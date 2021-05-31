Para insan seçer herkesi sevmez hazır değilsen perişan olursun

Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’la ilişkisini aylarca saklamasının haklı bir gerekçesi vardı.
Oğuzhan Koç, aslında “arkadaşının aşkı”ydı.
Kim o?
Yağmur Tanrısevsin.
“Gizli Kalsın” adlı gece kulübünün çıkışında “yakalanmalarının” ardından “arkadaşız” diyerek magazin basınını 1 sene oyaladılar.
Ama Yağmur yemedi tabii.
Anlar anlamaz arkadaşına bastı “engel”i...
Bodrum’da aynı lüks villada görüntülenince ilişkileri ortaya çıkan Sıla ve İlker Kaleli, art arda yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını itiraf etti.
Önce İlker Kaleli birlikte fotoğraflarını koyup yazdı:
“Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymetli köşesine. Bilmediğim canımdan can bir yere.”
Sonra Sıla’dan etkileşim geldi:
“Diyecek afili söz çok fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.”
Sıla’nın bir süre önce ayrıldığı eşi Hazer Amani’ye de aynı şekilde “canımın canı” diye hitap ettiği ortaya çıkınca sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı topa tuttu.
E n’apsın yani kadın?
İmzalar, dilekçeler, demeçler... Bulunabilen her ortamda sürdürdü kampanyasını Müjde Ar.
Bodrum Gündoğan’daki komşularıyla beraber BVS Bosphorus Resort Hotel’de yazlık açan Günay restoranın gürültüsünden şikâyetçiydi. Sonuç alamadıkça gözünü daha da kararttı. İşletmeyle karşılıklı davalık oldu.
Hatta açık bir mektup yazıp belediye başkanına da dava açtı.
Bence Gündoğan’daki bu evin bir önemi de şuradan kaynaklanıyor Müjde Ar için...
Nisanda kanserden kaybettiği oyuncu kardeşi Mehtap Ar da son dönemlerinin orada geçirmişti.
Neyse ki hikâyede mutlu son göründü.
Geçen yaz Müjde Ar’ı rahatsız olduğu konserler bu yaz Günay’ın Yalıkavak’taki yeni yerinde yapılacak.
4 bin metrekare, denize sıfır. Komşuları Şenol Koloğlu Kebap ile Paysage deniz ürünleri restoranı. Sahilinde Costa Beach var.
Sektörde kilolu insanlara fiziksel ayrımcılık yapıldığı tartışmasını yeniden harladı.
“Kilolulara başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka imrenerek bakmaktan başka bir rol düşmüyor. Bu bana gerçekçi gelmiyor” diyor.
Zeki-Metin’den Perran Kutman’a, Ata Demirer’e kilolu oldukları halde aşk hikâyelerinde oynayan çok örnek var tabii.
Var, var ama çoğunluk aile komedisi.
“Perihan Abla” da biraz öyle, “Eyyvah Eyvah” da.
Yani kiloluların âşık olmalarına imkân veriyoruz ama...
Öyle çok tutkulu değil, tatlış tatlış bir hikâyeyse.
Bugün günlerden
◊ Bu kadar çok ünlünün olduğu bir ailedeki ilişkileri nasıl tanımlarsınız: Yıldızlar takımı mı, yıldız savaşları mı?
- Tabii ki “yıldızlar takımı”... Hepsi alanının yıldızı. Bu arada ilk eşim Ernesto’yu niye öldürdünüz? Gayet hayatta. (Gülüyor) Barış da aslında şair. Ve çok iyi bir şair. Yeni kitabını herkese tavsiye ederim: “Büyük Atlas Küçük Canlılar”. Kezban’ın da ekimde açacağı sergi “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” kaçırılmasın...
◊ Oyunculuğun yanında seslendirmeciliğiniz, senaristliğiniz, yazarlığınız, prodüktörlüğünüz de var. Ekranın önü mü, arkası mı?
