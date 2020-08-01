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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Parkta sanat da var kavga da...

1 Ağustos 2020

Kadıköy’de salı günü başlayacak ‘Sanat Parkta’ festivali sanata destek vermeyi amaçlayan, iyi niyetli bir girişimken skandallarla anılır oldu. Belediye kaş yapayım derken göz çıkardı, tiyatro camiası birbirine girdi...

Kadıköy Belediyesi, 4 Ağustos-27 Eylül’de Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da ‘Sanat Parkta’ adlı konser ve tiyatro etkinlikleri düzenliyor.

Ücretli olarak düzenlenecek etkinliklerin gelirleri festivale katılacak sanatçılara bırakılacak.

Ne güzel değil mi? Salgın sürecinde zor durumda kalan kuruluş ve sanatçılara destek olunacak...

Ama öyle olmadı.

Belediye kaş yapayım derken göz çıkardı, tiyatro camiası birbirine girdi.

Önce Nilgün Belgün, Sumru Yavrucuk gibi önemli isimler festival dışında bırakıldı.Parkta sanat da var kavga da...Sumru Yavrucuk

Bunun üzerine Ali Poyrazoğlu, Behzat Uygur ve ekipleri festivalden çekildiklerini duyurdu.Parkta sanat da var kavga da...Behzat Uygur

Tiyatro adına siz utanırsınız

Tiyatro kooperatifleri, birlikler, dernekler... Yeni kuşağı beğenmeyenler mi ararsınız, eski kuşağa dil uzatanlar mı, ortalık toz duman.

Sosyal medyayı görseniz tiyatro adına siz utanırsınız: Metin Zakoğlu seçici kurula veryansın ediyor, Fırat Tanış usulsüzlükleri sorguluyor, Cem Davran Kadıköy’ün tiyatro mirasının çarçur edildiğinden dem vuruyor.   Parkta sanat da var kavga da...
Metin Zakoğlu ve Fırat Tanış

İnsanlar birbirini bilet firmasıyla anlaşmakla suçluyor.

Anlamadığım şu: Zaten şenlik iki ay sürecekti. 60 günde kimi, nereye sığdıramadınız ki bu pandomina koptu?

Diyelim ki 10 kumpanya dışarıda kaldı... Madem dayanışma amaçlı bir etkinlik, organizatör değilim ama uzatıverirsin festivali 10 gün daha, olur biter.

Öbürü de susar, beriki de mutlu olur.Parkta sanat da var kavga da...Festivalde Bülent Ortaçgil (sağda) ve Aylin Aslım da konser verecek.

32 oyun, 21 konser

Kopan bütün fırtınaya ve eleştirilere rağmen festivalde yine de izlemek isteyebileceğiniz çok etkinlik var. Mesela oyunlar: Genco Erkal (Yaşamaya Dair), Onur Saylak (Evlat), Mert Fırat (Joseph K.), Füsun Demirel (Şişman Güzeldir), Levent Üzümcü (Aziz Nesin Kabare), Rutkay Aziz (Güneyli Bayan), Çağlar Çorumlu (Übü Hep Übü), Serkan Keskin (Cimri), Berna Laçin (Hayal Satıcısı)... Hakeza konserler: Bülent Ortaçgil, Moğollar, Aylin Aslım, Baba Zula, Melek Mosso, REDD... 

İki beyaz, bir mavi koltuk

Sosyal mesafe kuralları kapsamında amfi tiyatro kapasitesi yüzde 60 oranında düşürüldü. Her gün sadece 350 kişi ağırlanacak. İki beyaz, bir mavi renkte düzenlenen koltukların sadece mavi renkli olanlarına oturulacak. Haftalık olarak satışa sunulacak bilet ve şenlik programını mobilet.com’dan takip edebilirsiniz.

CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin?Parkta sanat da var kavga da...Sinan Akçıl

Sinan Akçıl Bodrum Miya Beach’te, Merve Özbey Ayvalık Amfitiyatro’da, Levent Yüksel Kuşadası Altın Güvercin’de, Ayta Sözeri Marmaris Amfitiyatro’da, Tan Taşçı Bursa Jolly Joker’de, Büyük Ev Abluka’da Bodrum Antik Tiyatro’da...

216 TL: Yarın Çeşme Fun Beach’teki Electronica Festival’e Biletix’te günlük bilet ücreti... Sosyal mesafeli yer minderlerinde oturulacak, maske takma zorunluluğu var.

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