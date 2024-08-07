Mahalleler foşur foşur

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Bir süredir sosyal medyada herkes yerini bulmuştu: Daha yaşam tarzı (lifesyle) olanlar Instagram’da, daha politik olanlar X’te (Twitter), daha goygoycu olanlar TikTok’ta kümelenmişti. Ben taraftar değilim, hepsini seviyorum: X’i ciddi ama gergin, Instoş’u havalı ama fazla makyajlı, TikTok’u komik ama gerçek buluyorum.

Murat Boz’un çıkış şarkısı “Aşkı Bulamam Ben”deki gibi:

“Hiçbirinden cayamam ben...”

Ayrı ayrı mahalleler, hepsinin ayrı güzellikleri var.

Ayrı sıkıntıları da tabii.

Şimdi Instagram kapandı ya birkaç gündür; ister istemez fenomeni, tüccarı, süslüsü, bıçkını aynı semtte, aynı mahallede buluştu.

Daha önce birbirinin sokağından geçmeyenler girişte çarpışmak, çıkışta bakışmak zorunda kaldı.





2 CEM 1 MECRA



“Bakışma” ne kelime? Mis gibi kendi dünyasında yaşarken herkes birbirinin farkına vardı, yüz yüze geldi.

Yani Bağcılar, Kadıköy’e gelirken, Şişli Üsküdar’a uğramaya başladı.

Bakın müzisyen Cem Belevi bunun şokunu yaşayanlardan. Diyor ki:

“Bize sosyal medya detoksu imkanı veren (...) yönetime teşekkür ederim. Bilmeyelim, görmeyelim. Cehalet mutluluktur.”

Daha çarpıcısı var:

Cem Özkök bir Instagram fenomeni. 3.7 milyon takipçisi mevcut.

Devamlı foşur foşur temizlik yapıyor; titizlik, hijyen üzerine paylaşımlarıyla ünlü.

Benim ilgi alanım değil ama tanışıp bizzat sohbet ettim, bana kalırsa da son derece sevimli bir insan. Geldiğimiz son aşamada Twitter’la ilgili şöyle bir laf söyledi:

“Ne ağzı bozuk, ne kötü, ne çirkin üsluplu insanlar var burada...”

Eee, burası Instoş değil, haliyle koydular tefe; evire çevire TT ettiler “Foşur foşur” etiketiyle.

Bir X kullanıcısı, üstelik hanım, şöyle çıkışmış Cem’e:

“Burası foşur foşur temizlik yapanların, ev kedisi gibi yaşam sürenlerin yeri değil. Yol yakınken dönün derim!”

Hadi teşbih yapalım ki hata olmasın:

“Twitter’da mülteci istemiyoruz!”

Ahah!

Normal hayatta bir araya gelmeyen mahalleler, Instagram’ın kapatılması sonucu yüz yüze geliyor, “yüzleşiyor”.

Böyle müşkül durumlarda komşuculuk güzel bir şey aslında. Yüzleşelim, mahalleden dışarı çıkalım, tanıyalım, şaşıralım, birbirimizi sevelim, birlikte gülelim.

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Yeni James Bond olsa...

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007 filmlerinde en beğendiğiniz aktör hangisi? Ben Pierce Brosnan’cıyım.





15 yıldır bu rolü üstlenen Daniel Craig’e asla alışamadım.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’i çağrıştırdığı için karşı rolde olması gerekiyor bence.

James Bond için yeni aday İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson. Ya Allah aşkına bırakın Aaron’ı falan, Paris Olimpiyatları göstermiştir ki yeni Bond milli atıcımız Yusuf Dikeç.

O el cepte nişan alışlar... ABD’li fenomen girişimci Elon Musk bile kayıtsız kalamadı. Sosyal medyada tatlış tatlış çekiştiler, sonunda ünlü iş insanından Türkiye’ye gelme sözü aldı. Ne diyorlardı? “Bond... Yusuf Bond!”

Berdan-seksüel

Türkücü ve fenomen Berdan Mardini, oyuncu Serenay Sarıkaya’nın müzisyen sevgilisi Mert Demir’le aynı uçakta seyahat etmiş.

Stiliyle sık sık gündeme gelen türkücü, muhabbet sırasında Demir’e “Küpe taksam mı?” diye sormuş ve destek almış.

Bunun üzerine meslektaşına da onu kendi epilasyoncusuna götürmeyi teklif etmiş. Çünkü Mert Demir’in çok göğüs kılı varmış.

Metroseksüel gibi “berdanseksüel” diye bir akım çıkacak yakında. Çıksın, çıksın da Serenay’a fikrini soran var mı?

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