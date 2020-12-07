NASA’ya giriş kartım var

Bülent Ersoy’un “Kürklerimi ÇYDD’ye bağışlayacağım” demesinin sorun yaratacağını pazar günü yazmıştım, ertesi gün karşılıklı açıklamalar geldi; olay patladı. Bülent Hanım görmüyor musunuz o kürkler size iyi gelmiyor.

Bülent Ersoy cuma günü yine medya eşliğinde kürk alışverişine çıktı. O sırada kendisine hayvanseverlerin tepkileri sorulunca eski kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını söyleyiverdi.

Bunun için bir gece düzenleneceğini, kürklerin orada satılacağını, epey bir para edeceğini...

Ama bu açıklamanın, önü sonu pek düşünülmeden, hatta ÇYDD’ye hiç sorulmadan/danışılmadan yapıldığı çok belliydi.

“Hemen oracıkta” aklına geldiğine eminim. Sırf medyaya başlık olsun diye.

Oldu da. “Bülent Ersoy eski kürklerini ÇYDD’ye bağışlayacak” diye düştü önümüze haberler.

Ama kürk ticareti yapılan bir geceden gelecek bağışı, ne ÇYDD yönetiminin ne de aralarında çok sayıda hayvansever bulunan destekçilerinin kabul etmesi imkânsız.

Nitekim öyle oldu, ÇYDD pazartesi günü bu bağışı kabul edemeyeceklerini açıkladı.

Bülent Ersoy bunu anlamaya çalışacağına yine kızdı, bu kez el artırdı.