Medcezirde bugün...

Sunucu Seda Akgül kadar olmasa da hepimiz kendi kıvamımızda gelgitler yaşamaya başladık karantinada. İşte gündemin gelgitleri ve getirip benden götürdükleri...
Merve Boluğur paylaşıyor sonra da sinirleniyor
Bitirip paylaştığı 20 parçalık puzzle’ı sosyal medyada dalga konusu olunca takipçilerine çemkirdi.
“Siz karantinada atom mu parçalıyorsunuz, aşı mı buldunuz?” dedi Merve Boluğur.
Sakin ol champ... Evet, pek çoğumuz aşı bulmadı. Ama mesele biz değiliz ki.
Bir hafta önce üniversiteye hazırlık testi paylaşan yine sendin.
3.4K takipçin var.
Kimse mi mavrasını yapamayacak:
Bir hafta önce üniversiteye hazırlıktı, ilkokula ne ara döndük?
Fotoğraf ve video patlaması
Karantinada insanlar belli ki telefonda bol vakit geçiriyor, uzun uzun fotoğrafları karıştıracak vakit var, ne arşivlerden ne videolar, ne fotoğraflar çıktı geldi.
Demek benim hâlâ yok ki sadece bana gelenleri üçüncü bir kişi varsa ona iletmekle tutuyorum kendimi.
Hep sonu “Vay be...” diye biten aynı geyikler dönüyor: “Aaa nereden buldun bunu? Neredeyiz burada? Bilmem kaç sene olmuş! Şu tiplerimize bak...”
Korona günlerini Seda Akgül gibi yaşamak
Başarılı sunucu, sokağa çıkma yasağının dört gün olmaması için bir paylaşım yaptı. Olabilir, herkes fikrini söyleyebilir: “Bence üç gün olsun/Üç yetmez beş olsun...”
Ama onunki biraz farklıydı: “N’olur bizi bağlamayın. Canımı alın daha iyi. Koronadan ölmeyi tercih ediyorum.”
Tamam, hepimiz darlanıyoruz ama bu hale gelen kimse de yok yanımda yöremde.
Seda Akgül, bundan çok kısa bir süre önce de kendine baktırmak için gittiği hastaneden kolunda kateterle kaçmıştı.
Filmlerdeki gibi: Sökmüş, atmış, çıkmış.
Ben izlemedim ama canlı yayında göstermiş kolunda duran kateteri.
Allah korusun; klostrofobi, tutulu kalma korkusu gibi bir rahatsızlığı olmasın?
Hiç tanışmadık ama buradan esenlikler, ferahlıklar...
Karantinayla aşkın ortak yönü
‘Ne kaçırıyorum’ duygusu; keyfi gayet yerinde olduğu halde, kımıl kımıl yerinde duramayan...
“Şurada ne oluyor, burada ne var” diye kıpraşmaktan...
Bulunduğu yerde anın tadını çıkaramayan arsızların yaşadığı bir duygu-durum bozukluğu.
Ben mesela.
İyi ve kötü yanları tartışılır ama yorucu olduğu kesin.
Bu duygunun tek yaşanmadığı zamansa âşık olma hali. Çünkü ancak kendimi doğru zaman ve doğru yerde hissettiğim zaman geçiyor. Ya da o duygu geçtiği zaman anlıyorum ki âşık olmuşum.
Karantinanın da benzer bir yönü var.
Doğum günü, nikâh, açılış, gala, söyleşi, konser, parti her yerde her şey iptal oldu ya...
Ne kaçırıyorum paniğini azaltıyor.
Falcının “Artık bu sene sevgili bulacaksın” dediği koronavirüs müydü acaba?
Medcezirde bugün...
Sunucu Seda Akgül kadar olmasa da hepimiz kendi kıvamımızda gelgitler yaşamaya başladık karantinada. İşte gündemin gelgitleri ve getirip benden götürdükleri...
Merve Boluğur paylaşıyor sonra da sinirleniyor
Bitirip paylaştığı 20 parçalık puzzle’ı sosyal medyada dalga konusu olunca takipçilerine çemkirdi.
“Siz karantinada atom mu parçalıyorsunuz, aşı mı buldunuz?” dedi Merve Boluğur.
Sakin ol champ... Evet, pek çoğumuz aşı bulmadı. Ama mesele biz değiliz ki.
Bir hafta önce üniversiteye hazırlık testi paylaşan yine sendin.
3.4K takipçin var.
Kimse mi mavrasını yapamayacak:
Bir hafta önce üniversiteye hazırlıktı, ilkokula ne ara döndük?
Fotoğraf ve video patlaması
Karantinada insanlar belli ki telefonda bol vakit geçiriyor, uzun uzun fotoğrafları karıştıracak vakit var, ne arşivlerden ne videolar, ne fotoğraflar çıktı geldi.
Demek benim hâlâ yok ki sadece bana gelenleri üçüncü bir kişi varsa ona iletmekle tutuyorum kendimi.
Hep sonu “Vay be...” diye biten aynı geyikler dönüyor: “Aaa nereden buldun bunu? Neredeyiz burada? Bilmem kaç sene olmuş! Şu tiplerimize bak...”
Korona günlerini Seda Akgül gibi yaşamak
Başarılı sunucu, sokağa çıkma yasağının dört gün olmaması için bir paylaşım yaptı. Olabilir, herkes fikrini söyleyebilir: “Bence üç gün olsun/Üç yetmez beş olsun...”
Ama onunki biraz farklıydı: “N’olur bizi bağlamayın. Canımı alın daha iyi. Koronadan ölmeyi tercih ediyorum.”
Tamam, hepimiz darlanıyoruz ama bu hale gelen kimse de yok yanımda yöremde.
Seda Akgül, bundan çok kısa bir süre önce de kendine baktırmak için gittiği hastaneden kolunda kateterle kaçmıştı.
Filmlerdeki gibi: Sökmüş, atmış, çıkmış.
Ben izlemedim ama canlı yayında göstermiş kolunda duran kateteri.
Allah korusun; klostrofobi, tutulu kalma korkusu gibi bir rahatsızlığı olmasın?
Hiç tanışmadık ama buradan esenlikler, ferahlıklar...
Karantinayla aşkın ortak yönü
‘Ne kaçırıyorum’ duygusu; keyfi gayet yerinde olduğu halde, kımıl kımıl yerinde duramayan...
“Şurada ne oluyor, burada ne var” diye kıpraşmaktan...
Bulunduğu yerde anın tadını çıkaramayan arsızların yaşadığı bir duygu-durum bozukluğu.
Ben mesela.
İyi ve kötü yanları tartışılır ama yorucu olduğu kesin.
Bu duygunun tek yaşanmadığı zamansa âşık olma hali. Çünkü ancak kendimi doğru zaman ve doğru yerde hissettiğim zaman geçiyor. Ya da o duygu geçtiği zaman anlıyorum ki âşık olmuşum.
Karantinanın da benzer bir yönü var.
Doğum günü, nikâh, açılış, gala, söyleşi, konser, parti her yerde her şey iptal oldu ya...
Ne kaçırıyorum paniğini azaltıyor.
Falcının “Artık bu sene sevgili bulacaksın” dediği koronavirüs müydü acaba?