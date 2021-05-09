Merve Dizdar’ın önlüğü

Önceki yazılarımda Damla Sönmez’in, oyunculukta eğitimle ilgili görüşlerini yayımladığımız bir haberin başlığına itirazına yer vermiş, haklı olabileceği noktaları taramıştım.
Çok yakın bir zaman önce Nilgün Belgün’ün de aynı şekilde “oyunculukta eğitim” konusuyla gündeme geldiğini hatırlatmıştım.
“Aman yine yanlış anlaşılmayayım” notuyla Nilgün Belgün’den bir açıklama geldi.
Özetle herkesin aynı şeyi düşündüğünü söylüyor:
“Oyunculuk eğitimle taçlanır. Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Usta-çırak ilişkisiyle de şahane olur. Damla da ben de finalde aynı şeyi düşünüp söylüyoruz. Tabii ki en önemlisi yetenek. Ama eğitimi dışlayamayız, eğitim güçlendirir her zaman.”
Biri şu akımı bitirsin
Üst orta yaşlarda yani 20’li yaşları 90’lara denk gelenlerde bir telaş...
◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
Sanatçı duyarlılığı gösteriyor. Sektördeki sorunların, intiharların duyulması için elini taşın altına koydu. Tarkan’dan da benzer bir duyarlılık bekledi.
◊ TARKAN HAKLI ÇÜNKÜ:
“Amacını anlamadım” diyor. Biz şarkı söyleyip kendi aramızda top çevirince ne olacak yani demeye getiriyor. Kuru tantananın kime, ne faydası var?
◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık tabii. Âşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın. İster belli olsun, ister olmasın... En fazla “mış gibi” yapıyorsundur (Gülüyor).
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?
- PTT! Çünkü daha sosyal. Bütün aile birlikte yapabilirsiniz. Kış, kar, soğuk hava, sıcak ev, battaniye... Ohhh.
◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?
- Her zaman günbatımı. Görsel bir şölen yahu. Bir de ben en çok geceleri seviyorum.
◊ Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak daha gizemli (Gülüyor).
Hürriyet Cumartesi’deki köşemde bir süredir “pandemide semt turları” yapıyorum.
Hem o semtin kent hayatının dününe, bugününe biraz bakıyoruz hem de karantinada aldığı hasarı tespit etmeye çalışıyoruz fotoğrafçı arkadaşlarımla.
Beni en şaşırtan semtlerden biri Arnavutköy olmuştu.
Çünkü bugüne kadar gezdiğim yerler arasında Ortaköy, Asmalımescit gibi, insanların yeme-içme için dışarıdan geldikleri bölgelerin daha kötü etkilendiğini, içinde zaten kendi ahalisi yaşayan Cihangir, Moda gibi semtlerin daha az kayıp verdiğini gözlemlemiştim.
Arnavutköy ne birine ne öbürüne uyuyordu.
Yerleşik sakinleri olmasına rağmen çok dükkân kapanmıştı, hasar çok fazlaydı.
Arnavutköylü bir okurum gözlemini yazmış.
Hande Erçel’in “Sevincimiz fıskiyeleri patlatıyor... Mükemmel” notuyla paylaştığı fotoğrafa 2.7 milyon beğeni yağmış.
Kerem Bürsin’e 100 bin yorum yapılmış.
100 bin kişi işi gücü bırakmış, bu kareye tıkır tıkır bir şeyler yazmış.
Meğer bünyede bir “ıslanma” fantezisi varmış da akacak mecra ararmış.
Yaklaşık şöyle bir şey:
“Çimlerde ikisi de mayolu ve yalınayaktı...
Islak çimenlerin üzerinde koşuyorlardı...
Kerem havada ayaklarını birbirine vuruyordu...”
Halbuki babası Türk, annesi Alman’dı. Yeterince karışık değil mi?
Aslında dizilimi geçen sene yaptırmış ama biz şimdi öğrendik.
Açıklamayı yaptığı yer Rusya’nın başkenti. Moskova Film Festivali’nde gösterilen “Kovan” için orada.
“Muhteşem Yüzyıl”daki “Hürrem” rolüyle bu ülkede zaten sempatisi yüksekti. Güzel bir hamleyle tribünlere iyice oynadı.
Bakalım bu zekice PR adımları Rus pazarını kendisine açacak mı?
AÇIKLAMA KARNESİ
◊ Yerindelik: 10
Sayılar delirdi, tam kapanmanın eşiğine geldik ama iyiye giden şeyler de var.
Aşının işe yaradığının ortaya çıkması umutları güçlendiriyor.
