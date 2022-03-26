Lahmacun arası kebap mı?

Ümit Usta’daki lahmacun arası kebap, yoğurtlu fıstıklı sarma beyti gibi lezzetlerin çok sayıda ünlü müdavimi var. Menüdeki en popüler ürünse krema ve kekikle marine edilen kontrfilenin ocakta piştikten sonra masanızda tereyağı ve acı sosla servis edildiği şaşlık...
Kozyatağı Ümit Usta’daki lahmacun arası kebap ve fıstıklı beytinin hikâyesi, Adana Seyhan’daki bir tablaya, yani seyyar ocakbaşına uzanıyor. Bu lezzetlerin oluşmasında o tablada eşi Mehmet Arif Bey’le birlikte çalışan Faika Hanım’ın parmağı var. Yemekler çok tutulunca karı-koca önce Adana’da Gözde Kebap adında bir dükkân sahibi oluyorlar. Sonra orayı devredip İstanbul’daki Adanalı Ümit Usta Ocakbaşı’nı açıyorlar. Restoran ismini, bugün başında duran oğulları Ümit Bey’den almış.
Fotoğraf: Emre Yunusoğlu
Mekânın alameti farikası, bir zamanlar Faika Hanım’ın o mütevazı tablada bulduğu yemekler: Bunlardan en ilginci lahmacun arası kebap. Cevizli lahmacunun içine kebap ve salata koyarak yapılıyor. Bir diğeri et, yoğurt ve fıstığın buluştuğu sarma beyti. En popüleriyse krema ve kekikle marine edilen kontrfilenin ocakta piştikten sonra masanızda tereyağı ve acı sosla servis edildiği şaşlık. Cızır cızır kaynayan teflon tepside etin yanı sıra közlenmiş biber, domates, soğan halkaları ve pide parçaları var.
Ümit Usta’nın müdavimleri arasında birçok ünlü isim bulunuyor. Operacı Hakan Aysev çöp şişçi. Zaman zaman kendi etini pişirmek için ocağın başına geçtiği oluyor. Defne Samyeli şaşlıkçı. Neredeyse haftada iki kez orada. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler ailece geliyor, karışık kebap söylüyorlar. Türkücü Kubat Adana kebapçı, sunucu Ahmet Çakar şaşlıkçı, rap’çi Gazapizm Girit ezmeci...
Günümüzün pahalılığında fiyatlar da makul sayılır: Soğuk işkembe, dil söğüş, pişmiş soğan-sarımsak, Girit ezme, köpeoğlu, fava gibi 15 çeşit mezenin fiyatları 25-45 lira, pideler 55-70 lira, kebaplarsa 70-120 lira. Kozzy AVM’nin yanındaki 200 kişilik Ümit Usta’ya gündüz gerek yok ama akşam gidecekseniz önceden rezervasyonda fayda var. Otoparkı mevcut, paket servis de yapıyorlar. (0532) 364 34 67
Ümit Usta’nın müdavimlerinden ünlü operacı Hakan Aysev bazen ocağın başına da geçiyormuş.
180 LİRA
Bugün saat 17.00’de Adana Narkis Botanik Bistro’daki ‘Kimono&Sushi’ partisine giriş ücreti... Katılımcılar Berna Hayta Design’ın kimonolarını giyip, suşi yiyip gece yarısına kadar dans edecek.
Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?
* Beyoğlu Bekar Sokak’ta Fakülte Teras adında sadece üniversite kimliğini gösterenlerin alındığı bir öğrenci barı olduğunu...
Müşterilerinin çoğunu İTÜ, Galatasaray, Boğaziçi, Yıldız, Koç, Kadir Has, Kültür gibi üniversitelere gidenlerin oluşturduğunu...
*Akaretler Sıraevler’deki çağdaş sanat etkinliği Artweeks@Akaretler’in çarşamba günü altıncı kez izleyicilerle buluşacağını...
10 Nisan’a kadar artSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, PİLEVNELİ gibi galerilerin işlerinin görülebileceğini...
*Bu akşam 19.30’da Beşiktaş’taki IF Performance Hall’da ‘2000’ler Türkçe’ temalı bir gece yapılacağını (68 lira, www.biletix.com)...
Pınar Alkan’ın DJ’liğinde dönemin sevilen şarkıları, unutulmaz reklamları ve dizi müziklerine doğru bir yolculuğa çıkılacağını...
Bu akşam sen neredesin?
CUMARTESİ ATEŞİ
Selda Bağcan İzmir Ooze Venue’de, Sagopa Kajmer Volkswagen Arena’da, Gülşen Samsun Sheraton’da,
Pera Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Ajda Pekkan & Cenk Eren Şişli Günay’da, Gökçe Antalya Robin Hood’da, Pentagram Çorlu Pikap’ta, Levent Yüksel Büyükçekmece JJ Kıyı’da, mor ve ötesi Ankara Congresium’da, MFÖ Taksim Dorock XL Venue’de, Ceza Eskişehir Milyon Performance’ta, Zuhal Olcay Beşiktaş Four Seasons’ta, Fatma Turgut Balıkesir Hayal Kahvesi’nde,
Candan Erçetin Ataşehir JJ Arena’da, İrem Derici Isparta Inda Concert Hall’da, Utku Uysal Mecidiyeköy
Dada Salon Kabarett’de...
