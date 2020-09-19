Pandeminin en havalısı

Şehirde yeni açılan bir yer çok uzun zamandır beni böyle heyecanlandırmamıştı. Gördüğümden beri birilerini tutup kolundan “Bak İstanbul’da böyle bir yer var” diye götürmek istiyorum: Karaköy, Sky Bar...
Otelin kendisi de yeni sayılır, JW Marriott İstanbul Bosphorus’un terası... Karaköy’ün o hizadaki en yüksek binası. Sky Bar 10’uncu katta.
Önden ve yandan 270 derece İstanbul manzarası... Şehir dışından, yurtdışından misafiriniz mi geldi? Kenti gezdirmenize gerek yok, buradan parmakla tek tek gösterebilirsiniz. Öyle bir konum, öyle bir açı.
270 derecenin bir ucundan diğerine gördüğü önemli bina ve yerleri sayıyorum: Galata Kulesi, Süleymaniye Camisi, Beyazıt Kulesi, Mısır Çarşısı, Galata Köprüsü, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı, Kınalıada, Moda, Haydarpaşa Garı, Selimiye Kışlası, Kız Kulesi, Kuleli, Köprü, Ortaköy Camisi, Çırağan, Dolmabahçe Sarayı...
Duayen işletmeci Emre Ergani’nin yeni numarası... Manzarası olmayan tek kör noktayı bar yapmış. Ortada stantlar. Yan tarafta Alman usulü tribün gibi seyir terası ve localar... En önde küçük, şık bir havuz...Sky Bar pazartesileri kapalı. Onun dışında haftanın her günü 18.00-24.00 arası hizmet veriyor. (0212) 806 20 20
NORMALİ 120, SALGIN KAPASİTESİ 70 KİŞİ
Mekân akşam 6’da açılıyor. O saatte gittiğinizde ki gidin, günbatımı mükemmel, hâlâ şezlongda bir-iki otel müşterisi görebilirsiniz.
Şehirde yeni açılan bir yerle ilgili çok uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım. Gördüğümden beri birilerini tutup kolundan, “Bak İstanbul’da böyle bir yer var” diye götürmek istiyorum.
Normal kapasitesi 120, pandemi kapasitesi 70 kişi. Açılalı daha dokuz gün oldu. Kulaktan kulağa yayılmış, bu yazının yazıldığı beşinci akşamında, saat 19.30’da stant doluydu. Tek tük otel müşterisi, gerisi dışarıdan.
Gece yarısına kadar cover müzikler çalıyorlar. Sohbet de olduğun yerde sallanmak da mümkün.
Kadın garsonların üstlendiği ip gibi bir servis var. Ucuz mu? Değil. Karaköy sokak standartlarının bir ‘gömlek’ demeyeyim de bir ‘atlet’ üstünde. Biralar 39-50, klasik kokteyller 65-85 lira.
“Pandemide battık, gece hayatı bir daha belini nasıl doğrultacak?” derken böyle havalı bir sürpriz gamlı bünyeme ilaç gibi geldi.
OTELDE BAŞKA NELER VAR?
Sky Bar’ın bir alt katı Octo deniz ürünleri restoranı. Portekizli şefi Jorge Lavos Costa, bir Türk’le evlenip Praya de Costa balıkçı kasabasından beş yıl önce buraya gelmiş. Yerli balıkları halden kendisi seçiyor, ülkesinin usulüyle pişiriyor. Yanında Türk mezeleri... İmza yemeği ahtapottan yaptığı ‘polvo a lagareiro’. 105 lira.Ahtapotlu imza yemeği ‘polvo a lagareiro’.
Otelin lobisi Tea Lounge... ‘5 çayı’ için Melis Çay ile anlaşmışlar, envai çeşit çayın yanında o çaylara uygun menü hazırlamışlar. Lobide boş boş valiz size, siz valize bakmıyorsunuz yani.
Giriş katındaki Scull&Bones... Binanın Kemankeş Caddesi çıkışında. Tam bir Karaköy mekânı. Garson yok. Servisi de barmen ve barmaid’ler yapıyor. Böylece ne hazırlayıp getirdiğini size heyecanla birinci ağızdan anlatıyor. En tercih edilen kokteylleri Karaköy Smash.
Onun yanı İstanbul Baking Company. Üçüncü kuşak kahveci. Duvarında acayip bir kurukafa vitrayı var. Kahve-hamur işi eşleşmeleri yapıyorlar. Mesela kahvenin yanında Güllüoğlu baklavası sunuyorlar.
BİR ÖNERİ
TAM BİR EGE MUTFAĞI
Sezon bitmeden Bodrum’dan bir öneri daha... Ümmühan ve İsmail Girgin’in pazardan aldıkları taze malzemelerle menüsünü oluşturdukları Bağarası tam bir Ege mutfağı sunuyor. Üstelik üç incili...
