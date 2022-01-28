Ozan Güven’in dönüş projesi

Çıtkırıldım falan değil ha: Antalya’dan anne-kız geldikleri İstanbul’da kendi deyişiyle “babasız” büyüdü ama bu koca şehirde ayakta kaldı.

Bugün ülkenin en tanınan kadınlarından biri. Ona göre bir çevresi, imkânları, hayat standartı var.

Sevgilisi Umut Evirgen şehrin en popüler kulüplerinin sahibi. Ha dediğinde kapısına bir koruma ordusu yığabiliyor. Fakat yine de kadına şiddetten kendini koruyamıyor, tehdit alıyor, küfür hakaretler işitiyor, şehrin göbeğinde arabasında saldırıya uğruyor.

Takıntılı bir erkek hayranı yüzünden evini, arabasını değiştirmek; telefonuna KADES (Kadın Destek Uygulaması) indirmek zorunda kalıyor.

Ki başına bir şey gelirse en yakın güvenlik güçlerinden yardım alabilsin...

Yaşadığı kâbusu düşünebiliyor musunuz?

Türkiye’yi kadınlar için bir “can pazarı”na dönüştürdük.

Ve en muktedirinden en savunmasızına, bunun istisnası yok.

Serenay Sarıkaya’ya bunu yapan hayat diğerlerine neler yapıyor, zaten hemen her gün görüyor, izliyoruz.