Mesela bu konuda en cevval ülke İsrail’de ilk kez korona ölüm vakasız gün yaşandı.
Bizde de fire büyük olmasına rağmen aşılama gittikçe daha alt yaşlara doğru ilerliyor.
Aşı tedarik etmenin kolaylaşacağı konusunda Rus aşısının Türkiye’de de üretileceği haberi düştü ekranlara. Hepsi içe su serpen gelişmeler.
Yalnız şu fire mevzuu fena.
Sadece aşı olmak yetmiyor.
Etrafımızda aşılanmamış birileri kalmışsa onlarla da ilgilenmek gerekiyor.
Geçen yıl yaşamını yitiren müzik yazarı Çağlan Tekil ile yakın arkadaş olan Aylin Aslım, 23 Nisan’da dünyaya gelen oğluna Orman Umut Çağlan adını verdi.
◊ Öğrenciliğinizin hangi dönemi daha şamatalıydı: BAAL mi, BOUN mu?
- Açıkçası ben kendimi daha Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ndeyken müzik ve edebiyat çalışmalarıyla buldum. Boğaziçi Üniversitesi yılları çift vardiya çalışmak, geçim derdi ve ilk albüm sürünmeleri ile geçtiği için, sanırım BAAL daha eğlenceliydi.
◊ 90’larda tam olarak ne yaşadık biz: Pop rönesansı mı, tüp patlaması mı?
- Şimdi bakınca kesinlikle popun rönesansı derim. Hatta 80’ler sonu ile. Sebebi, hâlâ yerleri dolmayan ve bence dolamayacak olan Onno Tunç, Melih Kibar, Çiğdem Talu, Aysel Gürel gibi dehâlar.
◊ Kaş’a yerleştiniz: Kaçış mı, varış mı?
- Kaş bence ne olursa olsun bir yerlerden, bir şeylerden kaçış. Varış olabilir mi? 5 senenin sonunda hâlâ emin değilim bundan. Anlayana kadar da acelem yok.
Aralarında ilişkiyi hep muallakta bırakıyorlar. Ama bir yandan da sürekli kuşkuları artıracak mizansenler yapıyorlar.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatili de bu yüzden ilgi görüyor.
Oradan paylaştıkları her karede aynı temcit pilavının altı tekrar yakılıyor. Soru şu: Acaba Türkiye’nin en ünlü ikilisi tatil kaçamağı mı yapıyor?
Aralarında gerçekten bir ilişki var mı yoksa bizi mi trollüyorlar, bilmiyorum.
Ama çıktıkları bu son Maldivler seferinin kaçamak falan olmadığı kesin.
Hande Erçel’in ablası da ailesiyle orada. Ablalı/yeğenli kaçamak mı olur?
Üç olasılık var...
Onca garson, şef, barmen kim bilir nerelere dağılmış durumda. Bir daha nasıl toparlanıp ayağa kalkar, orası muamma.
Cihangir’in kedileri varsa Arnavutköy’ün de köpekleri var. Arnavutköy vapur iskelesinin baktığı Ömer Yılmaz Güven Parkı’nda sokak köpeklerine tavuk döner veren hayvanseverle karşılaşıyoruz. Küçük meydandaki Fıstık Kebap açık. Dönerleri köpeklere vermeden önce orada ısıttırıyorlar.
İnsanı mutlu eden bu şefkatten sonra ilk şok: Semtin en popüler mekânlarından Any kapalı. Sadece Any mi? Çaprazındaki Alexandra kokteyl bar, karşısında Haleti Ruhiye, onun yanındaki Jain, komşusu Xunta Kafe, Angelo Grande, yine karşı sırada Yalı Balıkçısı ve Zıpkın, Hakan, Barboon, Mira balıkçıları, karşısında Angelo, aynı sokaktaki F’roses çiçek-kafe, Levendiz meyhanesi, az ilerideki Arnavutköy Balıkçısı, Level Kulüp, nutellalı profiterol yapan Linz Cakery, Krepen krepçisi: Kapalı, kapalı, kapalı.
2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı iddiası hanelere ateş gibi düştü.
Kimi bütün birikimini, kimi çoluk çocuğunun rızkını, kimi de eşinin dostunun parasını yatırdı bu işe.
Sebep: Kazanma hırsı. Tıpkı Tosuncuk’ta, çok daha eskiden Banker Kastelli’de olduğu gibi.
“1 koyup 10 alayım, tek seferde köşeyi döneyim” düşüncesi.
