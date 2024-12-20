Neyine Yusuf, neyine?

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Böylesiyle insanların önünde, kamera karşısında falan iddiaya gireceksin, neyi var, neyi yok alacaksın aslında:

“Yusuf, zırt pırt atıp gündeme geliyorsun. Var mısın, bu sene de gelmezlerse araban benim...”





Orada mısın?

Yusuf, Yusuf, Yusuf...

Ama ağız tadıyla iddiaya da girilmez ki böyle takıntılı insanlarla. Sonra Guatemala’dan yarım çekilmiş bir tencere kapağı fotoğrafı gösterecek, “Bak gördün mü, geldiler” diyecek.

Fakat komik olmaz mıydı uzaylılar Türkiye’ye gelse...

Küfür mü öğreten ararsın, Milli Marşı mı...

Bi çay, bi kahve; bi çay bi kahve: Uzaylı uykusuz her gece...

Nihat Hatipoğlu’na: “Hocam uzaylı eti helal midir, yenir mi?”

Acaba sünnetli mi değil mi?

Kadın mı erkek mi?

O saatte orada ne işi varmış?

Zafer Partisi:

“En iyi uzaylı, gezegenindeki uzaylıdır!”

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Şu ara yükseldiğim iki etkinlik

◊ Guns’n Roses konseri: Çok özlemişiz ya 90’larda, 2000’lerdeki gibi böyle stadyum ölçeğinde, büyük organizasyonları.

◊ Armağan Çağlayan’ın “Seyfi Bey” oyunu: Huysuz Virjin’i en iyi Armağan Çağlayan, bir de Giray Altınok canlandırır bence.

Ebru Şallı’nın şiddet davası

Ebru Şallı, şiddet ve hakaret gerekçesiyle boşanma davası açtığı 5 yıllık eşi Uğur Akkuş hakkında bir de uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Uğur Bey yalnızca kendisine de uygulamamış şiddeti:

“Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.’nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum...”

Ebru Hanım’a çok geçmiş olsun.

“Daha önce niye açıklamadın?” muhasebesini de çok yanlış buluyorum, şiddet gören bir kadının bunu ne zaman açıklayacağı da ancak yine kendisini ilgilendirir tabii.

Fakat şöyle bir durum var Ebru Şallı’yla ilgili:

Bundan tam 2 sene önce, Kuruçeşme’de arabanın içinde yine eşi Uğur Akkuş’tan şiddet görüyordu. Trafikte onları görenler engel oldu ve Ebru Şallı’yı kurtardılar.

Konu gazetelere yansıyınca, Ebru Şallı çıktı, kendisine yardım eden insanları yalancılıkla suçladı:

“Bu kadarı da ayıp artık, yapmayın lütfen!”

Hazır herkesten özür dilemişken...

İftiracı, yalancı diye damgaladığı bu insanlardan da özür dileyecek mi?

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Meryem kendini, Hazal zıddını arıyor





Bir Instagram kullanıcısı, ünlü kadınların fotoğraflarını yapay zekâyla erkekleştirdi.

Erkek hallerini gören kadınlardan Hazal Kaya, “Allah’ım bu ne çirkinlik ya! Bir de bana bakın. Kadın doğduğuma hep sevinirim” diye isyan ederken, Meryem Uzerli erkek haline bayıldı: “Kendime âşık oldum. Bunu gerçek hayatta bulduğunuz anda bana DM atın lütfen...”

Ben Meryem Uzerli’yi en çok Ali Koç’a benzettim ama konumuz o değil.

Benim derdim, buradan yola çıkarak Meryem kendi gibi birini, Hazal tam zıddını arıyor

demenin mümkün olup olmadığı.

Hani esmerler sarışınları, sarışınlar esmerleri...

“İnsan kendinde ne yoksa karşı tarafta onu arar” derler ya...

Bunu test edeceğim.