Maradona’yı hep Ahmet Kaya’ya benzetirim

Pandemi bize 90’lardaki gibi ekran başında bir yılbaşı kutlaması vadetmişti, sözünü de tuttu. Zap yaparken “İbo Show”a takıldım bir ara. Aynı insanlar, aynı yüzler: İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Hande Yener, Seda Sayan. 20-25 yıl önce, 20-25 yıl sonra. Her birinin hayatı ne kadar değişmiş. Tam da önümüze serdi. Peki biz? O çeyrek yüzyılda biz ne kadar değiştik?

Serdar Ortaç bütün program boyunca omuzlarının düşmemesi, dik durup sağlıklı görüntü vermek için çok çabaladı.

Biliyorsunuz, zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Üstelik bu mücadele, hayatının en parasız dönemine denk geldi. Borç içinde.

Haftada bir şarkı yumurtlayan altın tavuk, yıllardır kurudu.

Özel hayatı da parlak değil.

Bazı ilişkiler yaşıyor görünüyor ama tam olarak ne olduğunu ne kendisi anlayabiliyor ne bize anlatabiliyor.

Yine de gecenin en azimlilerinden biriydi.

Enerjikti. Sadece kendi alanını değil, bütün stüdyoyu iyi kullanıyordu.

Performanslarını bazen ayakta, bazen yerlere çömelerek sergiledi. Koltuğuna çakılmadı yani. Oturduğu zamanlardaysa dediğim gibi: