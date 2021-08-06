Mangalcı avı başladı

En sevmediğim ağaç, çam. Çünkü mesafelidir biraz.
Duygularını belli etmez.
Ne sonbaharda yaprak döker ne de ilkbaharda neşelenip yeşerir.
İğneli yaprakları asitlidir; dibinde, döküldüğü yerde ot bitmez.
Tırmansan tırmanamazsın, yaslansan yaslanamazsın çama. Sırtın, kıyafetin reçine içinde kalır.
Şimdi anladık ki reçinesi, kozalağı falan derken diğer ağaçlardan da çabuk tutuşup kül oluyor.
Çam dediğiniz benim gözümde aslında böyle meymenetsiz bir ağaç.
Fakat yaşadığımız yangın felaketinden sonra, çam ormanları yerine başka ağaçlar dikilmesi öneriliyor ya...
Yangın felaketinin öne çıkan simalarından biri de Şahan Gökbakar. Tam bir orman yangın gözlemcisine dönüştü.
Marmaris’ten yaptığı paylaşımın ardından bölgeye üç helikopter gittiği iddia edilmişti.
Şahan bütün bu etkileşime o kadar kaptırdı ki, ikinci bir paylaşımında artık “Buraya da iki helikopter, acil” şeklinde konuşuyordu.
Diğer yandan Şahan Gökbakar’ı bölgedeki mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu.
Özetle diyorlar ki: “Şahan’ı kahraman ilan etmek yanlış. Yaptığı yayınlarla kendi evini kurtarmanın derdinde...”
Sonra karşılıklı görüşler kayıtsız kalınamayacak bir beyin cimnastiği şeklinde uzuyor.
Yine özetle...
◊
12 Aralık, Yay kadını... Hangisinden daha çok çektiniz: Dikkatsizlikten mi, patavatsızlıktan mı?
- Patavatsızlıktan çok çektim ya. En sonda söylenecek şeyi hep en başta söylüyorum. Dokuz köyden de kovuluyorum haliyle. (Gülüyor)
İtalyan Lisesi’nden arkadaşınız Nilüfer’in yardımıyla çok genç yaşta sektöre girdiniz. Hayallerinizdeki gibi miydi, düş kırıklığı mı?
- O zaman biz gerçek çocuklardık. Şimdikiler gibi 15 yaşında küçük kadınlar değil. Çocuktum, aklım bir karış havadaydı. Çok erken evlilikler yaptım. Pek kıymetini bilemedim aslında mesleğimin. Hep öyle gidecek zannettim. Ama hiçbir zaman pişman olmadım. Yeniden doğsam yine şarkı söylemek ve Yeliz olmak isterdim.
Müziği tercih etmenizin hangi bedeli daha ağır oldu: Hosteslik hayalinden vazgeçmek mi, okulu
bırakmak mı?
Bodrum’da halkın seferberliği
Bütün Türkiye gibi Bodrum ahalisi “tekciğer” oldu felakette.
Korsan taksiler bile bölgeden insan tahliye etti.
Bırakın özel tekneleri, tur teknelerini, jet-ski’ler karşı kıyıdaki toplanma noktasına insan taşıdı.
Bu çabaların simge ismiyse itfaiyecilere içecek su taşırken dumanların arasında hayatını kaybeden Şahin Akdemir.
Yüzü islenmiş görüntüsü ve son kaydındaki sesi hiç çıkmayacak hafızalarımızdan.
Süreyya Yalçın’ın yangın manzaralı pozu
Yangınlardan haberi yok muydu, arkasındaki dumanı fark etmedi mi, onu bilmiyorum.
BİR MASADA, BİR KABİNDE...BİR DJ (ÇEŞME)
Hem yurtiçi ve yurtdışında çalan başarılı bir DJ hem de prodüktör. DJ Cafi (Cafer Palamut) Çeşme’de sezonun en popüler mekânlarından Angelo Grande’yi işletiyor. Boks ve spor meraklısı; vücuduna, kılığına özenli. Tipi de yerinde olunca adı “Çeşme’nin en yakışıklı DJ’i”ne çıktı. Mekânında erkekten çok kadın olması o yüzden herhalde.