Mağdur olanlar için üzülmemek elde değil tabii. Ama kahrımdan da ölemeyeceğim.
Çünkü bu bir çeşit kumar. Kumarda kazanmak kadar kaybetmek de var.
Hindistan’ı bildiniz. Hemen altında Sri Lanka var, hani gözyaşı şeklinde olan. Oradan da 750 kilometre güneybatıya uçarsanız, alın size Maldivler.
1200 adadan oluşuyor.
Öyle bakir ki 100 tanesinde hiç insan yaşamıyor.
Cennet parçası...
Tek mesele... Küresel ısınmadan buzullar erimeye devam ederse, 100 sene içinde hepsinin sular altında kalacak olması...
Hiç gitmedim.
Bir gün imkân olursa çok merak ediyorum.
Ama sağ olsun ünlülerimizin paylaşımları sayesinde gidip görmüş, o bembeyaz kumlarda yürümüş, masmavi plajlarda yüzmüş kadar oluyoruz.
Bir arkadaşımın işaret etmesiyle bir davaya odaklandım.
Geçen hafta duruşması yapıldı. O kadar ilginç ki...
Bir taraf öbürünü şarkısını ve sonra da ismini çalmakla suçluyor.
The Beatles’tan John Lennon’un trajik şekilde öldürülmesi gibi: Asıl John Lennon benim!
Bu davada da Gökçe Kırgız adında bir kadın var. Daha doğrusu iki tane Gökçe Kırgız var.
İlki orijinali. Yani doğma-büyüme Gökçe Kırgız.
Şu anda 32 yaşında.
2006’da, daha lise öğrencisiyken “Kalbime Gömerim O Zaman” adlı bir şarkı yapıyor.
◊ Reklamcı babanız Hulusi Derici’ye en benzettiğiniz yönünüz: Argo mu, PR vizyonu mu?
- Ben minyatür bir Hulusi Derici’yim. PR vizyonu da, argo da, hazır cevap olmam da onun DNA’sından. Ama bunların hiçbiri umurumda değil.
Ben Hulusi’nin asıl merhametini almışım, o yeter.
◊ Bir sürü dizi ve filmde rol aldınız ama hep kendinizi canlandırdınız: İrem Derici’yi oynamak kolay mı, zor mu?
- İrem Derici 34 senedir gerçek hayatında da inanılmaz gerçek olduğu için zor olmuyor. Hatta şu an kendimden 3. tekil şahıs olarak bahsettiğim için kendime sinir oldum (Gülüyor). Senaristler de benim jargonumu çok iyi bildikleri için her şey çok yerinde ve tadında geçti bugüne kadar.
◊ Okuduğunuz okullardan Mimar Sinan Piyano mu daha şamatalıydı, Bilgi Sosyoloji mi?
- Bilgi Sosyoloji daha şamataydı çünkü ayıla bayıla girdiğim bir bölüm olmadı. Babamın yönlendirmesiyle ite kaka bitirdim. Ama MSÜ Devlet Konservatuvarı’nı aşkla bitirdim. O sene yüzlerce kişi arasından sadece beş kişi mezun olduk ve aralarında en yüksek puanı ben aldım. Bana Durkheim’le değil, Mozart’la gelin kardeşim.
Ebru Şancı, özel hayatıyla ilgili dobra dobra konuştuğu çok ilginç bir röportaj verdi Behlül Aydın’a.
Her satırından mutlu bir birlikteliğin ayrıntıları ve samimiyet akıyor.
Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk’ün milli takıma seçilince yaptığı zıplamalı sevinç gösterisinin videosunu anlatıyor mesela:
“Kızdığı zaman çok kızar. Sevindiğinde de çocuk gibidir. Çok duygusal bir insan. Yengeç burcu. Her şeyi en uçta yaşıyor. İzleyince gözlerim doldu. O kadar iyi biliyorum ki nasıl emek verdiğini... Hiçbir zaman ‘Onu aldılar, beni almadılar’ demedi. Hep ‘Allah bana ne zaman nasip ederse o zaman olacak’ dedi. Nasip bugüneymiş...”
İnsan onlarla birlikte seviniyor.
Karı-koca birlikte atlattıkları zor günlerden bahsediyor Şancı:
“Alpaslan, 6 ay top oynayamadı. Televizyondan arkadaşlarının maçını izleyip çocuklarının gazını çıkarıyordu. 1 sene boyunca 1 lira bile kazanmadı. Arkasında durmam gerekiyordu. En ümidi kestiği zaman bile ‘Sen yaparsın, sende yetenek var’ dedim...”
