Manifest nedir, nasıl yapılır?

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GS’li Icardi’nin ele avuca sığmaz eşi Wanda Nara ünlü golcüyü “kudurtmaya” devam ediyor.

Daha önce çok kez adının çıktığı Arjantinli rap’çi L-Gante ile bu kez öpüşerek yayın açtı.

Bu arada rap’çi L-Gante’yi de görseniz... Kavruk, dişsiz, sümsük bir Latin Amerika rap’çisi...

Icardi hop oturup hop kalktı, Wanda’yı ve birlikte paylaşımlarını sosyal medyadan sildi. Yüzüksüz çektirdiği pozları koydu yerine.

Cimbombomlular oyuncularına destek olmak için “yengeyi” topa tuttu: “Ayıp ettin, bu kadar da olmaz...”

Fakat yenge gemi azıya almış bir kere. Öpüşmenin üzerine L-Gante’nin küçük kızı Jamaica ile poz verdi. Bu sefer de Jamaica’nın gerçek annesi topa girdi:

“Kızım benimle kalıyor, onu gördüğünde birlikte fotoğraf çektirip kendi amaçlarına alet etmesin” dedi Wanda için.

GS taraftarının Icardi için söylediği “Aşkın Olayım” adında bir şarkı var. Şarkının sahibi Simge de Icardi’ye yakıştırılıyor. Tüm bu hengame içinde Simge de saçlarını sarıya boyatıp tıpa tıp Wanda olmaz mı?

Simge’nin bu imaj değişikliği, “Ha gayret Simge! Şimdi değil de ne zaman?” tezahüratları eşliğinde karşılandı Cimbom tribünlerinde.

Belli ki Icardi çok seviliyor ve Wanda’yla battığı bu toksik kazandan kurtulması, artık düzgün bir ilişki yaşaması isteniyor. Ama bu işler o kadar kolay değil. Hele de futbol dünyasında. Bakın; millet, domuz yağıdır, büyüdür, fotoğraf kesmedir, duadır, manifesttir, nelerle uğraşıyor.

Fenomen Volkan Çetin ile yine fenomen eşi Canan Çetin... Sosyal medyada “Türkiye’nin en fit, en hit ailesi” olarak anılıyorlardı.

Yakışıklı-kaslı koca, güzel-ince kadın, spor, sağlık, şöhret, para... Sloganları da “evli, mutlu, çocuklu”ydu.

Fakat Volkan Çetin’in eşinden boşanmak için mahkemeye başvurmasıyla ortaya neler döküldü, neler. İddiaya göre karısı Canan Elvan, FB’li futbolcu Tadic’e âşık olmuş.

Âşık olmakla da kalmamış, kendisine bağlamak için büyü yaptırmış Sırp futbolcuya.

Büyüler bir defterin içinde: Canan Hanım ve Tadic’in fotoğrafları, karşılarında birtakım dualar, ritüeller ve manifestler. “Manifest” büyü için kullanılan sözlere deniliyormuş.

Eğer iddia edildiği gibi defter Canan Hanım’ınsa içinde tarih tarih, saat saat neler yaptığı yazılı: Domuz yağı bulunacak, 40 gün içinde ölmüş birinin mezarına gömülecek, 400 kere Ya Vedud, 100 kere Kün Fe Yekun...

Eşinizin başka bir erkeği böyle çaresizce arzulaması ne acı bir şey... Hele de onu hâlâ seviyorsanız.

Icardi, Wanda, Simge, Tadic, Volkan, Canan...

Ne demişti Simon Kuper? “Futbol asla sadece futbol değildir...”

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69 bin liraya içsel yolculuk

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Bilinçaltı temizliği, frekans ve Kuantum düşünce tekniği eğitmeni olarak tanınan Şebnem Tacigut, “Uzaylıların havaalanı” dediği Göbeklitepe’de terapi seansları düzenliyor.





Tek tip kıyafet giyen katılımcılar, tarihi kalıntılardan aldıkları enerjiyle aura çengellerini çözüyor, manyetik kancaları temizliyor.

Göbeklitepe’den Sirius yıldızına açılan portal sayesinde potansiyellerini açığa çıkarıyor. İnanırsanız tabii. Üstelik inanmanız da yetmiyor, kişi başı 69 da bin lira bayılmanız gerekiyor.

“Beyaz yakalı mistisizmi” de yolunu buluyor böylece.

Yıldızlar, astral seyahat falan deyince gözler Yusuf Güney’i arıyor kalabalık arasında. Ama yok. Belli ki Sirius vizesi yetişmemiş.

“Kim Milyoner Olmak İster”de sorulardan birinin şu olduğu iddia ediliyor:

“Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir?”

Şıklar: a) Yuri Gagarin b) Neil Amstrong c) John Glenn d) Yusuf Güney...

E bırakalım da insanlar dalgasını geçsin bari.

Değil mi ama?

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Marşa piyano yorumu

Milli bayramlarda coşkuyla söylenen İzmir Marşı’nın piyano versiyonu müzikseverlerle buluştu.

Müzisyen Şiringül Kaya tarafından çalınıp seslendirilen marşa Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bire bir benzeri olan Atatürk Devrimleri Müzesi’nde klip de çekildi.

Geleneksel melodinin zarafetini yeni bir bakış açısıyla buluşturan Şiringül Kaya, projenin aranjörlüğünü ve yönetmenliğini de kendi üstlendi.