- Elbette önü. Asıl mesleğim oyunculuk. Diğerleri zaman zaman yaptığım işler...
◊ Hangi evladınıza daha çok pozitif ayrımcılık yaptınız: Müzik mi, tiyatro mu?
- Tiyatro tabii... Pozitif de olsa ayrımcılığı sevmem. Ama bazen tiyatroya ve diğer bazı konulara yapabilirim pozitif ayrımcılık...
◊ Hem kardeşiniz hem ömrünüzün yarım asrını geçirdiğiniz merhum eşiniz yönetmen. “Kardeşin” sinemasında mı, “koca”nın sinemasında mı daha çok etkiniz vardır?
Küresel iletişim platformu WhatsApp, verilerini paylaşabilmek için kullanıcılarına bir sözleşme dayatmıştı.
E olur...
İsteyen, istediği hizmeti, istediği koşullarla sunar; bunu beğenen alır, beğenmeyen yoluna bakar.
Sonuçta kimse kimseye bedavaya bir şey sunmaz. Herhalde artık hepimiz bunu belledik.
Fakat WhatsApp buna geçerken önemli iletişim hataları yaptı.
Mesela Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarını bu dayatmadan muaf tuttu.
Bu ne demek?
Üçü de aynı yılların, aynı kuşağın pop starları. Ama ortak bir noktaları daha var. Zamanında iyi kazandıkları halde, idaresini beceremeyip bugün eskiye nazaran “zor” durumda olmaları.
En çarpıcı örneği Serdar Ortaç. Bankaların kredi düzenlemeleri sayesinde idare edebildi. Serdar Ortaç demişken... Kıbrıs’ta bir otelde çalışmaya başlayan Ozan Orhon da aynı kuşaktan. Bugün daha şaaşalı bir hayat sürmesi çok muhtemeldi.
“Bebeto” (Burak Kut) benzer şeyler yaşadığını açıkladı:
“Servet yapmak değil, serveti korumak önemli. Gelir düzeyin yüksek olunca ona göre bir hayat yaşıyorsun. Para kesilince maddi zorluklar yaşadım. Bankadan kredi çektim, geri ödeyemedim...”
Sanatçı insanın ticari hayatta ille de başarılı olmasını beklemek de haksızlık tabii ama...
Bu durum da ilginç.
Şimdiki gibi pandemi koşullarını görmemiş bir kuşaktı onlar.
Yeni “Kainat Güzelimizi” görmüşsünüzdür.
Meksikalı Andrea Meza.
Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen, bu sene ABD’de yapılan yarışmada aldı bu unvanı.
En başta bu “Kainat Güzeli” lafı problemli bence.
Başka gezegen katılmadığı için birinciler sürekli Dünya’dan çıkıyor.
Belki “Dünya Güzeli” dense daha doğru olacak ama...
Ona bile itiraz edenler var.
Dükkânlar açık ama...
Paket servis var.
Sokağa çıkmak serbest ama...
21.00’den sonra yasak.
65 yaş üstü artık “hürgeneral” ama...
10.00-14.00 arası.
Birbirimize göz koymak serbest ama... Nikâh için 1 Haziran’ı beklemek lazım. Yok, 1 Temmuz!
Pardon, tekrar baktım: 1 Haziran’mış.
- Genelde disiplini zordur ama bendeki beklenti oldu. Rahmetlilerin ikisi de öğretmendi. Kıyamet senaryosu gibi.
◊ Yıldız Teknik mezunusun. Sence müzikte mi mühendislik var, mühendislikte mi müzik?
- Resmen mezun değilim ki... Gidip diplomamı bile almadım. Ama müzikte mühendislik olduğu kesin. Ve tartışmaya kapalı bir konu bu.
◊ 29 Nisan... Boğa burcu olmanın nesi daha komik: İnatçılık mı, konfor düşkünlüğü mü?
- İnatçılığı elbette, yalan çünkü...
◊ Söz yazmak mı, beste yapmak mı?
- Elbette beste yapmak. Sorgulayanı az olur (Gülüyor).
