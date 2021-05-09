Merve Dizdar’ın önlüğü

Çok güzel, aşırı zarif ve “ketum” denilebilecek kadar ölçülü. Ülkenin en popüler adamıyla evli ama sosyal medyada “#Kocişkom, #huzurum, #aşkın dibi” gibi paylaşımlarına asla rastlamazsınız. Ayaküstü sansasyon olacak demeçler vermez, zaten sokakta da çok göremezsiniz. İşinde, gücünde bir moda insanı. Kendini bu kadar çok geri çekmeyi sevdiği için daha da çok merak uyandırıyor tabii. Buyurun size ev hali, küçük keyifleri ve hayat felsefesiyle Başak Dizer Tatlıtuğ.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

- Kayıtsızlık tabii. Âşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın. İster belli olsun, ister olmasın... En fazla “mış gibi” yapıyorsundur (Gülüyor).

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?

- PTT! Çünkü daha sosyal. Bütün aile birlikte yapabilirsiniz. Kış, kar, soğuk hava, sıcak ev, battaniye... Ohhh.

◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?

- Her zaman günbatımı. Görsel bir şölen yahu. Bir de ben en çok geceleri seviyorum.

◊ Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmak daha gizemli (Gülüyor).