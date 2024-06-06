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78 yaşındaki Türkan Şoray âşık olmak istediğini açıkladı: “Dünyadaki bütün kitapları okumak istiyorum. 10 lisan öğrenmek istiyorum. Piyano çalmak istiyorum. Sonra da âşık olmak istiyorum...”

Hayat enerjisi, yaşama sevinci, insanları mutlu ve motive etmek diye buna denir. İşte onun için baş tacımız, onun için sultanımız Türkan Şoray.

50 yaşındaki Şevval Sam da benzer bir açıklamada bulundu. İnsanı genç tutan şeylerin merak, heves ve neşe olduğunu söyledi:

“Hayattan çok büyük beklentileriniz olmazsa neşeniz gayet yüksek olur... Ben 40 küsur yaşımda İngilizce öğrendim. 45 yaşımda İspanyolca konuşmaya başladım. Şimdi Yunanca... Hevesim hâlâ var.”

Genç kalmak veya ihtiyarlamak...

Hangisini seçeceğimize bağlı biraz da...

Elem, acı ve keder...

Yahut merak, heves ve neşe... Ama piyano olur, ama yeni bir lisan, ama yeni bir kitap.

Ama yeni bir aşk...

Anlaşılan o ki hayatımıza yeni bir şey soktukça; yeni bir insan, yeni bir lisan ya da yeni bir roman; hücrelerimiz de yenileniyor, cildimiz de güzelleşiyor.

Kıytırık yaşam koçları gibi basmakalıp tavsiye vermek istemem ama galiba her şey merak etmekle başlıyor.

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Aşkım Kapışmak ve 1 milyar dolar

Terapist, kişisel gelişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, Smart Trade Coin adlı kripto para borsasında yapılan 1 milyar dolarlık vurgun nedeniyle 118 kişiyle birlikte gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sonrasında yaptığı açıklamada hayatını bu tür motivasyon konuşmalarından kazandığını ve söz konusu şirkete de yıllar önce bir kez konuşmacı olarak gittiğini söyledi.

Eğrisi doğrusu yargı sürecinde ortaya çıkacak elbette.

Şirketin sloganı “Sıfır risk ile yüksek kazanç...” Toplanıp iç edilen para 1 milyar dolar. Bizim paramızla 32 milyar lira.

Aşkım Kapışmak ne mahiyette bir konuşma yaptı, insanları paralarını buraya yatırmak için teşvik etti mi, henüz bilmiyoruz.

Peki parasını yatıranların hiç mi kabahati yok? Bu ülkede bir milli gelir var. 85 milyon bunu kendi aramızda paylaşacağız.

Bazımız daha az, bazımız daha çok.

Kimimiz paramızı borsaya yatıracağız, kimimiz altına, kimimiz dolara, kimimiz faize. Bunun sonuçlarına da katlanacağız. Borsa düşebilir, altın değersizleşebilir.

Sizin ne üstünlüğünüz var ki sıfır risk ile yüksek kazanç elde edeceksiniz?

Yüksek faiz için paralarını bavullarla Seçil Erzan’a teslim eden futbolculara benzemiyor mu bu?

Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz: Kendi düşen ağlamaz.

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Para pul hadisesi (Puan: Otur sıfır)

Şarkıcı Hadise, “Erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa ‘Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun’ diye sorarım” dedi.

Hepimiz hayatın gerçeklerini biliyoruz. “Davul bile dengi dengine” diye atasözümüz bile var.

Ama seni baş tacı yapan, bugünkü haline getiren geniş kitleleri rencide edecek bu tür açıklamalar biraz ayıp olmuyor mu?

Şarkıcı olmadan önce Belçika’da gurbetçi bir ailenin kızı değil miydin?

Ayrıca zengin iş insanı koca (Mehmet Dinçerler) buldun da ne oldu? Sahnede çıkarıp fırlatmadın mı yüzüğü?

İnşallah az gelirli bir garsona falan tutulup görürsün gününü...