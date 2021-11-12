Olasılık hesapları

Hayatı mücadeleyle geçmiş. Köy Enstitüsü mezunu. Öğretmen oluyor. Ama kendini tiyatroya adıyor.
Aslında sinemayı hiç istemiyor. Gel gör ki paraya ihtiyacı olduğu için figüranlık yapmak zorunda kalıyor. Başrolden dayak yemek falan. Kim bilir ne ağır gelmiştir ona o idealist yıllarında.
Hababam’daki ‘Badi Ekrem’ tiplemesiyle patlıyor. Sonra Kemal Sunal’la “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Tosun Paşa”...
Artık ikinci adam değil, başrol olmasını teklif ediyorlar, orada da diretiyor. Canlandırdığı karakterlerin iyiye hizmet etmesi gibi bir derdi var. Uzun zamanlarını “doğru senaryo” bekleyerek boş geçirdiği oluyor.
Seyircinin o güne kadar alışıp benimsediği “üçkağıtçı” karakteriyle senede garanti beş-altı filmi varken, yapımcılara karşı gelerek riske giriyor. Yılların “üçkağıtçısı”, “Namuslu” filminde bir “namusluyu” oynuyor.
Çocuksuz bir bekâr olarak anlam veremiyorum tabii:
Kreş yokken bu çocuklar nasıl büyüyormuş?
Bu konuyla ilgili NG Araştırma’nın ilginç bir anketi ulaştı elime. Gözlemlerimi doğruluyor. Buna göre (küsuratları yuvarladım):
◊ Okulların yüz yüze eğitime geçmesinden genel anlamda yüzde 25 çok memnun, yüzde 33 memnun. Memnun olmayanlar yüzde 17 civarında.
◊ Ayrıntıya inildiğinde öğrencilerin yüzde 47’si memnun ya da çok memnun, velilerinse yüzde 70’i...
Yani veliler öğrencilerden daha mutlu!
◊ Okulların açılmasının korona vakalarını artıracağını düşünenler yüzde 76 ama yüzde 57 okulların tekrar kapanacağına ihtimal vermiyor.
Uğur Yücel’in tuhaf açıklaması
◊ 7 Ağustos, Aslan erkeği. Nesi daha zor: Zaman zaman fazla cömertlik mi, ara sıra fazla ego mu?
- İkisiyle de çok derdim olmadı aslında. Ama daha çok... Zaman içinde bunları yontmak diyelim.
◊ YTÜ Endüstri Mühendisliği’ni dondurup müziğe geçiş... Sabırsızlık mı, isyan mı?
- Dondurmadım ki. Sadece gidemedim. Seneler sonra bitirmeyi tekrar denedim ama onu da yapamadım.
◊ Hayatın bir film olsa müzikal mi olurdu, romantik-komedi mi?
- İçinde birçok duygu ve değişik disiplinler barındıran, şöyle uzun soluklu bir dizi daha uygun olurdu herhalde.
Yakışıklı, yetenekliydi Barış Akarsu. Kerim Tekin’le aynı kaderi paylaşacağını bilmeden okumuştu “Kar Beyazdır Ölüm”ü.
Tıpkı şarkının sahibi gibi trafik kazasında kaybetti hayatını.
Bodrum’da kendi doğum günü partisine giderken...
Onca sene geçmiş, insan hâlâ yakıştıramıyor, kabullenemiyor, isyan ediyor böylesi ölümlere.
“Keşke” diyorsunuz, “Birazcık daha yavaş sürseydi o arabayı.”
O anda yanlarına ışınlanıp “Dur oğlum, hiçbir şey kaçmıyor, bu kadar acele etme” demenin bir imkânı olsa keşke.
Böyle durumlarda “takdiri ilahi”den başka sığınacak limanı, tesellisi olmuyor insanın.
Galataport’un bir ucu Karaköy katlı otoparkında. Lüks The Peninsula oteli ve onun balo salonuyla başlıyor, sırasıyla İstanbul Modern, Kapalıçarşı adı verilen alışveriş bölgesi ve sonra da yeme-içme alanları yer alıyor. Diğer ucundaysa Deniz Ticaret Odası ve Mimar Sinan Üniversitesi var. Daha önce sivillerin giremediği 1.2 kilometrelik sahil şeridi şu anda boydan boya yürünebilir halde. Henüz kruvaziyer gemisi trafiği yok. Yoğunluk başlamadan manzaranın tadını çıkarın. Çünkü bir gemi yanaştığında yerden 3 metrelik kapaklar kalkacak.
