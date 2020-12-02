Kürklerin efendisi

Yeme-içme ve eğlence, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Üstelik tünelin ucunun aydınlanacağına dair bir belirti de yok. Sizi bu hafta bu dünyayı enine ve dikine bilen çok özel iki insanla tanıştırıp gelinen son durumu aktarmaya çalışacağım.

BUGÜNE KADAR HİÇBİR KRİZ BUNUN YAKININDAN BİLE GEÇMEDİMüdür Halil İbrahim Karagül - Ece (Dokuz) Bar

36 yıldır aynı müessesede çalışıyor. Komi olarak girdiği Ece Bar’ın restoran müdürü. Ece Aksoy mekânını Etiler’den Arnavutköy’e, Kuruçeşme ve sonra Beyoğlu’na taşıdıkça onunla birlikte bu yerlerde ‘esnaflık’ yaptı. Mekânlarında Pakize Suda’dan Sezen Aksu’ya sahneye çıkmayan kalmadı. Bunca yıl içinde elinden yüzlerce garson, komi, barmen, şef geçti.

Bugüne kadar yeme-içme sektörünün etkilendiği çok dönem görmüşsünüzdür herhalde...

Ne ekonomik krizler, ne dönemler... Hatta Gezi olayları bile çok etkili olmuştur sektör üzerinde.

Ama...

Ben hiç böyle bir dönem görmedim, yakınından bile geçmedi. Üç ay zaten kapalı kaldık. Tam belimizi doğrultacağız, saat ‘22.00’de kapanma tedbiri geldi. Sonra tamamen kapama.

Bu işin ‘dükkân’ kısmı. Peki çalışanların durumu nasıl?

Anlattığım süreç içinde 12 kişiden üçe düştük. Maaş alamıyoruz.