Lale Mansur: Kazığı yiyene kadar herkesi iyi zannediyorum

Bilgisayar mühendisi olan dayanamamış, en sonunda sormuş: “Acaba bir kapatıp yeniden mi açsak...”
Aleyna Tilki’ninki de o hesap.
Artık asistan kaprisiyle uğraşamayacağını açıklayıp onun yerine dadı aradığını duyurdu sosyal medyadan.
Bilgisayar mühendisi haklı.
Bazen her şeye en baştan tekrar başlamak iyi fikir olabilir.
Aradığı dadı İngilizce ve Rusça bilmeliymiş.
Sadece İstanbullu olup bu yaz Bodrum’da yazlık açanların sayısı 20’ye yakın: Lucca, Must, Topaz, Galliard, Mânâ, 25 sene sonra ilk kez Papermoon, 27 sene sonra Sunset...
Çeşme bariz geri kaldı, böyle bir hareketlilik yok. ‘Sezonun yenileri-merak edilenleri’ dediğinizde üç-beş yer arasında adı geçenlerden biri Cherie.
Kahvaltıda kahvaltıcı: Taze kruvasanlar. Öğle brasserie: Provensal ızgara enginar. Akşam restoran: Odun ateşinde kaburga. Gece bar: Sakızlı riz au lait. Sabah 10.00’dan 1.00’e kadar kendi içinde bir döngüsü var. Ve kahvaltıda gördüğünüz biriyle ya akşamüzeri ya da gece tekrar karşılaşıyorsunuz.
Pandeminin sosyal hayatımıza kattığı en önemli şeylerden biri de bu bence. Fazla yer değiştirmeden aynı mekânda, aynı insanlarla, aynı personelle birkaç işi birden çözebilmek: Hem ‘happy hour’, hem akşam yemeği hem de bar... Hem kahvaltı mekânı hem gece kulübü şeklinde bütün güne yayılan servisiyle pandemi tipi yeni işletme tarzının bir öncüsü sayılabilir Cherie. Benim işime gelir. Çünkü Çeşme’nin normalde sürekli mekân değiştirmek üzerine kurulu bir düzeni var. Sabah kalk, arabaya bin, koştur koştur meşhur kahvaltıcılardan birine. Dön otele hazırlan, sahil uzak olduğu için yine arabayla sahile. Güneşlendin, yüzdün, ‘happy hour’ için başka ‘beach’e. Dön otele, giyin, balıkçıya... Eğleneceğiniz yer yemekten uzaktaysa, bin tekrar, gece kulübüne... Gün ağarırken o senenin popüler ‘after mekân’ına. Dön otele. Her gün aynı turnike...
Çeşme izlenimlerimin devamı, haftaya...
Çamlık Yolu’ndaki Cherie’de gündüz kahvaltı edilen rahat masalar akşam stantlaşıyor, birkaç küçük neon numarasıyla ortam seksileşiyor. Bu kabuk değiştirmeye paralel olarak DJ performansı yabancıdan Türkçelere dönmeye başlıyor.
KİTLESİ DE REINA KİTLESİ
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Fare benzetmesi çok talihsiz olmuş. İnsanların çocuklarına fare yavrusu der gibi. Sertab’ın çocuğu yok. 56 yaşından sonra da yapacağını zannetmiyorum. Belki de kendisi çocuk yapmadığı için kuramadı bu empatiyi, farkında olmadan çok çocuğu olan aileleri incitti.
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Dünya, sonsuz kaynakları olmayan, orta büyüklükte bir gezegen. 2 bin yıl önce 300, 1600’lerde 600 milyon olan insan nüfusu, şu anda 8 milyara dayanmış durumda. 2100’de 11 milyarı geçecek. Bu kadar boğaza can mı dayanır?
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Gezegendeki kaynakları hızla yok etmemizin tek nedeni nüfus artışı değil. Aşırı tüketim de bir o kadar önemli. Eskiden insanlar tek bir kıyafetle ömrünü geçirirmiş. Sertab’ın sadece kostüm odasını gözünüzün önüne getirsenize...
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Dünyanın bazı bölgeleri için ciddi planlamalar gerekiyor. 30 yılda nüfusu en çok artacak 10 ülke arasında Kongo, Bangladeş, Etiyopya gibi kaynakları kıt, halkı fakir ülkeler yer alıyor. Bu toplumlar göç vererek başka coğrafyalar üzerinde de baskı oluşturacaklar.
Valla güzel polemik.
Bana çok acayip geldi.
Öbür yandan da çocuğunun mürüvvetini görmek gibi torun sevmek de her ebeveynin hakkı.
Öyle de evlenmiyor, böyle de.
Bari torun bakalım kafası...
Düşündüm taşındım, şuna karar verdim:
Baba çocuğu nüfusuna aldıktan sonra sorun yok bence.
Aslında bir-iki kere ben de yazmıştım denk geldiğim fahiş fiyatları.
Çeşme’deki bir beach’te 3 sene öncesinin parasıyla 500 liralık pizza falan... Artık elim gitmiyor.
Yazmaktan da duymaktan da fena halde sıkıldım. Kendimi, “zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış” dizisinde figüran gibi hissediyorum.
Oralar, bölüm başına 75 bin lira alan oyuncuların, 50 metrelik yatlarıyla gelen Arap şeyhlerinin, Rus oligarkların takıldıkları yerler. Gitmezsin, yemezsin olur biter.
Üç tarafı denizlerle çevrili memleket. Yalıkavak Marina’dan, Alaçatı Port’tan başka yer mi yok? Hem de ne âlâları var.
Ama yok ille de “Can Yaman’ın yan şezlonguna uzanıp milkshake höpürdeteceğim”, “Abromoviç’in yatına nazır lahmacun ezeceğim” dersen de bedelini gözden çıkaracaksın tabii.
Hayatta nelerden “beslendiğinle” ilgili bir şey.
◊ Hangisi daha büyük pişmanlık: Çocukken üçüncü kattan atlayıp sakatlanmak mı, “Survivor”da yarışmacıyken fazla mızıklanmak mı?
- Üçüncü kattan atlamak! Doğru şekilde atlarsam hiçbir sorun olmayacağını düşünmüştüm. Yere inene kadar çok heyecan vericiydi. Ama sonuç büyük pişmanlık oldu tabii.
◊ Büyük balık avı turnuvalarına katılıyorsunuz. Hangisi mühim: Şans mı, strateji mi?
- Şans önemli ama o şansı kendin yaratman lazım. İyi futbol oynamak için sahanın güzel olması gibi düşünebilirsin bunu.
◊ 3 Kasım, Akrep burcu... Hangi yönü daha zor: Aşırı sahiplenmecilik mi, zaman zaman bencillik mi?
- Valla bende ikisi de yok. Benim problemim disiplinle. En zor olan yanı bu. Benim için zevk ama etrafımdakiler için tam bir eziyet. (Gülüyor)
◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- İkisi de. Yani bir macera-romantik-komedi olurdu. Çünkü her anım öyle geçiyor.
En son, Van’daki bir fırında ekmek hamuruyla futbol oynayan çalışanların görüntüsü düştü ekranlara.
Kahvaltıdan önce izlemeyin, eliniz ekmeğe gitmez. Bir de videoda utanmadan “Ustaya bakın. Şimdi onu ekmek yapıp millete satacak” diyorlar.
Normalde yerde ekmek görsek “nimet”e saygıdan bir kenara kaldıran bir kültürümüz var bizim.
Kısa süre önce süt küvetinde banyo yapan, turşuların üzerinde çıplak ayakla dans edenlerin görüntülerini izlemiştik.
Nasıl bu hale geldik?
Yoksa hep böyleydi de şimdi teknoloji gelişince, cep telefonları ortaya çıkınca mı haberimiz olmaya başladı?
Acaba kameraya çekilmemiş, hiç haberimiz olmayan başka şeyler de var mı?