BU DA TURGUTREİS’İN SUNSET’İBİR SALAŞ (BODRUM)
Turgutreis’teki küçük, şirin işletmelerden biri Sunset. İsim benzerliği... 25 yıl sonra ilk kez Bodrum Cennet Koyu’nda yazlık açan İstanbullu lüks Sunset’le hiçbir benzerliği yok. İçkinizi kendiniz götürüyorsunuz, servisinizi yapıyorlar, üstüne menüden ne sipariş verirseniz onu ödüyorsunuz. Kalamarlarına bayıldım.
GÜNDÜZ AKDENİZ MUTFAKLI PLAJ, GECE OCAKBAŞIBİR TABAK (BODRUM)
Kaburgaya sarılı zırh kebabı... Gündoğan’da bu yaz açılan Danış Restaurant Beach’in menüsünde yok, özel olarak sipariş verildiği zaman yapılıyor. Kuzu but ve kaburga, kıyma haline gelene kadar zırhtan geçiriliyor. Dana kaburga kemiğinin ince olanları seçiliyor. Kebabın eti kaburganın etrafına yapıştırılıyor. Kömür ateşinde pişiyor. Kaburganın lezzeti kuzu etiyle birleşiyor. Kaburga, yapısı gereği ısıyı eşit dağıtmadığı için kebabı düşük ateşte pişirmek gerekiyormuş. Her tarafını eşit olmasının ayrı bir ustalık gerektirdiğini söylüyorlar. Fiyatı da ona göre tabii: 240 lira. Ama 4 kişiyi haydi haydi kesiyor. Yolunuz düşerse ekşili dil söğüşü ve şişte künefeyi de mutlaka tadın. Bütün bu lezzetler akşam 19.00’dan sonra mekân ocakbaşına dönüşünce... Gündüz Akdeniz mutfağı beach menüsü servis ediyorlar. Ahşap iskeleden kum deniz. Ilık su sevenler için. Giriş ücretsiz ama 350 lira harcama yapmak şart. Servis hem gece hem gündüz standardın üstünde. Koya bakan manzara güzel, müzik varla yok arası, dinlendirici. Ne çaldığını hiçbirimiz hatırlamıyoruz bile.
En yakın arkadaşları Nur Yerlitaş ve Oya Aydoğan’ı kaybeden Diva, katıldığı “Beyaz Magazin” programında “Kimsem kalmadı” diyerek ağladı.
Konu, Zeki Müren’in vefatından konuşurken açıldı.
Bülent Ersoy, Sanat Güneşi’ni öldükten sonra morgda görmüş. Sahnede hayatını kaybettiği için yüzünde hâlâ sahne makyajı varmış. Makyajını temizleyip yanaklarından öptüğünü söyledi: “Artık öpecek kimsem kalmadı.”
Ersoy’un yalnızlığını ilk dillendirişi değil bu. Daha önce de yapmıştı “Hiç arkadaşım yok” açıklamaları...
“Arkamdan dua okutacak kimse yok” demişliği bile var.
Elbette bütün ölümler, sarsıcı, yalnızlaştırıcı. Ama Bülent Ersoy (annesi dahil) yaşadığı kayıpların yarattığı boşlukta bir şeyi gözden kaçırıyor, kendisine haksızlık ediyor bence.
Her şeyden evvel çevresinde hâlâ onu çok seven sanatçı ve camia dostları var. Onlara haksızlık ediyor.
Plajda, kafede, sosyal medyada herkes bunu konuşuyor. Gazeteler, televizyonlar...
Biz konuşmasak bile Avusturya Başbakanı Kurz gibilerin beyanlarıyla gelip tekrar gündemimize giriyor.
Nilgün Belgün gibi bir sanatçının “Sınırları kapatın” çağrısı geniş karşılık buluyor.
Sosyal medyada “Ülkemde mülteci istemiyorum” başlıkları açılıyor.
Caddebostan, Yeşilköy sahilinden “yabancı istilası” fotoğrafları paylaşılıyor.
