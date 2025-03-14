Öyle profa böyle zekâ

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Koskoca akademi başının önüne “prof” unvanı koymuş, gel de ciddiye alma.

Zaten oradan yürüyor; bu kimlikle bu saçmalıkları ileri sürdüğü için bir reytingi var.

En son, yapay zekâ ile trollenmiş bir videosuna denk geldim.

Yapay zekâ kendi makalelerini kendi çıkardığı dergide yayınlamasının ne kadar etik olduğunu sorguluyor, bu kez Erbaş derdini anlatmaya çalışan taraf.

Ha şöyle, dinsizin hakkından imansız gelir. O bizim devreleri yakacağına yapay zekâ onu yaksın...

BÖ&FE Sendromu

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan, golf oynamaya gitmişler ailece. Bu güzel anlardan da fotoğraflar paylaştılar.

Tek sıkıntı, Fahriye Evcen’in golf oynarken çekilmiş 17 ayrı fotoğraf basması Intoş’a.

Ha deseniz kısa film: Öyle Zenginim ki Golf Bile Oynuyorum...

Para desen para, tip desen karı-koca, şöhret, imkân, bol zaman...

Ama bir şey oturmuyor işte. Bunu koyulan fotoğraf karesi sayısıyla izah etmek de zor.

Ama olmuyor, bir Kıvanç&Başak, bir Barış&Gupse, bir Özge&Burak karesi gelmiyor.

Ya bir şey eksik ya bir şey hep fazla...

Önünde poz verilen ultra lüks cipten doğum günü için sipariş edilen tematik pastaya kadar.

Ama bulamıyorum işte, sizden yardım istiyorum.

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Üstü insan altı toynak

Afra Saraç-oğlu’nun Paris Moda Haftası’nda çekilmiş pozlarında bir ayrıntı göze çarpıyor: Kıyafetini tamamladığı toynak ayakkabılar.

Ayakkabının ucu yılan dili gibi ortadan ayrılmış, içinde parmaklar sağa sola paylaştırılmış. İnanılmaz da pahalı bir ayakkabıymış.

Ben bu ayakkabıları ilk kez Japonya’da görmüştüm.

Tuktuk arabası çeken gençlerin ayaklarında vardı.

Dükkânını buldum, aldım birkaç renk.

O kadar rahat ki.

Fakat Türkiye buna hiç hazır değil.

O kadar çok tepki aldım ki ayakkabılar önce dolapta bekledi birkaç sene, sonra çöpe...

Afra da giysin; Paris’te hobi olarak yine giysin, alsın hevesini.

Ama Türkiye’de öyle görünmesin.

Öyle üstü insan, altı toynak; millet iblis görmüş gibi oluyor.

Yüce İtalyan adaleti

Orada evlendikleri için yine İtalya’da süren boşanma mahkemesinde Icardi, evliliği süresince Wanda Nara tarafından aldatıldığını ispatlamayı başarmış. Hadi hayırlısı.

Zaten hâkime “Türkiye’de kime sorsanız...” dese bile yeterdi.

Böylelikle Wanda’nın hayal ettiği tazminat ellerinden uçup gidiyor gibi.

Çünkü kadın çocuk başına ayrı nafaka istiyor, hem de Icardi’den önceki kocasından olan çocuklarına da.

“Yüce İtalyan adaletine güveniyoruz” İtalyanca nasıl denir acaba?

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Semiramis’i Ajda sanmak

Semiramis Pekkan, kendisini Ajda Pekkan’la karıştıran Enis Arıkan’ı teselli etti: “İlk kocam da bizi karıştırmıştı...”

Tamam, iki kız kardeş çok benziyorlar, hiç tanımadan sokakta bile görseniz, “Bu, kesin onun kardeşi” dersiniz.

Ama eşinizi karıştıracak kadar değil yahu!