Oğulcan erdi muradına biz çıkalım bahçesine EMILY’S GARDEN

Arkada şahane bir kışlık bahçesi var, akşamüstünden itibaren oturmalara doyum olmuyor. Bahçe kısmında müzik çok kısık. Ama belli bir saatten sonra içerideki kapalı alanda vur patlasın, çal oynasın...
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu’yla aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan’ı büyük bir yükten kurtardı. Kadıncağız “Oğluma gelin bulacağım” diye düğün düğün gezip Aleyna Tilki’ye falan “Seni çok beğendim, acaba Oğulcan’la bir şey olur mu?” diye soruyordu.
Bu önemli mevzu hallolduğuna göre, gelelim Oğulcan’ın işine. Cihangir’de eski White Mill’in yerine Emily’s adında bir pub açtı.
Arkada şahane bir kışlık bahçesi var, akşamüstünden itibaren oturmalara doyum olmuyor. Yalnız aklınızda olsun, bu bahçede iki kediye bakıyorlar, bir tanesi bildiğiniz deli. Sevmeye falan kalkarsanız basıyor tırmığı, ısırığı...
Oğulcan anlatıyor; devamlı durduğu bir yer var, arayan müşteriler “Kedinin çaprazına, uzağa” diye rezervasyon yaptırıyorlarmış.
Oğulcan hemen her gün dükkânının başında. Tadımlar yapıyor, mönüye yeni yemekler ekliyor. Ben dört peynirli pizzasını denedim, arkadaşlarım makarna ve kaburga aldılar, herkes halinden son derece memnundu.
Yemek fiyatlarını bilerek ucuz tutmuş Oğulcan. 30-60 lira bandında geziniyor. İçki fiyatları daha yüksek, Cihangir ortalamasında.
Komşular rahatsız olduğu için bahçe kısmında müzik çok kısık. Ama belli bir saatten sonra içerideki kapalı alanda, artık o akşam kimler varsa, onların meşrebine göre vur patlasın, çal oynasın...
Hafta içi Cihangir ahalisi geliyor. Hafta sonuysa diğer semtlerden gelenler çoğunlukta.
(0212) 244 81 45
YENİLERDEN YENİ BEĞEN
Karaköy’de bir ‘denizci’: Octo
Emre Ergani’nin yeni numarası. JW Marriott İstanbul Bosphorus’un dokuzuncu katında. Mönü, kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı. (0212) 806 20 20
Galata’da bir restoran: 24
Georges Hotel’in terasında, güzel manzarası var. Açık içliköfte gibi eski lezzetlere modern dokunuşlar yapıyorlar. Kahvaltıda da iddialılar... (0532) 564 77 94
İstinyePark’ta bir çiftlik: Palivor
Kırklareli’nin doğal çiftlik lezzetleriyle yapılan yemekler restoran ve şarküteride sunuluyor: Meze, pizza, burger, tandır, dana kürek... (0532) 637 80 09
Topağacı’nda bir bar: SixtyBeans
Kahveciden kokteylciye döndü, mahallenin yeni gözbebeği. İnfüze kokteylleri var. 50-60 lira. Krepten yapılan sucuklu galeteyi deneyin. (0212) 296 82 02
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
- Ayfer Kafkas’ın Osmanlı polisiyesi olarak kaleme aldığı ‘Kızıl Şebeke’nin raflarda olduğunu...
Romanın ‘Dersaadet hafiyesi’ Eşrefzade İdris Bey’in maceralarını konu aldığını...
- Önümüzdeki perşembe akşamı Cihangir’deki Kiki’de China Club partisi yapılacağını...
Bir zamanların efsane mekânının sahibi Oya Şanver’in dönem parçalarıyla kabinde olacağını...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Mustafa Sandal Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Leman Sam Çorlu Pikap Performance’ta, Bulutsuzluk Özlemi Aydın The Big One’da, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Bülent Ortaçgil Zonguldak Kilise Restoran’da, Ceyl’an Ertem Ataşehir IF Performance’ta,
Cem Adrian Manisa Hayal Kahvesi’nde, Serdar Ortaç İzmir Ooze Venue’de,
Erol Evgin Diyarbakır Belediye KM’de, Can Bonomo Ankara Jolly Joker’de...
75 TL
Bu akşam Beyoğlu Kastel’de Alman DJ ve prodüktör Alex Niggemann’ın kabinde olacağı partiye giriş ücreti...
