir sokak sanatı örneği sandık.
Ne olduğunu anlayamadık, aklımızda bile kalmadı. Zaten çok büyük değiller.
Fakat bunlardan şehrin farklı noktalarına dağılmış tam 400 tane var. Sonra hepsinin tek tek fotoğrafı çekiliyor.
Çocukken defterin kenarına şekiller çizip yaprakları hızlıca taradığımızda çizgi film elde ederdik ya... İşte o fotoğraflar da arkaya arkaya konduklarında sanki bir balina Balat’ta yüzüyor, sanki bir panda Beyoğlu’nda dolaşıyor, sanki bir aslan Etiler’de av arıyor gibi bir video ortaya çıkıyor.
Üstelik kolaj şeklinde çizildikleri için rengârenkler. Çok eğlenceli.
Ama hepsinin tek tek elle yapıldığını ve 2 sene sürdüğünü düşünürseniz deli işi.
İşte o deli,
Sevdiğim birini sosyal medyada durduk yere gündemde görünce “Acaba bir şey mi oldu?” diye ödüm kopuyor.
Gülşen Bubikoğlu’nu görünce de öyle oldu.
Öyle ya yeni bir filmi yok, yeni programı, projesi, bir yere katılıp açıklama yapmışlığı yok.
Niye durduk yere gündemin en üst sıralarına yerleşsin?
Sonra biraz tarayınca anlaşılıyor ki Gülşen Bubikoğlu’nu seven hayranları ansızın gaza gelmiş, “Bence Türk sinemasının en güzel kadını” yorumları eşliğinde kadını TT yapmışlar.
Güzellik göreceli kavram.
Kimi Türkan Şoray’ı, kimi Filiz Akın’ı, kimi Hülya Koçyiğit’i, kimi de Fatma Girik’i daha güzel bulabilir... Dönüp de “Niye” diye soramazsın.
Emektar oyuncu İlyas Salman, katıldığı bir programda Şener Şen’i “halka açık olmamakla” eleştirdi.
Konuşmanın özetinden anladığımız şu: Neden toplumsal olaylar karşısında ortaya çıkmıyorsun, bildiğimiz/tanıdığımız sanatçı kimliğinle tepkini ortaya koymuyorsun...
Yangın olur...
Deprem olur...
Doğu Akdeniz’de gerginlik başlar...
Azerbaycan’da savaş çıkar...
Hemen bir cadı avı başlıyor. Hangi ünlü reaksiyon gösterdi, hangisi eksik kaldı, kim niye gösterdi; kim, neden göstermedi.
Restoranlar tekrar kapanacak iddiası
Bırakın restoranları, bu gidişle sokağa çıkma yasakları bile geri gelirse kimse şaşırmasın. Tedbiri elden bıraktığımız, kurallara uymadığımız için kendimiz edip kendimiz buluyoruz.
Yaza girerken ne güzeldi her şey.
Evet, çok sıkıntı çekmiştik, evlerimize hapsolmuştuk, birçoğumuzun işi-gücü durmuştu, kayıplar verip üzülmüştük ama salgına karşı dünyanın en başarılı toplumlarından biri olarak gösteriliyorduk.
Yabancı televizyon kanalları gelip Türkiye’de nasıl bu kadar başarılı olunduğunu haber yapıyordu. Günlük vaka sayıları üç haneli olmuştu, yani 1000’in altına inmişti ve inmeye devam ediyordu.
Özgürlüklerimize birer birer tekrar kavuşuyorduk. Önce sokağa çıkma yasakları bitti.
Sonra şehirlerarası ulaşım serbestleşti. Gençler ve ileri yaşlılar üzerindeki kısıtlamalar kalktı. Birçok iş kolu tekrar faaliyetine döndü.
Hasar almıştık ama yaralarımızı da sarmaya başlamıştık. Eskiye tamamen dönmek zordu ama “yeni normal” diyorduk buna. Çok dikkatli ve özenli davranarak bu belayı başımızdan savacaktık.