Alışveriş merkezi ve yeme-içme alanlarında birçok mekân şimdiden hizmete girdi. Ama bu daha yarısı. Proje tamamlandığında bir bu kadar daha yeni mekân açılacak. Sahil boyunca Big Chef’s, Happy Moon’s, Cookshop, Kahve Dünyası, Mezzaluna, Populist, Nusr’et, Gina, Günaydın, Gizia Brasserie, Frankie, Balıkçı Sait, Liman Pastanesi sıralanıyor. Bu lüks markaların da en lüks segmentlerine yer verilmiş. Yalnız sinirlerinize hâkim olun, personelin eli kolu hâlâ yerli yerine oturmamış, hemen hepsinde servis çok yavaş.
Şu anda iki sergi gezilebilir halde. Biri, O2 Blok’taki ‘Monet & Friends’ dijital sanat sergisi. Diğeri G Blok’taki, Ara Güler’in ilk kez sergilenen karelerini de içeren ‘Denize İnen Yol’ fotoğraf sergisi. Her ikisi de ücretsiz. Binaların arasında kalan boşluklarda açık hava konser ve etkinlik alanları oluşturulmuş. Birine denk gelirseniz yürüyüşünüze canlı müzik de eşlik edecek. Tarihi Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Çinili Han artık The Peninsula oteline ev sahipliği yapıyor. Tophane Saat Kulesi’yse restorasyondan sonra çok ‘yakışıklı’ olmuş.
Tüm Vandal şubelerinin kapısında break dance yapan bir tavşan heykeli oluyor.
VANDALLAR ŞEHRİ BASACAK!
Galataport’un yeniliklerinden biri de 15 Ocak’ta açılması planlanan Vandal. New York, Berlin, Rotterdam gibi şehirlerde şubeleri ve Madonna, Kate Moss, George Clooney gibi ünlü müdavimleri var.
Şarkıcı Linet Eurovision’da İsrail’i temsil etmek için yarışmaya katıldı, ülkenin “XFactor” yarışmasında bir üst tura geçti.
Türkücü Seher Dilovan’ın oğlu Alan Dere de İsviçre’yi temsil etmek için hazırlanıyormuş.
Bunun başka örnekleri de var. Mesela Serhat Hacıpaşalıoğlu, San Marino’yu iki kez temsil etti yarışmada.
En son 2019’da ülkeye o zamana kadarki en iyi derecesini kazandırdı.
Hadise’nin adı da bir ara Belçika için konuşulmuştu.
Türk sanatçıların Eurovision’da başka ülkeler adına yarışması fikri çokça eleştiriliyor. Çevremde de böyle düşünenler var.
Türkiye yarışmada olsa ve bir sanatçımız ülkemize rakip olarak sahne alsa eleştiriler yerden göğe kadar haklı.
90’lı yılların sonlarıydı. O zamanlar Türkiye’de hiç bilinmeyen bir müzik türü yapıyorlardı. Fenerbahçe Parkı’nda röportaj yapmıştık.
Yaptıkları punk-rock müziği eleştirenler için “Sen bizden önce hiç punk duydun mu?” başlığını vermişlerdi.
Sahnede de görmüştüm onları,
Ortaköy’deki “Flatline” adlı efsane kulüpte.
Zincirleri, derileri vardı. Saçlarının yanları kazılı.
Tepede kalan ince saç şeridi boyalı ve fönle dikleştirilmişti. Onları dinlerken “pogo” adında bir dans yapıyorduk.
Çoğunlukla kolej çocukları... Birbirimizle çarpışa çarpışa, saçma sapan... Ama eğlenceli miydi? Kesinlikle!
Bülent Ersoy, Kıbrıs’ta 1 ay tutuklanıp salıverilen orkestrasından gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı. Bağlandığı yayınlar ve yaptığı açıklamalarda beddualar okudu, hapis yatıp çıkmış insanları bir de kendisinin mahkemeye vereceğini açıkladı.
Yetmedi...
“Bunlar zaten Roman” gibisinden, kendine, geçmişine, mücadelesine hiç yakışmayan bir ayrımcılık...
Eğer bir mahkeme konusu varsa, asıl burada var. Ama bence Bülent Ersoy karşısındaki insanlarla değil, vicdanıyla kavga ediyor özünde. O da çok iyi biliyor ki ekibindeki insanlar tutuklanırken...