Sultanahmet’in en şenlikli sokağı İncili Çavuş. Atmeydanı’nda Ayasofya’ya sırtınızı verin, sağ çaprazınızda Yerebatan Sarnıcı kalıyor. Sarnıcın hemen yanından girilen sokak. Yol boyunca tepenizden rengârenk avizeler sarkıyor; sağlı sollu kafeler, barlar... Normalde bu mevsimde gürültücü İspanyol gençleri çoktan doldurmuş olurdu buraları. Şimdi şamatacı İspanyollar yerine korona kol geziyor sokaklarda. Üstelik ramazanın birinci günü.
Garsonlar, şefler, müdürler, ellerinde telefon, Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı ramazan tedbirlerini takip ediyor. Ohh... Neyse ki şimdilik tam kapanma yok. En azından paket servise devam edebilecekler.
Ne salgınlar, ne vebalar, ne koleralar gördü bu meydan. Bunu da atlatır elbette.
Kendi bölümündeki avizeleri limon kasalarını boyayarak yapan Fuego Kafe’de soluklanmaya karar veriyoruz.
“Americano biraz uzun sürer. Kahve makinesinin ısınması lazım. Malum, müşteri az, bu makine de çok elektrik yakıyor. Kapatıp tasarruf yapıyorum” diyor işletmeci Heybet Bey. 10 senedir bu sokakta. Şimdiye kadar hiç böyle bir dönem yaşamadığını anlatıyor: “Kısıtlamalar gelir, sonra gevşer. Bizim asıl korkumuz uçuşların iptali. Rus turist çekilirse asıl o zaman biteriz” diyor.
ÖNERECEĞİM AMA UTANIYORUM...
Hakikaten de yürüdükçe fark ediyorsunuz: Eğer koca sokakta 10 masa doluysa bunun 8’i Rus. Yalnız fiyatlar uçmuş, her şey çok pahalı. Pizzalar 46-54, iskender 65 lira. Sadece Fuego’da değil, bütün Sultanahmet’te durum böyle. Herhalde dövizin delirmesiyle ilgili.
PANDEMİ GÜNLÜĞÜ
◊ Önce e-devlet’te kendinize bir e-nabız hesabı oluşturuyorsunuz. Uygulamayı telefonunuza da indiriyorsunuz.
◊ Uygulama size evde aşı olma hakkınızın olup olmadığını, aşıyı hastanede mi aile hekiminde mi tercih edeceğinizi soruyor.
◊ Bunları ve randevu tarihini/saatini ayarlıyorsunuz ve BioNTech mi Sinovac mı, hangi aşıyı tercih ettiğinizi belirtiyorsunuz.
◊ Ben BioNTech seçtim ama nedenini sormayın. Hiçbir tıbbi gerekçem yok. Çok yoruldum anlamadığım bu konuda izahat vermekten.
◊ Benim hastanem Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ydi.
Geç kalmıştım ama sorun çıkarmadan yardımcı oldular.
◊ Bir form doldurup imzalıyorsunuz.
PANDEMİ GÜNLÜĞÜ
Bundan sonra işe gider miyiz, gitmez miyiz?
Hiç mi gitmesek yoksa haftada iki gün gitsek mi daha iyi?
Peki normal ofis mi, yoksa günlük kiralanabilen ofisler mi?
İşletmenin ofis masrafları azalıyor... Evden çalışınca artan masraflar için personele ayrıca destek verilmeli mi?
İşe gidiş yok, dönüş yok, akşam trafiği, öğle tabldotu yok...
Bilgisayarın yanında olduğu sürece ister evden eşofman altıyla, ister tatil köyünden mayoyla katıl toplantıya...
Merve Dizdar’ın önlüğü
Oyuncu Merve Dizdar, ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı. Önlük o kadar büyük ki, okula bugün başlasa ancak olur üzerine. Altına da şunu yazmış: “Seneye de giyersin dediler, 5 sene bu önlükle geçti.” Oh be... Biri de çıkıp küçükken zengin olmadıklarından bahsetti.
Sosyal medyaya baksanız herkes atadan-babadan zengin, herkes paşa torunu, kimse yokluk, yoksulluk görmemiş.
Sanki fakir olmak hastalıkmış, utanılacak, saklanacak bir şeymiş gibi bir hava da yerleşti topluma üstüne üstlük.
Bırakın fakirliği, tutumluluk bile mahkûm edildi, herkes har vurup harman savurmak zorundaymış, ne kadar çok saçılıp dökülürse o kadar mutebermiş gibi paylaşım yapmak zorundayız.
