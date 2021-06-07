Ortaokulda müzikten kalan bir çocuktum

Ne şiirler, ne şarkılar var... “Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır”dan tut...
(Günümüz Türkçesiyle diyor ki: Tek bir çakılını bile bütün İran’a değişmem.)
Kaldı ki o zaman İran, kıymetli memleket.
“Sana dün bir tepeden”e kadar...
İşte “Aziz İstanbul”u seyredebileceğimiz en yüksek bina, artık Çamlıca Kulesi.
Uzunluğu 369 metre.
Deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısı.
Anlatamıyorlar, duyuramıyorlar.
Pandemi harala gürelesinde fark edilmiyor.
Müzisyen Hakan Altun sazının tellerini kesti.
“Bu ud artık sustu” diyor.
Ne yapacaklar artık?
Canlı yayında ses tellerini mi kessinler?
80 milyon toplanıp bir avuç yeteneğimize sahip çıkamıyoruz.
Usta oyuncu Rasim Öztekin’i üç ay önce, 8 Mart’ta kaybettik.
Kızı Pelin Öztekin şu sözlerle dağladı yürekleri sosyal medyada:
“Eskiden en sevdiğim 8, artık uğursuz. Her ayın 8’i çıkmaz sokak gibi. Bıraktığından beri daha dağınık buralar. Ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça. ‘Alışacaksın’ diyorlar ama sormuyorlar hiç baba: Ben alışmak istiyor muyum?”
Sadece baba kaybetmenin acısı değil bu sözler.
Aynı zamanda “muhterem” biri hayatınızdan gittiğinde yarattığı boşluğun ifadesi.
Yani Pelin Öztekin’in acısı çifte:
Güreşin tarafları o kadar “ağır sıklette” ki...
Bir tarafta Seda Sayan...
“Sen kimsin” Seda.
Kadırga kaplanı.
Karşı köşede Demet Akalın...
Polemik, kavga ve giderler kraliçesi.
Mevzu: Birinin programının bitmesi, öbürünün başlaması...
Kabaca böyle.
◊ Kariyerinizde hangisi daha büyük dönüm noktası: “İstanbul Kanatlarımın Altında” mı, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu mu?
- İkisi de değil. Konservatuvarı kazandığım gün. İşte o zaman herhangi biri olmaktan çıktım. Bir daha geri dönmemek üzere sahne için yetiştirildim.
◊ Oyuncusunuz ve şimdi de influencer... Hangisi: Sahne mi, ekran mı?
- E sahne. Kendimi daha iyi hissediyorum çünkü eğitimim, birikimim tamamen o yönde. Onu becerebiliyorum. En iyi bildiğim şey sahneye çıkmak.
◊ Sosyal medyada çok reklam yapmakla eleştiriliyorsunuz: Kişisel fayda mı, toplum faydası mı?
- Olabilir. Herkesi memnun edemezsin. Ama daha çok teşekkür ediyorlar. Ben de işime olumlu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Influencer olarak körü körüne bir şeyi önermeyi doğru bulmuyorum. Bunun sonuçları çok ağır oluyor. Bana güvenip bir ürünü alan herhangi bir tüketici değil, benim takipçim. Onları hayal kırıklığına uğratacağıma güvenmediğim ürünün tanıtımını yapmamayı tercih ederim.
◊ 14 Nisan, Koç. Nesi daha zor: Küçük şeyleri büyütmek mi, acelecilik mi?
Bodrum’da aynı lüks villada görüntülenince ilişkileri ortaya çıkan Sıla ve İlker Kaleli, art arda yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını itiraf etti.
Önce İlker Kaleli birlikte fotoğraflarını koyup yazdı:
“Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymetli köşesine. Bilmediğim canımdan can bir yere.”
Sonra Sıla’dan etkileşim geldi:
“Diyecek afili söz çok fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.”
Sıla’nın bir süre önce ayrıldığı eşi Hazer Amani’ye de aynı şekilde “canımın canı” diye hitap ettiği ortaya çıkınca sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı topa tuttu.
E n’apsın yani kadın?
İmzalar, dilekçeler, demeçler... Bulunabilen her ortamda sürdürdü kampanyasını Müjde Ar.