Koştur koştur Kıbrıs’taki çantacısına gitmesi yanlıştı.
O da çok iyi biliyor ki bu iş İbrahim Tatlıses’in avukatlarına değil, öncelikle kendisine düşerdi.
O da çok iyi biliyor ki bu insanlar hapiste korona kaptıklarında...
Bu sene bomontiada’nın üç farklı mekânına yayılarak ziyaretçilerine geniş bir keşif alanı sunan Mamut Art Project sergisinden ilham veren işleri seçtim.
Sosyal medya çocukça bir şey mi?
Video sanatçısı Ayris Alptekin’in ‘@92’den_beri Hayatımı Kurguluyorum’ ismini verdiği çalışması bugününden çocukluğuna, çocukluğundan da bugününe bakıyor. Bunun için babasının çocukluğundan ergenliğine kadar çektiği 50’ye yakın videoyu kullanmış. Bu görüntüleri “Günümüz sosyal medya pratiğinin atası” olarak yorumluyor. Çocuk yaşlarda ‘gösterme-görülme’, ergenlikteyse ‘görünmeme’ isteğinden yola çıkarak gündelik hayatı paylaşma/sergileme arzusunu tartışıyor.
Sinema insanı sömürüyor mu?
‘Pasif bir yumruğu ışıklara kazımak’ adlı eserinde sanatçı Batınay Ünsür, anaakım sinema ve gişenin diktatörlüğünde seyircilerin sömürülüp sömürülmediğini tartışıyor. Kamerasıyla topladığı görüntüleri bir araya getirerek asıl anlam kurucunun senaryo değil, görüntülerin bir araya gelme şekilleri olduğunu savunuyor.
Birileri sürekli bizi mi gözetliyor?
Damla Sari ‘Gelsin, Yüzüne de Söylerim’ adlı çalışmasında herhangi bir evde karşımıza çıkabilecek üç sandalyeyi kullanarak birçok izleyiciye tanıdık bir his yaşatıyor. Eserin kamerasına yüzünüzü okuttuğunuzda üç sandalye de sizi takip ediyor. Tıpkı mahallede bizi izleyen meraklı teyzeler gibi.
“Aşk Doktoru” olarak bilinen davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, Best Model’a katılan genç bir danışanının, organizatör Erkan Özerman tarafından suiistimal edildiğini öne sürdü.
Durumun ciddiyetiyle kendisi baş edemeyince danışanını bir psikiyatr hocasına yönlendirmiş.
Önümüzdeki dönemde belki o hoca da konuşacak. Sonra belki başkaları da...
Aslında gerek de yok. Şu ana kadar söylenenler bile yeterince vahim.
Ülkeye hem yurtiçinde hem yurtdışında büyük katkılar sağlayan dev bir marka Best Model.
Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ, Deniz Akkaya gibi isimleri Türkiye’ye kazandırmakla kalmadı...
Başka ülkelere lisans vererek organizasyonun uluslararası olmasını sağladı. Şimdi gözümüzün önünde parça parça dökülüyor.
Tarkan’ın Trendyol, Cem Yılmaz’ın Hepsiburada reklamları ardı ardına düştü ekrana. O kadar da sık dönüyor ki reklamlar, zap yaparken bir Tarkan, bir Cem, bir Tarkan, bir Cem geliyor önümüze.
Bu “pişti” planlı bir şey miydi, yoksa firmalar için kötü mü oldu bilmiyorum. Ama pandemide her ikisine de hasret kaldığımız için bizim için şahane oldu.
İlk dikkati çeken Tarkan’ın nasıl ışıl ışıl parladığı. Elbette gözaltları, kazayakları biraz belirginleşmiş ama 49 yaşındaki Tarkan sanki 20 yaş gençleşmiş gibi.
Üstelik reklamda en sevdiğim şarkısını söylüyor: “Gül Döktüm Yollarına”... Yine de bir-iki küçük eleştiri yapmadan geçemeyeceğim.
Birincisi, Tarkan’a doyamadık.
Sanki onun değil, kuryenin reklamı gibi. Ama devam filmlerinde alırız herhalde hevesimizi.
Sonra biraz da ‘şaşkaloz’ bir kurye, paketi kime götür-düğünü bile bilmiyor. Sanki 20 tane Tarkan Tevetoğlu var piyasada.