Ama biz ne yaptık?
Uzakdoğu’nun disiplinli toplumları karşısında Akdenizli yanımız ağır bastı.
Bütün yaz çekirge gibi saz çalıp oynadık.
Zebereğinden boşanmış gibi vapurlara doluşup en kalabalık plajlara koştuk. Bir sonraki boş otobüs yerine 5 dakika kazanmak için kalabalık olana bindik. Sağlık çalışanlarına saldırdık, karantinalardan firar ettik.
Sosyal mesafeye kuralına uymadık, maske takmadık.
Korona partileri, kalabalık nişanlar, düğünler düzenledik.
Bu sırada kızan, uyaran, anlatan kimse yok muydu?
Vardı tabii. Hem de çok.
Mesela Sağlık Bakanı pandemi başladığından beri her Allah’ın günü bıkmadan, usanmadan aynı şeyleri yazıyor, aynı uyarıları yapıyor.
Sonuç ortada: Salgının pençesinden onca fedakarlıkla kurtardığımız özgürlüklerimizi kendi elimizle birer birer tekrar eline teslim ediyoruz.
İleri yaşlılara kısıtlama geri geldi. Gençlere de gelirse hiç şaşırmayın. Milli Eğitim Bakanı durumun seyrine göre yeni kararlar alınabileceğini söylüyor.
Bazı açık alanlarda sigara yasağı uygulaması başladı. Bütün ülkeye yayılırsa hiç şaşırmayın. Çünkü virüsü birbirimize bulaştırmaya devam ediyoruz.
Eskiden hep bir tanıdığımın tanıdığının korona olduğun duyardım. Son zamanlarda çember daraldı, bire bir tanıdığım insanların korona olduğunu duymaya başladım.
Son gelişmeyse restoranların tekrar kapanabileceği iddiası.
İnternette bir metin dolaşıyor. Yeme-içme yerlerinin üye olduğu TURYİD’in (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) üyelerine geçtiği söylenen bir metin.
19 Kasım yani yarın itibariyle restoranların üç-dört haftalığına tekrar kapanabileceği uyarısı yapılıyordu.
Gece geç saatte TURYİD Başkanı Kaya Demirer’le yazıştım. Böyle bir bilginin doğru olup olmadığını sordum.
Şöyle bir cevap aldım, artık bundan ne anlamamız gerekirse: “Bizim sekreterya bir yazı hazırlamış. Ama konu bir yerde saptırılmış. ‘Bir ihtimal olabilir, aman fazla stok vs. bulundurmayın, zararınız çok olmasın’ demek için bir uyarı yazısı. Elde net bilgiler yok.”
Demek ki böyle bir ihtimal belirdi. Ama olursa, buna da hiç şaşırmayın. Kendimiz edip kendimiz buluyoruz.
Bizim gibi lay lay lom başka Akdeniz toplumlarında çoktan başladı bile. Biz bundan azade miyiz, ayrıcalığımız mı var sanıyoruz? Önümüzde İtalya, İspanya gibi örnekleri var işte.
Koskoca bir sektör... Onca işletme, onca çalışan... Daha bellerini doğrultamamışlardı bile. Kim ödeyecek bunun vebalini?
Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz bu kafada devam ettiğimiz sürece bırakın restoranları falan, sokağa çıkma yasakları bile geri gelirse kimse şaşırmasın.
Topu topu “iki-üç tane çok basit kural”a uymadığımız için.
Herhalde ancak tekrar eve hapsolunca anlayacağız Hanya’yı Konya’yı.
Ne çabuk unuttuk sokağa çıkabilmenin; işe, alışverişe gidebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu...
Kızdığım noktaysa şu: Kurallara uyanla uymayan, maskesini takanla takmayan, işini kaybedenle korona partisi yapan, herkes aynı gemide.
Kurunun yanında yaş da yanıyor.
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