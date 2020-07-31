Pandemide ilk uçuştan notlar

Bayram nedeniyle birçok kişi memleketine ya da tatil yörelerine gitmek için salgın başladığından beri ilk kez uçağa binecek. Bakın nelerle karşılaşacaklar...
◊ Salgında sefer sayıları az, bayram dolayısıyla talep de yüksek olduğu için uçaklarda yer yok, bilet fiyatları da çok yüksek. İstanbul-Bodrum uçuşum 876 liraya mâl oldu. Uçaklarda yer olmadığı için Avrupa yakasında oturmama rağmen Yeni Havalimanı’ndan değil, Sabiha Gökçen’den binmek zorunda kaldım.
◊ Hani şehir içinde artık salgını pek hissetmiyoruz, hatta ara sokaklarda maske fiilen kalktı ya... Salgını en yoğun hissettiğiniz yer havaalanı. Daha ana girişten itibaren arabada maske kontrolleri başlıyor. Görevlisinden yolcusuna istisnasız herkes maskeli ve kimse çene altı yapmıyor, burunlar kapalı.
◊ Bu kural bir tek yeme-içme yerlerinde biraz gevşiyor ama oralarda da sosyal mesafe kuralı şehirdekinden çok sıkı uygulanıyor. Restoranlarda, misafir ağırlayan lounge’larda boş bırakılacak masalar, koltuklar büyük yazılarla işaretlenmiş. Bazı yerlerde “Dezenfekte edilmiştir” notları var.
◊ Bütün bu titizliği boşa çıkaracak bir olay da vardı: Giriş kapılarında bayram yoğunluğu hesaba katılmamış, uzun kuyruklar oluşmuştu. Kuyrukta beklerken uçağı kaçırma korkusu olunca kapılarda içerideki özenden eser kalmamıştı. Bir an evvel girebilmek için millet üst üsteydi. Daha da erken gitmekte fayda var.
◊ Bizim halkımız uymaz zannediyordum ama maske kuralı uçağın içinde de harfiyen uygulanıyor. Takmamaya meyilli olan varsa da herkes taktığı için kimse çıkarmaya, gevşetmeye cesaret edemiyor. Zaten alanda da uçak içinde de sürekli uyarı anonsları yapılıyor.
Gupse’nin çirkinliği
Barış Arduç ile Gupse Özay, birlikteliklerini Çeşme’de yaptıkları evlilikle taçlandırdı.
İkisi de işinde gücünde, başarılı, pırıl pırıl insanlar. 6 yıldır devam eden ilişkilerinde magazine konu olacak bir yanlarını, en ufak bir hırgürlerini duyduk mu?
Bize ne demek düşer?
Allah bir yastıkta kocatsın.
Yok ama işte, öyle olmuyor. Ulusal haset duygumuz devreye giriyor ve kadının en mutlu gününde sosyal medya “Gupse Özay’ın çirkinliği” mesajlarıyla çalkalanıyor.
“Haris” mi desem “habis” mi bilmiyorum ama bunu yapanların çoğunluğu da kadın.
Gelin bu insanlara hep beraber iki maddelik bir ültimatom verelim:
BİR:
Gupse Özay hiç de çirkin biri değil, üstelik çok güzel. Olsa olsa sizin basmakalıp estetik anlayışınıza uymuyordur.
Üstelik başarı, insanı olduğundan da güzel gösterir. Yarattığı “Deliha” serisini efsane.
İKİ:
Hayranı olduğunuz Barış Arduç’un âşık
olduğu kadına çirkin diyerek nereye varacaksınız?
Eşeğiniz varsa Niğde’ye değil, Fizan’a sürün bir zahmet.
Çünkü atı alan Üsküdar’ı geçmiş.
Müjde Ar: 66’sında ve seksi
Önceki yazımda Bodrum’daki Günay Restoran’ın gürültüsünden rahatsız olan Müjde Ar’ın belediye başkanına açık mektubuna yer vermiş, yanına da görüşlerimi iliştirmiştim.
Müjde Ar mektubu kendisi ve komşuları adına yazmış ve belediye başkanını halkın yanında olmaya çağırmıştı. Ben de “Siz halksınız da orada konser dinlemeye gidenler Yunan işgal kuvvetleri mi?” diye sormuştum.
Müjde Ar’la mektup arkadaşı gibi olduk. El yazısıyla yazıyor yazıyor, sonra fotoğrafını çekip çekip bana ulaştırıyor.
Sayfalarca...
Sayfalardan birini, gülücük işareti çizip şöyle bitirmiş: “Sana özel not: Yunanlılar gelirse söz, haber vereceğim...”
Komik erkek seksidir mi dediniz? Asıl seksi olan komik ve zeki kadın bence.