Üstünde tişörtü olan sayısı, olmayandan daha az. Şort üstü bikinililer, mini üstü büstiyerliler, yelekliler, dövmeliler, dövmesizler, Cihangirliler, Cihangir’e parası yetmeyen Kadıköylü, Beşiktaşlı genç beyaz yakalılar, ekspatlar, fenomenler, DJ’ler, modeller, LGBTİ bireyler, ‘cool’ çocuklar, onlardan daha ‘cool’ kızlar, mısırcılar... Ve nereden duyup öğrenmişlerse turistler...
Panayır yeri gibi. “Bu insanlar nereden gelmiş, İstanbul’da mı yaşıyorlar” diyeceğiniz bir profil. Bir ara Şokopop’u da (Ekim Acun) gördüm sanki.
Yok yok, plaj değil, sokak arası burası. Beyoğlu’nun göbeğinde Hayriye Caddesi.
Fotoğraf: Uygar Taylan
Galatasaray Lisesi’ni bildiniz, işte onun İstiklâl yüzü değil, tam arka tarafı. Hani otopark vardır ya lisenin bittiği yüksek duvarlar, tam orası. Fransız Sokağı’nın girişi.
Saat 15.00 gibi insanlar toplaşmaya, lisenin yanından inen merdivenlerde sanki amfitiyatro gibi yerlerini almaya başlıyorlar. Saat 19.00 olduğunda artık göz alabildiğine insan...
Burası eskiden sakin bir yerdi. Kaburgadan hamburger yapan üç-beş masalı Markus Tavern vardı. Hemen yanında botanik-kafe Müz. Pek de iş yapmazlardı. Şimdi bırakın mekânlarda, ayakta bile yer bulmak imkânsız.
ARABAYLA GEÇMEYİN
Babamın işi gereği ilkokula Karamürsel’de başladım. Öğretmenim Sabahat Karanlık’a bayılıyordum. Soyadıyla tezat, öyle aydın bir kadındı ki.
Kendimi ona beğendirmek için yanıp tutuşuyordum.
Daha okulun ilk ayı mı ne...
Bir gün “Öğretmenim ben okumayı söktüm” dedim ona. “Aferin benim güzel çocuğum, yarın birlikte okuyalım, bir bakalım” dedi.
Eve gittim, sevinçten uçuyorum: “Anne, anne ‘örtmen’ beni yarın okutacak!”
“İyi de sen okumayı bilmiyorsun ki” dedi annem.
Dünyam başıma yıkıldı. Nasıl bilmiyorum ya? A, yanına B gelirse AB işte...
◊ Mesela-1:
Madem Meedo dolandırıcıydı, Şeyma’nın garajda gösterdiği o lüks arabalar kimindi? Peki ya Şeyma’ya doğum gününde hediye ettiği ultra lüks cip?
Meedo’nun daha önce iki kere çalıntı Ferrari’yle yakalandığı söyleniyor. Belki de onlar da çalıntı...
◊ Mesela-2:
Maldivler’de birlikte tatil yaptılar. Meedo bir adadan diğerine geçerken özel uçak bulamadığı için güya tarifeli uçak kapattı.
Bu tatilin uçağının parasını kim verdi? Meedo tarifeli uçağı milleriyle mi kapattı?
Belki tanıdıkları vardı, belki de gözünü boyayıp o masrafları Şeyma’ya ödetti.
Demet Akalın’ın “Bi Daha Bi Daha”sı aslında tam anlamıyla “bi daha”. Sanki daha önce dinlemişsiniz gibi, “Ben bu şarkıyı bir yerden biliyorum ama” deyip her bölümünü başka bir şarkıya benzetiyorsunuz.
Yormayan bir şarkı.
Bilmiyorsanız bile hatmetmeye, ilk defa dinleseniz bile bir sonraki sözü tahmin etmeye mütevazı bir zekâ kâfi.
Bakınız: Çektim o fişini, yırttım afişini...
Sloganı da var. Ezberleyiniz: Seviyorum yine / Ama başşşka birini...
Beach’te, barda, kulüpte bağıra bağıra söyleyebilirsiniz.
“Şarkıyı bilmiyorum, nasıl söyleyeyim” diye korkmayın sakın.