Feyza Aktan ile Özcan Deniz’in korkunç ayrılıklarını, “daha ne kadar çirkinleşebilir” diyerek hayretler içinde izliyoruz.
Mala çökme, evden kovma, eve kamera kurma, şiddet, tehdit, hakaret...
Ne ararsanız var.
Hepimiz utanarak, sıkılarak, bıkarak izliyoruz.
En son bir kamera kaydı düştü ekranlara: Özcan Deniz eski eşi ve çocuğunun ikametgâhına gidiyor; Feyza Aktan, Özcan Deniz’e saldırıyor, üstünü başını yırtıyor.
Özcan Deniz elini bile kaldırmıyor, sadece “maruz kalıyor” olup bitene.
Ağustos başında “Aşısızlar için çember daralıyor” diye bir yazı yazmıştım. Bugün artık bize normal gelen “girişte HES kodu taraması” gibi kurallar bütün dünyada daha yeni yeni oluşuyordu. Dünyadan çeşitli örnekler vermiş, gidişatın bu yönde olduğunu anlatmaya çalışmıştım.
Aman ne tepki aldım, ne tepki aşı karşıtlarından. Aradan 3 ay geçmedi, sinemadan stada, toplu ulaşımdan işkollarına, o zaman düşünemeyeceğimiz önlemler artık gündelik hayatın bir parçası. Bu hafta itibarıyla aşı karşıtlığı konusunda yeni bir döneme geçmiş bulunuyoruz.
Belçika’nın ikinci büyük kenti Anvers’te bir aile hekimi, aşı olmayanlara artık bakmayacağını açıkladı.
Gerekçesi şu: “Aşı olmamanız, sizin tıbba, dolayısıyla bana da güvenmediğinizi gösteriyor. Madem öyle, niye bize geliyorsunuz ki?”
Böyle bakınca doktor yerden göğe kadar haklı tabii:
“İnternette kimleri okuyup aşıyı reddettiysen, şimdi git, seni onlar iyileştirsin” demeye getiriyor.
Doktora birçok meslektaşı da destek verdi, ülkenin Aile Hekimleri Derneği de sağlık riski durumunda doktorların, aşılanmamış kişileri reddedebileceğini açıkladı.
◊ Eğer sizin gibi pop müzik yapsalardı, hangi davudi sesli sanatçı rakibiniz olurdu: Ruhi Su mu, Hasan Mutlucan mı?
- Ne demek, haddim olur mu hiç? Saygıyla eğilirdim. Hay Allah, popçu olarak düşünemedim onları şimdi.
◊ Unkapanı’nda plakçı arşınlayıp parklarda sabahladığınız zamanlar olmuş. Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik mi?
- Kesinlikle dramatik-macera. Adı da “Tek Başına”...
◊ Eczacılık okuyup uzun yıllar İstanbul Harbiye’de eczacılık da yaptınız. Nesi daha zor: İlaç isimlerini ezberlemek mi, doktorların yazısını çözmek mi?
- Gazi Üniversitesi’nden dereceyle mezun olmuş ama ticareti becerememiş eczacıyım ben. Başarısız oldum. Lüzumsuz ilaç kullanımına karşı hastaları uyarıp evde yapılabilen karışımlara yönlendirirdim. Battım tabii. İlaç ana maddelerini bilirdik ama firmaya göre jenerik isimler değişirdi. Çok zordu. Doktorların yazısına gelince... Zaman içinde beceri kazanıyor, gelişinden anlıyorsun.
Dekk öğlen 12.00’de açılıyor, gece yarısı kapanıyor. En civcivli saati 17.00 civarı.
Londra’da, Amsterdam’da, Berlin’de insanlar kışın da sokak kültürünü yaşatıyor; belli meydanlarda, caddelerde buluşup sosyalleşiyor. İstanbul o kadar soğuk bir şehir de değil. Burada neden olmasın?”
Ay başında Harbiye’de Evrencan Gündüz konseriyle açılan Dekk’in kurucusu Göktuğ Özdemir kararlı; kışın kar kıyamette bile kentin bu yeni terasının üstü örtülmeyecek: “Isınmak için bahçe sobalarımız, ateş kürelerimiz, varillerimiz var. İnsanlar pandemide bile gönül rahatlığıyla gelsinler, alışveriş yapsınlar, etkinliklere katılsınlar, yiyip içip sosyalleşsinler istiyoruz.”
