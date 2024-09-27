Müslüm Baba haklı mıydı?

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Arabeskin dört kurucu babası: İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses.

Öyle ‘baba’ kurucular ki bunlar; Ferdi Baba, Orhan Baba, Müslüm Baba gibi lakaplarla anılıyorlar.

İçlerinden Müslüm Gürses hariç hepsi çocuk sahibi. Müslüm Gürses, kendi babası gibi kötü bir baba olacağı korkusuyla hiç çocuk sahibi olmamış.

Diğer üçü baba. Ama babalık müessesinde ciddi sıkıntı yaşıyorlar.

En son Altan Gencebay’ın düğününe Orhan Gencebay’ın gitmediği haberi haberini gördüm.

Altan Gencebay sosyal medyada nikâhıyla ilgili paylaşımların yanı sıra, önüne arkasına giderli şeyler de koyuyor. “Ne yaptığını bilip de neden yaptığını bilmeden insanları iyi ya da kötü diye yargılamayın” yazıyor mesela.

“Bazen haklıyken de konuşmaman senin hayrınadır” diyor.

Bu veryansınların, atarların hedefi ne ölçüde Orhan Gencebay bilinmez ama nikâhtan haberdar bile edilmemesi, baba-oğul aksında zaten ciddi bir kırılmanın göstergesi.

Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre, gözlerin onları aradığı nikâh için “Haberimiz yoktu” açıklaması yaptı.

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İmparatorluğun kayıp çocukları

Dilan Çıtak’a en son uçakta çıkardığı çıngar, hostes ve sonrasında polis memuruna yaptıklarından dolayı hepimiz kızıyoruz ama... Gel bir de kendisine sor “niye” diye...

Babası İbrahim Tatlıses’in imam nikâhlı bir ilişkisinden oldu.

Bütün kardeşleri içinde belki de babasına en çok benzeyen olmasına rağmen, kızı olduğunu ispatlamak için uğraştı durdu.

Babana zorla “baba” demek...

Ne travma.

Şu sıralar çeşitli mal mülk meselelerinden babasının kafasına kumanda falan fırlatmakla meşgul.

Babalığı istemiyor ama mirastaki hakkı konusunda ısrarlı.

Bir kardeşi daha var: Ahmet Tatlı. Beraber İMÇ (İmparatorun Mağdur Çocukları) derneği kursalar yeridir.

Ahmet Tatlı da uzun yıllar üvey evlat muamelesi gördü babasından; ne kavgalar, ne davalar!

“Al soyadın senin olsun”

Ferdi Tayfur’unsa Necla Nazır’dan olan kızı Tuğçe Tayfur’la arası bozuk. Hatta bozuk biraz hafif kalır. Nikâhına falan katılmadığı gibi, bu yaz mahkemelik oldular.

Soyadını ticari amaçlı kullandığı gerekçesiyle Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulunan Ferdi Tayfur’a, kızı şöyle cevap vermişti:

“Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Bu işin inanmadığın bir de ahireti var be baba. Al soyadın senin olsun, Tuğçe Aydın olarak devam ederim.”

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Müslüm Baba haksız mıydı?

Adı geçen bütün kahramanları tek tek dinlesek, elbette ki aralarında yaşananlar üç-beş satıra sığdırılamayacak kadar ayrıntılı ve her birinin haksız olduğu kadar haklı oldukları yönler çıkacağı aşikâr.

Ama hiç çocuk sahibi olmayan Müslüm Gürses istisnasını dışarıda bırakacak olursak, “arabeskin babaları”nın evlatlarıyla suların pek durulmadığı fırtınalı ilişkiler yaşadıkları da ortada.

Halbuki zor koşullardan yetişmiş bu isimlerin, hayatta önemli şeyleri başardıktan sonra evlatlarıyla daha ılımlı ilişkilere sahip olacaklarını bekliyor/umuyor insan.

Belki de Müslüm Gürses haklıydı iyi bir baba-çocuk münasebeti kuramayacağı korkusunda.

O da tıpkı diğer üçü gibi nikâhına/düğününe bile gidemeyecekti çocuğunun.

Belki de diğerleri sadece kötü birer tesadüf, gerçek hayatta da şahane bir “baba” olacaktı Müslüm Baba’dan.