Paralel olarak toplumda sığınmacı karşıtlığı da yükseliyor.
Üstelik Suriyelilere ilk başta gösterilen muameleyle şimdi Afganlar karşısında yaşananlar biraz daha farklı sanki.
Suriyeliler çoluk çocuk sınırı ilk geçmeye başladıklarında rejimin bombalarından kaçan mazlumlar olarak algılanıyorlardı.
Posta’dan Oya Çınar’la yaptığı söyleşide “Sizce hanginiz daha büyük starsınız? Tarkan mı, siz mi?” sorusuna şu cevabı verdi:
“Şimdi bak; benim şarkılarımın modası hiç geçmiyor. Şarkıları tüm dünyada bilinen, en çok dinlenen bir ben varım. (...) Özetle bütün dünyada şarkıları bilinen bir tek ben oldum. Her yerde, her ülkede varım.”
Selda Bağcan’ın mütevazı kişiliğini hepimiz biliyoruz.
Tanıyorum da söylüyorum bunu...
Ama durup durup gerçek hayattaki sindirmiş kişiliğini yansıtmayan, böyle kolayca cımbızlanabilecek laflar ediyor.
Çok sevip toz konduramadığımız için şaşırıyoruz haliyle.
Bundan bir süre önce de BBC Türkçe’ye verdiği röportajında “Sesim çok enteresan. Bulunmayan, hemen fark edilen, duyar duymaz insanların ‘İşte bu Selda Bağcan’dır’ diyebildiği bir ses, çok farklı. Kendi sesimi dinlediğim zaman da tüylerim diken diken oluyor” demişti.
Sonra da “
Ankaralısınız. Hangi dönem daha şamatalıydı: ODTÜ’de mühendislik mi Boğaziçi’nde doktora dönemi mi?
- İkisinde de yedişer sene geçirip kendimi keşfettim, o yüzden ikisinin de yeri eşit bende.
◊ Siyah-beyaz fotoğraf mı, renkli mi?
- Siyah beyaz fotoğrafı daha çok seviyorum ama işimden dolayı çoğunlukla renkli kullanıyorum. Ben de kendi stilimi geliştirdim, çekerken ve seçerken siyah-beyaz bakıyorum, fotoşoplarken renklendiriyorum.
◊ Mimar Sinan’da sanat yönetimi hocalığı yaptınız. Hangi öğrenci daha makbul: Derste soru soran mı, ödevini vaktinde sunan mı?
- Derste soru soran öğrenciyi tercih ederim, zaten çok ödev veren bir hoca değildim.
◊ Filtreler, fotoşoplar... Günümüzde fotoğrafın yüzde 51’i: Sanat mı, teknoloji mi?
Ezel Akay, Haluk Bilginer ve Levent Kazak’ı 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren “Zeki Müren’in Öpücüğü”nün hazırlıkları bitti, çekimleri ekimde başlayacak. ‘Sanat Güneşi’ni Haluk Bilginer canlandıracak.
Sırf bu bile film için heyecanlanmaya kâfi.
Kaldı ki Ezel Akay benim en sevdiğim yönetmen.
Senarist Levent Kazak, senaryoyu iki kere çöpe attıktan sonra üçüncüde doğru anlatımı yakaladığını söylüyor.
Göreceğiz, şimdiden başarılar dileriz.
Yalnız ben bu filmi durup durup “Zeki Müren karşıtlığı”yla gündeme gelen Özdemir Erdoğan’la izlemek isterdim.
Bodrum’un gözlerden uzak mevkisi Ortakent. 12 dönüm arazi içinde üç katlı bir villa. Önü havuz...
Burası Şeniz ve Murat Bengüer’in evi aslında. Murat ressam. Şeniz’iyse gece hayatı insanları yakından tanır. Taksim Club 19, Maslak 2019, Seventh House gibi efsane kulüplerin işletmecisi.
Bu sene yanlarına sanatçı Ahmet Ağaoğlu’nu alıp evlerini etkinlik alanına çevirdiler.
