“Müziği bıraktım” diyen Hakan Altun’muş

Demet Akalın ile Alişan yeni şovları “Sabah Sabah”ta yaşadıkları konuk meselesini gündeme taşımış; “Müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var” demişti. O kişi Hakan Altun’muş.
Sabah Sabah” programını yapan Demet Akalın ve Alişan, ilginç bir çıkış yapıp şöyle demişti:
“İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar, ‘müziği bıraktım’ diyorlar. Bunu dedikten 1 hafta sonra şarkı çıkaranlar var.”
Ben de çarşamba günkü yazıma “Demet Akalın programına neden konuk bulamıyor?” başlığını atıp, pandemiden sosyal medyaya kadar bazı zorlaştırıcı faktörleri sıralamıştım.
En çok da kaytarmak için “Müziği bıraktım” deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran kim, onu merak etmiştim.
E neresinden baksanız komik çünkü... Bütün oklar da Hakan Altun’u işaret ediyordu.
Demet Akalın’la yazıştık, o ismin Hakan Altun olduğunu doğruladı.
Hakan Altun da bir sosyal medya açıklaması yaptı: “Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama pandemi sebebiyle 2020’de şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben. Bir yanlış anlaşılma... Ölürüm de müziği bırakamam.”
Bu açıklama durumu kurtarır mı? E şimdi “Sağlık nedeni” diyor, “Yanlış anlaşılma” diyor; eğer geniş gönüllü bakarsanız kurtarır.
Ama Hakan Altun’un programa çıkmamak için söylediği bu laf, çoktan sosyal medya ahalisinin diline dolandı bile.
Biri birini başından savmak, sallamak, buluşma, sinema, yemek için ekmek mi istiyor?
Bahane hazır: “Pampa ben müziği bıraktım.”
Gizem Özdilli
sinematografisi
Eski model ve şarkıcı Gizem Özdilli, klostrofobisi olduğu için 23 yıldır sinemaya gitmediğini, en son 1997’de “Titanik” filmini izlediğini açıkladı.
Klostrofobisi olan insan niye kapalı yerlerde sıkışıp boğulanları anlatan “Titanik”e gider, o ayrı mesele. Acaba asansöre en son ne zaman bindi? Hayır, kendisine birkaç “asansörde mahsur kalma” filmi önerecektim de... İçi açılır.
Kurgudan rejiye
bütün ekibe selam
Yalnız bir şey içime çok dokundu... Onu hemen düzeltmek isterim. Demet Akalın yazımın ekibini üzdüğünü, morallerinin bozulduğunu söyledi. Ben yayıncılığın mutfağından gelen biriyim, hâlâ da öyle çalışıyorum.
Hayatta en son isteyeceğim şey, perde arkasında emek veren, canla başla çalışıp didinen insanların motivasyonunu düşürmek olur.
Işıktan boom’a, kurgudan rejiye bütün ekibe selam olsun.
Müthiş bir sinerjiyle iş çıkardığınız bize çok geçiyor.
Burası Türkiye
al Y kuşağını
vur Z’ye
Gencecik bir kız, Buse Melisa canına kıydı; bu işte babasının payı var mı, o araştırılıyor.
Yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bakıp bunda K-Pop dinlemesinin etkisi olduğunu ileri sürenler oldu.
Çünkü babasından şikayet ettiği paylaşımlarında K-Pop grubu BTS’den “Yoongi” adlı bir idolü anıyordu.
Gençleri anlamaya çalışmadan; kolaya kaçan, önyargılı, şablon yakıştırmalar...
Bizim zamanımızda da siyah giyip “metal” dinleyenlere böyle şeyler denirdi.
Fakat şöyle bir şey oldu.
Bir K-Pop hayranı, bu olayı İngilizceye çevirip sosyal medya üzerinden “Yoongi” adlı şarkıcıya yazdı.
Altındaki yorumları görseniz: “Çabuk tweet’ini sil... Yoongi görürse üzülür... Yoongi’ye çok yazık...”
Bir-iki tane değil, yüzlerce.
Hani Y kuşağı Z kuşağını anlamıyor falan diyoruz ya...
Burası Türkiye, al birini vur ötekine.