◊ Sahne önü mü sahne arkası mı?
Herkes ilk gününü sever bayramın. Ben ikinci gününü.
Çünkü o ilk günün koşuşturmasından sonra bayramın tadı en güzel ikinci gün çıkıyor.
Hem hâlâ bayram hem de ilk günün telaşesi olmuyor.
Ama birinci günün bütün gereklerini yerine getirdim tabii.
Aramam gereken herkesi aradım.
İsmime özel yazılmış bütün tebrikleri tek tek yine “isimle” hitap ederek cevapladım.
Jenerik, tek tuşla herkese gönderilen tebrikleri zaten uzun zamandır kale almıyorum.
Pandemiden dolayı mezarlık-aile ziyareti bu sene zaten yok. Dualarımı okudum, ruhlarına yolladım. Bu koşullar altında olunabilecek en pırıl “
Kimsede sıkacak diş kalmadı. Bir aç bir kapan, esnaf perişan.
Tiyatrocular, müzisyenler, sinemacılar kan ağlıyor.
Eve kapanmaktan halkın psikolojisi bozuldu, yılların evlilikleri çatırdıyor.
Diğer yanda otellerde partiler, tatil beldelerinin girişlerinde trafik görüntüleri...
Evet... Sinir bozuyor.
Ama... Moral bozmasın.
Bayramda güzel düşünüp, güzel şeyler konuşmak lazım. Bunlar istisna.
Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo (Mohammed Alsaloussi), Şeyma Subaşı’ya Anneler Günü’nde lüks bir cip hediye etti.
Meedo, Şeyma’yı o kadar seviyor ki Bali tatilinde bir adadan diğerine geçerken özel jet bulamayınca, normal yolcu uçağı kapattı sevgilisi ve kerimesi Melisa için.
Şeyma da sağ olsun, çok hazmetmiş bir insan olduğu için bu tür dertlerini halkla paylaşmaktan hiç gocunmuyor.
Kendimden biliyorum, bu özel jet bulamama meselesi gerçekten çok büyük sıkıntı. Zaman zaman benim de başıma geliyor.
Neyse konuyu dağıtmayalım. Ailelerle tanışıldı, çiftin yakın zamanda evlenmesi bekleniyor.
Acun Ilıcalı’dan sonra ondan daha da zengin Meedo’yu nasıl kaptı, 6 ayda nasıl evliliğe ikna etti, tam bir “başarı” hikâyesi.
Çift evlenecek ama...
Daha şimdiden Şeyma Subaşı’nın
Yılın o dönemi gelmiş çatmış bile...
Yani Beren Saat’in motosiklet kazasında vefat eden eski aşkı Efe Giray’ı andığı...
Ve ilgili/ilgisiz herkesin ahkâm kestiği doğum günü.
Beren Saat, kendisine şöhretin yolunu açan yarışmaya katılmasını teşvik eden eski sevgilisini “Benim kahramanım” notuyla paylaştı Instagram’dan.
Ağızlarda yine aynı bayat sakızlar:
Yok efendim evli kadın, eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış...
Yok efendim Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış...
Yahu bize ne?
◊ 2 Mayıs, Boğa burcu... Nesi daha zor: İnat mı, takıntı mı?
- İnatçı olduğumu söyleyemem ama az da olsa takıntılı olduğum konular var. (Gülüyor)
◊ Sahne mi, ekran mı?
- Sahnede olmak başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ekranda görsellik ön plandayken sahne tamamen duygulara hitap ediyor. Özgür ve yargılanmadığınız bir alan. Dolayısıyla kesinlikle tiyatro sahnesi.
◊ Kariyerinizde hangisi daha önemli bir dönemeç: “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi mi, “Killology” oyunu mu?
- “Tatlı Küçük Yalancılar” mesleğe giriş yaptığım dizi. “Killology” ise hem mesleki hem de ruhsal anlamda beni çok geliştiren, ilk tiyatro oyunum. İkisi de benim için çok önemli. Ama birini seçmem gerekirse “Killology” derim.
