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Victoria’s Secret defilesinin 6 yıl sonra podyumlara dönmesiyle birlikte unutayazdığımız eski top modeller yine gündemde.

Örneğin Heidi Klum’un gün geçmiyor mi yeni bir demeci düşmesin.

“Daha önceki hayatlarımda erkektim” mesela.

Nasıl buram buram 90’lar kokuyor değil mi? Aşk, tutku, ihtiras, nefret... Ne ararsanız var mevzuda. Bir yanıyla da çok profesyonelce, tam manşete yönelik.

İkinci demeci de yine civcivli bir yerden, yine tıslayan bir ses tonuyla ve yine yatak odasından Klum’un...

Altı üstü de şu sorulmuş ha: “Formunuzu nasıl koruyorsunuz?”

Konuyu döndürüp dolaştırıp “Sport en chambre”a getirmiş ikonik model:

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“Sport en chambre, benim en sevdiğim egzersizdir. Seks hayatım çok iyi ve bu beni formda tutuyor.”

“Sport en chambre”, Fransızca “odada spor” anlamına geliyor.

Tam Türkçeye çevirsek “yorgan altı egzersizi” falan denilebilir herhalde.

Orada da kendisinden 17 yaş küçük müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz’e gönderme yapıyor. Adeta bu kozu sürüyor satranç masasına.

Çünkü çok iyi biliyor ki bu “olgun kadın-genç erkek” mevzusu toplumun en ilgilendiği, en burnunu sokmak istediği konulardan biridir ve asla eskimez. İnanmayan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftine sorsun.

Yeni kuşakta da değişen çok bir şey yok aslında.

En azından yerel ayakta:

Oyuncu Berker Güven kendisinden 13 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın ile yaş farkını eleştirenlere sert çıkmış:

“Kadın büyük olunca herkes ayağa kalkıyor. Mutlu olduktan sonra önemi yok. İnsanın özelinde bir şey...”

E doğru tabii.

Taraflar reşit olduktan sonra ötesi röntgenciliğe giriyor bence de.

İnsan bunu niye yapar?

2 yıldır kanserin farklı türleriyle mücadele eden şarkıcı Şimal’e sosyal medyada yapılan kötü yorumlar, insanı dehşete düşürüyor:

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Saçı tıraşlı paylaşımının altına şöyle yazmışlar: “Öldün mü kız mumya”

Ve kahkaha emojileri...

Kadıncağız “Çok üzülüyorum, Allah yaşatmasın” diyerek duyurdu bu aşağılık durumu.

Sosyal medya insana saklanma imkânı sağlıyor.

Ama anlamak mümkün değil, insan fırsatını bulduğunda bunu niye yapar?

Danilo’nun fiyatları

Somer Şef’in Hülya Avşar’ın tufasına düşüp “Bizim restorana emekli gelemez” açıklamasından sonra “Master Chef”in diğer jürisi Danilo Zanna’nın Bağdat Caddesi’nde açtığı İtalyan restoranının fiyatları da merak konusu oldu. Filo d’Olio adlı mekânda latte 125, çay 75 liraymış.

Valla civar ortalamasına göre normal fiyatlar.

Hele sempatik Danilo’yla yanak yanağa fotoğraf da çektirip paylaşacaksa...

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Beleş bile sayılır Cadde’nin tontiş teyzeleri için.

Yalın’ın 20 yıllık bohçası

Bilet satış sitelerine giriyorsunuz: 4 Kasım-Tükendi, 5 Kasım-Tükendi! Bahsettiğimiz yer de herkesin korkulu rüyası Harbiye Açıkhava.

Bedava bilet de dağıtsa 4 bin kişiyi toplayamayan çok.

Mayısta Beşiktaş Stadı’nda verdiği 20’nci yıl konseri de şahittir ki... Yalın’ın “büyük mekân” diye bir sorunu yok.

20 yılda ilmek ilmek biriktirdi, büyüttü bu kitleyi. Kendisi de yaş alıp büyüyerek.

Harbiye’deki 6 günlük konser maratonuna geçen akşam başlayan Yalın, aynı zamanda bu yılın bilet şampiyonu da olmuş, son 5 ayda 100 bin bilet satmış. Pandemi döneminde sevenlerine moral olmak için açtığı “Pazar Şarkıları” adlı canlı yayınları da yüz binlerce kişi izlemişti. Buradan bakınca...

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Ellerine sağlık! Hadi durma, kutla, bu zafer senin...