Zeytinliklerin ortasında; en yakın bina, karşı tepedeki malikâneler. Ne onların sesi size ne de sizin patırtınız onlara ulaşabilir.
Villanın ilk katı ve önündeki havuz parti mekânı. Partiler sırasında isteyen gece havuza girebilecek.
Yan tarafta 1.500 kişilik bir konser alanı var. Bu tür alanlar özel organizasyonlar için kiralanabiliyor. Mesela yurtdışı bağlantılı bir parti grubu üç günlük, Burning Man’vari özel bir parti yapacak.
Burası aynı zamanda sanat etkinliği alanı. Murat Bengüer’in atölyesi burada. Galerici Çağla Çabaoğlu açık hava heykel sergileri yapacak. Sanatçıların heykelleri sergilenecek koca avluda.
Ben tek başıma seyahat etmeyi severim. Tek tabanca. Çin’den Hindistan’a birçok coğrafyayı böyle dolaştım.
“Sıkılmıyor musun?” diye soran oluyor.
Tam aksine, tek başına olunca gittiğiniz coğrafyaya daha açık oluyorsunuz, insanlarla daha fazla iletişim kuruyorsunuz.
Bazen şöyle olduğu doğrudur: O kadar tuhaf bir şeyle karşılaşıyorsunuz ki, bunu kendi kültürünüzden, kendi bakış açınızdan biriyle paylaşmak istiyorsunuz.
O zaman da sosyal medya var. Çek-koy, bütün memleket okusun...
Bir tek kafamın çok uyuştuğu bir tanıdığım ya da sevgilim olursa ona tahammül edebiliyorum seyahatte.
Üçüncü bir kişi beni yavaşlatan ayak bağına dönüşüyor. Onun çıkması, bunun girmesi, birinin susaması, öbürünün tuvaleti derken yavaşlayıp zaman kaybediyoruz.
Hakikaten “yazık” denecek kadar var. Etrafı bir görseniz, ateş yakmışlar, şezlongları kırıp parçalamışlar, her taraf çöp, şişe, poşet...
Emin olun durum üç aşağı beş yukarı bütün Ege ve Akdeniz sahillerinde benzer.
Belediyelerin yetişmesi imkânsız. Bodrum’da suyu bile çeşitli bölgelere ikişer saat tanzim ediyorlar. Mesela Gümüşlük bu halde.
Türkbükü’nde sadece su değil, elektrik de gidiyor. Bu sıcakta klimalar, buzdolapları çalışmıyor.
Bunca yıldır Bodrum’a gider gelirim, hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm:
Havaalanından sonra trafik, ta Güvercinlik’ten başladı. Hani yol üstünde denizi ilk gördüğümüz yer.
50 dakikalık yolu 2.5 saatte aldık. O da tepeden, arkadan, gizli yollardan dolaşarak.
◊ Müziğinizde hangisi daha önemli nirengi taşı: İlk yüklemeleri yaptığınız MySpace mi, ilk ciddi konserlerinizi verdiğiniz Juice grubu mu?
- Juice grubu. Çünkü ilk gerçek sahne deneyimlerimi kan, ter, gözyaşı olarak orada yaşadım. Şimdiki sahne performansımı o günlere borçluyum.
◊ Bilkent Grafik’te hem öğrenci hem müzisyen olmanın nesi zordu: Uykusuzluk mu, sosyalleşme zorluğu mu?
- Okurken düzenli sahneye de çıktığım için sosyalleşmekte sorun yoktu da uyku işi pek uğramazdı bize. (Gülüyor)
Tam da ayrıldığı sevgilisi Kaan Yıldırım’ın adının Çağla Şıkel’le anılmaya başladığı 24 saat içinde Hadise’nin de yeni sevgilisi ortaya çıktı:
Mehmet Dinçerler.
Gençlik fotoğrafları falan kaç gündür sosyal medyanın dilinde.
Zaten popüler bir genç iş insanıydı.
Şimdi semi-celebrity.
Fotoğrafları gibi her şeyi didik didik edilecek.
Hadise’nin 12 milyon takipçisi yeter...