Lahmacun arası kebap mı?
Ümit Usta’daki lahmacun arası kebap, yoğurtlu fıstıklı sarma beyti gibi lezzetlerin çok sayıda ünlü müdavimi var. Menüdeki en popüler ürünse krema ve kekikle marine edilen kontrfilenin ocakta piştikten sonra masanızda tereyağı ve acı sosla servis edildiği şaşlık...
Kozyatağı Ümit Usta’daki lahmacun arası kebap ve fıstıklı beytinin hikâyesi, Adana Seyhan’daki bir tablaya, yani seyyar ocakbaşına uzanıyor. Bu lezzetlerin oluşmasında o tablada eşi Mehmet Arif Bey’le birlikte çalışan Faika Hanım’ın parmağı var. Yemekler çok tutulunca karı-koca önce Adana’da Gözde Kebap adında bir dükkân sahibi oluyorlar. Sonra orayı devredip İstanbul’daki Adanalı Ümit Usta Ocakbaşı’nı açıyorlar. Restoran ismini, bugün başında duran oğulları Ümit Bey’den almış.
Fotoğraf: Emre Yunusoğlu
Mekânın alameti farikası, bir zamanlar Faika Hanım’ın o mütevazı tablada bulduğu yemekler: Bunlardan en ilginci lahmacun arası kebap. Cevizli lahmacunun içine kebap ve salata koyarak yapılıyor. Bir diğeri et, yoğurt ve fıstığın buluştuğu sarma beyti. En popüleriyse krema ve kekikle marine edilen kontrfilenin ocakta piştikten sonra masanızda tereyağı ve acı sosla servis edildiği şaşlık. Cızır cızır kaynayan teflon tepside etin yanı sıra közlenmiş biber, domates, soğan halkaları ve pide parçaları var.
Ümit Usta’nın müdavimleri arasında birçok ünlü isim bulunuyor. Operacı Hakan Aysev çöp şişçi. Zaman zaman kendi etini pişirmek için ocağın başına geçtiği oluyor. Defne Samyeli şaşlıkçı. Neredeyse haftada iki kez orada. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler ailece geliyor, karışık kebap söylüyorlar. Türkücü Kubat Adana kebapçı, sunucu Ahmet Çakar şaşlıkçı, rap’çi Gazapizm Girit ezmeci...
Günümüzün pahalılığında fiyatlar da makul sayılır: Soğuk işkembe, dil söğüş, pişmiş soğan-sarımsak, Girit ezme, köpeoğlu, fava gibi 15 çeşit mezenin fiyatları 25-45 lira, pideler 55-70 lira, kebaplarsa 70-120 lira. Kozzy AVM’nin yanındaki 200 kişilik Ümit Usta’ya gündüz gerek yok ama akşam gidecekseniz önceden rezervasyonda fayda var. Otoparkı mevcut, paket servis de yapıyorlar. (0532) 364 34 67
Ümit Usta’nın müdavimlerinden ünlü operacı Hakan Aysev bazen ocağın başına da geçiyormuş.
180 LİRA
Bugün saat 17.00’de Adana Narkis Botanik Bistro’daki ‘Kimono&Sushi’ partisine giriş ücreti... Katılımcılar Berna Hayta Design’ın kimonolarını giyip, suşi yiyip gece yarısına kadar dans edecek.
Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?
* Beyoğlu Bekar Sokak’ta Fakülte Teras adında sadece üniversite kimliğini gösterenlerin alındığı bir öğrenci barı olduğunu...
Müşterilerinin çoğunu İTÜ, Galatasaray, Boğaziçi, Yıldız, Koç, Kadir Has, Kültür gibi üniversitelere gidenlerin oluşturduğunu...
*Akaretler Sıraevler’deki çağdaş sanat etkinliği Artweeks@Akaretler’in çarşamba günü altıncı kez izleyicilerle buluşacağını...
10 Nisan’a kadar artSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, PİLEVNELİ gibi galerilerin işlerinin görülebileceğini...
*Bu akşam 19.30’da Beşiktaş’taki IF Performance Hall’da ‘2000’ler Türkçe’ temalı bir gece yapılacağını (68 lira, www.biletix.com)...
Pınar Alkan’ın DJ’liğinde dönemin sevilen şarkıları, unutulmaz reklamları ve dizi müziklerine doğru bir yolculuğa çıkılacağını...
Bu akşam sen neredesin?
CUMARTESİ ATEŞİ
Selda Bağcan İzmir Ooze Venue’de, Sagopa Kajmer Volkswagen Arena’da, Gülşen Samsun Sheraton’da,
Pera Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Ajda Pekkan & Cenk Eren Şişli Günay’da, Gökçe Antalya Robin Hood’da, Pentagram Çorlu Pikap’ta, Levent Yüksel Büyükçekmece JJ Kıyı’da, mor ve ötesi Ankara Congresium’da, MFÖ Taksim Dorock XL Venue’de, Ceza Eskişehir Milyon Performance’ta, Zuhal Olcay Beşiktaş Four Seasons’ta, Fatma Turgut Balıkesir Hayal Kahvesi’nde,
Candan Erçetin Ataşehir JJ Arena’da, İrem Derici Isparta Inda Concert Hall’da, Utku Uysal Mecidiyeköy
Dada Salon Kabarett’de...