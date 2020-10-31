Mamut Art’ın ‘en’leri

Sen tut, İstanbul’un farklı yerlerine tek tek elle 400 vahşi hayvan figürü çiz, sonra da onların video görüntüleriyle Mamut Art Project’e katıl... Tamam, her sanatçı biraz delidir ama Kaybid’inki artık ‘zır’ mertebesinde, öyle meşakkatli bir çalışma.

Balat’ın bir duvarında bir balina resmi... Beyoğlu’nun bir kaldırımında panda... Etiler’in bir otobüs durağında aslan...

Belki siz de ben de denk geldik ama çok dikkatimizi çekmedi, herhangi bir sokak sanatı örneği sandık.

Ne olduğunu anlayamadık, aklımızda bile kalmadı. Zaten çok büyük değiller.

Fakat bunlardan şehrin farklı noktalarına dağılmış tam 400 tane var. Sonra hepsinin tek tek fotoğrafı çekiliyor.

Çocukken defterin kenarına şekiller çizip yaprakları hızlıca taradığımızda çizgi film elde ederdik ya... İşte o fotoğraflar da arkaya arkaya konduklarında sanki bir balina Balat’ta yüzüyor, sanki bir panda Beyoğlu’nda dolaşıyor, sanki bir aslan Etiler’de av arıyor gibi bir video ortaya çıkıyor.

Üstelik kolaj şeklinde çizildikleri için rengârenkler. Çok eğlenceli.

Ama hepsinin tek tek elle yapıldığını ve 2 sene sürdüğünü düşünürseniz deli işi.

İşte o deli,