Alaçatı’da sahne alan Gülşen’in giydiği transparan pantolon, 2021 yazı denince artık akla gelecek ikon parçalardan.
Pantolondan ziyade kalın telli bir külotlu çorap gibi.
Ben “Çok iyi taşımış“ diyenlerin tarafındayım.
Fakat sosyal medyada çok tartışılması bir yana, bir ilke de neden oldu bu seçim.
Gülşen’in bir rakibi Hande Yener çıktı “ama”sız, “fakat”sız destek oldu meslektaşına:
“Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil.”
Gerçi onun üstünde de gayet tasarruflu bir kıyafet vardı.
Oğuzhan Koç’la ilişkisinin Demet Özdemir nedeniyle bittiği söylenen Yağmur Tanrısevsin, şöyle konuşarak hem hiçbir şey söylemedi hem çok şey dedi:
“Bazı ilişkiler bittikten sonra daha önce aldatıldığını öğrenenlere tanık oluyoruz. Aşka emek harcarım. Vicdanen elimden gelen her şeyi yaptığıma inanırsam bende herhangi bir yara oluşmaz.”
Ne demiyor bu paragrafta?
“Benim başıma geldi” demiyor.
“Şu şu şu oldu, aldatıldım” demiyor.
“Sonradan öğrendim” demiyor.
Peki ne diyor?
“Ben elimden geleni yaptım, vicdanım temiz” diyor.
◊ Asker kızı olmanın nesi daha zor: Disiplin mi, hayata bakış farklılıkları mı?
- Hayata bakış konusunda babamla bir görüş ayrılığımız olmadı. Üç oğlandan sonra gelen kız çocuğu olduğum için malum, disiplin de bana hiç sökmedi.
◊ Müzisyen Şanar Yurdatapan abiniz. Evde kim avantajlı: Büyük kardeş mi, küçük mü?
- Ben küçükken Şanar Abim üniversitede okuyordu. Sadece tatillerde birlikte olabiliyorduk. Eve gelmesini dört gözle beklerdim.
◊ Sahnede hangisi daha keyifli: Oyunculuk mu, başbalerinlik mi?
- İkisi de âşkla yaptığım işler. Tercih etmem imkânsız.
◊ Hangi ödül sizin için daha anlamlı: Ankara Uluslararası Film Festivali’nde aldığınız en iyi kadın oyuncu ödülü mü, Antalya Film Festivali’nde aldınız mı?
Bilgisayar mühendisi olan dayanamamış, en sonunda sormuş: “Acaba bir kapatıp yeniden mi açsak...”
Aleyna Tilki’ninki de o hesap.
Artık asistan kaprisiyle uğraşamayacağını açıklayıp onun yerine dadı aradığını duyurdu sosyal medyadan.
Bilgisayar mühendisi haklı.
Bazen her şeye en baştan tekrar başlamak iyi fikir olabilir.
Aradığı dadı İngilizce ve Rusça bilmeliymiş.
Mangalcı avı başladı
Öyle bir hava estiriyoruz ama aslında büyük mangalcı falan olduğumuz yok. Bizdeki asıl problem “aşırı mangalcı” olmamız değil, tesis olmaması.
Orman yangınlarıyla birlikte mangalcı avı da başladı. İstanbul’da 31 Ağustos’a kadar piknik yapmak, ormana girmek, ormanlık alanda mola bile vermek yasak.
Ha keza Ankara’da da havai fişek kullanımı ve mesire yerlerinde mangal yakılmasına ara verildi.
Öyle bir hava estiriyoruz ama aslında büyük mangalcı falan olduğumuz yok.
Et tüketimimiz ne ki? ABD’de kişi başı yıllık et tüketimi ortalama 26 kilo, Türkiye’de 8.5...
Hepsi barbekü olsa n’olur?
Bizdeki asıl problem “aşırı mangalcı” olmamız değil, tesis olmaması.
Amerikalı evinin bahçesinde barbekü partisi yapıyor konu komşu. Çok şanslı küçük bir azınlık hariç, bizim evlerimiz bahçeli değil.
Mağara gibi apartman dairelerinde yaşıyoruz.
Balkon bile yok.