Bodrum Gündoğan’daki komşularıyla beraber BVS Bosphorus Resort Hotel’de yazlık açan Günay restoranın gürültüsünden şikâyetçiydi. Sonuç alamadıkça gözünü daha da kararttı. İşletmeyle karşılıklı davalık oldu.
Hatta açık bir mektup yazıp belediye başkanına da dava açtı.
Bence Gündoğan’daki bu evin bir önemi de şuradan kaynaklanıyor Müjde Ar için...
Nisanda kanserden kaybettiği oyuncu kardeşi Mehtap Ar da son dönemlerinin orada geçirmişti.
Neyse ki hikâyede mutlu son göründü.
Geçen yaz Müjde Ar’ı rahatsız olduğu konserler bu yaz Günay’ın Yalıkavak’taki yeni yerinde yapılacak.
4 bin metrekare, denize sıfır. Komşuları Şenol Koloğlu Kebap ile Paysage deniz ürünleri restoranı. Sahilinde Costa Beach var.
Sektörde kilolu insanlara fiziksel ayrımcılık yapıldığı tartışmasını yeniden harladı.
“Kilolulara başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka imrenerek bakmaktan başka bir rol düşmüyor. Bu bana gerçekçi gelmiyor” diyor.
Zeki-Metin’den Perran Kutman’a, Ata Demirer’e kilolu oldukları halde aşk hikâyelerinde oynayan çok örnek var tabii.
Var, var ama çoğunluk aile komedisi.
“Perihan Abla” da biraz öyle, “Eyyvah Eyvah” da.
Yani kiloluların âşık olmalarına imkân veriyoruz ama...
Öyle çok tutkulu değil, tatlış tatlış bir hikâyeyse.
Bugün günlerden
◊ Bu kadar çok ünlünün olduğu bir ailedeki ilişkileri nasıl tanımlarsınız: Yıldızlar takımı mı, yıldız savaşları mı?
- Tabii ki “yıldızlar takımı”... Hepsi alanının yıldızı. Bu arada ilk eşim Ernesto’yu niye öldürdünüz? Gayet hayatta. (Gülüyor) Barış da aslında şair. Ve çok iyi bir şair. Yeni kitabını herkese tavsiye ederim: “Büyük Atlas Küçük Canlılar”. Kezban’ın da ekimde açacağı sergi “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” kaçırılmasın...
◊ Oyunculuğun yanında seslendirmeciliğiniz, senaristliğiniz, yazarlığınız, prodüktörlüğünüz de var. Ekranın önü mü, arkası mı?
- Elbette önü. Asıl mesleğim oyunculuk. Diğerleri zaman zaman yaptığım işler...
◊ Hangi evladınıza daha çok pozitif ayrımcılık yaptınız: Müzik mi, tiyatro mu?
- Tiyatro tabii... Pozitif de olsa ayrımcılığı sevmem. Ama bazen tiyatroya ve diğer bazı konulara yapabilirim pozitif ayrımcılık...
◊ Hem kardeşiniz hem ömrünüzün yarım asrını geçirdiğiniz merhum eşiniz yönetmen. “Kardeşin” sinemasında mı, “koca”nın sinemasında mı daha çok etkiniz vardır?
Küresel iletişim platformu WhatsApp, verilerini paylaşabilmek için kullanıcılarına bir sözleşme dayatmıştı.
E olur...
İsteyen, istediği hizmeti, istediği koşullarla sunar; bunu beğenen alır, beğenmeyen yoluna bakar.
Sonuçta kimse kimseye bedavaya bir şey sunmaz. Herhalde artık hepimiz bunu belledik.
Fakat WhatsApp buna geçerken önemli iletişim hataları yaptı.
Mesela Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarını bu dayatmadan muaf tuttu.
Bu ne demek?
Üçü de aynı yılların, aynı kuşağın pop starları. Ama ortak bir noktaları daha var. Zamanında iyi kazandıkları halde, idaresini beceremeyip bugün eskiye nazaran “zor” durumda olmaları.
En çarpıcı örneği Serdar Ortaç. Bankaların kredi düzenlemeleri sayesinde idare edebildi. Serdar Ortaç demişken... Kıbrıs’ta bir otelde çalışmaya başlayan Ozan Orhon da aynı kuşaktan. Bugün daha şaaşalı bir hayat sürmesi çok muhtemeldi.