Lütfi Kırdar KSS’nin bahçesinde 2.500 metrekarelik dev bir alan Dekk. Nişantaşı’ndaki itfaiyenin hemen orada. Ama isterseniz yukarıda Kongre Sarayı’ndan da girilebiliyor.
Geçen cumartesi 1.000 kişi giriş-çıkış yaptı. Kimi yemeklerin peşinde. Çünkü Avrupa Yakası’nda olmayan Kadıköy lezzetleri var: Green Department (sebze kâsesi 41 lira), Banko Burger (ananaslı 58 lira), Nappo Pizza (margherita 47 lira), Rita Deli Sandviççisi (pastrami 43 lira)...
Kimi alışveriş derdinde: Outcast People, United People, Gruff gibi cool Galata dükkânlarının stantları kuruluyor. Basket alanında tek pota maç çeviren de var, kaykay pistinde kayan da, Power App DJ’lerinin müzikleriyle salınan da. DJ’ler cuma-cumartesi 19.00’da, pazar 16.00’da kabine geçiyor.
KONSER YOĞUNLUĞU
Hollywood’la birlikte bütün dünya şokta. İnanılır gibi değil: Alec Baldwin “Rust” filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayla filmin yönetmeni ve görüntü yönetmenini yaraladı, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.
Herkes olayın bilinen ve bilinmeyenlerini tartışıyor.
İlk bilinmeyen şu: Film setinde ölüme sebep olabilecek gerçek silah ve gerçek mermi ne arıyor?
“Yapım ekibinin sorumsuzluğu” diyen var.
Mümkün. Setlerde benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı.
Mesela Bruce Lee’nin kendisi gibi aktör olan oğlu Brandon Lee, “The Crow” filminin setinde (1993), Michael Massee’nin kendisine doğrulttuğu silahla “gerçekten” vuruldu. Kan kaybından hayatını kaybetti.
Emre Altuğ da 2006’da “Hasret” dizisinin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayla kolundan ve kulağından yaralanmıştı.
İstanbulluların bitmeyen taksi sorunu hararetli bir gündeme dönüştü.
Herkesin canını yakan bir mesele olduğu için ister istemez bütün gelişmeleri takip ediyoruz.
En son belediye, plaka sahipleriyle ilgili bazı kararlar aldı.
Daha doğrusu zaten var olan kuralları uygulamaya koyacağını açıkladı.
Bunlardan biri de taksi plakası alacak kişinin geçimini bu meslekten sağlıyor olması şartı.
Bu noktada benim biraz kafam karıştı.
Çünkü taksi plakaları çok pahalı.
Açıldığı şehirlerde Hollywood yıldızlarını, dünyanın en ünlü sporcularını ağırlıyor Nusr’et.
En son Londra’da dört kişinin ödediği 500 bin liralık hesapla gündeme geldi.
Bunun 60 bini bahşişti.
Ama büyük başın derdi de büyük. Nusr’et, yine bu şubede çalışanlarının açtığı davayı kaybetti, 2 milyon lira tazminat ödeyecek.
İki yıl önce de New York şubesindeki çalışanlarla mahkemelik olmuş,
bir o kadar tazminat da o zaman ödemişti.
The Sun’ın haberine göre bahşişlere el koyuyormuş, itiraz edeni de kovuyormuş.
“Bizim ülkemizdeki aşıyı olacağım, öbür aşıyı olacağımı sanmıyorum. Bill Gates’in aşısını olmayacağım. Bill Gates’e güvenmiyorum” dedi.
Aşı karşıtlarının hanesine güzel bir puan yazdı. Zaten kafası karışık insanlarda yeni şüpheler oluştu.
Acaba tereddütte olup da caydırdığı kimse var mıdır? Ama sonra döndü, aşı kamu spotunda oynadı:
“Ben de yerli-yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok.”
Geçen gün katıldığı bir televizyon programında bu kez uzayla ilgili tuhaf bir açıklama yaptı:
“Uzaya gitmedik. 1969 da yalan. Her şeyi seyrettim, bütün belgeselleri... Bu heriflerin Ay’a inmelerine imkân yok.”
Okan Bayülgen oturup belgesel seyrediyor, yerli-yabancı çıkanları okuyor; astronomiden tıbba, dünyanın en büyük laflarını edebiliyor.