Zaten olanları kapatıp salona kattık.
“Kendin pişir kendin ye”ler yetersiz.
Belediyeler ilgisiz, insanlar egoist. Bahçesi olan, olmayana vermiyor bir tur mangal için.
Festival kültürümüz de zayıf. Ki gidip bir ondan bir bundan tadasın...
Onun yerine sofra kültürümüz kuvvetli, beslenmeyi aile içinde seviyoruz.
Dolayısıyla da ailece kendimizi “mağaradan” dışarı atıp... Bulabildiğimiz ilk yeşillikte... Çıraların üzerine kömür diziyoruz.
Artık bulunan o ilk yeşillik otoban kenarında refüj mü olur... Bazen mor, bazen turuncu akan derenin kenarı mı...
Koruma altında hassas bölge mi...
Bir noktadan sonra kimse için bir önemi kalmıyor. Hatırlarsınız, beş yıldızlı otel odasında mangal yakmışlığı var İbrahim Tatlıses’in.
Kendisine sorsak “Her otelde bir odayı, her apartmanda bir daireyi mangala ayıralım” diyecek belki. Ama olmaz.
Çünkü sonu yok. Sonra bir daire de çiğ köfte için isteyecek.
Bu karikatür haller bir yana, yeşil alanlarımızı korumak aslında ormandan değil, kent merkezlerinden başlıyor.
Doğa üzerindeki insan baskısınıazaltmak ancak şehirlerimizi daha yaşanabilir, her türlü ihtiyacımızı karşılayabilir yerler haline getirmemizle mümkün.
İbrahim Çelikkol adında bir aslan
Kendisini elbette tanıyorduk ama böyle bir “aslan” olduğunu yangın felaketinde öğrendik. Günlerdir yangın bölgesinde.
Fenalaşan itfaiye görevlisinin kıyafetini kaptığı gibi hortumla alevlerin arasına daldı.
Şahan Gökbakar...
Afet bölgesinde en başından beri yaptığı yayınlar bir yana, en son canlı yayını kesip komşusunun evini söndürmeye koştu.
Yeşil vatanı korumak için yardım yapan, yapılan yardımları organize etmek için canla başla çalışanlar var: Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti, Tarkan, Haluk Levent...
Elbette bunu bir ”alacak” için yapmıyorlar. Ama toplum olarak bu insanlara “borcumuzu” nasıl ödeyeceğiz?
Her şey bittikten sonra keşke bir küçük madalya, bir üstün hizmet yahut teşekkür belgesi tanzim edip ünlü-ünsüz hepsinin üzerimizdeki hakkını teslim edebilsek.
Alevlere kurşun mu sıkacaktın?
Gerçek kahramanların yanında olumsuz örnekler de yok değil. İyinin yanında bunlar da hafızalara kazındı bu kötü dönemde. Mesela müzisyen Yusuf Güney.
Yardıma diye gitti, alevlerle boğuşan insanlarla tartışıp silah çekti, havaya ateş açtı.
Oradan bir çekil ya! Millet yangınla mı uğraşacak seninle mi?
İnsan yangın söndürmeye niye silahla gider ki? Alevlere ateş mi edecektin?
Zaten tak diye aldılar içeri.
Sen ne güzel bir insansın
9 Ağustos’taki Harbiye Açıkhava gösterisini yangın felaketinden dolayı erteleyen komedyen Kaan Sekban...
Şöyle diyor: “Eğer bu bir tiyatro oyunu olsaydı, diğer oyuncuları ve ekibi zor durumda bırakmamak için yine gerçekleştirirdim. Ama gözümü kulağımı telefondan kaldıramadığım, her saniye oradaki insanlara nasıl bir faydam olur diye düşündüğüm, komedyen arkadaşlarımın (Şahan’ı kastediyor) evlerinin yandığı
bir dönemde
şaka yapacak, güldürecek takati kendimde bulamayacağım.” Bütün bunlar bir bitsin, 25 Eylül’de gösterindeyiz Kaan.
Gelirin tamamı TEMA ve Ahbap Derneği’ne bağışlanacak.