“Bebeto” (Burak Kut) benzer şeyler yaşadığını açıkladı:
“Servet yapmak değil, serveti korumak önemli. Gelir düzeyin yüksek olunca ona göre bir hayat yaşıyorsun. Para kesilince maddi zorluklar yaşadım. Bankadan kredi çektim, geri ödeyemedim...”
Sanatçı insanın ticari hayatta ille de başarılı olmasını beklemek de haksızlık tabii ama...
Bu durum da ilginç.
Şimdiki gibi pandemi koşullarını görmemiş bir kuşaktı onlar.
Yeni “Kainat Güzelimizi” görmüşsünüzdür.
Meksikalı Andrea Meza.
Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen, bu sene ABD’de yapılan yarışmada aldı bu unvanı.
En başta bu “Kainat Güzeli” lafı problemli bence.
Başka gezegen katılmadığı için birinciler sürekli Dünya’dan çıkıyor.
Belki “Dünya Güzeli” dense daha doğru olacak ama...
Ona bile itiraz edenler var.
Dükkânlar açık ama...
Paket servis var.
Sokağa çıkmak serbest ama...
21.00’den sonra yasak.
65 yaş üstü artık “hürgeneral” ama...
10.00-14.00 arası.
Birbirimize göz koymak serbest ama... Nikâh için 1 Haziran’ı beklemek lazım. Yok, 1 Temmuz!
Pardon, tekrar baktım: 1 Haziran’mış.
Herkes ilk gününü sever bayramın. Ben ikinci gününü.
Çünkü o ilk günün koşuşturmasından sonra bayramın tadı en güzel ikinci gün çıkıyor.
Hem hâlâ bayram hem de ilk günün telaşesi olmuyor.
Ama birinci günün bütün gereklerini yerine getirdim tabii.
Aramam gereken herkesi aradım.
İsmime özel yazılmış bütün tebrikleri tek tek yine “isimle” hitap ederek cevapladım.
Jenerik, tek tuşla herkese gönderilen tebrikleri zaten uzun zamandır kale almıyorum.
Pandemiden dolayı mezarlık-aile ziyareti bu sene zaten yok. Dualarımı okudum, ruhlarına yolladım. Bu koşullar altında olunabilecek en pırıl “
Kimsede sıkacak diş kalmadı. Bir aç bir kapan, esnaf perişan.
Tiyatrocular, müzisyenler, sinemacılar kan ağlıyor.
Eve kapanmaktan halkın psikolojisi bozuldu, yılların evlilikleri çatırdıyor.
Diğer yanda otellerde partiler, tatil beldelerinin girişlerinde trafik görüntüleri...
Evet... Sinir bozuyor.
Ama... Moral bozmasın.
Bayramda güzel düşünüp, güzel şeyler konuşmak lazım. Bunlar istisna.
Yılın o dönemi gelmiş çatmış bile...
Yani Beren Saat’in motosiklet kazasında vefat eden eski aşkı Efe Giray’ı andığı...
Ve ilgili/ilgisiz herkesin ahkâm kestiği doğum günü.
Beren Saat, kendisine şöhretin yolunu açan yarışmaya katılmasını teşvik eden eski sevgilisini “Benim kahramanım” notuyla paylaştı Instagram’dan.
Ağızlarda yine aynı bayat sakızlar:
Yok efendim evli kadın, eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış...
Yok efendim Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış...
Yahu bize ne?
Ortaokulda müzikten kalan bir çocuktum
Hayat gerçekten sen planlar yaparken başına gelenlerden ibaret: Aslında basketbolcu olmak istiyormuş. Ne alaka; kendini Pavarotti’yle makarna tarifleri paylaşırken bulmuş! İkilemli sorularda bu hafta “operanın gülümseyen yüzü” Hakan Aysev var.
◊ Hakan Aysev olmanızda hangisi daha etkili: Viyana Devlet Operası’na kabul edilmeniz mi, Pavarotti’nin hocanız olması mı?
- En önemli etken, Viyana Devlet Operası’na kabul edilen ilk Türk solist olmam. 21 yaşında bu tecrübeyi yaşamak, benim için önemli başlangıç oldu. Sonra dünya ve Türkiye’deki kariyerimin temelini oluşturdu.