Sosyal medyaya baksanız herkes atadan-babadan zengin, herkes paşa torunu, kimse yokluk, yoksulluk görmemiş.
Sanki fakir olmak hastalıkmış, utanılacak, saklanacak bir şeymiş gibi bir hava da yerleşti topluma üstüne üstlük.
Bırakın fakirliği, tutumluluk bile mahkûm edildi, herkes har vurup harman savurmak zorundaymış, ne kadar çok saçılıp dökülürse o kadar mutebermiş gibi paylaşım yapmak zorundayız.
Oyuncu Merve Dizdar ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı.
Şimdikiler bilmez. Bizim dönemimizde fakirin de zenginin de çocuğu eşit hissetsin diye öğrencilere önlük giydirilirdi.
Önceki yazılarımda Damla Sönmez’in, oyunculukta eğitimle ilgili görüşlerini yayımladığımız bir haberin başlığına itirazına yer vermiş, haklı olabileceği noktaları taramıştım.
Çok yakın bir zaman önce Nilgün Belgün’ün de aynı şekilde “oyunculukta eğitim” konusuyla gündeme geldiğini hatırlatmıştım.
“Aman yine yanlış anlaşılmayayım” notuyla Nilgün Belgün’den bir açıklama geldi.
Özetle herkesin aynı şeyi düşündüğünü söylüyor:
“Oyunculuk eğitimle taçlanır. Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Usta-çırak ilişkisiyle de şahane olur. Damla da ben de finalde aynı şeyi düşünüp söylüyoruz. Tabii ki en önemlisi yetenek. Ama eğitimi dışlayamayız, eğitim güçlendirir her zaman.”
Biri şu akımı bitirsin
Üst orta yaşlarda yani 20’li yaşları 90’lara denk gelenlerde bir telaş...
◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
Sanatçı duyarlılığı gösteriyor. Sektördeki sorunların, intiharların duyulması için elini taşın altına koydu. Tarkan’dan da benzer bir duyarlılık bekledi.
◊ TARKAN HAKLI ÇÜNKÜ:
“Amacını anlamadım” diyor. Biz şarkı söyleyip kendi aramızda top çevirince ne olacak yani demeye getiriyor. Kuru tantananın kime, ne faydası var?
◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
Kanal D’nin efsaneleşen dizisi “Camdaki Kız”da “Nalan” karakteri...
Aslında bir fanusun içinde yaşıyor, hayatı bilmiyor, annesinin kendisine gösterdiği hayatı camdan izliyor.
Diziyi ve karakteri bu kadar fenomen yapansa bence başrol oyuncusu Burcu Biricik.
Dijitalde yayınlanan dizisi “Fatma” da onun sayesinde bu kadar ses getirdi.
Burcu Biricik zaten güzel.
Ekranda gördüğünüzde zaplamak falan mümkün değil, takılıp kalıyorsunuz.
Ama onun ötesinde oyunculuğuyla da döktürüyor.
Para insan seçer herkesi sevmez hazır değilsen perişan olursun
İkilemli soruların konuğu oyuncu ve fenomen Akasya Asıltürkmen. Türkiye’de kadın olmanın zorluğunu cesaretle göğüsleyebilmiş biri. Aile, hayat gibi konularda şaşırtıcı bir dinginlik sahibi: “Unutmadıysan affedememişsindir” diyor. Aşk ve mutluluk konularındaysa buz gibi bir bilgelik sergiliyor: “Affetmeden unutamazsın.” Bazı konularda çok keskin: “Beyaz yalan yoktur”... Bazı konularda dost gibi acı söylüyor: “Kalbini tamir et”.
◊ Kariyerinizde hangisi daha büyük dönüm noktası: “İstanbul Kanatlarımın Altında” mı, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu mu?
- İkisi de değil. Konservatuvarı kazandığım gün. İşte o zaman herhangi biri olmaktan çıktım. Bir daha geri dönmemek üzere sahne için yetiştirildim.