Dedik ya, siz bir başlayın “Düştün aşk yine bende karanlığa” diye...
◊ 16 Eylül, Başak burcu... Nesi daha zor: Aşırı detaycılık mı, zaman zaman kıskançlık mı?
- Kıskanç hiç değilimdir. Ama aşırı detaycılığımla karşımdakine kök söktürürüm. Bilen bilir.
◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Romantik-komedi görünümlü macera olurdu. Aksiyonu bol biriyim, tüm türler çorba olurdu benim filmimde.
◊ İkisini de yaptınız. Tiyatro mu, bale mi?
- Bale benim ilk gözağrım.
◊ Hangi ekip daha şamatalıydı: “Yedi Kocalı Hürmüz” mü, “Hisseli Harikalar Kumpanyası” mı?
Ata Demirer Bozcaada açıklarından müsilaj görüntüleri paylaşınca “Marmara’daki deniz salyası Ege’ye de iner mi?” diye yazmıştım, 15 gün önce.
Ohoo... Yunan adalarına vardı bile.
Belli ki koşulları uygun bulduğu sürece kuzeyde Karadeniz’e doğru ve güneyde ilerlemeye devam edecek. Bu sadece bir çevre problemi değil, aynı zamanda çok ciddi bir turizm sorunu.
Güneyde henüz Marmara’daki gibi bir panik yok. Erdek ve civarında olduğu gibi insanlar ev kiralamaktan, plaja-otele gitmekten vazgeçmedi.
Tabii henüz...
Ama bu iş böyle devam ederse başımız ağrıyacak gibi.Gurur duyduğumuz Çeşme, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş sahillerinden benzer görüntüler geldiğini düşünsenize...
Gölköy’deki Reana Beach bu sene serviste biraz ‘yaz başı şaşkınlığı’ yaşıyor ama hallolur bir-iki haftaya. Onun dışında yemekleri, müziği, dekoru oturmuş bir müessese. Her yeri, yerleri bile beyaza boyamışlar, palmiyeler falan adalardaki butik Yunan beach’lerini andırıyor. Restoran bahçe kısmında. Güzel bahçesi gibi kocaman da bir iskelesi var. Nedense iskeleye yiyecek servisi yapmıyorlar. Halbuki denizden mis gibi rüzgâr alıyor.
Göltürkbükü’ndeki diğer meşhur yerlerin bir tık altında fiyatlar... Üç kişi 500 lira hesap ödedik ama çok abarttığımız için: Kocaman bir ara sıcak tabağı, köfteler, mezeler üzerine kokteyller, çaylar, kahveler... Deniz ne sıcak ne soğuk. Ama “Suya ille de kumdan gireceğim” diyenlerdenseniz çok sevmeyebilirsiniz.
TENCERE-KAPAK OLDU
Müşteriler çoğunlukla genç ve orta yaşlı insanlar. Çocuk çok az. Eğer giderseniz, iskelede sürekli neşeli kahkahalar atan, sarışın bir hanımla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Kendisi mekânın her günkü müdavimlerinden Vildan Karamahmutoğlu. Eski Kolombiya Fahri Büyükelçimiz.
Denk gelirseniz, mutlaka bir “Merhaba” deyip tanışın, Kolombiya gibi mafyöz bir ülkeye kızıyla bir başına gidiş maceralarını dinleyin.
Reana zaten geçen yıldan da cepte vardı. Bu sene burayı günlük bir paket program haline getirense hemen yandaki Faros Otel’in sahiline Karaköy’ün meşhur meyhanesi Mânâ’nın açılması oldu. Mânâcılar burayı saat 18.00’den sonra devralıyor. Yani tam Reana ufak ufak akşam moduna geçerken... Birinden kalkan, sahilde çok kısa bir yürüyüşten sonra diğerindeki masada yerini almış oluyor. Güneş soldaki yüksek dağın arkasında erken kaybolduğu için o saatte de gitseniz, gözünüzü almıyor. Sonra gelsin pastırma turşusu, tarama, lakerda, acılı ve fıstıklı mutabbel (menüye bakıyorum, soğuklar 20-58 lira)... Ot kavurma, bamya kızartma, ahtapot tandır, kalamar tava (sıcaklar 36-86 lira)... Hâlâ yeriniz kaldıysa: Levrek ızgara, dana antrikot, kuzu pirzola (62-90 lira)... Bu yazın Göltürkbükü ortalamasına göre makul. Yazlık mekânda 30 çeşitlik de rakı kavı oluşturmuşlar.