◊ Sizce hocanıza hangi yönünüz daha çok benziyor: Tekniğiniz mi, balıketliliğiniz mi?
- Aslında her ikisi de. (Gülüyor) Çünkü beraber yaptığımız şan derslerinin yarısı makarna tarifleriyle geçiyordu. Ondan öğrendiğim en önemli şey, efsane bir sanatçı olsanız bile önce iyi insan olmanız gerektiği... Luciano bir fırıncı oğlu olarak doğdu ve o şekilde bu dünyadan ayrıldı.
◊ Hangisinde müzik ortamında albüm kaydı yapmak daha profesyonel: Frankfurt mu, Barselona mı?
- Almanlar her zaman daha profesyonel ve disiplinli. Almanya’da yaptığım kayıtlar hep daha hoşuma gitmiştir. O yüzden Frankfurt diyorum.
Hakan Aysev - Luciano Pavarotti
◊ İkisinde de turnelere çıktınız: Hangi seyirci daha coşkulu opera izleyicisi; Almanlar mı, Avusturyalılar mı?
- Avusturya seyircisi daha coşkulu. Avusturyalılar beğenilerini ya da negatif tepkilerini Almanlardan daha iyi gösteriyor, sanatçıya geçirebiliyor.
Temperaman olarak İtalyanlara yakınlar. Yani Avusturya. Ama Almanların da hakkını yemeyelim. Almanya’da inanılmaz bir kültür sanat ekolü var. Aktif işleyen 64 opera binası falan... Dünyada çok önemli bir yerde.
◊ Operayı popülerleştirmek gibi bir amacınız var. Hangisiyle ortak iş yapmak daha iyiydi: Bulutsuzluk Özlemi mi, Nilüfer mi?
- Her ikisi de bu işlerin tabu sayıldığı dönemde, 2000’lerin başında yaptığımız işlerdi. Bence opera kavramının popülerleşmesi için doğru projelerdi. “Bulutsuzluk Özlemi” çok ses getirdi. Ama “Anadoluluk” olarak bakarsak Neşet Ertaş ve Arif Sağ söylemem daha etkili oldu diyebiliriz.
◊ İkisinin şarkılarını da seslendirdiniz. Hangi Gürses’i kendinize daha yakın hissetiniz: Müslüm mü, Yıldırım mı?
- Ses ve teknik olarak Yıldırım Gürses tabii. Ama “Müslüm Gürses duygusu”nu her şarkıda hissetmişimdir.
IŞIĞINI ARAYAN PERVANEYİM
◊ Çocuk Hakan’a ileride çok başarılı bir operacı olacağını söylesek ve sorsak: Sence tenor mu olacaksın, bas bariton mu?
- İkisine de inanmazdım ki... Zaten çevrem de inanmazdı. Çünkü ortaokulda müzikten kalan, hayali basketbol olan bir çocuktum! (Gülüyor)
◊ Hangisi daha büyük merhale: Koca olmak mı, baba olmak mı?
- Tabii ki baba olmak... Bir erkeğin başına gelebilecek en güzel şey. 9 yaşında, güzeller güzeli bir kız çocuğu sahibiyim.
◊ 6 kez evlendiniz. “Her çiçeğe konan arı” mısınız, “ışığı arayan pervane” mi?
- (Gülüyor) Işığını arayan pervane daha doğru olur, ben evlilik kurumuna inanan ve hayatım boyunca tek eşliliği savunan biri oldum. İlişkilerde değer yargısı taşıyan biri oldum.
Belki ömür boyu sürmedi ilişkilerim. Ki isterdim.
Ama günübirlik de yaşamadım. Günümüzde yaşanan türden ilişkileri kendime hiçbir zaman uygun görmedim.
◊ Hayatınız bir film olsa... Macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- İçinde birçok aksiyon sahnesi olan, romantik komedi. Tam olurdu...
◊ Hangisiyle kahve içmek isterdiniz: Dede Efendi mi, Beethoven mı?
- Bir sanat insanı olarak tabii ki her ikisiyle de kahve içmek muhteşem olurdu, çünkü ben de müzikte sentez taraftayım. Gerçi Dede Efendi ile enerjim tutmayabilirdi. Beethoven’a da sesimi zor duyururdum. (Gülüyor)
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Ben nostaljik adamım. Geçmişi merak ederdim. Annemin, babamın gençliğini görmek isterdim. Bir de Münir Nurettin Selçuk’la tanışmak!
◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?
- Bu aklımla 25’e dönmek muhteşem olurdu. Zaten en az beş Sait Halim Paşa dizerdim.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Kesinlikle Anadolu. İstanbul’daki hayatım uzun yıllar Suadiye ve Caddebostan’da geçti. Kadıköylü olmak, benim için çok büyük ayrıcalıktır.
◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?
- Anadolu Yakası fanatiği olarak Avrupa’dan karşının diyeceğim. (Gülüyor)
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Obura sanırım. Zaten boş laf edenle masaya oturmam. Masama oturan insanlar gevezelik yapsa da altı dolu konulardır. O yüzden problem olmaz.
◊ İmkân olsa: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Tüm sporları yapabilmek. Ben en değerli müzik aleti olan ses tellerimi kullanıyorum. Dolayısıyla sağlıklı bir yaşam için tüm sporları yapabilmek isterdim.
◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?
- Rahmetli annem benim en büyük kahramanımdı. Bugün bu adam olmamın en büyük nedeni ve mimarıdır. Ama sesim bire bir babamın sesi.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Birçok güzel değerimizi kaybettiğimiz... Ve giderek de kaybetmeye devam ettiğimiz için... Benim fikrim öyle olmasa da günümüzü düşünerek “zengin ve çirkin” diye cevaplarım.
◊ Para saadet... Getirir mi, getirmez mi?
- Mutluluk için gerekli ama tek başına yeterli değil.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Her zaman sabah. Gözümü açar açmaz planlar yaparım. Gerçi son zamanlarda pandemi yüzünden plan yapamıyoruz pek...
KÜÇÜK KEYİFLER
Ankara’da en hoşuma giden şey...
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- İkisi de aslında. Yarı yarıya diyebiliriz buna.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Gündoğumu... Gençliğimde Ankara’da en çok hoşuma giden şey, sabaha karşı şehri dolaşmaktı.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Deniz-kum-güneş kesinlikle. Yüzmeyi çok seviyorum, deniz vazgeçilmezim.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Adana kökenli bir Ankaralı olarak rakı-balık-Ayvalık. (Gülüyor)
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Kırmızı et tabii ki. Zaten çok az tüketiyorum. Deniz ürünleri her zaman öncelikli benim için.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Aslında Urla. Ama doğal güzelliği, çok seçeneği ve eğlencesiyle Bodrum derim.
POPÜLER ŞEYLER
Ben de Brigitte Bardot gibi hayvan dostuyum
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Her ikisi de çok saygı duyduğum sanatçılar. Ama çocukluğumdan beri Cem Karaca hayranıyımdır.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Hayatımı uzun süre memleketimden uzakta geçirdiğimden Nâzım Hikmet’i daha yakın hissediyorum.
◊ Burcu Biricik mi, Farah Zeynep Abdullah mı?
- Burcu Biricik... Özellikle son zamanlardaki performansı... Hayranlık uyandırıyor.
◊ Hangisi daha çok çekti: Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Pamuk Prenses’in yedi küçük dostu vardı, dostluklar benim için de çok önemli. Ama Külkedisi daha yalnız ve zor şartlardaydı.
◊ Zeki Alasya mı, Metin Akpınar mı?
- Metin Akpınar! Duruşu, zekâsı ve keyif adamlığı...
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Brigitte Bardot’yu tercih ederdim. Ben de onun gibi bir hayvan dostuyum, birlikte kedi köpeklerle uğraşırdık.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Lorel mi, Hardy mi?
- Hardy.
◊ Yeşilçam’dan... Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Tek.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- İskender.
ÖZEL MESELELER
Ben hep unutmayı tercih ettim
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen Aksu’nun çıkardığı hit şarkılar döneminde, yurtdışında opera kariyeri yapıyordum. Dolayısıyla eski Ajda Pekkan’lar ve 2010 sonra Ajda, benim için daha fazla anlam ifade ediyor.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kimseye âşık olmamak daha beter. Aşk insanı besleyen muhteşem bir duygu.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık bence. İlla nefret etmek gerekmiyor.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek daha büyük erdem. Ama ben nedense hep unutmayı tercih ettim.