(www.biletix.com)
Oğulcan erdi muradına biz çıkalım bahçesine EMILY’S GARDEN
Arkada şahane bir kışlık bahçesi var, akşamüstünden itibaren oturmalara doyum olmuyor. Bahçe kısmında müzik çok kısık. Ama belli bir saatten sonra içerideki kapalı alanda vur patlasın, çal oynasın...
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu’yla aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan’ı büyük bir yükten kurtardı. Kadıncağız “Oğluma gelin bulacağım” diye düğün düğün gezip Aleyna Tilki’ye falan “Seni çok beğendim, acaba Oğulcan’la bir şey olur mu?” diye soruyordu.
Bu önemli mevzu hallolduğuna göre, gelelim Oğulcan’ın işine. Cihangir’de eski White Mill’in yerine Emily’s adında bir pub açtı.
Arkada şahane bir kışlık bahçesi var, akşamüstünden itibaren oturmalara doyum olmuyor. Yalnız aklınızda olsun, bu bahçede iki kediye bakıyorlar, bir tanesi bildiğiniz deli. Sevmeye falan kalkarsanız basıyor tırmığı, ısırığı...
Oğulcan anlatıyor; devamlı durduğu bir yer var, arayan müşteriler “Kedinin çaprazına, uzağa” diye rezervasyon yaptırıyorlarmış.
Oğulcan hemen her gün dükkânının başında. Tadımlar yapıyor, mönüye yeni yemekler ekliyor. Ben dört peynirli pizzasını denedim, arkadaşlarım makarna ve kaburga aldılar, herkes halinden son derece memnundu.
Yemek fiyatlarını bilerek ucuz tutmuş Oğulcan. 30-60 lira bandında geziniyor. İçki fiyatları daha yüksek, Cihangir ortalamasında.
Komşular rahatsız olduğu için bahçe kısmında müzik çok kısık. Ama belli bir saatten sonra içerideki kapalı alanda, artık o akşam kimler varsa, onların meşrebine göre vur patlasın, çal oynasın...
Hafta içi Cihangir ahalisi geliyor. Hafta sonuysa diğer semtlerden gelenler çoğunlukta.
(0212) 244 81 45
YENİLERDEN YENİ BEĞEN
Karaköy’de bir ‘denizci’: Octo
Emre Ergani’nin yeni numarası. JW Marriott İstanbul Bosphorus’un dokuzuncu katında. Mönü, kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı. (0212) 806 20 20
Galata’da bir restoran: 24
Georges Hotel’in terasında, güzel manzarası var. Açık içliköfte gibi eski lezzetlere modern dokunuşlar yapıyorlar. Kahvaltıda da iddialılar... (0532) 564 77 94
İstinyePark’ta bir çiftlik: Palivor
Kırklareli’nin doğal çiftlik lezzetleriyle yapılan yemekler restoran ve şarküteride sunuluyor: Meze, pizza, burger, tandır, dana kürek... (0532) 637 80 09
Topağacı’nda bir bar: SixtyBeans
Kahveciden kokteylciye döndü, mahallenin yeni gözbebeği. İnfüze kokteylleri var. 50-60 lira. Krepten yapılan sucuklu galeteyi deneyin. (0212) 296 82 02
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
- Ayfer Kafkas’ın Osmanlı polisiyesi olarak kaleme aldığı ‘Kızıl Şebeke’nin raflarda olduğunu...
Romanın ‘Dersaadet hafiyesi’ Eşrefzade İdris Bey’in maceralarını konu aldığını...
- Önümüzdeki perşembe akşamı Cihangir’deki Kiki’de China Club partisi yapılacağını...
Bir zamanların efsane mekânının sahibi Oya Şanver’in dönem parçalarıyla kabinde olacağını...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Mustafa Sandal Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Leman Sam Çorlu Pikap Performance’ta, Bulutsuzluk Özlemi Aydın The Big One’da, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Bülent Ortaçgil Zonguldak Kilise Restoran’da, Ceyl’an Ertem Ataşehir IF Performance’ta,
Cem Adrian Manisa Hayal Kahvesi’nde, Serdar Ortaç İzmir Ooze Venue’de,
Erol Evgin Diyarbakır Belediye KM’de, Can Bonomo Ankara Jolly Joker’de...
75 TL
Bu akşam Beyoğlu Kastel’de Alman DJ ve prodüktör Alex Niggemann’ın kabinde olacağı partiye giriş ücreti...
(www.biletix.com)