◊ Oyuncusunuz ve şimdi de influencer... Hangisi: Sahne mi, ekran mı?
- E sahne. Kendimi daha iyi hissediyorum çünkü eğitimim, birikimim tamamen o yönde. Onu becerebiliyorum. En iyi bildiğim şey sahneye çıkmak.
◊ Sosyal medyada çok reklam yapmakla eleştiriliyorsunuz: Kişisel fayda mı, toplum faydası mı?
- Olabilir. Herkesi memnun edemezsin. Ama daha çok teşekkür ediyorlar. Ben de işime olumlu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Influencer olarak körü körüne bir şeyi önermeyi doğru bulmuyorum. Bunun sonuçları çok ağır oluyor. Bana güvenip bir ürünü alan herhangi bir tüketici değil, benim takipçim. Onları hayal kırıklığına uğratacağıma güvenmediğim ürünün tanıtımını yapmamayı tercih ederim.
◊ 14 Nisan, Koç. Nesi daha zor: Küçük şeyleri büyütmek mi, acelecilik mi?
- Acele ederken küçük şeyleri büyütmek. Benim gibi aceleci kalpler önce ateş eder sonra nişan alır. Ama biliyorum artık. Gez, göz, arpacık (Gülüyor).
◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- “From Dusk Till Dawn” (Günbatımından Şafağa) gibi olurdu. Yarısı aksiyon, yarı korku filmi! Yok yok, bence benim hayatım romandan uyarlama bir film olurdu. Unutulmayacağı kesin.
◊ 2000’lerde Godet Bar mı, Mojo mu?
- 1998’i de içine katarak izninle Kemancı diyeceğim. Çünkü orası bizim için başka bir şeydi. Bir daha asla öyle bir dönem olmayacak. Ne çok insan, ne iyi müzik, ne acayip ortam ve anılar.
Godet deyince de Taksim’dekini geç, Sürmeli Godet bir efsaneydi. Bilen bilir, İstanbul’u birbirine karmıştır. Sosyete çocuklarını Beyoğlu marjinalleriyle buluşturan biricik mekândır. Ceylan Çaplı’nın muazzam kulüpleri 2019 ve Twenty’i saymazsak tabii.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kırpmak aşırı bir hareket. Bakarken göz kaçırmak da ne bileyim, özgüven eksikliği gibi. Ama ardından tekrar göz teması olursa tadından yenmez.
Kayıtsızlık nefretten
daha yıkıcıdır
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen “Senin için ölüyorum”, Ajda “Kendimi seviyorum” diyor şarkılarında. Ben galiba artık iyice Ajda gibi hissediyorum.
◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılanları çok ama çok severim. Bu durumda yalan demem gerekiyor ama yalancıdan da yalandan da korkmam.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Nefret çok güçlü bir duygu. Kayıtsızlıksa hiçbir şey. Hayatta daha kırıcı bir davranış daha olduğunu düşünmüyorum. Kayıtsızlık nefretten daha yıkıcıdır.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Kesinlikle tek başına. Kendine özgü bir hazzı var.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek. Çünkü affetmeden unutamazsın.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Şu an kimselere âşık değilim ve kötü biten aşklarım oldu. Yine de aşk güzeldir. Aşkın acısızı da mümkün. Kimselere âşık olamıyorsan bir sorun var demektir. Her aşkın kötü bitiyorsa da öyle. Terapiste git. Kalbini tamir et. Kendini sev. Kendini sevmeyen başkasını da sevemez.
HAYAT BİLGİSİ
Mantık beni yarı yolda bıraktı
◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi babanız mı etkilidir?
- Babam hiç olmadı benim. Annem de kendince etkili olmuştur kararlarımda.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- İkisi de eğer akıllı değilse hiçbir şansları yok. Bunu herhalde çok iyi biliyoruz. Ya da sadece şanslı doğmaları da yeterli.
◊ Para saadet... Getirir mi, getirmez mi yani?