Pandemide ilk uçuştan notlar
Bayram nedeniyle birçok kişi memleketine ya da tatil yörelerine gitmek için salgın başladığından beri ilk kez uçağa binecek. Bakın nelerle karşılaşacaklar...
◊ Salgında sefer sayıları az, bayram dolayısıyla talep de yüksek olduğu için uçaklarda yer yok, bilet fiyatları da çok yüksek. İstanbul-Bodrum uçuşum 876 liraya mâl oldu. Uçaklarda yer olmadığı için Avrupa yakasında oturmama rağmen Yeni Havalimanı’ndan değil, Sabiha Gökçen’den binmek zorunda kaldım.
◊ Hani şehir içinde artık salgını pek hissetmiyoruz, hatta ara sokaklarda maske fiilen kalktı ya... Salgını en yoğun hissettiğiniz yer havaalanı. Daha ana girişten itibaren arabada maske kontrolleri başlıyor. Görevlisinden yolcusuna istisnasız herkes maskeli ve kimse çene altı yapmıyor, burunlar kapalı.
◊ Bu kural bir tek yeme-içme yerlerinde biraz gevşiyor ama oralarda da sosyal mesafe kuralı şehirdekinden çok sıkı uygulanıyor. Restoranlarda, misafir ağırlayan lounge’larda boş bırakılacak masalar, koltuklar büyük yazılarla işaretlenmiş. Bazı yerlerde “Dezenfekte edilmiştir” notları var.
◊ Bütün bu titizliği boşa çıkaracak bir olay da vardı: Giriş kapılarında bayram yoğunluğu hesaba katılmamış, uzun kuyruklar oluşmuştu. Kuyrukta beklerken uçağı kaçırma korkusu olunca kapılarda içerideki özenden eser kalmamıştı. Bir an evvel girebilmek için millet üst üsteydi. Daha da erken gitmekte fayda var.
◊ Bizim halkımız uymaz zannediyordum ama maske kuralı uçağın içinde de harfiyen uygulanıyor. Takmamaya meyilli olan varsa da herkes taktığı için kimse çıkarmaya, gevşetmeye cesaret edemiyor. Zaten alanda da uçak içinde de sürekli uyarı anonsları yapılıyor.
Gupse’nin çirkinliği
Barış Arduç ile Gupse Özay, birlikteliklerini Çeşme’de yaptıkları evlilikle taçlandırdı.
İkisi de işinde gücünde, başarılı, pırıl pırıl insanlar. 6 yıldır devam eden ilişkilerinde magazine konu olacak bir yanlarını, en ufak bir hırgürlerini duyduk mu?
Bize ne demek düşer?
Allah bir yastıkta kocatsın.
Yok ama işte, öyle olmuyor. Ulusal haset duygumuz devreye giriyor ve kadının en mutlu gününde sosyal medya “Gupse Özay’ın çirkinliği” mesajlarıyla çalkalanıyor.
“Haris” mi desem “habis” mi bilmiyorum ama bunu yapanların çoğunluğu da kadın.
Gelin bu insanlara hep beraber iki maddelik bir ültimatom verelim:
BİR:
Gupse Özay hiç de çirkin biri değil, üstelik çok güzel. Olsa olsa sizin basmakalıp estetik anlayışınıza uymuyordur.
Üstelik başarı, insanı olduğundan da güzel gösterir. Yarattığı “Deliha” serisini efsane.
İKİ:
Hayranı olduğunuz Barış Arduç’un âşık
olduğu kadına çirkin diyerek nereye varacaksınız?
Eşeğiniz varsa Niğde’ye değil, Fizan’a sürün bir zahmet.
Çünkü atı alan Üsküdar’ı geçmiş.
Müjde Ar: 66’sında ve seksi
Önceki yazımda Bodrum’daki Günay Restoran’ın gürültüsünden rahatsız olan Müjde Ar’ın belediye başkanına açık mektubuna yer vermiş, yanına da görüşlerimi iliştirmiştim.
Müjde Ar mektubu kendisi ve komşuları adına yazmış ve belediye başkanını halkın yanında olmaya çağırmıştı. Ben de “Siz halksınız da orada konser dinlemeye gidenler Yunan işgal kuvvetleri mi?” diye sormuştum.
Müjde Ar’la mektup arkadaşı gibi olduk. El yazısıyla yazıyor yazıyor, sonra fotoğrafını çekip çekip bana ulaştırıyor.
Sayfalarca...
Sayfalardan birini, gülücük işareti çizip şöyle bitirmiş: “Sana özel not: Yunanlılar gelirse söz, haber vereceğim...”
Komik erkek seksidir mi dediniz? Asıl seksi olan komik ve zeki kadın bence.