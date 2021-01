Manav desen manav değil ama kasap hiç değil...

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı Alaçatı’da ifşa olmuş. Demet Özdemir Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Evet, fotoğrafımızın çekildiği doğru. Artık yılın aşk bombası yazarsınız” demiş. Demek ki doğruymuş... Orada bir durmak lazım.

Çünkü bu işin bir aritmetiği var ve karşımızdaki Demet Özdemir.

Bu işlerin sihirbazı.

O bir şeye tam olarak “var” demediği sürece biz ne vardır diyebiliriz ne de yoktur.

Onlarca bölüm Can Yaman’la aşkı var mı yok mu diye koca memleketi (sadece memleketi mi, o sıra Can Yaman hayranı İtalyanlar, İspanyollar çeşitli dünya milletlerini) kanırtmış bir kadından bahsediyoruz.

Hatta hatırlarsınız, bir ara Can Yaman “libido” falan diye ego patlaması laflar ediyordu... O sırada Demet Özdemir’in de adı geçecek gibi oldu, hemen bir ulak gönderip tek bir cümleyle Can’ı sustalıya çevirdiği rivayet edilir.

Öyle bir susma ve susturma ustası.

Peki şimdi neden konuşulmasına izin veriyor olabilir?