Oyuncu Merve Dizdar ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı.
Şimdikiler bilmez. Bizim dönemimizde fakirin de zenginin de çocuğu eşit hissetsin diye öğrencilere önlük giydirilirdi.
Önlükten ben de nefret ederdim.
Hatta bugün bakınca biraz “Doğu Bloku” kokuyor. Ama o zaman için iyi niyetli bir uygulamaymış bence.
Merve Dizdar’ın önlüğünü görseniz, kocaman. Yere değecek neredeyse...
O kadar büyük ki okula bugün başlasa ancak olur üzerine. Altına da şunu yazmış: “Seneye de giyersin dediler, 5 sene bu önlükle geçti.”
Oh be... Biri de çıkıp küçükken zengin olmadıklarından, aynı önlüğü 5 sene giydiğinden bahsetti.
Kendini acındırma, arabesk yapma amacı gütmeden...
Yokluktan ve tutumluluktan hayatın olağan akışının bir parçası olarak...
Aklımızı peynir-ekmekle henüz yemeden arada sırada sosyal medya detoksu yapıp, o maskeli balodan gerçek hayata dönmemiz lazım.
Bakın Şahan Gökbakar’a: Pandemide Instagram hesabını kapattı. İncileri mi döküldü?
“Çok da iyi geldi” diyor: “İnsan sürekli aynı şeyi yaptığı zaman fark etmiyor ama çok anlamsız bir şey oraya sürekli fotoğraf koymak. Bir şey paylaşmasam da sürekli elim gidiyor, vakit geçiriyordum boş boş...”
Bill Gates’in çipleri
Bu Azeriler beni öldürecek. Aynı dili konuşuyoruz ama olaylara öyle bir yaklaşım ve ifade edişleri var ki, bazen sırf neşelenmek için Azeri kanalı seyrettiğim oluyor.
En son ARB kanalının sunucusu Sevda Resul Kızı’nın Bill Gates yorumuna koptum.
Ünlü milyarderin boşanmasını diline dolayan sunucu, Bill Gates’in insanlara çip takacağı iddialarıyla ilgili “Avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar” dedi.
Kardeş ülkeden gelen bu güzel pası Türkiye Türkleri de karşılıksız bırakmadı, Sevda Resul Kızı’nı anında sosyal medyanın gündemine taşıdı.
Vedat Milor ne der
Kanal D’de başlayacak “Aşkın Tarifi” dizisinin fragmanında, Kadir Doğulu başrolü paylaştığı Serra Arıtürk’e ekmek bandırarak menemen yemeyi öğretiyor, o sırada Arıtürk’ün göğsüne damlayan menemeni de sıyırıyor. Yetmezmiş gibi “Menemen nasıl yenirmiş öğrendik mi gençler?” diye soruyor. “Menemen soğanlı mı yenir, soğansız mı” anketiyle rekor etkileşim sağlayan ünlü gurme bu fragmana acaba ne der acaba.
Elon Musk diyolla
Bursa’dan aradılar, “Gökten sıra sıra uzay araçları geçiyor, Elon Musk diyolla” tadında.
Evet, Amerikalı çılgın iş insanının “Starlink” projesi çerçevesinde Dünya yörüngesine yolladığı uydular bunlar.
Bu projeyle bütün gezegene ücretsiz internet vadediyor Elon Musk.
İş bittiğinde toplamda 42 bin uydu oturacak yörüngeye.
Şimdi biliyorum, ne geri kafalılığım kalacak ne Ortaçağlılığım ama...
42 bin uydunun Dünya’nın etrafında fıldır fıldır dönecek olmasından da işkilleniyorum biraz.
Bakın daha başıboş Çin uydusunun bile nereye düşeceği belli değil.
Muhtemel yerler arasında Türkiye de var.
Kötümser tarafım ağır basıyor, “İnterneti onlar kullanır, bizim kafamıza da uydu yağar” demekten bir türlü alamıyorum kendimi.
PANDEMİ GÜNLÜĞÜ
Aklınız yeni mi başınıza geldi?
ABD Başkanı Biden’a Rusya Başkanı Putin yeşil ışık yaktı, Avrupa Birliği de sıcak bakıyor.
Korona aşılarının patent hakkı kaldırılacak, böylece daha çok ülke aşı üretimine geçebilecek.
Peki, sormazlar mı insana:
Dünyanın her köşesinde bunca insan öldü, o vakte kadar kim bilir kaç kişi daha ölecek. Hem de nefessizlikten boğularak!
Aklınız yeni mi başınıza geldi?