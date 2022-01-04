Mehmet Ali Erbil’in 5 affedilmez faulü

Sadece Türk bilardosunun değil, dünya bilardosunun gelişimine katkısı var. Literatüre “Semih Saygıner’in Sihirli Vuruşları” olarak geçmiş 42 özel tekniğe sahip. 7.5 yıl gibi uzun bir süre ara verdikten sonra, son olarak Mısır’da, 57 yaşında, yedinci kez 3 Bant Dünya Kupası şampiyonu oldu. Kariyerini ti’ye almayı seviyor: “Dünyanın en masa başı işi bizimki...”

◊ Dünyada size verilen isimlerden hangisi daha çok hoşunuza gidiyor: “Mr. Magic” (Bay Sihir) mi, “The Turkish Prince” (Türk Prensi) mi?

- Çok takılmam bunlara. Açıkçası en çok Semih denmesi hoşuma gidiyor. “Mister Magic” teknik bir şeye denk geldiği için daha makul belki. Yaptığım şeylere sihir diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum.



◊ Abiniz size masa başı bir iş ararmış. Sonuçta dünyanın en masa başı işlerinden birini yapıyorsunuz. Kaderin cilvesi mi, abinizi yanlış mı anlamışsınız?

- (Gülüyor) Ben bunu espriyle anlatıyorum. Bir işim olsun istiyorlardı. Bilardo da neymiş? Benim başladığım dönemde böyle bir algısı yoktu Türkiye’de. Bilardo oynayana serseri gözüyle bakılırdı. Aileler iyi para kazanılan meslekleri istiyor. İyi ama o zaman kim heykeltıraş olacak bu memlekette? Ben de bunu ti’ye alıyorum. Evet, en masa başı iş bizimki.

◊ Diğer bütün sporcuların yanında bilardocuların papyona, smokine düşkünlük gibi bir “007” halleri var. Bilardo mu böyle yapıyor, yoksa salon insanları mı bilardoyu seçiyor?

- Avrupa’da ilk başta kılık kıyafet bir kod oluyor. Hatta ceketle oynanırmış. Salon insanlarının, aristokratların sporu gibi bir algı varmış. Sportif kıyafetlerle oynuyoruz artık ama başlangıcı böyle.