“Müziği bıraktım” diyen Hakan Altun’muş
Demet Akalın ile Alişan yeni şovları “Sabah Sabah”ta yaşadıkları konuk meselesini gündeme taşımış; “Müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var” demişti. O kişi Hakan Altun’muş.
Sabah Sabah” programını yapan Demet Akalın ve Alişan, ilginç bir çıkış yapıp şöyle demişti:
“İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar, ‘müziği bıraktım’ diyorlar. Bunu dedikten 1 hafta sonra şarkı çıkaranlar var.”
Ben de çarşamba günkü yazıma “Demet Akalın programına neden konuk bulamıyor?” başlığını atıp, pandemiden sosyal medyaya kadar bazı zorlaştırıcı faktörleri sıralamıştım.
En çok da kaytarmak için “Müziği bıraktım” deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran kim, onu merak etmiştim.
E neresinden baksanız komik çünkü... Bütün oklar da Hakan Altun’u işaret ediyordu.
Demet Akalın’la yazıştık, o ismin Hakan Altun olduğunu doğruladı.
Hakan Altun da bir sosyal medya açıklaması yaptı: “Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama pandemi sebebiyle 2020’de şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben. Bir yanlış anlaşılma... Ölürüm de müziği bırakamam.”
Bu açıklama durumu kurtarır mı? E şimdi “Sağlık nedeni” diyor, “Yanlış anlaşılma” diyor; eğer geniş gönüllü bakarsanız kurtarır.
Ama Hakan Altun’un programa çıkmamak için söylediği bu laf, çoktan sosyal medya ahalisinin diline dolandı bile.
Biri birini başından savmak, sallamak, buluşma, sinema, yemek için ekmek mi istiyor?
Bahane hazır: “Pampa ben müziği bıraktım.”
Gizem Özdilli
sinematografisi
Eski model ve şarkıcı Gizem Özdilli, klostrofobisi olduğu için 23 yıldır sinemaya gitmediğini, en son 1997’de “Titanik” filmini izlediğini açıkladı.
Klostrofobisi olan insan niye kapalı yerlerde sıkışıp boğulanları anlatan “Titanik”e gider, o ayrı mesele. Acaba asansöre en son ne zaman bindi? Hayır, kendisine birkaç “asansörde mahsur kalma” filmi önerecektim de... İçi açılır.
Kurgudan rejiye
bütün ekibe selam
Yalnız bir şey içime çok dokundu... Onu hemen düzeltmek isterim. Demet Akalın yazımın ekibini üzdüğünü, morallerinin bozulduğunu söyledi. Ben yayıncılığın mutfağından gelen biriyim, hâlâ da öyle çalışıyorum.
Hayatta en son isteyeceğim şey, perde arkasında emek veren, canla başla çalışıp didinen insanların motivasyonunu düşürmek olur.
Işıktan boom’a, kurgudan rejiye bütün ekibe selam olsun.
Müthiş bir sinerjiyle iş çıkardığınız bize çok geçiyor.
Burası Türkiye
al Y kuşağını
vur Z’ye
Gencecik bir kız, Buse Melisa canına kıydı; bu işte babasının payı var mı, o araştırılıyor.
Yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bakıp bunda K-Pop dinlemesinin etkisi olduğunu ileri sürenler oldu.
Çünkü babasından şikayet ettiği paylaşımlarında K-Pop grubu BTS’den “Yoongi” adlı bir idolü anıyordu.
Gençleri anlamaya çalışmadan; kolaya kaçan, önyargılı, şablon yakıştırmalar...
Bizim zamanımızda da siyah giyip “metal” dinleyenlere böyle şeyler denirdi.
Fakat şöyle bir şey oldu.
Bir K-Pop hayranı, bu olayı İngilizceye çevirip sosyal medya üzerinden “Yoongi” adlı şarkıcıya yazdı.
Altındaki yorumları görseniz: “Çabuk tweet’ini sil... Yoongi görürse üzülür... Yoongi’ye çok yazık...”
Bir-iki tane değil, yüzlerce.
Hani Y kuşağı Z kuşağını anlamıyor falan diyoruz ya...
Burası Türkiye, al birini vur ötekine.