Pandemi günlüğü: Topu topu 3 gün bırakın da bir bayram edelim

Oyuncu Merve Dizdar, ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı. Önlük o kadar büyük ki, okula bugün başlasa ancak olur üzerine. Altına da şunu yazmış: “Seneye de giyersin dediler, 5 sene bu önlükle geçti.” Oh be... Biri de çıkıp küçükken zengin olmadıklarından bahsetti.

Sosyal medyaya baksanız herkes atadan-babadan zengin, herkes paşa torunu, kimse yokluk, yoksulluk görmemiş.

Sanki fakir olmak hastalıkmış, utanılacak, saklanacak bir şeymiş gibi bir hava da yerleşti topluma üstüne üstlük.

Bırakın fakirliği, tutumluluk bile mahkûm edildi, herkes har vurup harman savurmak zorundaymış, ne kadar çok saçılıp dökülürse o kadar mutebermiş gibi paylaşım yapmak zorundayız.

Oyuncu Merve Dizdar ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı.





Şimdikiler bilmez. Bizim dönemimizde fakirin de zenginin de çocuğu eşit hissetsin diye öğrencilere önlük giydirilirdi.