Olasılık hesapları
Film senaryosu olsa, tiyatro oyunu olsa yeri: Bir kadın, eşi ve onun sevgilisi... Dünyada onca şehir, onca uçak varken aynı uçağa, bir de yan yana, aynı sıraya düşsünler. Milyarda kaç ihtimal? Ama ünlü çift Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında gerçek hayatta yaşanıyor.
Hikâyenin evveliyatını bir süre unutun. Olaydan sonra gelmeye devam eden açıklamaları da şimdilik bir kenara bırakalım.
Ama Feryal Gülman ve Kemal Gülman çiftinin yaşadığı son olay...
Değme Hollywood senaryolarına, tiyatro oyunlarına konu olacak cinsten değil mi?
Dünyada onca şehir, onca uçak varken...
Bir kadın, eşi ve onun sevgilisi...
Aynı uçağa, aynı sefere, bir de yan yana, aynı sıraya düşerler...
Karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor ama o ihtimal hep var: Milyarda bir olacak bir tesadüf.
Olaya böyle bakınca ortaya şöyle bir tablo çıkıyor, insan tenis maçı izler gibi bir o yana, bir bu yana şaşıp kalıyor...
◊ FERYAL GÜLMAN HAKLI ÇÜNKÜ: Bir çift boşanma aşamasında olsa bile, evlilik akdi resmi olarak son bulana kadar tarafların o evliliğin icaplarına uygun davranması beklenir.
◊ KEMAL GÜLMAN DA HAKLI ÇÜNKÜ:
Boşanma davası 8 senedir devam ediyor. Bu süre zarfında hayatınıza biri girmişse elbet bir gün bir yerde karşılaşma, çakışma kaçınılmaz...
◊ FERYAL GÜLMAN HAKLI ÇÜNKÜ: “Dava açacak mıyım, bilmiyorum” diyor. Hostese “Yanımda kocam, arkamda sevgilisi oturuyor” diyerek yerinin değiştirilmesini istemiş.
◊ KEMAL GÜLMAN DA HAKLI ÇÜNKÜ:
Dünyada onca şehir, onca uçak varken aynı uçağa, bir de yan yana, aynı sıraya düş. Milyarda kaç ihtimal başa gelir ki böyle bir olay?
◊ FERYAL GÜLMAN HAKLI ÇÜNKÜ: “Uçakta olduğundan haberim yoktu” diyor: “Kendisini körükte gördüm. Ben 3A’da oturdum, Kemal Bey 3D’de oturdu. Ne yapacağımı şaşırdım...”
◊ KEMAL GÜLMAN DA HAKLI ÇÜNKÜ: Bu kadarının da tesadüf olamayacağını düşünüyor. Uçağın İstanbul’a inişinde havaalanına gazetecilerin bilerek çağrıldığından kuşkulanıyor.
◊ FERYAL GÜLMAN HAKLI ÇÜNKÜ: “Ben çağırsaydım, en azından bir ruj sürerdim” diyor. Biraz kadınca bir izahat ama kendi içinde onun da bir neden-sonuç mantığı var tabii.
Tuba Büyüküstün’ün dijital azmi
“Dijitalin sizin mesleğinize etkisi ne oldu?” sorusuna verdiği, “Teknoloji özürlü, analog bir insanım. Bunu gurur duyarak söylemiyorum” cevabı komik. Teknoloji özürlü olmayan mutlu çoğunluk aradaki farkı ıskalayabilir, o yüzden biraz açmak lazım.
Şimdi biz teknofoblar özünde ikiye ayrılıyoruz.
Bir tarafta bunun cool sularına sığınan, biraz klasik, biraz rocker havasından nemalanan “teknoloji reddiyecileri” var.
Diğer tarafta Tuba ve benim gibi, aslında teknoloji konusunda elinden geleni yapıp da beceremeyenler.
“Bunu gurur duyarak söylemiyorum” cevabının arkasında böyle bir felsefe yatıyor aslında. Biz hiç olmazsa azimliyiz.
Kendi muhitinden Korçan’a vedalar
Kısa ömrüne sığdırdığı başarılar, ödüller, STK faaliyetleri...
57 yaşındaki Bahar Korçan’ın kaybı bütün moda dünyasını derinden sarstı.
Kimi zarafetinden, iyi kalpliliğinden, kimi moda dilinin belli bir yere gelmesi için gösterdiği gayretlerden dem vuruyor.
Herkes herkesi uzaktan sever, hayran olur ama insanın sosyal “muhitinde” böyle anılması ne güzel.