Bitez Mah. Pınarlı Cad. No: 83 Bodrum, Muğla
(0252) 363 76 93
Pandeminin en havalısı
Şehirde yeni açılan bir yer çok uzun zamandır beni böyle heyecanlandırmamıştı. Gördüğümden beri birilerini tutup kolundan “Bak İstanbul’da böyle bir yer var” diye götürmek istiyorum: Karaköy, Sky Bar...
Otelin kendisi de yeni sayılır, JW Marriott İstanbul Bosphorus’un terası... Karaköy’ün o hizadaki en yüksek binası. Sky Bar 10’uncu katta.
Önden ve yandan 270 derece İstanbul manzarası... Şehir dışından, yurtdışından misafiriniz mi geldi? Kenti gezdirmenize gerek yok, buradan parmakla tek tek gösterebilirsiniz. Öyle bir konum, öyle bir açı.
270 derecenin bir ucundan diğerine gördüğü önemli bina ve yerleri sayıyorum: Galata Kulesi, Süleymaniye Camisi, Beyazıt Kulesi, Mısır Çarşısı, Galata Köprüsü, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı, Kınalıada, Moda, Haydarpaşa Garı, Selimiye Kışlası, Kız Kulesi, Kuleli, Köprü, Ortaköy Camisi, Çırağan, Dolmabahçe Sarayı...
Duayen işletmeci Emre Ergani’nin yeni numarası... Manzarası olmayan tek kör noktayı bar yapmış. Ortada stantlar. Yan tarafta Alman usulü tribün gibi seyir terası ve localar... En önde küçük, şık bir havuz...Sky Bar pazartesileri kapalı. Onun dışında haftanın her günü 18.00-24.00 arası hizmet veriyor. (0212) 806 20 20
NORMALİ 120, SALGIN KAPASİTESİ 70 KİŞİ
Mekân akşam 6’da açılıyor. O saatte gittiğinizde ki gidin, günbatımı mükemmel, hâlâ şezlongda bir-iki otel müşterisi görebilirsiniz.
Şehirde yeni açılan bir yerle ilgili çok uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım. Gördüğümden beri birilerini tutup kolundan, “Bak İstanbul’da böyle bir yer var” diye götürmek istiyorum.
Normal kapasitesi 120, pandemi kapasitesi 70 kişi. Açılalı daha dokuz gün oldu. Kulaktan kulağa yayılmış, bu yazının yazıldığı beşinci akşamında, saat 19.30’da stant doluydu. Tek tük otel müşterisi, gerisi dışarıdan.
Gece yarısına kadar cover müzikler çalıyorlar. Sohbet de olduğun yerde sallanmak da mümkün.
Kadın garsonların üstlendiği ip gibi bir servis var. Ucuz mu? Değil. Karaköy sokak standartlarının bir ‘gömlek’ demeyeyim de bir ‘atlet’ üstünde. Biralar 39-50, klasik kokteyller 65-85 lira.
“Pandemide battık, gece hayatı bir daha belini nasıl doğrultacak?” derken böyle havalı bir sürpriz gamlı bünyeme ilaç gibi geldi.
OTELDE BAŞKA NELER VAR?
Sky Bar’ın bir alt katı Octo deniz ürünleri restoranı. Portekizli şefi Jorge Lavos Costa, bir Türk’le evlenip Praya de Costa balıkçı kasabasından beş yıl önce buraya gelmiş. Yerli balıkları halden kendisi seçiyor, ülkesinin usulüyle pişiriyor. Yanında Türk mezeleri... İmza yemeği ahtapottan yaptığı ‘polvo a lagareiro’. 105 lira.Ahtapotlu imza yemeği ‘polvo a lagareiro’.
Otelin lobisi Tea Lounge... ‘5 çayı’ için Melis Çay ile anlaşmışlar, envai çeşit çayın yanında o çaylara uygun menü hazırlamışlar. Lobide boş boş valiz size, siz valize bakmıyorsunuz yani.
Giriş katındaki Scull&Bones... Binanın Kemankeş Caddesi çıkışında. Tam bir Karaköy mekânı. Garson yok. Servisi de barmen ve barmaid’ler yapıyor. Böylece ne hazırlayıp getirdiğini size heyecanla birinci ağızdan anlatıyor. En tercih edilen kokteylleri Karaköy Smash.
Onun yanı İstanbul Baking Company. Üçüncü kuşak kahveci. Duvarında acayip bir kurukafa vitrayı var. Kahve-hamur işi eşleşmeleri yapıyorlar. Mesela kahvenin yanında Güllüoğlu baklavası sunuyorlar.
BİR ÖNERİ
TAM BİR EGE MUTFAĞI
Sezon bitmeden Bodrum’dan bir öneri daha... Ümmühan ve İsmail Girgin’in pazardan aldıkları taze malzemelerle menüsünü oluşturdukları Bağarası tam bir Ege mutfağı sunuyor. Üstelik üç incili...
Bitez Mah. Pınarlı Cad. No: 83 Bodrum, Muğla
(0252) 363 76 93