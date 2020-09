Patlıcana ‘patlıcan’ demek...

Best Model tescilli güzel ve 10 parmağında 10 marifet: Oyunculuk, modellik, moda editörlüğü, DJ’lik, TV programcılığı, dergi yöneticiliği, influencer’lık... Ayrıca psikoloji bölümü mezunu. Sekiz mi etti? Piyano ve baleyi de ekleyin. İkilemli soruların konuğu bu hafta Ece Sükan.

◊ Ankara’da doğdunuz. Ankara mı, İstanbul mu?

- Okul ve üniversite yıllarım için Ankara mükemmeldi. O zamanlardaki Ankara bir başkaydı. Ama tabii ki üniversiteden itibaren, dönem dönem yurtdışında yaşadıysam da İstanbul benim için vazgeçilmez oldu.

◊ Küçükken her ikisinin de eğitimini aldınız. Piyano mu, bale mi?

- Ankara Devlet Opera Balesi’nin çocuk kadrosunda uzun yıllar bale yaptım, turnelerle Türkiye’yi gezdim ve birçok temsilde yer aldım.

Piyano derslerini ise her çocuk gibi o zamanlar pek kıymetini bilmeden alıyordum. O yüzden bale diyorum.

◊ Aslan Sükan, 4 yaş büyük abiniz. Hangisi daha konforlu? Abisi olan genç kız mı, olmayan genç kız mı?

- Çok kavga ederdik küçükken. (Gülüyor) Şimdi de zaman zaman tartışsak da abimin olması bana her zaman müthiş bir vizyon, destek ve arkadaşlık sağladı.