- Duruma göre. Eğer hazır değilsen, perişan olursun. Para insan seçer. Adam kayırır. Herkesi sevmez.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece planlar, sabah harekete geçerim. Hiç şaşmaz. Her hâlükârda düşünce hızında hareket etmenin gününe inanıyorum. Durma yap.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü. Mantık beni yarı yolda çok bıraktı. Deneyimle sabit.
◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?
- 25 yaş tazeliğine dönmek çekici gibi görünebilir ama ipin ucunu arayan o şaşkın halimi hiç özlemiyorum. Yaşarken güzeldi, geçti gitti. Yalı da benim olacaksa tabii ki onu seçiyorum. Önüne de bir kayıkçık lütfen (Gülüyor).
POPÜLER ŞEYLER
Serenay’ın tipi, Beren’in duruşu...
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Barış Manço. İkisi de büyük müzisyen ama dinleme listemde onun daha çok parçası var. Liste ortada.
Ayrıca “Barış Manço, 81300 Moda”... Anlatabiliyor muyum?
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Orhan Veli’yi kiminle karşılaştırsan o kaybeder. İddiasızlığıyla biricikleşmiş.
Sevmesi, anlaması kolaydır. Şiiri ilk sevdirendir. Nâzım Hikmet ise biriyle karşılaştırılamayacak kadar eşsizdir. Sarp bir kayalık. Nâzım’ın ne alternatifi ne de dengi var. Bambaşka bir dünya!
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Türkan Şoray... Ama favori çiftim Hülya Koçyiğit-Ediz Hun!
◊ Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?
- İkisinin de gençliği. Tarık Akan yaşlanınca da harikaydı tabii.
◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?
- Kıvanç hem çok yetenekli hem de çok yakışıklı. Burak Özçivit’in oyunculuğunu bilmiyorum bile. Ama onun da seveni çok tabii.
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- Serenay’ın tipi, Beren’in de duruşu... İkisi de hep aynı şeyi oynadıklarından oyunculukları hakkında bir şey diyemeyeceğim ama bu onların kabahati değil.
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi? Neden?
- İkisi de değil. Kibritçi Kız ve Küçük Deniz Kızı çok çekiyor. Diğerleri hep mutlu son.
KÜÇÜK KEYİFLER
Mantı yoldan çıkmak için icat edilmiştir
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Birincisi. Çünkü öyle. İşim bu, aşım bu, eğlencem de bu.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- İki yakada da yaşadım. Anadolu yakasındayım şimdi ama diğer yakanın kendine gelmesini bekliyorum. Kızımın adı Pera. Oralardan vazgeçmeyeceğim.
◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı Avrupa’dan karşının mı?
- İstanbul’un en güzel manzarası Sur Sultani yani Tarihi Yarımada’dır bana göre. Orası da en iyi Cihangir’de Defterdar Yokuşu, Fındıklı’da set üstü, Lüleci Hendek Caddesi ve Serdar-ı Ekrem’deki Doğan Apartmanı’ndan görünür.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Eskiden olsa günbatımı derdim ama şimdi güneşi üstüme doğurmuyorum. Dünyayla birlikte uyanmak başka hiçbir şeye benzemiyor.
◊ Bodrum mu Çeşme mi?
- Fethiye çünkü deniz daha güzel. Bodrum çok kullanılmış, Çeşme de ne bileyim, sıradan artık. Ama birkaç gün Alaçatı olabilir.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Rakı-meze-İstanbul!
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Mantı. Çünkü mantı yoldan çıkarmak için icat edilmiştir. İskender masum bir şey sayılır. Olsa da yesek.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Bence bu en zor soru yaa... Deniz mahsulleri. Çünkü diğerinden vazgeçmek şımarıklık gibi bir şey.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Estağfurullah, eğer aynı sofraya oturduysak vardır bir sebebi. Ama sürekli olacaksa gevezeyi almayayım.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI
◊ İmkân olsa: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Müzik!
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geçmişe.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Ingrid Bergman’la.