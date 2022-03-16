Meğer millet Gülşen’i beklermiş

Erol Köse, yıllar önce Gülşen’in sevgilisi ve yapımcısı olduğu dönemde “Sarışınım” klibini sırf yasaklansın diye çektiğini itiraf etti.
“Çok reklam kokan hareketler bunlar” diyeceğim ama adamın işi bu.
Maksat, gündem olsun, konuşulsun.
Seyretmemiş olan varsa bile bir şekilde bulsun buluştursun, izlesin.
Sisteme nanik yapmak gibi bir hinlik aslında:
Siz yasaklayın ki daha çok ilgi çeksin...
Bugün Gülşen üzerinden dönen “sahne kıyafeti” tartışmalarının
bununla bir ilgisi yok tabii.
Yalnız bu sefer de şöyle bir şeyi tetiklediğini kabul etmek lazım:
Meğer millet dekolte vermek için Gülşen’i beklermiş.
En başta onu eleştirenler bile zembereğinden boşanmış gibi.
Bakınız:
Seren Serengil’in Kıbrıs kıyafeti...
Şaşırınız:
Simge’nin über derin yırtmacı...
Google’layınız:
Selin Ciğerci’nin kadınlar matinesi kostümü...
Tavır budur, böyle konur
Daha önce Kalben, kadına şiddet meselesi nedeniyle İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısını okumayacağını açıklamıştı.
Halbuki parçayı yıllarca söylemiş, hatta o yorumla ünlenmiş, İbrahim Tatlıses de yıllardır aynı İbrahim Tatlıses’ti.
Şimdi de Ceylan Ertem, “köpekleri zehirleyin” açıklamasından sonra Yıldız Tilbe’nin “El Adamı” şarkısını söylemeyeceğini duyurdu.
Bu tıpkı Batılıların Rus eserleri ambargosuna benziyor.
Arkadaşlar ambargoda amaç karşı tarafı zorlayacak, ikna olmaya teşvik edecek şeyler uygulamaktır, kendini mahrum bırakmak değil.
Bak ne güzel yapmış Merit Otelleri:
“Hatırı sayılır bir müşteri kitlemiz tarafından beğenilen sanatçı Yıldız Tilbe, hayvanlar hakkında verdiği utanç verici demeçten ötürü, bünyemize ait tüm otellerimizin ve tesislerimizin konser listesinden süresiz olarak çıkarılmıştır.
Kendileriyle tüm ilişkilerimiz
kesilmiştir.”
Tavır dediğin böyle konulur işte. Nokta.
Çok sıkıldım...
◊ Şevval Şahin’in seyahat beyanatlarından... Daha önce pandemi yüzünden İstanbul-Londra-Miami üçgenine sıkıştığını söylemişti, bu hafta çok yolculuk yapmaktan yorulduğunu, geçen hafta Paris’e bile gidemediğini yumurtladı. Sokmayacaksın ülkeye, görsün bakalım oralarda cakası kime...
◊ Kıraç-Özgür Demirtaş atışmasından... Çünkü iki taraf da polemiği aslında “Sen kimsin ki” zemininden sürdürüyor. Ama polemiği durduk yere Kıraç başlattı tabii. Hayrola, single falan mı geliyor?
Meğer millet Gülşen’i beklermiş
Erol Köse, yıllar önce Gülşen’in sevgilisi ve yapımcısı olduğu dönemde “Sarışınım” klibini sırf yasaklansın diye çektiğini itiraf etti.
“Çok reklam kokan hareketler bunlar” diyeceğim ama adamın işi bu.
Maksat, gündem olsun, konuşulsun.
Seyretmemiş olan varsa bile bir şekilde bulsun buluştursun, izlesin.
Sisteme nanik yapmak gibi bir hinlik aslında:
Siz yasaklayın ki daha çok ilgi çeksin...
Bugün Gülşen üzerinden dönen “sahne kıyafeti” tartışmalarının
bununla bir ilgisi yok tabii.
Yalnız bu sefer de şöyle bir şeyi tetiklediğini kabul etmek lazım:
Meğer millet dekolte vermek için Gülşen’i beklermiş.
En başta onu eleştirenler bile zembereğinden boşanmış gibi.
Bakınız:
Seren Serengil’in Kıbrıs kıyafeti...
Şaşırınız:
Simge’nin über derin yırtmacı...
Google’layınız:
Selin Ciğerci’nin kadınlar matinesi kostümü...
Tavır budur, böyle konur
Daha önce Kalben, kadına şiddet meselesi nedeniyle İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısını okumayacağını açıklamıştı.
Halbuki parçayı yıllarca söylemiş, hatta o yorumla ünlenmiş, İbrahim Tatlıses de yıllardır aynı İbrahim Tatlıses’ti.
Şimdi de Ceylan Ertem, “köpekleri zehirleyin” açıklamasından sonra Yıldız Tilbe’nin “El Adamı” şarkısını söylemeyeceğini duyurdu.
Bu tıpkı Batılıların Rus eserleri ambargosuna benziyor.
Arkadaşlar ambargoda amaç karşı tarafı zorlayacak, ikna olmaya teşvik edecek şeyler uygulamaktır, kendini mahrum bırakmak değil.
Bak ne güzel yapmış Merit Otelleri:
“Hatırı sayılır bir müşteri kitlemiz tarafından beğenilen sanatçı Yıldız Tilbe, hayvanlar hakkında verdiği utanç verici demeçten ötürü, bünyemize ait tüm otellerimizin ve tesislerimizin konser listesinden süresiz olarak çıkarılmıştır.
Kendileriyle tüm ilişkilerimiz
kesilmiştir.”
Tavır dediğin böyle konulur işte. Nokta.
Çok sıkıldım...
◊ Şevval Şahin’in seyahat beyanatlarından... Daha önce pandemi yüzünden İstanbul-Londra-Miami üçgenine sıkıştığını söylemişti, bu hafta çok yolculuk yapmaktan yorulduğunu, geçen hafta Paris’e bile gidemediğini yumurtladı. Sokmayacaksın ülkeye, görsün bakalım oralarda cakası kime...
◊ Kıraç-Özgür Demirtaş atışmasından... Çünkü iki taraf da polemiği aslında “Sen kimsin ki” zemininden sürdürüyor. Ama polemiği durduk yere Kıraç başlattı tabii. Hayrola, single falan mı geliyor?