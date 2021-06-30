Meedo tarifeli uçağı milleriyle mi kapattı?

İki yaz şarkısı: “Bi Daha Bi Daha” ile “Hay Hay”... Benzer kitlelere oynayan iki rakip pop stardan: Demet Akalın ile Hadise. Gel de kıyaslama... “Bi Daha Bi Daha” daha kapalı tribün, daha alaturka. Eurovision’a gönderilmez mesela. “Hay Hay” daha batılı ama o da bu mevsimde “eller havaya”cıları kesmez. N’apsak?

Demet Akalın’ın “Bi Daha Bi Daha”sı aslında tam anlamıyla “bi daha”. Sanki daha önce dinlemişsiniz gibi, “Ben bu şarkıyı bir yerden biliyorum ama” deyip her bölümünü başka bir şarkıya benzetiyorsunuz.

Yormayan bir şarkı.

Bilmiyorsanız bile hatmetmeye, ilk defa dinleseniz bile bir sonraki sözü tahmin etmeye mütevazı bir zekâ kâfi.

Bakınız: Çektim o fişini, yırttım afişini...

Sloganı da var. Ezberleyiniz: Seviyorum yine / Ama başşşka birini...

Beach’te, barda, kulüpte bağıra bağıra söyleyebilirsiniz.

“Şarkıyı bilmiyorum, nasıl söyleyeyim” diye korkmayın sakın.

Dedik ya, siz bir başlayın “Düştün aşk yine bende karanlığa” diye...