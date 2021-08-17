New York’ta Türk festivali

Boy boy afişleri billboard’ları süslüyor, gösterileri kapalı gişe oynuyor. Komedyen Kaan Sekban’ın 150 gösterisini 6 ülke, 34 şehirde yaklaşık 100 bin kişi izledi bugüne kadar. İkilemli sorularla sevilen komedyenin özel hayatını kurcaladım biraz. Kinci değil ama fil hafızalı çıktı: “Asla unutmam ama genelde hep affederim. Ha bir daha eskisi gibi olur muyum, o çok zor.”

◊ Ocak, Oğlak burcu. İlişkide nesi daha zor: Aşırı kıskançlık mı, iki güzel sözde yelkenlerin hemen suya inmesi mi?

- İkincisi maalesef. Tatlı dile zaafım var, o yüzden asla gurur yapıp arkamı dönüp gidemem... Kıskançlığımı ehlileştirdim.





◊ Bankacıy-dın, istifa edip “Tebrikler Kovuldunuz!” adında bir kitap yazdın. Anı olsun diye mi, kurumsal hayattan intikam mı?

- (Gülüyor) Yalan yok, intikam en büyük motivasyonumdu ama sadece benim başıma gelen şeyler olduğunu düşünüyordum, herkese ilham olacak bir dertleşme yolculuğuna dönüştü bir anda.

◊ Tek kişilik gösterinin adı “Kaan Sekban Saçmalar”. Hakikaten saçmalıyor musun, saçmalıklarımızı mı yüzümüze vuruyorsun?