Bu lezzetlerin İstanbul’daki meraklıları arasında Ayşegül Dinçkök, İlber Ortaylı, Birce Akalay, Mehmet Turgut, Ozan Doğulu gibi isimler var. Mânâ’nın Bodrum’da şubesi açılınca buraya da gitmeye başladılar. Şimdilik muhabbet saat 9 dedi mi bitiyor. Gözler heyecanla normalleşmenin yeniden başlayacağı 1 Temmuz ve sonrasında...
Sağlık Bakanlığı, rekor kıran aşılama hızının daha da artması için ünlülerle bir kampanya başlattı.
Cem Yılmaz, Şener Şen, Ezgi Mola gibi halkın itibar ettiği isimler destek veriyor, çektikleri videolarla halkı aşılanmaya davet ediyorlar.
Dünyanın başka yerlerinde de görülen bir uygulama.
Şimdiye kadar da hep yapılagelmiş. Mesela Zeki Alasya-Metin Akpınar’ın televizyonda yayımlanan aşı kampanyalarını hatırlar mısınız: “Çocuk? Çocuğa aşı olmaz. Aşı zeytine olur, zeytine...”
Fakat nasıl becerdiysek, aşı kampanyasında oynayan sanatçılar üzerinden yine kamplaştık.
Cem Yılmaz’ın kampanya videosuna denk gelmişsinizdir sosyal medyada.
Zaten gündemler arasında en üst sıralarda.
Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi, koronaya karşı beş aşı geliştirdiklerini, bunlar arasında “Abdala”nın yüzde 92 etkili olduğunu açıkladı.
Hiç şüphe etmedim.
Çünkü imkânsızlık içindeki bu küçük ülke sağlık konusunda benim diyenlerden ileride.
Hatta kanserden kaybettiğimiz bir müzisyen arkadaşımız için (artık son ümit) onların geliştirdiği kanser iğnelerinden getirtmeye uğraştığımızı hatırlıyorum.
Aşı konusunda Ruslarla işbirliği yapıyoruz ya...
Mesela keşke Küba’yla da daha ileri seviyede yapsak.
Şu yüzden söylüyorum:
Bize nasıl desem... Sempatiyle bakan nadir toplumlardan Kübalılar. Bizzat şahit oldum.
TRT, Türkiye’nin yeniden Eurovision’a katılmasıyla ilgili görüşmeler yapıldığını açıkladı.
Genel Müdür İbrahim Eren, “Avrupa Yayın Birliği’nin yeni başdanışmanı Martin Österdahl ile bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem” diyor.
Bu gelişmenin ardından “Katılırsak Eurovision’a kim gitmeli?” tartışması yeniden harlandı.
Her kafadan farklı gerekçelerle, farklı sesler çıkıyor.
Bu da güzel bir şey aslında.
İnsanların bu yarışmayı önemsediği, sahiplendiği, kafa yorduğu anlamına geliyor. Türkiye, yarışmaya ilk kez 1975’te Semiha Yankı’nın “Seninle Bir Dakika” şarkısıyla, en son 2012’de Can Bonomo’nun “Love Me Back” şarkısıyla katılmıştı.
2013’te yarışmadan çekilme gerekçemiz puanlama sisteminin adil olmayışıydı.
Protestomuzda mutlaka haklıyız.
◊ Hangi gizli yanınızın duyulması sizi daha mahcup eder: Yaşlı hastalara kitap okumanız mı, İstiklâl Savaşı gazilerine elişi hediyeler göndermeniz mi?
- Mahcup etmez. Mahcubiyet benim literatürümde yok. Madem bulup öğrendin, gurur duymak daha yoğundur bende. (Gülüyor)
◊ Tescilli güzelsiniz. Sizce hangisi daha etkili: Çerkez genleri mi, estetik mucizesi mi?
- Güzelliğimde hem Çerkez genlerim, hem spor hem de estetik dokunuşlarda bilinçli seçimlerim rol oynuyor. Yoksa kaş göz herkeste var.
◊ 3 Ağustos, Aslan burcu... Hangi özelliğiniz daha fena: Otoriterlik mi, keyfe aşırı düşkünlük mü?
- Aslanlar gururlarına sarılıp yatarlar geceleri.
◊ Hayatınız film olsa macera mı olurdu, romantik-komedi mi?
◊ Babaların çocuklarından sevgi beklentisi daha fazla. Çocuklarınsa yüzde 78’i babalarının hayallerini desteklemesini bekliyor.
◊ Görüşülen çocukların neredeyse yarısı, hayallerinden babalarının bihaber olduğunu ifade ediyor.
◊ Babaların yüzde 87’si çocuğuyla daha açık bir iletişim kurmak istediğini söylerken, bu oran çocuklarda yüzde 78.
◊ Benzer şekilde yüzde 73’lük bir kesim babalarının onları değiştirmeye çalışmak yerine onlardaki olumlu özellikleri görmesini istiyor.
◊ Babaların yarısından fazlası çocuklarının kullandıkları kelimeleri, konuştukları şeyleri anlamıyor, yabancı hissediyor.
◊ Babaların yüzde 80’i konuşmadan bakışarak bile anlaşabileceklerini düşünürken, çocukların yüzde 41’i buna katılmıyor.
◊ Babaların yüzde 88’i “Çocukların anneyle iletişimi daha iyi”, yüzde 70’i “En son babalar duyar” diyor.
Lale Mansur: Kazığı yiyene kadar herkesi iyi zannediyorum
Balede zaten başarılıydı. 20 yaşında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin başbalerini olacak kadar. 36 yaşında oyunculuğa geçmeye karar verdi, aynı yıl Altın Portakal aldı: 1992, “Düş Gezginleri”. Bunlar tartışılmayan tarafları. Fakat Lale Mansur aynı zamanda siyasi faylarda dans etmekten geri durmayan bir aktivist. Hayatı boyunca takdir kadar tepki de topladı. Bu yönü sorulduğunda “İnandığım bir şey yaptığımda başkalarının ne söylediğine asla aldırmam” diyor.
◊ Asker kızı olmanın nesi daha zor: Disiplin mi, hayata bakış farklılıkları mı?
- Hayata bakış konusunda babamla bir görüş ayrılığımız olmadı. Üç oğlandan sonra gelen kız çocuğu olduğum için malum, disiplin de bana hiç sökmedi.
◊ Müzisyen Şanar Yurdatapan abiniz. Evde kim avantajlı: Büyük kardeş mi, küçük mü?
- Ben küçükken Şanar Abim üniversitede okuyordu. Sadece tatillerde birlikte olabiliyorduk. Eve gelmesini dört gözle beklerdim.
◊ Sahnede hangisi daha keyifli: Oyunculuk mu, başbalerinlik mi?
- İkisi de âşkla yaptığım işler. Tercih etmem imkânsız.
◊ Hangi ödül sizin için daha anlamlı: Ankara Uluslararası Film Festivali’nde aldığınız en iyi kadın oyuncu ödülü mü, Antalya Film Festivali’nde aldınız mı?
- İlk filmimle aldığım, ilk en iyi kadın oyuncu ödülü Antalya Film Festivali’nden gelmişti. İlk ödülün yeri başka oluyor.
◊ Her ikisiyle de çalıştınız. Atıf Yılmaz mı, Ömer Kavur mu?
- Atıf Abi bana inanan ilk yönetmendi. O yüzden onun yeri bende bambaşka.
◊ Hangisinden daha çok başınız ağrıdı: ‘Ermenilerden Özür Diliyorum’ kampanyasına destek vermeniz mi, Akil İnsanlar Heyeti’ne katılmanız mı?
- Hiçbirinden. İnandığım bir şey yaptığımda başkalarının ne söylediğine asla aldırmam.
Benim içgüdüm Maldivler’de tatilde
◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?
- Sesleri desen... Gürültüden geçilmiyor. Kokuları desen... Nerede olduğuna bağlı. Ne diyeyim ki şimdi ben buna?
◊ Peki hangisinin manzarası daha güzel: Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?
- Avrupa yakasından Anadolu yakasına bakmak daha güzel.
Bu yakadaki gökdelenleri görmemek için.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Kesinlikle geçmişe. İki çift laf söylemek istediğim birkaç kişi var!
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Sana şöyle anlatayım, tavuk yemeği bırakalı yıllar oluyor.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- Zengin ve güzel olmanın nesi varmış canım? Öyle olmuyor mu?
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü. Benimki Maldivler’de süresiz tatilde olduğu için. Herkesi iyi zannetmek gibi iflah olmaz bir iyimserliğim var. Ta ki kazığı yiyene kadar.
◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi babanız mı etkilidir?
- Hep kafamın dikine gittiğim için hiç kimsenin etkisi yoktur üzerimde.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Sabah. Malum, akşamdan sabaha hava durumuna pek güven olmuyor.
KÜÇÜK KEYİFLER
Tavla hayat gibi: Biraz şans, biraz akıl
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Kesinlikle gündoğumu. Çok daha az görebildiğim için! (Gülüyor)
◊ Bodrum mu Çeşme mi?
- İkisini de istemem. Gürültü kirliliği konusunda birbirleriyle yarışıyorlar maşallah!
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?
- Kendimizinki tabii. Arkadaşlarımızı davet edebilmek için.
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Önce roman sonra yatmadan önce bir film.
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Dansçıyken yeteri kadar egzersiz yaptığım için müzik aletlerini çalmayı tercih ederim.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- İkisi de değil. Bak şöyle domatesli, sarımsaklı, fesleğenli, kırmızı biberli koca bir tabak makarna... Offf...
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Şarap-balık-Ayvalık olmaz mı?
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Hayvanlara yapılan zulümden dolayı et yemeği bıraktım. Ama henüz deniz mahsullerinden vazgeçemedim.
◊ Tavla mı satranç mı?
- Tavlaya bayılırım. Tıpkı hayat gibi, biraz şans, biraz akıl... Ayrıca karşındaki oyuncunun kişiliğiyle ilgili çok şey gösterir.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Instagram. Twitter’da olsaydım çenemi tutamayacağım için çoktan hapsi boylamış olurdum. (Gülüyor)
POPÜLER ŞEYLER
Şiire gözümü Nâzım’la açtım
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Marilyn Monroe olsun. Çünkü Fransızcam yetersiz.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım Hikmet. Şiire gözümü onunla açtığım için.
◊ Lorel mi, Hardy mi?
- Bu soruna itirazım var. İkisini birbirlerinden ayırmama opsiyonu niye yok? Birlikte kalsınlar mümkünse.
ÖZEL MESELELER
Aşkın karşıtı: Yeni bir aşk
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Bir kar manyağı olarak kış derim bu soruya.
◊ Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kırpmaktan hiç hoşlanmam, göz kaçıranları da sevmem.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kimseye âşık olamamak feci bir şey olsa gerek. Bunun için narsisizm doruklarında dolaşmak lazım herhalde...
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Hiçbiri. Olsa olsa yeni bir aşk olabilir... (Gülüyor)
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Tek başıma ağlamayı tercih ederim. İnsan istediği kadar bağırıp çağırabiliyor. (Gülüyor)
◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yalan eninde sonunda ortaya çıkıyor. O yüzden yılan. Fakat onlar da çok güzel olabiliyorlar. İnsan demek daha doğru bir cevap olabilir bence bu soruya.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek. Zor olanı seçeyim.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN
HIZLI HIZLI
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman.
◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik-komedi mi?
- Romantik.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Televizyon. Veya kitap.
◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Avrupa.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Kedi, köpek, at, kuş, balık...